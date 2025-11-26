Отправимся в Цхалтубо — город с богатым бальнеологическим прошлым. Прогуляемся среди заброшенных санаториев советской эпохи, узнаем об истории курорта и его уникальных минеральных источниках.

Посетим пещеру Прометея — одну из самых впечатляющих карстовых пещер Грузии. Пройдём по освещённым галереям, полюбуемся сталактитами, сталагмитами и подземной рекой. Затем отправимся к каньону Мартвили и полюбуемся бирюзовой водой с отвесными скалами.

Дальше нас ждёт отдых — вернёмся в гостиницу и проведём остаток дня в спокойной обстановке.