Встретимся в Кутаиси и направимся в Рачу. По пути остановимся в Ткибули, чтобы выпить кофе и зайти на рынок. Будем двигаться по горному серпантину, преодолеем перевал Накерала, сверху полюбуемся Имеретией. Заедем в собор Никорцминда с уникальными фресками внутри и искусной резьбой по камню на фасадах.

Прибудем в Амбролаури, где сегодня останемся ночевать. Далее — пешком к каньону реки Крихула. Это живописный уголок с нависающими деревьями и небольшим водопадом. В одном месте несколько метров пройдём по воде — единственный затруднительный момент треккинга.

Вернёмся в город, пообедаем. Отправимся в Химши, чтобы посетить винодельню и виноградники. Поднимемся в Мравалдзали, где насладимся панорамами Кавказа и альпийских лугов, выпьем чаю из трав. Вечером заселимся в гостевой дом и отдохнём.