Экскурсии Кутаиси об истории и архитектуре

Найдено 5 экскурсий в категории «История и архитектура» в Кутаиси, цены от €20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое путешествие по Имеретии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Бюджетный тур по Имеретии: путешествие в древнюю Колхиду
Погрузитесь в историю древнего государства Колхида, узнайте о культуре Имеретии и насладитесь красотами Кавказа
Начало: От центральной площади Кутаиси
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от 198 за всё до 20 чел.
Право на отдых: курорт Цхалтубо
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Право на отдых: курорт Цхалтубо
Посетите Кутаиси и Цхалтубо, погрузитесь в историю советских курортов и насладитесь СПА-процедурами в действующих родонитовых ваннах
Начало: На центральной площади в Кутаиси
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 120 за всё до 10 чел.
Кутаиси: еврейский квартал и Пантеон
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Кутаиси: еврейский квартал и Пантеон
Узнать историю евреев в Грузии и полюбоваться городом со смотровой площадки
Начало: На центральной площади Кутаиси
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 80 за всё до 10 чел.
Кутаиси станет ближе
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
Кутаиси станет ближе: индивидуальная квест-экскурсия
Что нужно для того, чтобы город стал ближе? Несколько часов с ним наедине. На этой прогулке будете только вы, Кутаиси и мой голос в наушниках
Начало: На Центральной площади, у фонтана
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
20 за человека
Из Кутаиси - по заброшенным санаториям Цхалтубо
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
Из Кутаиси - по заброшенным санаториям Цхалтубо
Цхалтубо - рай для любителей заброшенных мест и советской архитектуры. Погрузитесь в атмосферу прошлого, посетив уникальные объекты с профессиональным гидом
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:30
от 110 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Sergei
    31 июля 2023
    Право на отдых: курорт Цхалтубо
    Одна из лучших экскурсий во время нашего двухнедельного отдыха в Грузии. Галина отличный гид, обладающая энциклопедическими знаниями. Огромное спасибо Вам!!! Очень рекомендуем!
  • I
    IRINA
    26 апреля 2023
    Большое путешествие по Имеретии
    Были на экскурсии 14 марта 2023 года. Бронировали заранее, переписывались с гидом, уточняя маршрут и его корректировки под наши желания. Сергей
    читать дальше

    скорректировал маршрут, но наше пожелание о более вместительном автомобиле не было удовлетворено. (Написал:" Какой водитель будет свободен в этот день") Поскольку Сергей проводит экскурсию с водителем, то мы, три взрослых человека, весь день ездили на заднем сиденье. Тесновато. Сергей интересный рассказчик, но с тихим голосом (в машине его не очень хорошо слышно) Посетили все места, которые мы обговаривали. Грузия - это страна куда нужно возвращаться снова и снова. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кутаиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Большое путешествие по Имеретии
  2. Право на отдых: курорт Цхалтубо
  3. Кутаиси: еврейский квартал и Пантеон
  4. Кутаиси станет ближе
  5. Из Кутаиси - по заброшенным санаториям Цхалтубо
Какие места ещё посмотреть в Кутаиси
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Собор Баграта
Сколько стоит экскурсия по Кутаиси в июне 2024
Сейчас в Кутаиси в категории "История и архитектура" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 20 до 198. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Кутаиси на 2024 год по теме «История и архитектура», 8 ⭐ отзывов, цены от €20. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам