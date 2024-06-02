Пешие экскурсии-прогулки в Кутаиси с экскурсоводом

Найдено 6 экскурсий в категории «Пешеходные» в Кутаиси, цены от €20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
О Кутаиси с юмором и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
82 отзыва
О Кутаиси с юмором и любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Кутаиси через его достопримечательности, легенды и кухню. Веселые истории и душевные моменты гарантированы
Начало: Центральная площадь, Колхидский фонтан, Макдональд...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
50 за всё до 4 чел.
Кутаиси сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
78 отзывов
Кутаиси сквозь века: уникальное путешествие по древней столице
Погрузитесь в волшебный мир Кутаиси, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя красоту и традиции этого города
Начало: У туристического инфоцентра
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
50 за всё до 5 чел.
Неизвестный Кутаиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия по не туристическим тропам Кутаиси
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кутаиси, где каждый шаг раскрывает страницы древней истории и природные чудеса
Начало: У театра в центре города
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
240 за всё до 8 чел.
Право на отдых: курорт Цхалтубо
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Право на отдых: курорт Цхалтубо
Посетите Кутаиси и Цхалтубо, погрузитесь в историю советских курортов и насладитесь СПА-процедурами в действующих родонитовых ваннах
Начало: На центральной площади в Кутаиси
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 120 за всё до 10 чел.
Кутаиси: еврейский квартал и Пантеон
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Кутаиси: еврейский квартал и Пантеон
Узнать историю евреев в Грузии и полюбоваться городом со смотровой площадки
Начало: На центральной площади Кутаиси
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 80 за всё до 10 чел.
Кутаиси станет ближе
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
Кутаиси станет ближе: индивидуальная квест-экскурсия
Что нужно для того, чтобы город стал ближе? Несколько часов с ним наедине. На этой прогулке будете только вы, Кутаиси и мой голос в наушниках
Начало: На Центральной площади, у фонтана
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
20 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вадим
    2 июня 2024
    О Кутаиси с юмором и любовью
    Всё было хорошо
  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    Кутаиси сквозь века
    Татьяна, спасибо Вам за интересную экскурсию, эксклюзивные дополнительные материалы! С какой легкостью и любовью Вы показали нам город и позже
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    отвечали на наши возникающие вопросы! вино, которое мы выпили в уютном кафе и колечко, которое я купила в милом сувенирном магазинчике, радуют мое сердце. Спасибо Вам!

    Татьяна, спасибо Вам за интересную экскурсию, эксклюзивные дополнительные материалы! С какой легкостью и любовью Вы показалиТатьяна, спасибо Вам за интересную экскурсию, эксклюзивные дополнительные материалы! С какой легкостью и любовью Вы показали
  • И
    Ия
    19 мая 2024
    О Кутаиси с юмором и любовью
    Спасибо Тамар за экскурсию и гибкость, которую она проявила со временем начала нашей встречи. Познавательно, вкусно и дружелюбно. Рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    18 мая 2024
    Кутаиси сквозь века
    Все было отлично и интересно
  • М
    Мария
    17 мая 2024
    Кутаиси сквозь века
    Очень приятная экскурсия. Всё понравилось
  • Д
    Даяна
    8 мая 2024
    О Кутаиси с юмором и любовью
    Ходили на экскурсию с гидом Анной. Очень понравилось! Анна - отличный рассказчик, интересно и увлекательно поведала нам о городе, о его истории и интересных фактах. Было весело и непринужденно, 4 часа пролетели незаметно и легко!
  • S
    Sergei
    31 июля 2023
    Право на отдых: курорт Цхалтубо
    Одна из лучших экскурсий во время нашего двухнедельного отдыха в Грузии. Галина отличный гид, обладающая энциклопедическими знаниями. Огромное спасибо Вам!!! Очень рекомендуем!
  • Г
    Гульмира
    13 сентября 2022
    Неизвестный Кутаиси
    Были небольшие проблемы с оплатой, так как нам удобнее было безналом, по карте, а гиду наличными), но разобрались). А в целом, все хорошо. И внимательный и приятный собеседник и гид хороший.
  • А
    Алексей
    16 августа 2022
    Неизвестный Кутаиси
    На самом деле могу порекомендовать гида как настоящего знатока Неизвестного Кутаиси и разнообразных интересных мест в окрестностях.)
  • е
    елена
    19 августа 2018
    Неизвестный Кутаиси
    Вчера были на экскурсии « Неизвестный Кутаиси», программу немного скорректировали, т. к. у нас был всего один день, поэтому решили
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    с гидом посмотреть и « известные» места. Экскурсия была интересная, немного моросил дождик, но это не омрачилось наших прекрасных впечатлений. Произошла задержка экскурсии (сломался автомобиль), поэтому выехали позже, но мы по времени были не ограничены. Очень понравились каньоны Мартвили, аутентичное местечко! Кутаиси немного депрессивный город. После колоритного Тбилиси показался мне «невеселым». Церкви редкостной красоты, радует, что идут реставрационные работы! Гармонично вписываются в ландшафт. Сергей, наш гид, в теме, много знает, хорошо ориентирован по теме,мне понравился как рассказчик. Рекомендую экскурсию, чтобы лучше проникнуться особой атмосферой «западной столицы «.

Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Пешеходные»

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  1. О Кутаиси с юмором и любовью
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  3. Неизвестный Кутаиси
  4. Право на отдых: курорт Цхалтубо
  5. Кутаиси: еврейский квартал и Пантеон
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Сколько стоит экскурсия по Кутаиси в июне 2024
Сейчас в Кутаиси в категории "Пешеходные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 20 до 240. Туристы уже оставили гидам 167 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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