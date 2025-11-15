Перезагрузка в Шови с выездом из Кутаиси: индивидуальный треккинг-тур
Отправиться в горно-лесной край гулять по тропам, слушать тишину и любоваться грузинскими Альпами
Поедем в менее популярное место, но более уединённое, где любят отдыхать сами грузины, — бальнео-климатический горный курорт Шови, тихий и малолюдный уголок. Здесь бьют минеральные источники, растут целебные травы, а читать дальше
пейзажи приближены к альпийским.
Чтобы увидеть всё это богатство и почувствовать обновление, целый день посвятим треккингу — отправимся либо к леднику, либо к озеру Удзиро.
Тур проводится только для вашей компании и подойдёт активным людям в хорошей физической форме, готовым к длительным пешим прогулкам.
Не забудьте ветровку, маленький рюкзак, удобную разношенную обувь (кроссовки или ботинки), одежду по погоде с утеплением и солнцезащитные очки.
Проживание. Оплачивается отдельно. Размещение на турбазе «Шови», 2-местные комнаты (удобства на этаже или в отдельном здании).
Питание. Оплачивается отдельно.
Транспорт. Honda или Audi.
Дети. 20+.
Виза. Гражданам РФ не требуется.
Уровень сложности. 2-й день тура походный, пойдём к леднику (5 км, набор высоты 500 м) или озеру (6 км, набор высоты 1200 м) по маркированной тропе. Треккинг займёт весь день (около 8 часов туда-обратно). Важно быть в хорошей физической форме, иметь опыт треккинга в горах.
Тур проводится только для вашей компании. Даты — на ваш выбор, по согласованию.
Программа тура по дням
1 день
Из Кутаиси в Шови, озеро и рынок по пути
Утром выезжаем из Кутаиси в сторону горного курорта Шови. По пути остановимся у озера Шаори и на рынке в городе Они. После заселения на турбазу у вас будет время на обед.
Во второй половине дня прогуляемся к минеральным источникам. Вечером — свободное время.
2 день
День в горах
Встанем пораньше, позавтракаем и отправимся в треккинг к леднику. По желанию и только для подготовленных можно поменять маршрут на более сложный к озеру Удзиро.
Тропа лежит через живописный вековой лес, местами усложняется из-за крутых подъёмов. Идти будем в комфортном темпе с остановками около 4 часов в одну сторону. Никуда не торопимся, наслаждаемся активным отдыхом на природе. По пути соберём целебные травы и рассмотрим сезонные цветы.
К вечеру вернёмся на турбазу. А после ужина отправимся обратно в Кутаиси.
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Серго — ваш гид в Кутаиси
Провёл экскурсии для 1341 туриста
Жить в Грузии — счастье. Современность соседствует с древними традициями. Звучат отголоски забытых эпох. Эхо веков живёт среди высоких скал, гор и субтропических лесов. История отражается в вечных льдах Кавказского хребта. На экскурсиях я помогу вам почувствовать эту магию Грузии!