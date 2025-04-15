Скрытые уголки Сванетии: индивидуальный мини-тур по Колхидскому заповеднику и маленьким городам
Посетить заброшенный курорт Анаклия и побывать на пляже с магнитным песком
Начало: Кутаиси, 11:00
15 апр в 11:00
22 апр в 11:00
$400 за всё до 8 чел.
Потайные уголки курорта Цхалтубо и уют Кутаиси: эксклюзивный тур
Погрузитесь в мир грузинской культуры и природы с нашим туром по Кутаиси и Цхалтубо. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Центральная площадь Кутаиси, утро
Завтра в 08:00
15 апр в 08:00
45 000 ₽ за человека
Выходные в Имеретии: Чиатура, пещера Магара и горные пейзажи (индивидуальный тур)
Покататься на канатной дороге, побывать в пещере неандертальцев и погулять по заброшенному санаторию
Начало: Кутаиси, 8:00
19 апр в 08:00
26 апр в 08:00
$400 за всё до 22 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Заброшенные места»
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