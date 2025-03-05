Мои заказы

Храмы и соборы Мцхеты с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Мцхете, цены от €45. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Город-музей Мцхета и средневековый замок Ананури (из Мцехты)
На машине
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия в Мцхету
Погрузитесь в мир древних традиций и сакральной архитектуры, посетив Мцхета и замок Ананури в одной экскурсии
«До 21 века Светицховели был главным кафедральным собором Грузинской православной церкви, здесь проходили церемонии коронации всех грузинских царей, и до сих пор это место является духовным центром страны»
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
€265 за всё до 6 чел.
Мцхета: Джвари и другие древнейшие храмы
4 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мцхета: Джвари и другие древнейшие храмы
Начало: Тбилиси
Расписание: По договоренности
Завтра в 12:00
25 сен в 09:00
$45 за всё до 4 чел.
Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
На машине
11 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по храмам Мцхеты и пещерному городу Уплисцихе
Путешествие по древним храмам Мцхеты и пещерному городу Уплисцихе. Узнайте о важнейших вехах истории Грузии и легендарных правителях
Начало: Место вашего проживания
«Посетите Светицховели, где я познакомлю вас с историей появления его культовых реликвий – хитона Христа и мощей Андрея Первозванного, а также расскажу о знаменитом роде Багратиони, представители которого покоятся в кафедральном соборе»
25 сен в 08:30
26 сен в 08:30
€205 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    5 марта 2025
    Город-музей Мцхета и средневековый замок Ананури (из Мцехты)
    Марина отличный гид, наш день прошел отлично, мы узнали много нового и погрузились в волшебные истории и культуру! Были очень рады что выбрали эту экскурсию!
  • А
    Александр
    9 августа 2024
    Город-музей Мцхета и средневековый замок Ананури (из Мцехты)
    Самые лучше отзывы! Самые лучшие впечатления! Марина оказалась эрудированным специалистом своего дела, прекрасно знающим историю, чутким и внимательным человеком.
  • Ю
    Юрий
    31 июля 2024
    Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
    Благодаря прекрасной организации гидом данной экскурсии, очень насыщенной, мы на 100% выполнили заявленную программу и даже больше!)
    Данная экскурсия никого не может оставить равнодушным.
    Мы ещё долго будем вспоминать, читать, узнавать.
  • V
    Victoria
    4 мая 2024
    Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
    У нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендую
  • П
    Полина
    14 июля 2019
    Город-музей Мцхета и средневековый замок Ананури (из Мцехты)
    Марина была нашим самым лучшим гидом в Грузии и, наверное, за все экскурсии во всех уголках планеты, на которых мы
    читать дальше

    были. Она рассказывала то, что было интересно всей группе (7 человек!) и знала ответы на все вопросы. Марина блестяще владеет исторической и бытовой частью, подскажет где найти лучшие специи/еду. По ее рекомендации мы: купили лучшие специи, попробовали лучшие хинкали и купили чурчхеллу из вина! Она искренне любит Грузию и всей душой стремиться передать свои чувства своим подопечным на экскурсии. Мы с огромным удовольствием вернемся к ней и порекомендуем любому, кто захочет открыть для себя Тбилиси. Марина, огромное Вам спасибо и теплые приветы из Москвы!

  • М
    Михаил
    17 июня 2019
    Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
    Достойная, познавательная экскурсия. Особая благодарность Гоче. Насыщенно, интересно с колоритом и подарками. Пройти все за 8 часов не возможно, ездили почти 12, по нашей просьбе даже купались в Тбилисском море. Удобный автомобиль. Все для индивидуальных экскурсий.
    Масса положительных эмоций и впечатлений.
  • Ю
    Юля
    15 мая 2019
    Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
    Ездили на экскурсию в мае, очень понравилась поездка, специально выбирала чтобы в один день побывать не только в Мцхете, очень понравился монастырь Шиомгвиме, малолюдное и приятное место. Спасибо большое.
  • О
    Ольга
    4 апреля 2019
    Город-музей Мцхета и средневековый замок Ананури (из Мцехты)
    Прекрасный экскурсовод, знающий историю своей страны, умеющий увлечь, показать самое интересное, найти новые ракурсы и невилировать некоторые сложности. Марина очень интеллигентна, а ее великолепный и грамотный литературный русский язык восхищает! Всем очень советую!

