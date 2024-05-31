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скорректировал маршрут, но наше пожелание о более вместительном автомобиле не было удовлетворено. (Написал:" Какой водитель будет свободен в этот день") Поскольку Сергей проводит экскурсию с водителем, то мы, три взрослых человека, весь день ездили на заднем сиденье. Тесновато. Сергей интересный рассказчик, но с тихим голосом (в машине его не очень хорошо слышно) Посетили все места, которые мы обговаривали. Грузия - это страна куда нужно возвращаться снова и снова. Спасибо!