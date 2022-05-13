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След первых европейцев — «Человек Грузинский»

Шавнабадский монастырь — святой Георгиевский монастырь на юго-востоке Грузии, в край Квемо Картли, в муниципалитете Гардабани. Шавнабадский монастырь был основан возле Святой Георгиевской церкви в 1992 году, по благословению Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Согласно легенде, каждую ночь, когда персы возвращались с добычей, с ними происходили необычные неприятности.

Колагирская крепость, стоящая на территории Квемо Картли. построена царицей Дареджан в 1788-1798 гг. Эта крепость является одним из последних сооружений такого типа в феодальной Грузии. Дареджан пишет, что она здесь построила «крепость и ограду». Сооружение, конечно, могло служить и форпостом для Тбилиси и, вместе с тем, в целях укрытия близлежащего населения. Эта крепость-ограда занимала с южной стороны, на одной из главных дорог, стратегически важный пункт.

Церковь Болнисский Сион — трехнефная базилика, расположенная в восточной Грузии, в регионе Квемо Картли, в муниципалитете Болниси, в деревне Болниси. Фасады храма Болниси сохранили древние грузинские надписи в Грузии. В Болнисский Сион, впервые в грузинской архитектуре, встречаются рельефные, скульптурные изображений (голова быка, разные птицы и животные), которые связаны с дохристианской эрой, но освоен христианской верой.

На территории Дманиси следы человеческой жизни начинается с древних времен. Здесь жили первые европейцы, Зезва и Мзия, 1.8 миллиона лет назад. В Дманиси также выявлен археологические слои периода поздней бронзовой и рано железной эпохи. С селом Карабулах близко расположен кургани Зуртакета, который принадлежит к культуре Триалети и уникален своими петроглифами. В исторических источниках Дманиси впервые упоминается в VI веке.

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