Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется прогулочная одежда и ветростойкая куртка
Программа тура по дням
Поездка по следам древней Колхиды: знакомство с Самегрело
Начало путешествия — в Кутаиси. Отсюда отправимся в самобытный край Самегрело, где сохранились особый язык, традиции, кухня и неповторимое гостеприимство.
Первая остановка — Мартвильский средневековый монастырь, на примере которого раскрывается история перехода местного населения от языческих верований к христианству. Далее направимся к Мартвильскому каньону, омываемому водопадами и считающемуся настоящей жемчужиной региона.
Следующая локация — каньон Балда, окружённый густым колхидским лесом. Здесь находятся водопады Кагху и Абгес. По дороге предусмотрена остановка у горячих серных источников Бетлеми — природной купальни под открытым небом, где можно насладиться контрастом горячей воды и прохладного воздуха.
Затем — крепость Нокалакеви, известная как грузинская Троя. Она старше Тбилиси на несколько веков и хранит историю древнего государства Колхида. После посещения каньона реки Техури поедем в Зугдиди, чтобы увидеть дворец князей Дадиани, где хранится оригинал посмертной маски Наполеона Бонапарта.
Ночёвка запланирована в Зугдиди — сердце Самегрело.
Подъём в горы вольной Сванетии
Из Зугдиди стартуем в легендарную Сванетию — край гор и древних традиций. В одной из старинных песен поётся: «Если ты не бывал в Сванети — ты не видел Грузию». Этот высокогорный регион известен особым народом, сохранившим язык, культуру и дух свободы.
Во время подъёма запланирована остановка у Ингурской ГЭС — крупнейшей на Кавказе, и у Ингурского водохранилища, где открываются впечатляющие панорамы. На нескольких смотровых площадках можно сделать фотографии с видами на водопады, бурные потоки Ингури и снежные вершины Сванского хребта.
Особое место в программе занимает гора Ушба, окутанная легендами и известная как «гора-убийца». Вблизи расположены водопады Шдугра, считающиеся одними из самых величественных на Кавказе.
Далее путь ведёт в деревню Хешкили, откуда открывается живописный вид на заснеженные горы. Здесь предусмотрено размещение в доме местной семьи и ужин с блюдами домашней сванской кухни.
Знакомство со Сванетией
Утром посетим площадку с качелями над пропастью, расположенной рядом с местом ночёвки. Это безопасное, но захватывающее место, где можно ощутить чувство полёта над горами.
Затем предстоит спуск в Местию — центр Сванетии. Прогулка по городу позволит увидеть знаменитые сванские башни и познакомиться с традиционным укладом жизни. Запланировано посещение средневекового сванского дома-музея, где интерьер и быт сохранены в первозданном виде.
После экскурсии — остановка у минерального источника для набора воды. Завершением дня станет треккинг к леднику Чалаади, расположенному у подножия гор. До начала пешей тропы можно добраться на машине или арендовать лошадей.
Путешествие в мир Средневековья
Продолжение маршрута по Верхней Сванетии — региону, где время словно остановилось среди снежных пиков.
Первая остановка — смотровая площадка у подножия горы Тетнульди, одного из трёх самых известных пиков Сванетии. Далее — башня Любви, стоящая на берегу Ингури, с которой связана древняя местная легенда.
Главная цель дня — посещение общины Ушгули, считающейся одним из самых высокогорных постоянно обитаемых поселений Европы. Здесь можно попробовать сванский кубдари, приготовленный из продуктов, выращенных на альпийских лугах. Вдали виднеется величественная вершина Шхара — высочайшая гора Грузии.
Далее запланирован поход к леднику Шхары, откуда берёт начало река Ингури. После прогулки проедем через перевал Загари — один из красивейших на Кавказе, к столице Нижней Сванети, Лентехи, где предусмотрена ночёвка.
Путь через скалы Лечхуми и виноградники Рачи
Из Нижней Сванетии путь продолжается в сторону Имеретинской равнины через скалы Лечхуми и виноградники Рачи.
После набора минеральной воды из местного источника запланирована поездка по долине Ладжанури, вдоль скальных столпов Саирме. Затем предстоит остановка в Лаилаши, у бассейна над пропастью, наполненного прохладной родниковой водой.
Далее маршрут ведёт в Рачу, здесь можно продегустировать знаменитое грузинское вино Хванчкара. Путешественники также увидят крепость Хотеви, собор Никорцминда и озеро Шаори, название которого связано с древней легендой.
Финальная часть пути пройдёт по перевалу Накерала. На вершине горы 9 крестов, открываются захватывающие виды: в ясную погоду виднеется Чёрное море, а при облачности под ногами раскидывается белое море туманов.
Вечером группа возвращается в Кутаиси, где завершится путешествие. При необходимости можно заранее обсудить трансфер в другой город.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$650
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до Кутаиси
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Перелёт до Кутаиси и обратно
- Остальное питание
- Входные билеты (музеи, достопримечательности)
- Дополнительные услуги (прогулочный транспорт, развлекательное оборудование)
- Медицинская страховка