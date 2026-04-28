Модерн в Кутаиси: архитектура, люди и эпоха

Расшифровать язык декора и лепнины в городе поэтов
Предлагаю вам пройтись по Кутаиси и понять характерные черты стиля модерн на примере особняков и общественных зданий 19 века, найти следы прекрасной эпохи на улицах города и узнать, как сложились судьбы самых ярких его жителей прошедших столетий.
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • арку, символически ведущую в Царский квартал.
  • особняк и доходный дом принца Ольденбургского.
  • дом-музей композитора Захария Палиашвили.
  • гимназию №1 — среди её выпускников было много знаменитостей.
  • китайский дом Мариам Давиташвили-Чубинашвили.
  • здание банка.
  • и другие образцы модерна для жизни, бизнеса и отдыха.

Во время экскурсии:

  • я опишу основные черты стиля модерн в архитектуре.
  • помогу расшифровать язык декоративных элементов и лепнины на зданиях.
  • объясню, почему Кутаиси в конце 19 века назвали городом поэтов.
  • расскажу о светской стороне жизни города и бытовой.

Организационные детали

  • Ваш возраст 14+.
  • Все локации осматриваем снаружи.
  • Возможен перерыв на кофе, который вы оплачиваете самостоятельно.
  • С вами будет гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Колхидского фонтана
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваша команда гидов в Кутаиси
Провели экскурсии для 5425 туристов
Я историк искусства, а не гид. Ориентируюсь на местных жителей и путешественников, которые уже прошли основные маршруты этого города. Все мои программы — это нечто среднее между лекцией и спектаклем
в декорациях города. Первый раз я была в Грузии в бессознательном возрасте, а в сознательном приехала в 2003 году, когда это ещё не было трендом, и с тех пор бываю здесь каждый год. Каждый раз думаю, что видела всё, но находится то, что удивляет и иногда трогает до слёз. А ещё при слове «Грузия» — Сакартвело — я всегда улыбаюсь. Постараюсь, чтобы у вас появилась такая же привычка. Я изучаю средневековое искусство и расскажу о том, каким оно было в Грузии. Когда-то занималась энологией — наукой о вине — и с удовольствием поделюсь своими находками. Заявок на экскурсии часто бывает больше, чем я могу провести сама, поэтому я собрала команду увлечённых гидов в Батуми и Тбилиси

от €80 за 1–4 человек или €20 за человека, если вас больше