Эта экскурсия — погружение в самую душу Грузии. Мы проведём вас по местам, где зарождалось христианство и ковалась государственность.
Вы увидите залы, высеченные в скалах за три тысячи лет до нашей эры, а также слияние Арагви и Куры с высоты храма Джвари. Мы поговорим об истории без сухих дат — только живые рассказы!
Описание экскурсии
- Пещерный город Уплисцихе: магическое место из списка ЮНЕСКО. Мы пройдём через секретный тоннель, осмотрим зал царицы Тамары, античный амфитеатр и древнейшую аптеку, вырубленную в скале
- Гори — родина Сталина: сделаем остановку в центре города, чтобы увидеть дом родителей Иосифа Виссарионовича, его личный броневагон и монументальное здание музея
- Святыни Мцхеты: в «алтаре Грузии» мы посетим собор Светицховели, где хранится хитон Господень, и монастырь Самтавро — место силы, связанное со святой Нино и отцом Гавриилом. Погуляем по уютным улочкам и попробуем мороженое из вина
- Храм Джвари: вы окажетесь на вершине горы, у стен храма 4 века, откуда открывается вид на слияние двух рек — изумрудной Арагви и мутной Куры
Тайминг программы
9:00 — выезд из Тбилиси
10:15 — Гори: прогулка по центру и внешний осмотр музея Сталина
11:30 — Уплисцихе: экскурсия по скальному городу
13:15 — обед в колоритном ресторане (1 ч.)
15:00 — Мцхета: собор Светицховели, монастырь Самтавро и панорама Джвари
19:00 — возвращение в Тбилиси
Организационные детали
- Бонус: каждый участник продегустирует домашнее вино и чачу от нашей компании
- Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter
- Дополнительно оплачиваются билеты: Уплисцихе (15 лари, ~$5,5), музей Сталина (15 лари, ~$5,5) и обед (~30 лари, ~$11). Пожалуйста, при заказе обеда учитывайте, что в Грузии в чек всегда включается обслуживание — от 8% суммы в чеке
- С вами буду я или один из гидов моей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€27
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Серных бань
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Мцхете
Провели экскурсии для 11903 туристов
Гамарджоба, Генацвале! Меня зовут Ирина, и это моё любимое приветствие. Вместе с коллегами мы покажем вам самые удивительные уголки Грузии, расскажем о прошлом и настоящем страны счастья и свободы и
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
замечательная поездка в Мцхету с прекрасным эрудированным гидом Ираклием. несмотря на то, группа была двуязычная, наш гид справился отлично.
рекомендую экскурсию к посещению!
Е
0 звёзд. Т. наз. экскурсовод молчал на трассе, несколько слов на Уплисцихе, молчал у Джвари, молчал в Мцхете. Спасибо экскурсоводу в музее Сталина. К счастью, в Светицховели мы нашли профессионального экскурсовода, которая познакомила нас с этим святым местом. Нельзя так халтурно относиться к своему делу
Ирина
Ответ организатора:
Здравствуйте, Елена.
Благодарим вас за обратную связь.
Нам искренне жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий. Мы обязательно тщательно разберёмся в описанной
Е
Нам очень повезло с экскурссоводом, я думаю, все со мной согласятся, в первую очередь от него зависит, понравится вам эта экскурсия или нет. Зураб был на высоте, англо-русско-говорящий гид, на его экскурсии можно ездить неоднократно! Красноречиво, интересно и познавательно рассказывает, объясняет, шутит. Нам очень понравилось, рекомендую 100%.
D
Все, как анонсировано в программе, главный бриллиант в программе, конечно, гид - нам с ней повезло, Лана обеспечила необходимый для любой экскурсии информационной эмоциональный аспект. который необходим туристу даже несмотря на красивые виды, хороший трансфер и погоду. Спасибо
А
Гид Зураб очень много рассказывал. Очень харизматичный гид, было интересно, красиво и небанально. Рекомендую!
Ирина
Ответ организатора:
Здравствуйте, Анна!
Благодарим вас за такой тёплый отзыв 🙏
Нам очень приятно, что экскурсия оставила у вас яркие впечатления, а подача Зураба
Г
отличная экскурсия, замечательные локации
