Грузия — идеальное место, где можно обрести душевное равновесие и набраться сил. Горы, озёра и леса подарят гармонию, а старинная архитектура, хоть и поведает о далёких грустных временах, но в то же время поможет ярче воспринимать настоящее. Приглашаю вас в поездку по Кутаиси и его окрестностям за потрясающими пейзажами и захватывающими историческими сюжетами.

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Описание

Что вас ожидает

Пещера Прометея

Это самая крупная пещера в Грузии. Для посещения открыта лишь десятая её часть. Вы погрузитесь в мир волшебства и безмолвия — обитель богов, как считалось в древние времена. Полюбуетесь на сталактиты и сталагмиты причудливой формы, которые дождевая вода вытачивала из камня многие тысячи лет. Поплаваете на лодке по настоящей подземной речке.

Монастырь Гелати

Есть в Грузии такие места, которые притягивают к себе невероятным духом величия. Одно из них — этот древний храм, основанный царём Давидом IV в 1006 году. Вы посетите усыпальницу 23 грузинских царей и культовую точку притяжения паломников.

Монастырь Моцамета

По легенде, монастырь построен на месте, где захватчики казнили грузинских князей Давида и Константина Мхеидзе. Считается, что если трижды проползти под ковчегом, приложиться к мощам и попросить князей о сокровенном, они обязательно помогут. Впечатляют и сами природные декорации — монастырь стоит на высоком мысе в окружении мохнатых гор и сочных лесов.

Храм Баграта

Посетим визитную карточку Кутаиси. Вы услышите его многовековую историю, проникнитесь силой духа грузинского народа, узнаете, откуда в храме появился лифт, и почему он не работает сейчас.

По дороге я расскажу много увлекательных фактов — не только исторических, но и о современной Грузии, её традициях, вине и многом другом. А ещё предложу заглянуть в местное уютное кафе. Вы попробуете мцвади, хачапури на вертеле, хинкали — после нашей прогулки эти названия обретут для вас особый смысл.

Организационные детали