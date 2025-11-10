Мои заказы

Малоизведанная грузинская Швейцария с выездом из Кутаиси: горная Рача только для вас

Полюбоваться пиками и альпийскими лугами, пройти по речному каньону, осмотреть древние башни и собор
Пейзажи Рачи сравнивают со швейцарскими: горные склоны покрыты лесами, альпийскими лугами, виноградниками и скрывают бурные реки, водопады, минеральные источники.

Этот регион любим местными, но всё ещё мало известен у иностранцев, и
читать дальше

я покажу вам его сердце — окрестности Амбролаури.

Вы увидите древние башни, принадлежавшие зажиточным князьям, и богато декорированный собор Никорцминда, претендующий на включение в список ЮНЕСКО. Пройдёте под нависающими над каньоном деревьями, посетите винодельню, выпьете целебной воды. Весь маршрут сопровождают впечатляющие панорамы — будем любоваться и делать лучшие кадры.

Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 7+

Программа тура по дням

1 день

Города и деревни Рачи, собор Никорцминда, хайкинг к каньону

Встретимся в Кутаиси и направимся в Рачу. По пути остановимся в Ткибули, чтобы выпить кофе и зайти на рынок. Будем двигаться по горному серпантину, преодолеем перевал Накерала, сверху полюбуемся Имеретией. Заедем в собор Никорцминда с уникальными фресками внутри и искусной резьбой по камню на фасадах.

Прибудем в Амбролаури, где сегодня останемся ночевать. Далее — пешком к каньону реки Крихула. Это живописный уголок с нависающими деревьями и небольшим водопадом. В одном месте несколько метров пройдём по воде — единственный затруднительный момент треккинга.

Вернёмся в город, пообедаем. Отправимся в Химши, чтобы посетить винодельню и виноградники. Поднимемся в Мравалдзали, где насладимся панорамами Кавказа и альпийских лугов, выпьем чаю из трав. Вечером заселимся в гостевой дом и отдохнём.

Города и деревни Рачи, собор Никорцминда, хайкинг к каньону
2 день

Минеральные источники, водопады Рачха, древние башни

После завтрака поедем в Уцеру — известный бальнеологический курорт. Попробуем минеральную воду с разными вкусами прямо из источников. Посетим оборонительные башни и руины крепости княжеского рода Иашвили, полюбуемся видами горного пика Катицвера.

Пообедаем и направимся обратно в Кутаиси. Проедем Цагерский перевал, сделаем остановки у водопадов Рачха и башни князей Дадиани. Вечером прибудем в город и попрощаемся.

Минеральные источники, водопады Рачха, древние башни

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Кутаиси и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место проживания в Кутаиси, точное время - по договорённости
Завершение: Ваше место проживания в Кутаиси, вечер, точное время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 22 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серго
Серго — ваш гид в Кутаиси
Провёл экскурсии для 1341 туриста
Жить в Грузии — счастье. Современность соседствует с древними традициями. Звучат отголоски забытых эпох. Эхо веков живёт среди высоких скал, гор и субтропических лесов. История отражается в вечных льдах Кавказского хребта. На экскурсиях я помогу вам почувствовать эту магию Грузии!
