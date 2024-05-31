1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси: Гелати, озеро Шаори и река Риони
Приглашаем вас на захватывающий рафтинг по реке Риони из Кутаиси. Откройте для себя красоту Грузии, наслаждаясь приключением и местной культурой
Начало: Кутаиси
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:00
от €180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Имеретии из Кутаиси: Вина, Природа и Культура
Вас ждет захватывающее путешествие по Имеретии, где вы встретите уникальные традиции, пейзажи и вкусы этого региона Грузии
Начало: ваш адрес в черте города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €140 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
9 часов
Бюджетный тур по Имеретии: путешествие в древнюю Колхиду
Погрузитесь в историю древнего государства Колхида, узнайте о культуре Имеретии и насладитесь красотами Кавказа
Начало: От центральной площади Кутаиси
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €198 за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга31 мая 2024Для нас это оказалась поездка-сюрприз, потому что ее наполнение зависит от погоды. Но вопреки всем прогнозам нам повезло!) Вначале был
- ИИнесса29 мая 2024Это было великолепно. Мы объязательно вернёмся,но уже на другой маршрут. Спасибо вашей команде
- VViktorija30 сентября 2023Первый опыт рафтинга оказался очень удачным. Обязательно вернемся, весной, когда уровень воды будет выше, и пороги круче! Поездка до лагеря рафтинга была интересной, с парой остановок и немногими рассказами.
- ММаксим13 августа 2023Это лучшая экскурсия, на Трипстер, что я посещал. Гид Томас большой молодец. Спасибо ему за прекрасные эмоции!!
- ААлександра5 мая 2023Провели с Сергеем отличный день в грузинской глубинке вдали от толп туристов. Не похоже на классическую экскурсию, скорее прогулка по
- IIRINA26 апреля 2023Были на экскурсии 14 марта 2023 года. Бронировали заранее, переписывались с гидом, уточняя маршрут и его корректировки под наши желания. Сергей
- ЕЕлена6 января 2023Я,как бывалый путешественник,хочупорекомендовать эту экскурсию тем людям, которые не любят туристические маршруты,дежурные рассказы гидов и автобусы на 50 человек. Это
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «На выходные»
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