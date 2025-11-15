Мои заказы

Перезагрузка в Шови с выездом из Кутаиси: индивидуальный треккинг-тур

Отправиться в горно-лесной край гулять по тропам, слушать тишину и любоваться грузинскими Альпами
Поедем в менее популярное место, но более уединённое, где любят отдыхать сами грузины, — бальнео-климатический горный курорт Шови, тихий и малолюдный уголок. Здесь бьют минеральные источники, растут целебные травы, а
пейзажи приближены к альпийским.

Чтобы увидеть всё это богатство и почувствовать обновление, целый день посвятим треккингу — отправимся либо к леднику, либо к озеру Удзиро.

Тур проводится только для вашей компании и подойдёт активным людям в хорошей физической форме, готовым к длительным пешим прогулкам.

Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Не забудьте ветровку, маленький рюкзак, удобную разношенную обувь (кроссовки или ботинки), одежду по погоде с утеплением и солнцезащитные очки.

Проживание. Оплачивается отдельно. Размещение на турбазе «Шови», 2-местные комнаты (удобства на этаже или в отдельном здании).

Питание. Оплачивается отдельно.

Транспорт. Honda или Audi.

Дети. 20+.

Виза. Гражданам РФ не требуется.

Уровень сложности. 2-й день тура походный, пойдём к леднику (5 км, набор высоты 500 м) или озеру (6 км, набор высоты 1200 м) по маркированной тропе. Треккинг займёт весь день (около 8 часов туда-обратно). Важно быть в хорошей физической форме, иметь опыт треккинга в горах.

Тур проводится только для вашей компании. Даты — на ваш выбор, по согласованию.

Программа тура по дням

1 день

Из Кутаиси в Шови, озеро и рынок по пути

Утром выезжаем из Кутаиси в сторону горного курорта Шови. По пути остановимся у озера Шаори и на рынке в городе Они. После заселения на турбазу у вас будет время на обед.

Во второй половине дня прогуляемся к минеральным источникам. Вечером — свободное время.

Из Кутаиси в Шови, озеро и рынок по путиИз Кутаиси в Шови, озеро и рынок по путиИз Кутаиси в Шови, озеро и рынок по путиИз Кутаиси в Шови, озеро и рынок по пути
2 день

День в горах

Встанем пораньше, позавтракаем и отправимся в треккинг к леднику. По желанию и только для подготовленных можно поменять маршрут на более сложный к озеру Удзиро.

Тропа лежит через живописный вековой лес, местами усложняется из-за крутых подъёмов. Идти будем в комфортном темпе с остановками около 4 часов в одну сторону. Никуда не торопимся, наслаждаемся активным отдыхом на природе. По пути соберём целебные травы и рассмотрим сезонные цветы.

К вечеру вернёмся на турбазу. А после ужина отправимся обратно в Кутаиси.

День в горахДень в горахДень в горахДень в горах

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все переезды по программе
  • Походная часть
  • Услуги местного сопровождающего
Что не входит в цену
  • Билеты до Кутаиси и обратно в ваш город
  • Проживание - около €20-30 за человека
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кутаиси, 8:00
Завершение: Кутаиси, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серго
Серго — ваш гид в Кутаиси
Провёл экскурсии для 1341 туриста
Жить в Грузии — счастье. Современность соседствует с древними традициями. Звучат отголоски забытых эпох. Эхо веков живёт среди высоких скал, гор и субтропических лесов. История отражается в вечных льдах Кавказского хребта. На экскурсиях я помогу вам почувствовать эту магию Грузии!
