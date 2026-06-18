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сама по себе! Рассказала все от и до и дальше больше, ведь знает не только общепринятые трактовки событий, но и частные непопулярные мнения.



Особенно порадовало и впечатлило то, как она смогла быстро сменить намеченный маршрут, когда узнала, что старый Тбилиси мы уже посмотрели: в итоге мы посмотрели на удивительные красоты парадных и двориков!



И помимо профессиональных качеств, Ирина прекрасный человек, с которым было очень приятно провести время!



И также не обделю вниманием нашего водителя Ноэля, который также делился интересными фактами о Грузии и крайне аккуратно возил нас до точек назначения.



Очень рекомендую именно эту экскурсию!