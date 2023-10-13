Узнать историю евреев в Грузии и полюбоваться городом со смотровой площадки
В Кутаиси есть еврейский квартал с тремя синагогами, и он уникален в масштабах Грузии. Мы будем гулять по его узким улочкам и говорить об истории еврейских общин в стране.
Вы узнаете, как и когда здесь появились евреи, кто такой Борис Гапонов и почему в его честь названа улица.
Прогуляетесь по Пантеону — кладбищу знаменитостей — и познакомитесь с судьбами людей, нашедших здесь покой.
Вы узнаете, как и когда здесь появились евреи, кто такой Борис Гапонов и почему в его честь названа улица.
Прогуляетесь по Пантеону — кладбищу знаменитостей — и познакомитесь с судьбами людей, нашедших здесь покой.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Петляя по улицам и переулкам, заходя в тихие дворики, за разговорами о быте и судьбах кутаисских еврееев, мы поднимемся к монастырю Мцване Квавила, где находится небольшой Кутаисский Пантеон — кладбище знаменитых жителей города. Я расскажу о композиторе Мелитоне Баланчивадзе, художнике Валериане Мизандари, кинодокументалисте Василе Амашукели, сценаристе Резо Чеишвили и др.
А ещё вы узнаете:
- Когда евреи появились на территории Грузии.
- Всегда ли отношения местного населения и еврейской диаспоры были добрососедскими.
- Как называется смесь иврита и грузинского языка.
- Сколько еврейских семей проживает в Кутаиси в наши дни.
- Кто такой Борис Гапонов и почему в честь него названа центральная улица квартала.
К концу прогулки вы полюбуетесь видом сверху на еврейский квартал, реку Риони и храм Баграти. А я посоветую, куда ещё можно сходить в Кутаиси.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на центральной площади Кутаиси
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Кутаиси
Провела экскурсии для 4486 туристов
Первый раз я была в Грузии в бессознательном возрасте, а в сознательном — когда это ещё не было трендом — приехала в 2003 году и с тех пор бываю каждый год. Каждый раз я думаю, что видела всё, но находится то, что удивляет и иногда трогает меня до слёз. Я изучаю средневековое искусство и расскажу о том, как это было в Грузии. Когда-то занималась энологией (наукой о вине) и поделюсь с вами своими находками. На своих экскурсиях я уделяю особое внимание фольклору, легендам, обычаям, быту и образу жизни. Но это же великолепные влажные субтропики! Как тут не поговорить об окружающей нас природе. А ещё при слове «Грузия» (Сакартвело) — я всегда улыбаюсь и постараюсь, чтобы у вас появилась такая же привычка:)
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