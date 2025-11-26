Побываем в Цхалтубо, где сохранились ныне пустующие советские санатории, полюбуемся лазурью каньона Мартвили и посетим винзавод
Описание тура
Организационные детали
Обязательно возьмите тёплую одежду для гор.
Программа тура по дням
Встреча и обзорная экскурсия по Кутаиси
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель в Кутаиси. У вас будет время на отдых и обед, а затем проведём для вас обзорную экскурсию по центру города и осмотрим античные строения. Вечером поужинаем в национальном кафе с музыкой.
Прогулка по Цхалтубо, пещера Прометея и каньон Мартвили
Отправимся в Цхалтубо — город с богатым бальнеологическим прошлым. Прогуляемся среди заброшенных санаториев советской эпохи, узнаем об истории курорта и его уникальных минеральных источниках.
Посетим пещеру Прометея — одну из самых впечатляющих карстовых пещер Грузии. Пройдём по освещённым галереям, полюбуемся сталактитами, сталагмитами и подземной рекой. Затем отправимся к каньону Мартвили и полюбуемся бирюзовой водой с отвесными скалами.
Дальше нас ждёт отдых — вернёмся в гостиницу и проведём остаток дня в спокойной обстановке.
Подъём на гору Цхраджвари, отдых у озера Шаори и экскурсия на винзавод
Сегодня поедем в Ткибули, откуда начнём подъём на вершину Цхраджвари. Нас ждёт треккинг по живописной тропе, а наградой станет невероятный вид на западную Грузию с высоты 1565 метров. Восхождение займёт около 30 минут.
После спуска остановимся у озера Шаори, чтобы отдохнуть, подышать горным воздухом и насладиться тишиной. Затем отправимся в Амбролаури и заедем на винзавод «Хванчкара», где узнаем, как создаётся легендарное полусладкое вино, попробуем местную продукцию и узнаем историю этого сорта.
Вечером вернёмся в отель.
Историко-краеведческий музей в Они, минеральные источники, подъём на плато Шкмери и прогулка по Чиатуре
Из Амбролаури направимся в город Они. Посетим историко-краеведческий музей, а далее остановимся у минерального источника в посёлке Уцера, чтобы попробовать целебную воду. Затем начнём подъём на плато Шкмери, он займёт около 3 часов. Прогуляемся среди цветущих трав и широких просторов и вдохнём свежий горный воздух. После продолжим путь в Верхнюю Имеретию, где расположена Чиатура. Вечером погуляем по городу и увидим знаменитые канатные дороги.
Катание по канатной дороге, монастырь Мгвимеви
После завтрака в Чиатуре поднимемся по канатной дороге к старому санаторию (на высоте 40 м), а затем посетим монастырь Мгвимеви, частично вырезанный в скале.
Ущелье Чератхеви и пещерный город Уплисцихе
Продолжим путь в ущелье Чератхеви — тихое и живописное место на маршруте. В старинном кафе пообедаем хачапури с бокалом белого вина.
Затем проедем через Хашури и Гори, сделаем короткую остановку и направимся в Уплисцихе — древний пещерный город. Прогуляемся по его вырубленным в скале залам, после чего вернёмся в отель.
Обзорная экскурсия по Тбилиси и Мцхете
Утро начнём с обзорной экскурсии по Тбилиси: увидим Старый город, основные достопримечательности и атмосферные улочки столицы. Затем отправимся в Мцхету и поднимемся к монастырю Джвари, откуда открывается вид на слияние Куры и Арагви.
Прогулки по Сигнахи
В этот день отправимся в Кахетию. Доберёмся до Сигнахи — города любви, где отдохнём, прогуляемся по улочкам и попробуем местное вино, овечий сыр и свежий лаваш.
Свободный день в Тбилиси
Сегодня можете погулять по таинственным улочкам столицы и насладиться их старинной атмосферой. Также это отличная возможно выбрать сувениры, отправиться на рынок за ароматными свежими продуктами и понаблюдать за естественной жизнью города.
Возвращение домой
Сегодня отправляемся в родные края. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1500
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансферы из/в аэропорт
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты в Кутаиси и обратно из Кутаиси или Тбилиси
- Питание
- Дегустации