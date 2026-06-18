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Откройте для себя мифы и легенды Мцхеты с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Мцхете, цены от €82. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
На машине
6 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
Насыщенная экскурсия по двум столицам Грузии
18 авг в 08:00
20 авг в 08:00
от €176 за всё до 4 чел.
Тайны древности: крепости, храмы и монастыри Мцхеты
На машине
5 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Тайны древности: крепости, храмы и монастыри Мцхеты
Увидеть древние святыни Грузии, услышать легенды о хитоне Христа и побывать среди руин Бебрисцихе
Начало: По вашему адресу
«Светицховели и легенда о хитоне Христа»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00 и 12:00
Завтра в 10:00
18 авг в 10:00
€82 за человека
Хевсурети - мистика грузинских гор, легенд и сказаний
11 часов
Индивидуальная
до 9 чел.
Хевсурети - мистика грузинских гор, легенд и сказаний
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00
$350 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Daniel
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
Прекрасный, опытный экскурсовод. Все очень профессионально, доброжелательно, идеально подстраивается под просьбы путешественников.
Однозначно рекомендую.
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М
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
Диана прекрасный гид!
Рассказала массу интересного, ответила на все вопросы. Маршрут удобный, машина, на которой мы путешествовали, просторная и удобная: мы
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были вдвоем, и было место и для нас, и для наших перекусов)

Диана очень глубоко знает историю и Грузии, и соседних стран, рассказывает о ней интересно и живо. А ещё Диана посоветовала нам много хороших мест и на маршруте, и в Тбилиси.

Если хотите спокойно и комфортно посмотреть Грузию в приятной компании — вам к Диане!

Диана прекрасный гид!
Диана прекрасный гид!
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Н
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
Спасибо ДИане - это была замечательная экскурсия. Мы посомтрели основные монастыри Мцхеты, у нас сложилось полное представление об этой местности в истории Грузии.
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Михаил
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
Посетили экскурсию Тбилиси-Мцхета, все прошло отлично. Диана встретила у дома, провела по историческим местам, раскрыла культурные особенности, подсказала регионы и места для следующих экскурсий.
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В
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
Супруга и я в восторге от нашей экскурсии по Тбилиси и Мцхете! Экскурсию проводила Ольга – не просто гид, а
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настоящий проводник в историю и культуру Грузии. Её любовь к своему делу, глубокие знания и душевность сделали этот день по-настоящему особенным.
Мцхета покорила нас своим величием, а дорога туда пролетела незаметно благодаря интересным рассказам. Все 6,5 часов экскурсии были наполнены теплом и искренностью. И конечно, приятным завершением стало то, что нас аккуратно привезли обратно к гостинице – без лишних хлопот.

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O
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
Очень интересная экскурсия!!!
Очень интересная экскурсия!!!
Очень интересная экскурсия!!!
Очень интересная экскурсия!!!
Очень интересная экскурсия!!!+3
Очень интересная экскурсия!!!
Очень интересная экскурсия!!!
Очень интересная экскурсия!!!
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о
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
Можно сказать, что нам на данной экскурсии повезло и с гидом и с погодой по маршруту. Диана отзывчивый и добрый
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человек, хороший гид и организатор. Маршрут Тбилиси-Мцхета сам по себе не очень сложный и продолжительный, но все равно требует хорошей организации по распределению времени и последовательности. У нас все сложилось замечательно. Наш гид Диана по дороге купила и угостила нас вкусными слоеными хачапури. К подаче информации на экскурсии у нас нет никаких замечаний. Автомобиль на котором мы передвигались вполне удобный и комфортный, и не могу не сказать, что Диана хороший аккуратный водитель.

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О
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
Сегодня были на экскурсии Тбилиси -Мцхета. Всё понравилось. Маршрут был интересным, на все вопросы мы получили ответы. Спасибо Диане за проведённое время с нашей не простой компанией!
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А
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
Эта экскурсия была просто превосходной! Провела ее прекрасная Ирина, которая не только знаток своего дела, но и очень увлекательная личность
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сама по себе! Рассказала все от и до и дальше больше, ведь знает не только общепринятые трактовки событий, но и частные непопулярные мнения.

Особенно порадовало и впечатлило то, как она смогла быстро сменить намеченный маршрут, когда узнала, что старый Тбилиси мы уже посмотрели: в итоге мы посмотрели на удивительные красоты парадных и двориков!

И помимо профессиональных качеств, Ирина прекрасный человек, с которым было очень приятно провести время!

И также не обделю вниманием нашего водителя Ноэля, который также делился интересными фактами о Грузии и крайне аккуратно возил нас до точек назначения.

Очень рекомендую именно эту экскурсию!

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G
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
Отличная, познавательная экскурсия от Дианы на комфортабельном просторном минивэне! Наилучшие рекомендации!
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Всего 17 отзывов в Мцхете в категории "Мифы и легенды"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мцхете
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Тбилиси-Мцхета: две древние легенды;
  2. Тайны древности: крепости, храмы и монастыри Мцхеты;
  3. Хевсурети - мистика грузинских гор, легенд и сказаний.
Какие места ещё посмотреть в Мцхете
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Монастырь Джвари;
  2. Собор Светицховели;
  3. Уплисцихе;
  4. Часовня Святого Георгия;
  5. Археологический музей;
  6. Казбеги;
  7. Сигнахи.
Сколько стоит экскурсия по Мцхете в августе 2026
Сейчас в Мцхете в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 82 до 350. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с мифами и легендами Мцхеты в увлекательной атмосфере. Гиды проведут вас по историческим местам города и расскажут о тайнах региона. Закажите экскурсию и познакомьтесь с городом в 2026 году