Еврейская община в Кутаиси. Начнем день с сытного и вкусного завтрака, а потом отправимся гулять по одному из самых интересных районов Кутаиси — Еврейскому кварталу с тремя синагогами. Вы услышите необычные факты из истории еврейских общин Грузии и, в частности, Кутаиси, полюбуетесь панорамой города со смотровой площадки, о которой многие туристы не знают.

Руины советских санаториев. Затем поедем в Цхалтубо — город-курорт, там заселимся в четырехзвездочный отель, который раньше был санаторием Министерства обороны. Мы пройдем неочевидными и очень захватывающими тропами — через колоритные заброшки, исследуем действующие объекты курорта и погуляем по атмосферным руинам, еще сохраняющим кое-где былую роскошь и размах. Вы сможете прикоснуться к реальной истории, без ретуши и прикрас, и представить, каким курорт был в советское время.

Купание в целебных водах. После прогулки вы сможете принять знаменитые радоновые ванны курорта Цхалтубо, которые с давних пор привлекали в эти места царей и их приближенных. Состав воды настолько уникален, что советское время среди врачей даже ходила поговорка «В Цхалтубо лечат всё». Помимо радоновых ванн здесь есть термальные источники с азотной, сульфатно-карбонатной и кальциево-магниевой водой — вы сможете подобрать то, что будет максимально полезно именно вам.

Экскурсия по советскому санаторию. Зарядившись силой целебных вод, отправимся на ужин в историческую столовую нашего отеля. После еды вас ждет экскурсия по территории санатория: прогуляемся по просторным холлам и залам, заглянем в библиотеку и поговорим о том, как здесь отдыхали в советское время. Масштабы санатория впечатляют: 16 гектар — это как 22 футбольных поля! Вы пройдете по самым любопытным уголкам вместе с гидом, а потом сможете погулять здесь самостоятельно. Мы будем жить в этом же отеле, так что никуда ехать не нужно — проведем вечер в расслабленном и комфортном темпе, никуда не торопясь.