Выходные в Имеретии: Чиатура, пещера Магара и горные пейзажи (индивидуальный тур)
Покататься на канатной дороге, побывать в пещере неандертальцев и погулять по заброшенному санаторию
Начало: Кутаиси, 8:00
«А ещё исследуете пещеру Магара, где жили первобытные люди»
$400 за всё до 22 чел.
Потайные уголки курорта Цхалтубо и уют Кутаиси: эксклюзивный тур
Погрузитесь в мир грузинской культуры и природы с нашим туром по Кутаиси и Цхалтубо. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Центральная площадь Кутаиси, утро
«А потом отправитесь в Цхалтубо, искупаетесь в радоновых ваннах, погуляете по огромному советскому санаторию и полюбуетесь сталактитами и сталагмитами в пещере Прометея»
16 мар в 08:00
17 мар в 08:00
45 000 ₽ за человека
Отдых на море, экскурсии и природные чудеса: Кутаиси, Батуми и чёрные пляжи Уреки
Посетить пещеру Прометея, исследовать улочки Батуми и расслабиться на побережье
Начало: Аэропорт Кутаиси, встретим в любое время
«Вы побываете в загадочной пещере, освещаемой огнями, и увидите сталактиты»
28 апр в 10:00
5 мая в 10:00
€630 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Пещеры»
Самые популярные туры этой рубрики в Кутаиси
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Кутаиси в марте 2025
Сейчас в Кутаиси в категории "Пещеры" можно забронировать 3 тура от 400 до 45 000.
Забронируйте тур в Кутаиси на 2025 год по теме «Пещеры», цены от $400. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май