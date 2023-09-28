Увидеть пещеру Прометея, 2 монастыря и храм Баграта
Горы, озёра и леса подарят гармонию, а старинная архитектура, хоть и поведает о далёких грустных временах, но в то же время поможет ярче воспринимать настоящее.
Приглашаю вас в поездку по Кутаиси и его окрестностям за потрясающими пейзажами и захватывающими историческими сюжетами.
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Описание
Что вас ожидает
Пещера Прометея
Это самая крупная пещера в Грузии. Для посещения открыта лишь десятая её часть. Вы погрузитесь в мир волшебства и безмолвия — обитель богов, как считалось в древние времена. Полюбуетесь на сталактиты и сталагмиты причудливой формы, которые дождевая вода вытачивала из камня многие тысячи лет. Поплаваете на лодке по настоящей подземной речке.
Монастырь Гелати
Есть в Грузии такие места, которые притягивают к себе невероятным духом величия. Одно из них — этот древний храм, основанный царём Давидом IV в 1006 году. Вы посетите усыпальницу 23 грузинских царей и культовую точку притяжения паломников.
Монастырь Моцамета
По легенде, монастырь построен на месте, где захватчики казнили грузинских князей Давида и Константина Мхеидзе. Считается, что если трижды проползти под ковчегом, приложиться к мощам и попросить князей о сокровенном, они обязательно помогут. Впечатляют и сами природные декорации — монастырь стоит на высоком мысе в окружении мохнатых гор и сочных лесов.
Храм Баграта
Посетим визитную карточку Кутаиси. Вы услышите его многовековую историю, проникнитесь силой духа грузинского народа, узнаете, откуда в храме появился лифт, и почему он не работает сейчас.
По дороге я расскажу много увлекательных фактов — не только исторических, но и о современной Грузии, её традициях, вине и многом другом. А ещё предложу заглянуть в местное уютное кафе. Вы попробуете мцвади, хачапури на вертеле, хинкали — после нашей прогулки эти названия обретут для вас особый смысл.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит трансфер и услуги гида
- Дополнительно оплачиваются: входной билет в пещеру Прометея — 23 лари/чел., поездка на лодке по пещере — 15 лари, обед — по желанию
- Поездка пройдёт на комфортабельном 7-местном автомобиле Opel Zafira
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Что меня действительно поразило, так это страсть, с которой Татьяна рассказывала о каждом месте. Она не только делилась фактами и цифрами, но и внесла свой личный опыт и истории, которые сделали наш тур особенным. Я почувствовал, что каждое место имеет свою уникальную историю и значение.
Более того, Татьяна была не только замечательным гидом, но и приятным собеседником. Ее способность поддерживать беседу и создавать комфортную атмосферу сделала наше времяпрепровождение еще более приятным.
И, конечно же, важно упомянуть, что это путешествие было невероятно веселым и запоминающимся. Отличная компания, потрясающие виды и потрясающие истории сделали это путешествие незабываемым.
Спасибо, Татьяна, за такой замечательный опыт. Я надеюсь, что в ближайшем будущем снова смогу отправиться в путешествие с вами и открыть еще больше удивительных мест в Грузии.