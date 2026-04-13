В Кутаиси есть еврейский квартал с тремя синагогами, и он уникален в масштабах Грузии. Мы будем гулять по его узким улочкам и говорить об истории еврейских общин в стране.Вы узнаете,

как и когда здесь появились евреи, кто такой Борис Гапонов и почему в его честь названа улица. Прогуляетесь по Пантеону — кладбищу знаменитостей — и познакомитесь с судьбами людей, нашедших здесь покой.

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Описание экскурсии

Петляя по улицам и переулкам, заходя в тихие дворики, за разговорами о быте и судьбах кутаисских еврееев, мы поднимемся к монастырю Мцване Квавила, где находится небольшой Кутаисский Пантеон — кладбище знаменитых жителей города. Я расскажу о композиторе Мелитоне Баланчивадзе, художнике Валериане Мизандари, кинодокументалисте Василе Амашукели, сценаристе Резо Чеишвили и др.

А ещё вы узнаете:

Когда евреи появились на территории Грузии.

Всегда ли отношения местного населения и еврейской диаспоры были добрососедскими.

Как называется смесь иврита и грузинского языка.

Сколько еврейских семей проживает в Кутаиси в наши дни.

Кто такой Борис Гапонов и почему в честь него названа центральная улица квартала.

К концу прогулки вы полюбуетесь видом сверху на еврейский квартал, реку Риони и храм Баграти. А я посоветую, куда ещё можно сходить в Кутаиси.

Организационные детали

С вами будет гид из нашей команды.