Кутаиси: еврейский квартал и Пантеон

Узнать историю евреев в Грузии и полюбоваться городом со смотровой площадки

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В Кутаиси есть еврейский квартал с тремя синагогами, и он уникален в масштабах Грузии. Мы будем гулять по его узким улочкам и говорить об истории еврейских общин в стране.

Вы узнаете, как и когда здесь появились евреи, кто такой Борис Гапонов и почему в его честь названа улица.

Прогуляетесь по Пантеону — кладбищу знаменитостей — и познакомитесь с судьбами людей, нашедших здесь покой.
Кутаиси: еврейский квартал и Пантеон
Кутаиси: еврейский квартал и Пантеон
Кутаиси: еврейский квартал и Пантеон
Кутаиси: еврейский квартал и Пантеон
Кутаиси: еврейский квартал и Пантеон
Кутаиси: еврейский квартал и Пантеон
Кутаиси: еврейский квартал и Пантеон
Кутаиси: еврейский квартал и Пантеон
Кутаиси: еврейский квартал и Пантеон
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Описание

Что вас ожидает

Петляя по улицам и переулкам, заходя в тихие дворики, за разговорами о быте и судьбах кутаисских еврееев, мы поднимемся к монастырю Мцване Квавила, где находится небольшой Кутаисский Пантеон — кладбище знаменитых жителей города. Я расскажу о композиторе Мелитоне Баланчивадзе, художнике Валериане Мизандари, кинодокументалисте Василе Амашукели, сценаристе Резо Чеишвили и др.

А ещё вы узнаете:

  • Когда евреи появились на территории Грузии.
  • Всегда ли отношения местного населения и еврейской диаспоры были добрососедскими.
  • Как называется смесь иврита и грузинского языка.
  • Сколько еврейских семей проживает в Кутаиси в наши дни.
  • Кто такой Борис Гапонов и почему в честь него названа центральная улица квартала.

К концу прогулки вы полюбуетесь видом сверху на еврейский квартал, реку Риони и храм Баграти. А я посоветую, куда ещё можно сходить в Кутаиси.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на центральной площади Кутаиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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