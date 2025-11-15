Не забудьте ветровку, маленький рюкзак, удобную разношенную обувь (кроссовки или ботинки), одежду по погоде с утеплением и солнцезащитные очки.

Проживание. Оплачивается отдельно. Размещение на турбазе «Шови», 2-местные комнаты (удобства на этаже или в отдельном здании).

Питание. Оплачивается отдельно.

Транспорт. Honda или Audi.

Дети. 20+.

Виза. Гражданам РФ не требуется.

Уровень сложности. 2-й день тура походный, пойдём к леднику (5 км, набор высоты 500 м) или озеру (6 км, набор высоты 1200 м) по маркированной тропе. Треккинг займёт весь день (около 8 часов туда-обратно). Важно быть в хорошей физической форме, иметь опыт треккинга в горах.

Тур проводится только для вашей компании. Даты — на ваш выбор, по согласованию.