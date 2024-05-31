Экскурсии выходного дня в Кутаиси

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Кутаиси, цены от €140. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси
Индивидуальная
7 часов
19 отзывов
Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси: Гелати, озеро Шаори и река Риони
Приглашаем вас на захватывающий рафтинг по реке Риони из Кутаиси. Откройте для себя красоту Грузии, наслаждаясь приключением и местной культурой
Начало: Кутаиси
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:00
от 180 за всё до 10 чел.
Сны об Имеретии
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
Путешествие по Имеретии из Кутаиси: Вина, Природа и Культура
Вас ждет захватывающее путешествие по Имеретии, где вы встретите уникальные традиции, пейзажи и вкусы этого региона Грузии
Начало: ваш адрес в черте города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 140 за всё до 20 чел.
Большое путешествие по Имеретии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Бюджетный тур по Имеретии: путешествие в древнюю Колхиду
Погрузитесь в историю древнего государства Колхида, узнайте о культуре Имеретии и насладитесь красотами Кавказа
Начало: От центральной площади Кутаиси
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 198 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    31 мая 2024
    Сны об Имеретии
    Для нас это оказалась поездка-сюрприз, потому что ее наполнение зависит от погоды. Но вопреки всем прогнозам нам повезло!) Вначале был
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    трекинг по вековому лесу пока мы не вышли к выступу на вершине горы. От великолепного вида на долину захватывало дух, над нами летали орлы. Мы остались там на какое-то время полюбоваться и помедитировать, уезжать никак не хотелось. Потом мы поехали к церкви Св. Николая - церковь редкой красоты и сохранности. По фрескам на стенах можно отследить историю региона, каждый любитель истории будет приятно удивлен. Завершили мы свою поездку в винодельне, где отведали вино - гордость региона!

    Для нас это оказалась поездка-сюрприз, потому что ее наполнение зависит от погоды. Но вопреки всем прогнозамДля нас это оказалась поездка-сюрприз, потому что ее наполнение зависит от погоды. Но вопреки всем прогнозамДля нас это оказалась поездка-сюрприз, потому что ее наполнение зависит от погоды. Но вопреки всем прогнозамДля нас это оказалась поездка-сюрприз, потому что ее наполнение зависит от погоды. Но вопреки всем прогнозамДля нас это оказалась поездка-сюрприз, потому что ее наполнение зависит от погоды. Но вопреки всем прогнозамДля нас это оказалась поездка-сюрприз, потому что ее наполнение зависит от погоды. Но вопреки всем прогнозамДля нас это оказалась поездка-сюрприз, потому что ее наполнение зависит от погоды. Но вопреки всем прогнозамДля нас это оказалась поездка-сюрприз, потому что ее наполнение зависит от погоды. Но вопреки всем прогнозамДля нас это оказалась поездка-сюрприз, потому что ее наполнение зависит от погоды. Но вопреки всем прогнозамДля нас это оказалась поездка-сюрприз, потому что ее наполнение зависит от погоды. Но вопреки всем прогнозам
  • И
    Инесса
    29 мая 2024
    Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси
    Это было великолепно. Мы объязательно вернёмся,но уже на другой маршрут. Спасибо вашей команде
  • V
    Viktorija
    30 сентября 2023
    Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси
    Первый опыт рафтинга оказался очень удачным. Обязательно вернемся, весной, когда уровень воды будет выше, и пороги круче! Поездка до лагеря рафтинга была интересной, с парой остановок и немногими рассказами.
    Первый опыт рафтинга оказался очень удачным. Обязательно вернемся, весной, когда уровень воды будет выше, и порогиПервый опыт рафтинга оказался очень удачным. Обязательно вернемся, весной, когда уровень воды будет выше, и пороги
  • М
    Максим
    13 августа 2023
    Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси
    Это лучшая экскурсия, на Трипстер, что я посещал. Гид Томас большой молодец. Спасибо ему за прекрасные эмоции!!
    Это лучшая экскурсия, на Трипстер, что я посещал. Гид Томас большой молодец. Спасибо ему за прекрасные эмоции!!
  • А
    Александра
    5 мая 2023
    Сны об Имеретии
    Провели с Сергеем отличный день в грузинской глубинке вдали от толп туристов. Не похоже на классическую экскурсию, скорее прогулка по
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    красивым местам с хорошим знакомым с рассказами о быте местных вперемешку с личными семейными историями. Виды сногсшибательные:) Сергей отлично чувствует желания и интересы своих гостей и подстраивается под них. Очень рекомендую эту экскурсию всем, кто ищет тихую и аутентичную "настоящую" Грузию.

  • I
    IRINA
    26 апреля 2023
    Большое путешествие по Имеретии
    Были на экскурсии 14 марта 2023 года. Бронировали заранее, переписывались с гидом, уточняя маршрут и его корректировки под наши желания. Сергей
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    скорректировал маршрут, но наше пожелание о более вместительном автомобиле не было удовлетворено. (Написал:" Какой водитель будет свободен в этот день") Поскольку Сергей проводит экскурсию с водителем, то мы, три взрослых человека, весь день ездили на заднем сиденье. Тесновато. Сергей интересный рассказчик, но с тихим голосом (в машине его не очень хорошо слышно) Посетили все места, которые мы обговаривали. Грузия - это страна куда нужно возвращаться снова и снова. Спасибо!

  • Е
    Елена
    6 января 2023
    Сны об Имеретии
    Я,как бывалый путешественник,хочупорекомендовать эту экскурсию тем людям, которые не любят туристические маршруты,дежурные рассказы гидов и автобусы на 50 человек. Это
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    очень эксклюзивно и познавательно. Сами бы мы никогда не попали в те места,куда нас завозил Сергей. Впечатления очень сильные и незабываемые.

Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Кутаиси в июле 2024
Сейчас в Кутаиси в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 198. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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