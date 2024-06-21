1 чел.
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10%
Индивидуальная
5 часов
Загадки Мцхеты: Путешествие по древней столице Грузии с эксклюзивным гидом
Исследуйте Мцхету, где каждый камень дышит историей. Эта экскурсия раскроет вам секреты древней Грузии
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
19 июля в 08:30
20 июля в 08:30
от 114€103 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе: путешествие к истокам грузинской культуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Грузии, посетив её духовные и исторические сокровища без посредников
Начало: Место Вашего проживания в Тбилиси
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
от €197 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
11 часов
Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
Путешествие по древним храмам Мцхеты и пещерному городу Уплисцихе. Узнайте о важнейших вехах истории Грузии и легендарных правителях
Начало: Место вашего проживания
4 июля в 08:30
5 июля в 08:30
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Погружение в историю и культуру Грузии: Тбилиси и Мцхета за 4 часа
Путешествие по двум самым знаковым городам Грузии обещает стать незабываемым. От старинных улиц Тбилиси до духовного сердца Мцхеты
Начало: Место Вашего проживания в Тбилиси
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
от €189 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по времени: от древней Мцхеты до современного Тбилиси
Откройте для себя красоту и историю Грузии, путешествуя из древней Мцхеты в современный Тбилиси с индивидуальной экскурсией
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Мцхеты в Гори: Джвари, Светицховели, музей Сталина и Уплисцихе
Путешествие из Мцхеты в Гори включает посещение Джвари, Светицховели, музея Сталина и пещерного города Уплисцихе. Узнайте больше о Грузии
Начало: Местo вашего проживания
Расписание: Каждый день, время обсуждается индивидуально.
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
$220 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННина21 июня 2024Невероятная по своему наполнению экскурсия! Зураб - прекрасный рассказчик, который абсолютно точно влюблён в своё дело и влюбляет в него
- оольга27 мая 2024Добрый день! Брали экскурсию с Зурабом в Мцхету. Чудесный гид, чудесная экскурсия! Очень интересная информация от начала и до конца экскурсии))остались в полном восторге и с огромным багажом впечатлений!
- ММаксим23 мая 2024Отличный экскурсовод с большим количеством знаний.
- VVictoria4 мая 2024У нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендую
- ВВиталий30 апреля 2024Галина очень грамотный гид. Большое спасибо за экскурсию. Отношение к своей профессии выше всяких похвал.
- ООксана27 сентября 2023Мцхета - город храмов и первая столица ГрузииОтличная экскурсия, без спешки и подгонов, все успели, информативно качественно. Спасибо большое Руслану и Сергею!
- ССветлана20 июня 2023Замечательная экскурсия - огромное спасибо Галине и Тамазу! Всё очень понравилось: продуманный маршрут, увлекательные рассказы и индивидуальный подход! Просто невероятно, сколько всего мы успели за один день.
- ААлександр26 сентября 2022Мцхета - город храмов и первая столица ГрузииСпасибо Сергею за прекрасную экскурсию!
- УУльяна27 января 2022Были на экскурсии 22 января. Получили море впечатлений. Прекрасная возможность, чтобы понять, насколько Грузия красивая страна, и насколько богата ее история. Спасибо большое Галине за понятный и структурированный материал и за прекрасную организация!
- ЧЧанг19 января 2022На экскурсии в Мцхета и Уплисцихе были вдвоём, с молодым человеком. Нам очень понравилось! Галина - знаток истории Грузии, а также
Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «От вашего отеля»
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