Экспресс-перезагрузка в горах и у моря с выездом из Кутаиси: только для вашей компании

Рассмотреть монастыри, переночевать на высоте более 2500 метров и отдохнуть на пляже в Кобулети
Приглашаем с нами в горно-морскую перезагрузку наслаждаться панорамными видами и бризом, провожать закат и встречать рассвет на горе Гоми, гулять среди вершин и экзотических растений.

Посетим живописный край с древними монастырями
— Гурию — и доедем до курорта, где разместимся в палаточном лагере выше облаков. Вас ждёт душевный вечер с приготовлением еды на костре, а ещё тишина и умиротворение.

На следующий день побываем в дендропарке в Шекветили, в котором обитают птицы, завезённые со всего мира, растут деревья-эндемики и редкие растения. Напоследок вы отдохнёте на побережье в Кобулети. Тур со стартом и финишем в Кутаиси. За доплату можно переночевать в коттедже.

Описание тура

Организационные детали

Если вы не хотите размещаться в палатках, за доплату можно переночевать в коттедже.

Трансфер от/до аэропорта — по желанию и за доплату.

Одевайтесь удобно и по погоде, возьмите с собой тёплую одежду, так как вечером становится довольно холодно. Остальные детали мы напишем вам накануне тура.

Программа тура по дням

1 день

Гурия, монастыри и закат на горе Гоми

Утром выезжаем из Кутаиси в сторону горного курорта «Гоми», который находится на высоте около 2500 метров.

Сначала заедем в Гурию, живописнейший край. Посетим монастырь в скале, датируемый 6 веком, и Еркетский женский монастырь Архангела Михаила, где находится самый высокий крест Западной Грузии. Далее — монастырь Шемокмеди, состоящий из 3 памятников.

Во второй половине дня прибудем на место палаточного лагеря на горе Гоми. Разместимся, разожжём костёр, приготовим барбекю, пообщаемся и насладимся закатом над облаками.

2 день

Дендропарк и отдых у моря

Насладимся утром на природе и отправимся далее — к морю. По пути посетим дендропарк в Шекветили, где увидим уникальную коллекцию растений. Здесь есть образцы, завезённые на протяжении многих лет с 5 континентов мира.

Затем вас ждёт пляжный отдых в Кобулети, курортном городе Аджарии. Место славится 10-километровым пляжем, на котором есть всё для вашего комфорта. Остановимся на побережье на 2 часа.

Ближе к вечеру вернёмся в Кутаиси.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в палатках и предоставление спальников и матрасов
  • Питьевая вода, угощения вином и чачей
  • Все переезды по программе
  • Всё необходимое для палаточного лагеря
  • Сопровождение гидом
Что не входит в цену
  • Билеты до Кутаиси и обратно в ваш город
  • Основное питание (продукты)
  • Трансфер от/до аэропорта - плюс 30 лари в одну сторону
  • Размещение в коттедже - доплата $20 за человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кутаиси, ваше место проживания, время по договорённости (за доплату встреча в аэропорту)
Завершение: Кутаиси, ваше место проживания, вечером (за доплату трансфер в аэропорт)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роби
Роби — ваш гид в Кутаиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 170 туристов
Здравствуйте, меня зовут Роби! Родился и вырос в Грузии, а именно в городе Кутаиси. Работаю гидом более 7 лет. Знаю все достопримечательности Грузии. С радостью обеспечу незабываемые туры в загадочной Грузии, полной своим неповторимым духом, многовековыми традициями, вкусной кухней и гостеприимством! Я люблю показывать свою красивую Грузию другим. Гарантирую незабываемое путешествие.

Тур входит в следующие категории Кутаиси

