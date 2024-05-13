Потайные уголки курорта Цхалтубо и уют Кутаиси
Авторский тур в Кутаиси

Погрузитесь в мир грузинской культуры и природы с нашим туром по Кутаиси и Цхалтубо. Незабываемые впечатления гарантированы

Представьте себе место, где время словно остановилось, а каждый уголок хранит в себе часть истории и культуры.

В Кутаиси, одном из древнейших городов Грузии, вы пройдетесь по атмосферным улочкам, ощутите настоящий колорит на Зеленом рынке и взглянете на величественный собор Баграти, который возвышается над городом.

А затем, в Цхалтубо, вас ждет уникальный опыт купания в радоновых ваннах, прогулка по огромному советскому санаторию и посещение пещеры Прометея, где сталактиты и сталагмиты создают неповторимые подземные пейзажи.

На протяжении всего пути вас сопровождают истории спелеолога о пещерных байках, вы увидите уникальные фрески монастыря Гелати и посетите места, связанные с детством и юностью Владимира Маяковского.

Этот тур - идеальная возможность погрузиться в мир грузинской истории, культуры и природы, оставив за собой повседневную суету и окунувшись в атмосферу настоящего приключения
Потайные уголки курорта Цхалтубо и уют Кутаиси
Потайные уголки курорта Цхалтубо и уют Кутаиси
Потайные уголки курорта Цхалтубо и уют Кутаиси
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет39 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Если вы собираетесь искупаться в радоновых ваннах, обязательно захватите с собой купальники, шлепки и полотенца.

Проживание. Включено проживание в Цхалтубо — это четырехзвездочный отель со всеми удобствами в номере. Размещение двухместное. Возможно одноместное размещение за дополнительную плату. Проживание в Кутаиси оплачивается дополнительно.

Питание. Сытные завтраки и ужины включены в стоимость тура (настолько сытные, что обеды вам, скорее всего, не потребуются).

Программа тура по дням

1 день

Прогулки по Кутаиси, монастырь на горе и грузинское застолье

Места Золотого века Грузии. Наше путешествие начнется в Кутаиси на Центральной площади. Вы узнаете историю города, основанного еще в V веке до н. э., и прогуляетесь по его уютным улицам. Мы заглянем на Зеленый рынок — колоритный восточный базар, занимающий почти целый квартал. Потом поднимемся к собору Баграти, которым грузины очень гордятся, и полюбуемся видами на город.

Уникальные фрески и погружение в историю. После этого отправимся в самый известный в Западной Грузии монастырь — Гелати. Нас ждут захватывающие разговоры о средневековом зодчестве и старинных захоронениях при монастыре. Вы увидите уникальные фрески и мозаики византийского периода — это портреты царей и священнослужителей, сцены из Евангелия и исторических событий.

Грузинское застолье. Вечером нас ждет ужин в атмосферном грузинском ресторане. Вы узнаете секреты грузинского виноделия, особенности изготовления имеретинских вин и любопытные факты о традициях грузинского застолья. Затем заселимся в гостиницу и отдохнем (проживание не входит в стоимость, вы сможете выбрать наиболее подходящий для себя вариант).

Прогулки по Кутаиси, монастырь на горе и грузинское застольеПрогулки по Кутаиси, монастырь на горе и грузинское застольеПрогулки по Кутаиси, монастырь на горе и грузинское застольеПрогулки по Кутаиси, монастырь на горе и грузинское застолье
2 день

Еврейский квартал, заброшки и радоновые ванны

Еврейская община в Кутаиси. Начнем день с сытного и вкусного завтрака, а потом отправимся гулять по одному из самых интересных районов Кутаиси — Еврейскому кварталу с тремя синагогами. Вы услышите необычные факты из истории еврейских общин Грузии и, в частности, Кутаиси, полюбуетесь панорамой города со смотровой площадки, о которой многие туристы не знают.

Руины советских санаториев. Затем поедем в Цхалтубо — город-курорт, там заселимся в четырехзвездочный отель, который раньше был санаторием Министерства обороны. Мы пройдем неочевидными и очень захватывающими тропами — через колоритные заброшки, исследуем действующие объекты курорта и погуляем по атмосферным руинам, еще сохраняющим кое-где былую роскошь и размах. Вы сможете прикоснуться к реальной истории, без ретуши и прикрас, и представить, каким курорт был в советское время.

Купание в целебных водах. После прогулки вы сможете принять знаменитые радоновые ванны курорта Цхалтубо, которые с давних пор привлекали в эти места царей и их приближенных. Состав воды настолько уникален, что советское время среди врачей даже ходила поговорка «В Цхалтубо лечат всё». Помимо радоновых ванн здесь есть термальные источники с азотной, сульфатно-карбонатной и кальциево-магниевой водой — вы сможете подобрать то, что будет максимально полезно именно вам.

Экскурсия по советскому санаторию. Зарядившись силой целебных вод, отправимся на ужин в историческую столовую нашего отеля. После еды вас ждет экскурсия по территории санатория: прогуляемся по просторным холлам и залам, заглянем в библиотеку и поговорим о том, как здесь отдыхали в советское время. Масштабы санатория впечатляют: 16 гектар — это как 22 футбольных поля! Вы пройдете по самым любопытным уголкам вместе с гидом, а потом сможете погулять здесь самостоятельно. Мы будем жить в этом же отеле, так что никуда ехать не нужно — проведем вечер в расслабленном и комфортном темпе, никуда не торопясь.

Еврейский квартал, заброшки и радоновые ванныЕврейский квартал, заброшки и радоновые ванныЕврейский квартал, заброшки и радоновые ванныЕврейский квартал, заброшки и радоновые ванны
3 день

Пещеры и родина Маяковского

Байки спелеолога. Завтракаем в отеле и едем в пещеру Прометея, которая находится недалеко от Цхалтубо. Вы узнаете, когда и как пещера получила такое название, прогуляетесь по загадочным и причудливо освещенным каменным коридорам. Гид расскажет интересные факты о системах пещер в разных частях планеты и некоторые байки из личного спелеологического опыта.

Лайфхаки великого поэта. Затем отправимся на родину Владимира Маяковского — в деревню Багдати. Здесь знаменитый поэт провел детство и юность, здесь начался его творческий путь и появился образ «поэта трибун». Поговорим о лирической поэзии и особенностях публичных выступлений. Вы узнаете, как отвечать на неудобные вопросы по «самоучителю Маяковского».

Дегустация вин. В конце нашего путешествия заглянем на винодельню и отведаем настоящее грузинское вино. А потом вернемся в Кутаиси — на этом путешествие заканчивается, до новых встреч!

Пещеры и родина МаяковскогоПещеры и родина МаяковскогоПещеры и родина МаяковскогоПещеры и родина Маяковского

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание из Кутаиси
  • Услуги гида
  • Проживание в Цхалтубо
  • Сытные завтраки и ужины
  • Входные билеты в пещеру Прометея и в музей Маяковского
Что не входит в цену
  • Дополнительное питание (например, если вы захотите где-нибудь выпить стаканчик кофе)
  • Проживание в Кутаиси (около 30$ за человека при двухместном размещении)
  • Радоновые ванны - от 15$ за 20 минут
  • Возможен трансфер из Батуми - 200 лари (80$), из Тбилиси 250 лари (95$)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центральная площадь Кутаиси, утро
Завершение: Центральная площадь Кутаиси, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Кутаиси

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеОбзорныеВсе туры3-дневные турыПещерыЗаброшенные места

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