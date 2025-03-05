Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия в Мцхету
Погрузитесь в мир древних традиций и сакральной архитектуры, посетив Мцхета и замок Ананури в одной экскурсии
«До 21 века Светицховели был главным кафедральным собором Грузинской православной церкви, здесь проходили церемонии коронации всех грузинских царей, и до сих пор это место является духовным центром страны»
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
€265 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мцхета: Джвари и другие древнейшие храмы
Начало: Тбилиси
Расписание: По договоренности
Завтра в 12:00
25 сен в 09:00
$45 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по храмам Мцхеты и пещерному городу Уплисцихе
Путешествие по древним храмам Мцхеты и пещерному городу Уплисцихе. Узнайте о важнейших вехах истории Грузии и легендарных правителях
Начало: Место вашего проживания
«Посетите Светицховели, где я познакомлю вас с историей появления его культовых реликвий – хитона Христа и мощей Андрея Первозванного, а также расскажу о знаменитом роде Багратиони, представители которого покоятся в кафедральном соборе»
25 сен в 08:30
26 сен в 08:30
€205 за всё до 3 чел.
- ААлександр5 марта 2025Марина отличный гид, наш день прошел отлично, мы узнали много нового и погрузились в волшебные истории и культуру! Были очень рады что выбрали эту экскурсию!
- ААлександр9 августа 2024Самые лучше отзывы! Самые лучшие впечатления! Марина оказалась эрудированным специалистом своего дела, прекрасно знающим историю, чутким и внимательным человеком.
- ЮЮрий31 июля 2024Благодаря прекрасной организации гидом данной экскурсии, очень насыщенной, мы на 100% выполнили заявленную программу и даже больше!)
Данная экскурсия никого не может оставить равнодушным.
Мы ещё долго будем вспоминать, читать, узнавать.
- VVictoria4 мая 2024У нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендую
- ППолина14 июля 2019Марина была нашим самым лучшим гидом в Грузии и, наверное, за все экскурсии во всех уголках планеты, на которых мы
- ММихаил17 июня 2019Достойная, познавательная экскурсия. Особая благодарность Гоче. Насыщенно, интересно с колоритом и подарками. Пройти все за 8 часов не возможно, ездили почти 12, по нашей просьбе даже купались в Тбилисском море. Удобный автомобиль. Все для индивидуальных экскурсий.
Масса положительных эмоций и впечатлений.
- ЮЮля15 мая 2019Ездили на экскурсию в мае, очень понравилась поездка, специально выбирала чтобы в один день побывать не только в Мцхете, очень понравился монастырь Шиомгвиме, малолюдное и приятное место. Спасибо большое.
- ООльга4 апреля 2019Прекрасный экскурсовод, знающий историю своей страны, умеющий увлечь, показать самое интересное, найти новые ракурсы и невилировать некоторые сложности. Марина очень интеллигентна, а ее великолепный и грамотный литературный русский язык восхищает! Всем очень советую!
