Небанальная Грузия: автотур по ярким локациям запада страны в мини-группе (из Кутаиси)

Увидеть ледники и башни, полюбоваться виноградниками Рачи и посетить Мартвильский каньон
Вы удивитесь, когда познаете Грузию за пределами Тбилиси и Кахетии! Самобытные земли Самегрело, Сванетии, Рачи, Лечхуми и Имеретии — регионы, где древние традиции живут рядом с горными дорогами и спокойствием
маленьких городов.

Вас ждут монастыри и крепости, каньоны и водопады, скалы и перевалы, минеральные источники и виноградники.

Посетим Мартвильский монастырь и каньон, крепость Нокалакеви, дворец князей Дадиани в Зугдиди, ледник Шхары и село Ушгули, Ингурскую ГЭС и бассейн Лаилаши.

Изо дня в день будут открываться виды на вершины Ушбы и Тетнульди, на долину Ладжанури и гору Девяти крестов.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется прогулочная одежда и ветростойкая куртка

Программа тура по дням

1 день

Поездка по следам древней Колхиды: знакомство с Самегрело

Начало путешествия — в Кутаиси. Отсюда отправимся в самобытный край Самегрело, где сохранились особый язык, традиции, кухня и неповторимое гостеприимство.

Первая остановка — Мартвильский средневековый монастырь, на примере которого раскрывается история перехода местного населения от языческих верований к христианству. Далее направимся к Мартвильскому каньону, омываемому водопадами и считающемуся настоящей жемчужиной региона.

Следующая локация — каньон Балда, окружённый густым колхидским лесом. Здесь находятся водопады Кагху и Абгес. По дороге предусмотрена остановка у горячих серных источников Бетлеми — природной купальни под открытым небом, где можно насладиться контрастом горячей воды и прохладного воздуха.

Затем — крепость Нокалакеви, известная как грузинская Троя. Она старше Тбилиси на несколько веков и хранит историю древнего государства Колхида. После посещения каньона реки Техури поедем в Зугдиди, чтобы увидеть дворец князей Дадиани, где хранится оригинал посмертной маски Наполеона Бонапарта.

Ночёвка запланирована в Зугдиди — сердце Самегрело.

2 день

Подъём в горы вольной Сванетии

Из Зугдиди стартуем в легендарную Сванетию — край гор и древних традиций. В одной из старинных песен поётся: «Если ты не бывал в Сванети — ты не видел Грузию». Этот высокогорный регион известен особым народом, сохранившим язык, культуру и дух свободы.

Во время подъёма запланирована остановка у Ингурской ГЭС — крупнейшей на Кавказе, и у Ингурского водохранилища, где открываются впечатляющие панорамы. На нескольких смотровых площадках можно сделать фотографии с видами на водопады, бурные потоки Ингури и снежные вершины Сванского хребта.

Особое место в программе занимает гора Ушба, окутанная легендами и известная как «гора-убийца». Вблизи расположены водопады Шдугра, считающиеся одними из самых величественных на Кавказе.

Далее путь ведёт в деревню Хешкили, откуда открывается живописный вид на заснеженные горы. Здесь предусмотрено размещение в доме местной семьи и ужин с блюдами домашней сванской кухни.

3 день

Знакомство со Сванетией

Утром посетим площадку с качелями над пропастью, расположенной рядом с местом ночёвки. Это безопасное, но захватывающее место, где можно ощутить чувство полёта над горами.

Затем предстоит спуск в Местию — центр Сванетии. Прогулка по городу позволит увидеть знаменитые сванские башни и познакомиться с традиционным укладом жизни. Запланировано посещение средневекового сванского дома-музея, где интерьер и быт сохранены в первозданном виде.

После экскурсии — остановка у минерального источника для набора воды. Завершением дня станет треккинг к леднику Чалаади, расположенному у подножия гор. До начала пешей тропы можно добраться на машине или арендовать лошадей.

4 день

Путешествие в мир Средневековья

Продолжение маршрута по Верхней Сванетии — региону, где время словно остановилось среди снежных пиков.

Первая остановка — смотровая площадка у подножия горы Тетнульди, одного из трёх самых известных пиков Сванетии. Далее — башня Любви, стоящая на берегу Ингури, с которой связана древняя местная легенда.

Главная цель дня — посещение общины Ушгули, считающейся одним из самых высокогорных постоянно обитаемых поселений Европы. Здесь можно попробовать сванский кубдари, приготовленный из продуктов, выращенных на альпийских лугах. Вдали виднеется величественная вершина Шхара — высочайшая гора Грузии.

Далее запланирован поход к леднику Шхары, откуда берёт начало река Ингури. После прогулки проедем через перевал Загари — один из красивейших на Кавказе, к столице Нижней Сванети, Лентехи, где предусмотрена ночёвка.

5 день

Путь через скалы Лечхуми и виноградники Рачи

Из Нижней Сванетии путь продолжается в сторону Имеретинской равнины через скалы Лечхуми и виноградники Рачи.

После набора минеральной воды из местного источника запланирована поездка по долине Ладжанури, вдоль скальных столпов Саирме. Затем предстоит остановка в Лаилаши, у бассейна над пропастью, наполненного прохладной родниковой водой.

Далее маршрут ведёт в Рачу, здесь можно продегустировать знаменитое грузинское вино Хванчкара. Путешественники также увидят крепость Хотеви, собор Никорцминда и озеро Шаори, название которого связано с древней легендой.

Финальная часть пути пройдёт по перевалу Накерала. На вершине горы 9 крестов, открываются захватывающие виды: в ясную погоду виднеется Чёрное море, а при облачности под ногами раскидывается белое море туманов.

Вечером группа возвращается в Кутаиси, где завершится путешествие. При необходимости можно заранее обсудить трансфер в другой город.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$650
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до Кутаиси
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Кутаиси и обратно
  • Остальное питание
  • Входные билеты (музеи, достопримечательности)
  • Дополнительные услуги (прогулочный транспорт, развлекательное оборудование)
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кутаиси, точно место - по договорённости, 10:00 или по договорённости
Завершение: Кутаиси, точно место - по договорённости, 00:00 или по договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Кутаиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Меня зовут Дмитрий, уже 3 года я провожу авторские туры по Грузии. Бываю в этой удивительной стране с самого детства, здесь живут мои родственники, и я хорошо знаком с местной
культурой и традициями. За годы работы в туризме накопил большой опыт и отлично знаю как популярные, так и скрытые от глаз туристов уголки Грузии. Владею грузинским языком, что позволяет мне вести экскурсии и легко общаться с местными жителями, погружая гостей в настоящую грузинскую атмосферу. Кроме того, я играю на музыкальных инструментах и с удовольствием развлекаю гостей, делая путешествия не только познавательными, но и душевными. Приглашаю вас открыть для себя настоящую Грузию вместе со мной!

