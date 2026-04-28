Предлагаю вам пройтись по Кутаиси и понять характерные черты стиля модерн на примере особняков и общественных зданий 19 века, найти следы прекрасной эпохи на улицах города и узнать, как сложились судьбы самых ярких его жителей прошедших столетий.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- арку, символически ведущую в Царский квартал.
- особняк и доходный дом принца Ольденбургского.
- дом-музей композитора Захария Палиашвили.
- гимназию №1 — среди её выпускников было много знаменитостей.
- китайский дом Мариам Давиташвили-Чубинашвили.
- здание банка.
- и другие образцы модерна для жизни, бизнеса и отдыха.
Во время экскурсии:
- я опишу основные черты стиля модерн в архитектуре.
- помогу расшифровать язык декоративных элементов и лепнины на зданиях.
- объясню, почему Кутаиси в конце 19 века назвали городом поэтов.
- расскажу о светской стороне жизни города и бытовой.
Организационные детали
- Ваш возраст 14+.
- Все локации осматриваем снаружи.
- Возможен перерыв на кофе, который вы оплачиваете самостоятельно.
- С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Колхидского фонтана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов в Кутаиси
Провели экскурсии для 5425 туристов
Я историк искусства, а не гид. Ориентируюсь на местных жителей и путешественников, которые уже прошли основные маршруты этого города. Все мои программы — это нечто среднее между лекцией и спектаклем
Похожие экскурсии на «Модерн в Кутаиси: архитектура, люди и эпоха»
Индивидуальная
до 4 чел.
О Кутаиси с юмором и любовью
Познакомьтесь с Кутаиси через его достопримечательности, легенды и кухню. Веселые истории и душевные моменты гарантированы
Начало: Центральная площадь, Колхидский фонтан, Макдональд...
30 апр в 09:00
1 мая в 09:00
€70 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Главное в Кутаиси и его окрестностях за 1 день
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Кутаиси, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: В вашем отеле
15 мая в 08:00
16 мая в 08:00
от €100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Кутаиси сквозь века
Погрузитесь в волшебный мир Кутаиси, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя красоту и традиции этого города
Начало: У входа в отель Гранд Опера
15 мая в 08:00
16 мая в 08:00
€70 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Неизвестный Кутаиси
Подружитесь с влажными субтропиками Имеретии, обойдите стороной туристические тропы и узнайте Кутаиси, о котором не пишут в путеводителях
Завтра в 09:30
30 апр в 09:30
€70 за всё до 40 чел.
от €80 за 1–4 человек или €20 за человека, если вас больше