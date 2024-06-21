Экскурсии от вашего отеля в Мцхете

Найдено 6 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Мцхете, цены от €103, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Загадки Мцхеты, древней столицы Грузии
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
43 отзыва
Загадки Мцхеты: Путешествие по древней столице Грузии с эксклюзивным гидом
Исследуйте Мцхету, где каждый камень дышит историей. Эта экскурсия раскроет вам секреты древней Грузии
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
19 июля в 08:30
20 июля в 08:30
от 114103 за всё до 6 чел.
Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе - обращение к истокам
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе: путешествие к истокам грузинской культуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Грузии, посетив её духовные и исторические сокровища без посредников
Начало: Место Вашего проживания в Тбилиси
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
от 197 за всё до 2 чел.
Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
3 отзыва
Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
Путешествие по древним храмам Мцхеты и пещерному городу Уплисцихе. Узнайте о важнейших вехах истории Грузии и легендарных правителях
Начало: Место вашего проживания
4 июля в 08:30
5 июля в 08:30
180 за всё до 3 чел.
Тбилиси и Мцхета
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Погружение в историю и культуру Грузии: Тбилиси и Мцхета за 4 часа
Путешествие по двум самым знаковым городам Грузии обещает стать незабываемым. От старинных улиц Тбилиси до духовного сердца Мцхеты
Начало: Место Вашего проживания в Тбилиси
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
от 189 за всё до 2 чел.
Тбилиси и окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по времени: от древней Мцхеты до современного Тбилиси
Откройте для себя красоту и историю Грузии, путешествуя из древней Мцхеты в современный Тбилиси с индивидуальной экскурсией
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Из Мцхеты в Гори
Индивидуальная
8 часов
Из Мцхеты в Гори: Джвари, Светицховели, музей Сталина и Уплисцихе
Путешествие из Мцхеты в Гори включает посещение Джвари, Светицховели, музея Сталина и пещерного города Уплисцихе. Узнайте больше о Грузии
Начало: Местo вашего проживания
Расписание: Каждый день, время обсуждается индивидуально.
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
$220 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    21 июня 2024
    Загадки Мцхеты, древней столицы Грузии
    Невероятная по своему наполнению экскурсия! Зураб - прекрасный рассказчик, который абсолютно точно влюблён в своё дело и влюбляет в него
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    людей вокруг себя! Не представляю теперь экскурсии с кем-то другим, потому что так интересно подавать такое количество материала могут единицы! Теперь с еще большим восторгом, восхищением и трепетом отношусь к истории грузинского народа! Несколько раз подступали слезы и ком к горлу от величия и гордости за прекрасную Грузию! Спасибо, что несёте свои знания и любовь к истории в массы!

  • о
    ольга
    27 мая 2024
    Загадки Мцхеты, древней столицы Грузии
    Добрый день! Брали экскурсию с Зурабом в Мцхету. Чудесный гид, чудесная экскурсия! Очень интересная информация от начала и до конца экскурсии))остались в полном восторге и с огромным багажом впечатлений!
  • М
    Максим
    23 мая 2024
    Загадки Мцхеты, древней столицы Грузии
    Отличный экскурсовод с большим количеством знаний.
  • V
    Victoria
    4 мая 2024
    Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
    У нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендую
    У нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендуюУ нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендуюУ нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендуюУ нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендуюУ нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендую
  • В
    Виталий
    30 апреля 2024
    Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе - обращение к истокам
    Галина очень грамотный гид. Большое спасибо за экскурсию. Отношение к своей профессии выше всяких похвал.
  • О
    Оксана
    27 сентября 2023
    Мцхета - город храмов и первая столица Грузии
    Отличная экскурсия, без спешки и подгонов, все успели, информативно качественно. Спасибо большое Руслану и Сергею!
  • С
    Светлана
    20 июня 2023
    Тбилиси и Мцхета
    Замечательная экскурсия - огромное спасибо Галине и Тамазу! Всё очень понравилось: продуманный маршрут, увлекательные рассказы и индивидуальный подход! Просто невероятно, сколько всего мы успели за один день.
  • А
    Александр
    26 сентября 2022
    Мцхета - город храмов и первая столица Грузии
    Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию!
  • У
    Ульяна
    27 января 2022
    Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе - обращение к истокам
    Были на экскурсии 22 января. Получили море впечатлений. Прекрасная возможность, чтобы понять, насколько Грузия красивая страна, и насколько богата ее история. Спасибо большое Галине за понятный и структурированный материал и за прекрасную организация!
  • Ч
    Чанг
    19 января 2022
    Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе - обращение к истокам
    На экскурсии в Мцхета и Уплисцихе были вдвоём, с молодым человеком. Нам очень понравилось! Галина - знаток истории Грузии, а также
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    мифов и легенд, которые с ней связаны- из её рассказа я узнала много интересной информации. Тем, кто любит религиозно-историческую тематику экскурсия будет по душе, мы узнали много чего нового про историю Грузии и ее религию. Если история вас интересует не очень сильно- не беда. Вы можете позадавать вопросы о том, что интересно, или что видите за окном- Галина на них с радостью ответит, добавляя разные факты про сооружения древности и легенды. Вам дадут возможность полюбоваться красивыми видами, или остановиться подольше там, где вам понравилось. Например, полазить по Уплисцихе или заехать в конце экскурсии на рынок в Мцхета. Вам еще и посоветуют где что покупать! Одним словом очень рекомендую эту поездку! ☺️

    На экскурсии в Мцхета и Уплисцихе были вдвоём, с молодым человеком. Нам очень понравилось!На экскурсии в Мцхета и Уплисцихе были вдвоём, с молодым человеком. Нам очень понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «От вашего отеля»

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Сколько стоит экскурсия по Мцхете в июле 2024
Сейчас в Мцхете в категории "От вашего отеля" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 103 до 220 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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