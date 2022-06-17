Что вас ожидает:

Богатая история и живописное расположение

Первая остановкой на нашем пути станет церковь Джвари (Крест), откуда открывается замечательные виды, как на первую столицу Грузии город Мцхету, так и на слияние двух рек: Кура и Арагви. Вдоволь насладившись прекрасными видами, мы отправляемся в Мцхету. Главным объектом, ради которого едут в Мцхету является Патриарший Кафедральный собор — Светицховели, его название с грузинского переводится как Столб животворящий. В течении тысячи лет Светицховели в Мцхете являлся главным собором Грузии, местом коронации и погребения царей, интронизации грузинских католикосов.

Любители сувениров смогут порадовать себя, пройдя от автомобильной стоянки к Светицховели по роскошной, стилизованной под старину улице с сувенирными лавками, где можно купить чурчхелу, специи, различные памятные сувениры, образцы местных ремесел, заглянуть в ювелирную мастерскую, производящую грузинскую перегородчатую эмаль, посидеть в кафе, продегустировать грузинские вина и чачу. Следующее, куда мы отправимся — женский монастырь Самтавро, его еще называют гордостью и душой Грузии, а само название монастыря переводится как «царская территория», побывав здесь вы поймете, что все эти звания, вполне заслужены. Если вы выразите желание, то мы сможем попробовать настоящие грузинские хинкали и другие вкусности.

Важная информация: