Начало путешествия — в Кутаиси. Отсюда отправимся в самобытный край Самегрело, где сохранились особый язык, традиции, кухня и неповторимое гостеприимство.

Первая остановка — Мартвильский средневековый монастырь, на примере которого раскрывается история перехода местного населения от языческих верований к христианству. Далее направимся к Мартвильскому каньону, омываемому водопадами и считающемуся настоящей жемчужиной региона.

Следующая локация — каньон Балда, окружённый густым колхидским лесом. Здесь находятся водопады Кагху и Абгес. По дороге предусмотрена остановка у горячих серных источников Бетлеми — природной купальни под открытым небом, где можно насладиться контрастом горячей воды и прохладного воздуха.

Затем — крепость Нокалакеви, известная как грузинская Троя. Она старше Тбилиси на несколько веков и хранит историю древнего государства Колхида. После посещения каньона реки Техури поедем в Зугдиди, чтобы увидеть дворец князей Дадиани, где хранится оригинал посмертной маски Наполеона Бонапарта.

Ночёвка запланирована в Зугдиди — сердце Самегрело.