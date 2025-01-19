Описание экскурсии
Откройте для себя историю и культуру Грузии за один день! Посетите древнюю Мцхету с её монастырём Джвари и собором Светицховели. Откройте тайны пещерного города Уплисцихе и узнайте больше о жизни Иосифа Сталина в его родном Гори. Захватывающие виды, уникальные памятники и яркие впечатления ждут вас!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Комфортабельный транспорт с кондиционером (Mercedes Sprinter)
Что не входит в цену
- Обед в ресторане (выбор из меню)
- Входные билеты в музей Сталина (15 лари) и Уплисцихе (15 лари)
О чём нужно знать до поездки
Тур групповой.
Тур проводится в любую погоду.
У нас международные группы, поэтому гид будет говорить на двух языках: английском и русском.
Гидом буду Я или другой член нашей команды.
Продолжительность тура может варьироваться в зависимости от погодных условий и ситуации на дорогах.
Старт экскурсии на площади Вахтанга Горгасали
Когда начало
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Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Рузанна — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Рузанна, и я представляю команду профессиональных гидов, с которой мы превращаем путешествия по Грузии в незабываемые приключения. Мой путь в этой сфере начался более 8 лет назад, и за
Входит в следующие категории Мцхеты
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