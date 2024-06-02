В Вадим О Кутаиси с юмором и любовью Всё было хорошо

Е Елена Кутаиси сквозь века читать дальше отвечали на наши возникающие вопросы! вино, которое мы выпили в уютном кафе и колечко, которое я купила в милом сувенирном магазинчике, радуют мое сердце. Спасибо Вам! Татьяна, спасибо Вам за интересную экскурсию, эксклюзивные дополнительные материалы! С какой легкостью и любовью Вы показали нам город и позже

И Ия О Кутаиси с юмором и любовью Спасибо Тамар за экскурсию и гибкость, которую она проявила со временем начала нашей встречи. Познавательно, вкусно и дружелюбно. Рекомендую.

Т Татьяна Кутаиси сквозь века Все было отлично и интересно

М Мария Кутаиси сквозь века Очень приятная экскурсия. Всё понравилось

Д Даяна О Кутаиси с юмором и любовью Ходили на экскурсию с гидом Анной. Очень понравилось! Анна - отличный рассказчик, интересно и увлекательно поведала нам о городе, о его истории и интересных фактах. Было весело и непринужденно, 4 часа пролетели незаметно и легко!

S Sergei Право на отдых: курорт Цхалтубо Одна из лучших экскурсий во время нашего двухнедельного отдыха в Грузии. Галина отличный гид, обладающая энциклопедическими знаниями. Огромное спасибо Вам!!! Очень рекомендуем!

Г Гульмира Неизвестный Кутаиси Были небольшие проблемы с оплатой, так как нам удобнее было безналом, по карте, а гиду наличными), но разобрались). А в целом, все хорошо. И внимательный и приятный собеседник и гид хороший.

А Алексей Неизвестный Кутаиси На самом деле могу порекомендовать гида как настоящего знатока Неизвестного Кутаиси и разнообразных интересных мест в окрестностях.)