В Кутаиси есть еврейский квартал с тремя синагогами, и он уникален в масштабах Грузии. Мы будем гулять по его узким улочкам и говорить об истории еврейских общин в стране.
Вы узнаете,
Вы узнаете,
Описание экскурсии
Петляя по улицам и переулкам, заходя в тихие дворики, за разговорами о быте и судьбах кутаисских еврееев, мы поднимемся к монастырю Мцване Квавила, где находится небольшой Кутаисский Пантеон — кладбище знаменитых жителей города. Я расскажу о композиторе Мелитоне Баланчивадзе, художнике Валериане Мизандари, кинодокументалисте Василе Амашукели, сценаристе Резо Чеишвили и др.
А ещё вы узнаете:
- Когда евреи появились на территории Грузии.
- Всегда ли отношения местного населения и еврейской диаспоры были добрососедскими.
- Как называется смесь иврита и грузинского языка.
- Сколько еврейских семей проживает в Кутаиси в наши дни.
- Кто такой Борис Гапонов и почему в честь него названа центральная улица квартала.
К концу прогулки вы полюбуетесь видом сверху на еврейский квартал, реку Риони и храм Баграти. А я посоветую, куда ещё можно сходить в Кутаиси.
Организационные детали
С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На центральной площади Кутаиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов в Кутаиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 5605 туристов
Я историк искусства, а не гид. Ориентируюсь на местных жителей и путешественников, которые уже прошли основные маршруты этого города. Все мои программы — это нечто среднее между лекцией и спектаклем
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Очень интересная экскурсия. Кутаиси открылся с необычной стороны. Очаровательный город с богатой историей. Большое спасибо Галине за любовь к своему делу, глубину знаний и лёгкую подачу. С удовольствием продолжили бы знакомство с Грузией под её началом))
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Мы получили огромное удовольствие от экскурсии по городу вместе с Галиной. Было очень интересно и познавательно, и главное — это не напоминало школьный урок истории. С Галиной мы сразу нашли
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Гид Галина - высококвалифицированный гид с искусствоведческим образованием и большим опытом провела прекрасную и очень познавательную экскурсию, которая превзошла все ожидания. Экскурсия была построена очень грамотно и педагогично. Экскурсовод ненавязчиво повторяла некоторые моменты для того, чтобы историческая последовательность событий лучше запомнилась. Рекомендуем этого гида тем, кто любит и знает историю.
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L
Прекрасный гид Галина. Не только провела прекрасную экскурсию, но и решила массу наших вопросов по размещению и дала рекомендации по Грузии в целом. Что очень ценно. Хороший ресторан - отличный бонус от гостеприимной Грузии!
Галина, благодарим Вас бесконечно!
До новых встреч! ❤️
Галина, благодарим Вас бесконечно!
До новых встреч! ❤️
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И
Экскурсия нам очень понравилась! Галина замечательная девушка! Она увлекательно рассказала нам про Кутаиси,показала интересные места! Все было в нашем темпе! Кутаиси нам очень понравился! Рекомендую к посещению!
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