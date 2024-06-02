1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
О Кутаиси с юмором и любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Кутаиси через его достопримечательности, легенды и кухню. Веселые истории и душевные моменты гарантированы
Начало: Центральная площадь, Колхидский фонтан, Макдональд...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€50 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кутаиси сквозь века: уникальное путешествие по древней столице
Погрузитесь в волшебный мир Кутаиси, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя красоту и традиции этого города
Начало: У туристического инфоцентра
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€50 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия по не туристическим тропам Кутаиси
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кутаиси, где каждый шаг раскрывает страницы древней истории и природные чудеса
Начало: У театра в центре города
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€240 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Право на отдых: курорт Цхалтубо
Посетите Кутаиси и Цхалтубо, погрузитесь в историю советских курортов и насладитесь СПА-процедурами в действующих родонитовых ваннах
Начало: На центральной площади в Кутаиси
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Кутаиси: еврейский квартал и Пантеон
Узнать историю евреев в Грузии и полюбоваться городом со смотровой площадки
Начало: На центральной площади Кутаиси
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €80 за всё до 10 чел.
Квест
2.5 часа
Кутаиси станет ближе: индивидуальная квест-экскурсия
Что нужно для того, чтобы город стал ближе? Несколько часов с ним наедине. На этой прогулке будете только вы, Кутаиси и мой голос в наушниках
Начало: На Центральной площади, у фонтана
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€20 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВадим2 июня 2024Всё было хорошо
- ЕЕлена23 мая 2024Татьяна, спасибо Вам за интересную экскурсию, эксклюзивные дополнительные материалы! С какой легкостью и любовью Вы показали нам город и позже
- ИИя19 мая 2024Спасибо Тамар за экскурсию и гибкость, которую она проявила со временем начала нашей встречи. Познавательно, вкусно и дружелюбно. Рекомендую.
- ТТатьяна18 мая 2024Все было отлично и интересно
- ММария17 мая 2024Очень приятная экскурсия. Всё понравилось
- ДДаяна8 мая 2024Ходили на экскурсию с гидом Анной. Очень понравилось! Анна - отличный рассказчик, интересно и увлекательно поведала нам о городе, о его истории и интересных фактах. Было весело и непринужденно, 4 часа пролетели незаметно и легко!
- SSergei31 июля 2023Одна из лучших экскурсий во время нашего двухнедельного отдыха в Грузии. Галина отличный гид, обладающая энциклопедическими знаниями. Огромное спасибо Вам!!! Очень рекомендуем!
- ГГульмира13 сентября 2022Были небольшие проблемы с оплатой, так как нам удобнее было безналом, по карте, а гиду наличными), но разобрались). А в целом, все хорошо. И внимательный и приятный собеседник и гид хороший.
- ААлексей16 августа 2022На самом деле могу порекомендовать гида как настоящего знатока Неизвестного Кутаиси и разнообразных интересных мест в окрестностях.)
- еелена19 августа 2018Вчера были на экскурсии « Неизвестный Кутаиси», программу немного скорректировали, т. к. у нас был всего один день, поэтому решили
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Пешеходные»
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