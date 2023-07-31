1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Бюджетный тур по Имеретии: путешествие в древнюю Колхиду
Погрузитесь в историю древнего государства Колхида, узнайте о культуре Имеретии и насладитесь красотами Кавказа
Начало: От центральной площади Кутаиси
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от €198 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4 часа
Право на отдых: курорт Цхалтубо
Посетите Кутаиси и Цхалтубо, погрузитесь в историю советских курортов и насладитесь СПА-процедурами в действующих родонитовых ваннах
Начало: На центральной площади в Кутаиси
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Кутаиси: еврейский квартал и Пантеон
Узнать историю евреев в Грузии и полюбоваться городом со смотровой площадки
Начало: На центральной площади Кутаиси
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €80 за всё до 10 чел.
Квест
2.5 часа
Кутаиси станет ближе: индивидуальная квест-экскурсия
Что нужно для того, чтобы город стал ближе? Несколько часов с ним наедине. На этой прогулке будете только вы, Кутаиси и мой голос в наушниках
Начало: На Центральной площади, у фонтана
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€20 за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Из Кутаиси - по заброшенным санаториям Цхалтубо
Цхалтубо - рай для любителей заброшенных мест и советской архитектуры. Погрузитесь в атмосферу прошлого, посетив уникальные объекты с профессиональным гидом
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:30
от €110 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSergei31 июля 2023Одна из лучших экскурсий во время нашего двухнедельного отдыха в Грузии. Галина отличный гид, обладающая энциклопедическими знаниями. Огромное спасибо Вам!!! Очень рекомендуем!
- IIRINA26 апреля 2023Были на экскурсии 14 марта 2023 года. Бронировали заранее, переписывались с гидом, уточняя маршрут и его корректировки под наши желания. Сергей
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «История и архитектура»
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