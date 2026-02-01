Небанальная Грузия: автотур по ярким локациям запада страны в мини-группе (из Кутаиси)
Увидеть ледники и башни, полюбоваться виноградниками Рачи и посетить Мартвильский каньон
Начало: Кутаиси, точно место - по договорённости, 10:00 ил...
18 июн в 10:00
25 июн в 10:00
$650 за человека
Малоизведанная грузинская Швейцария с выездом из Кутаиси: горная Рача только для вас
Полюбоваться пиками и альпийскими лугами, пройти по речному каньону, осмотреть древние башни и собор
Начало: Ваше место проживания в Кутаиси, точное время - по...
Завтра в 08:00
7 фев в 08:00
€350 за всё до 22 чел.
В Грузию своей компанией: Кутаиси, Тбилиси, Чиатура и Сигнахи с треккингами в горах
Взойти на гору Цхраджвари, побывать в 7 городах, заглянуть на винзавод и в пещеру Прометея
Начало: Аэропорт Кутаиси, 10:00
Завтра в 08:00
7 фев в 08:00
€800 за человека
