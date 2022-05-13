Путешествие в «Золотой век» царицы Тамары

Это удивительный экскурс сквозь века

Мини-группа
Это удивительный экскурс сквозь века.

Мы посетим места с наследием Великой Царицы Тамар.

Места археологических раскопок, где были найдены знаменитые Мзиа и Зезва, представители «Человека Грузинского».

Также вы узнаете много интересных легенд, связанных с крепостями и храмами.
Путешествие в «Золотой век» царицы Тамары
Путешествие в «Золотой век» царицы Тамары
Путешествие в «Золотой век» царицы Тамары
Путешествие в «Золотой век» царицы Тамары
Путешествие в «Золотой век» царицы Тамары
Путешествие в «Золотой век» царицы Тамары

Что вас ожидает 🤩

  • Шавнабадский монастырь
  • Колагирская крепость
  • Церковь Болнисский Сион
  • Дманиси

Что вас ожидает:

    След первых европейцев — «Человек Грузинский»
    Шавнабадский монастырь — святой Георгиевский монастырь на юго-востоке Грузии, в край Квемо Картли, в муниципалитете Гардабани. Шавнабадский монастырь был основан возле Святой Георгиевской церкви в 1992 году, по благословению Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Согласно легенде, каждую ночь, когда персы возвращались с добычей, с ними происходили необычные неприятности.
    Колагирская крепость, стоящая на территории Квемо Картли. построена царицей Дареджан в 1788-1798 гг. Эта крепость является одним из последних сооружений такого типа в феодальной Грузии. Дареджан пишет, что она здесь построила «крепость и ограду». Сооружение, конечно, могло служить и форпостом для Тбилиси и, вместе с тем, в целях укрытия близлежащего населения. Эта крепость-ограда занимала с южной стороны, на одной из главных дорог, стратегически важный пункт.
    Церковь Болнисский Сион — трехнефная базилика, расположенная в восточной Грузии, в регионе Квемо Картли, в муниципалитете Болниси, в деревне Болниси. Фасады храма Болниси сохранили древние грузинские надписи в Грузии. В Болнисский Сион, впервые в грузинской архитектуре, встречаются рельефные, скульптурные изображений (голова быка, разные птицы и животные), которые связаны с дохристианской эрой, но освоен христианской верой.
    На территории Дманиси следы человеческой жизни начинается с древних времен. Здесь жили первые европейцы, Зезва и Мзия, 1.8 миллиона лет назад. В Дманиси также выявлен археологические слои периода поздней бронзовой и рано железной эпохи. С селом Карабулах близко расположен кургани Зуртакета, который принадлежит к культуре Триалети и уникален своими петроглифами. В исторических источниках Дманиси впервые упоминается в VI веке.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    • Транспорт
    Что не входит
    • Входные билеты
    • Обед
    Место начала и завершения?
    По договоренности
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно в 09:00
    Экскурсия длится около 9 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно в 09:00

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