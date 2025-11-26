Мои заказы

В Грузию своей компанией: Кутаиси, Тбилиси, Чиатура и Сигнахи с треккингами в горах

Взойти на гору Цхраджвари, побывать в 7 городах, заглянуть на винзавод и в пещеру Прометея
В одном туре мы собрали самые интересные локации, как самые популярные, так и необычные места.

Побываем в Цхалтубо, где сохранились ныне пустующие советские санатории, полюбуемся лазурью каньона Мартвили и посетим винзавод
«Хванчкара», чтобы познакомиться с секретами производства напитка.

Заедем в город канатных дорог Чиатуру, погуляем по аутентичным улочкам Тбилиси и полюбуемся древними святынями Мцхеты, а ещё побываем в Кахетии и насладимся экскурсией по городу любви Сигнахи.

Описание тура

Организационные детали

Обязательно возьмите тёплую одежду для гор.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и обзорная экскурсия по Кутаиси

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель в Кутаиси. У вас будет время на отдых и обед, а затем проведём для вас обзорную экскурсию по центру города и осмотрим античные строения. Вечером поужинаем в национальном кафе с музыкой.

2 день

Прогулка по Цхалтубо, пещера Прометея и каньон Мартвили

Отправимся в Цхалтубо — город с богатым бальнеологическим прошлым. Прогуляемся среди заброшенных санаториев советской эпохи, узнаем об истории курорта и его уникальных минеральных источниках.

Посетим пещеру Прометея — одну из самых впечатляющих карстовых пещер Грузии. Пройдём по освещённым галереям, полюбуемся сталактитами, сталагмитами и подземной рекой. Затем отправимся к каньону Мартвили и полюбуемся бирюзовой водой с отвесными скалами.

Дальше нас ждёт отдых — вернёмся в гостиницу и проведём остаток дня в спокойной обстановке.

3 день

Подъём на гору Цхраджвари, отдых у озера Шаори и экскурсия на винзавод

Сегодня поедем в Ткибули, откуда начнём подъём на вершину Цхраджвари. Нас ждёт треккинг по живописной тропе, а наградой станет невероятный вид на западную Грузию с высоты 1565 метров. Восхождение займёт около 30 минут.

После спуска остановимся у озера Шаори, чтобы отдохнуть, подышать горным воздухом и насладиться тишиной. Затем отправимся в Амбролаури и заедем на винзавод «Хванчкара», где узнаем, как создаётся легендарное полусладкое вино, попробуем местную продукцию и узнаем историю этого сорта.

Вечером вернёмся в отель.

4 день

Историко-краеведческий музей в Они, минеральные источники, подъём на плато Шкмери и прогулка по Чиатуре

Из Амбролаури направимся в город Они. Посетим историко-краеведческий музей, а далее остановимся у минерального источника в посёлке Уцера, чтобы попробовать целебную воду. Затем начнём подъём на плато Шкмери, он займёт около 3 часов. Прогуляемся среди цветущих трав и широких просторов и вдохнём свежий горный воздух. После продолжим путь в Верхнюю Имеретию, где расположена Чиатура. Вечером погуляем по городу и увидим знаменитые канатные дороги.

5 день

Катание по канатной дороге, монастырь Мгвимеви

После завтрака в Чиатуре поднимемся по канатной дороге к старому санаторию (на высоте 40 м), а затем посетим монастырь Мгвимеви, частично вырезанный в скале.

6 день

Ущелье Чератхеви и пещерный город Уплисцихе

Продолжим путь в ущелье Чератхеви — тихое и живописное место на маршруте. В старинном кафе пообедаем хачапури с бокалом белого вина.

Затем проедем через Хашури и Гори, сделаем короткую остановку и направимся в Уплисцихе — древний пещерный город. Прогуляемся по его вырубленным в скале залам, после чего вернёмся в отель.

7 день

Обзорная экскурсия по Тбилиси и Мцхете

Утро начнём с обзорной экскурсии по Тбилиси: увидим Старый город, основные достопримечательности и атмосферные улочки столицы. Затем отправимся в Мцхету и поднимемся к монастырю Джвари, откуда открывается вид на слияние Куры и Арагви.

8 день

Прогулки по Сигнахи

В этот день отправимся в Кахетию. Доберёмся до Сигнахи — города любви, где отдохнём, прогуляемся по улочкам и попробуем местное вино, овечий сыр и свежий лаваш.

9 день

Свободный день в Тбилиси

Сегодня можете погулять по таинственным улочкам столицы и насладиться их старинной атмосферой. Также это отличная возможно выбрать сувениры, отправиться на рынок за ароматными свежими продуктами и понаблюдать за естественной жизнью города.

10 день

Возвращение домой

Сегодня отправляемся в родные края. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1500
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты в Кутаиси и обратно из Кутаиси или Тбилиси
  • Питание
  • Дегустации
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Кутаиси, 10:00
Завершение: Аэропорт Кутаиси или Тбилиси, 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серго
Серго — ваш гид в Кутаиси
Провёл экскурсии для 1344 туристов
Жить в Грузии — счастье. Современность соседствует с древними традициями. Звучат отголоски забытых эпох. Эхо веков живёт среди высоких скал, гор и субтропических лесов. История отражается в вечных льдах Кавказского хребта. На экскурсиях я помогу вам почувствовать эту магию Грузии!

Тур входит в следующие категории Кутаиси

