Индивидуальная
до 4 чел.
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
Насыщенная экскурсия по двум столицам Грузии
18 авг в 08:00
20 авг в 08:00
от €176 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Тайны древности: крепости, храмы и монастыри Мцхеты
Увидеть древние святыни Грузии, услышать легенды о хитоне Христа и побывать среди руин Бебрисцихе
Начало: По вашему адресу
«Светицховели и легенда о хитоне Христа»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00 и 12:00
Завтра в 10:00
18 авг в 10:00
€82 за человека
Индивидуальная
до 9 чел.
Хевсурети - мистика грузинских гор, легенд и сказаний
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00
$350 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Прекрасный, опытный экскурсовод. Все очень профессионально, доброжелательно, идеально подстраивается под просьбы путешественников.
Однозначно рекомендую.
Однозначно рекомендую.
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М
Диана прекрасный гид!
Рассказала массу интересного, ответила на все вопросы. Маршрут удобный, машина, на которой мы путешествовали, просторная и удобная: мы
Рассказала массу интересного, ответила на все вопросы. Маршрут удобный, машина, на которой мы путешествовали, просторная и удобная: мы
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Н
Спасибо ДИане - это была замечательная экскурсия. Мы посомтрели основные монастыри Мцхеты, у нас сложилось полное представление об этой местности в истории Грузии.
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Посетили экскурсию Тбилиси-Мцхета, все прошло отлично. Диана встретила у дома, провела по историческим местам, раскрыла культурные особенности, подсказала регионы и места для следующих экскурсий.
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В
Супруга и я в восторге от нашей экскурсии по Тбилиси и Мцхете! Экскурсию проводила Ольга – не просто гид, а
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O
Очень интересная экскурсия!!!
+3
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о
Можно сказать, что нам на данной экскурсии повезло и с гидом и с погодой по маршруту. Диана отзывчивый и добрый
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О
Сегодня были на экскурсии Тбилиси -Мцхета. Всё понравилось. Маршрут был интересным, на все вопросы мы получили ответы. Спасибо Диане за проведённое время с нашей не простой компанией!
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А
Эта экскурсия была просто превосходной! Провела ее прекрасная Ирина, которая не только знаток своего дела, но и очень увлекательная личность
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G
Отличная, познавательная экскурсия от Дианы на комфортабельном просторном минивэне! Наилучшие рекомендации!
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Всего 17 отзывов в Мцхете в категории "Мифы и легенды"
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Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «Мифы и легенды»
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Сколько стоит экскурсия по Мцхете в августе 2026
Сейчас в Мцхете в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 82 до 350. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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