Сванетия: история в окружении гор
Сванетия - труднодоступный регион Грузии. За три дня вы увидите сванские башни, дворец Дадиани, высокогорную общину Ушгули, ледник и многое другое
Начало: Кутаиси, 9:00
10 мар в 08:00
11 мар в 08:00
20 000 ₽ за человека
Отдых на море, экскурсии и природные чудеса: Кутаиси, Батуми и чёрные пляжи Уреки
Посетить пещеру Прометея, исследовать улочки Батуми и расслабиться на побережье
Начало: Аэропорт Кутаиси, встретим в любое время
€630 за человека
Малоизведанная грузинская Швейцария: горная Рача только для вас
Полюбоваться пиками и альпийскими лугами, пройти по речному каньону, осмотреть древние башни и собор
Начало: Ваше место проживания в Кутаиси, точное время - по...
15 мар в 10:00
22 мар в 10:00
€350 за всё до 22 чел.
Последние отзывы на туры
- ААндрей29 августа 2024Спасибо большое, Давид! Отличная поездка! Сванетия уникальна!
- ЕЕкатерина15 мая 2024Большое спасибо Давиду за проведенную экскурсию! Сванетия - это неописуемая красота (а еще красивее она в хорошую погоду😉). Экскурсия проходила по
- ССергей19 октября 2023Всё понравилось. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «История и архитектура»
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