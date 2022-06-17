Мцхета - город храмов и первая столица Грузии

Отправляемся в Мцхету - в место паломничества туристов со всего мира и местных жителей

5
1 отзыв
Отправляемся в Мцхету — в место паломничества туристов со всего мира и местных жителей.

Вы увидите живописное слияние двух рек Кура и Арагви, побываете в первой столице Грузии городе Мцхета.

Пройдётесь по рынку, где можно купить сувениры, чурчхелу, специи и многое другое.

Увидите Храм Светицховели (Животворящий Столп) и попробуете настоящие грузинские хинкали.
Мцхета - город храмов и первая столица Грузии
Мцхета - город храмов и первая столица Грузии
Мцхета - город храмов и первая столица Грузии
Мцхета - город храмов и первая столица Грузии
Мцхета - город храмов и первая столица Грузии
Мцхета - город храмов и первая столица Грузии

Что вас ожидает 🤩

  • Мцхета
  • Церковь Светицховели
  • Монастырь Джвари (Крест)
  • Женский монастырь Самтавро
  • Слияние рек Кура и Арагви (где Лермонтов написал Мцыри)

Что вас ожидает:

Богатая история и живописное расположение

Первая остановкой на нашем пути станет церковь Джвари (Крест), откуда открывается замечательные виды, как на первую столицу Грузии город Мцхету, так и на слияние двух рек: Кура и Арагви. Вдоволь насладившись прекрасными видами, мы отправляемся в Мцхету. Главным объектом, ради которого едут в Мцхету является Патриарший Кафедральный собор — Светицховели, его название с грузинского переводится как Столб животворящий. В течении тысячи лет Светицховели в Мцхете являлся главным собором Грузии, местом коронации и погребения царей, интронизации грузинских католикосов.
Любители сувениров смогут порадовать себя, пройдя от автомобильной стоянки к Светицховели по роскошной, стилизованной под старину улице с сувенирными лавками, где можно купить чурчхелу, специи, различные памятные сувениры, образцы местных ремесел, заглянуть в ювелирную мастерскую, производящую грузинскую перегородчатую эмаль, посидеть в кафе, продегустировать грузинские вина и чачу. Следующее, куда мы отправимся — женский монастырь Самтавро, его еще называют гордостью и душой Грузии, а само название монастыря переводится как «царская территория», побывав здесь вы поймете, что все эти звания, вполне заслужены. Если вы выразите желание, то мы сможем попробовать настоящие грузинские хинкали и другие вкусности.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Интернет
Что не входит
  • Обед
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 09:30

Отзывы от туристов

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