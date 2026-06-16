Вы отправьтесь в одно из самых атмосферных мест Грузии — древнюю обитель, затерянную в меловом ущелье. Увидите пещерный комплекс и храмы 6–12 веков. Заглянете в глубокую пещеру святого Шио.
Полюбуетесь отвесными скалами, усеянными кельями монахов, и насладитесь тишиной, которой так не хватает в городах.
Полюбуетесь отвесными скалами, усеянными кельями монахов, и насладитесь тишиной, которой так не хватает в городах.
Описание экскурсии
Мы отправимся в древний монастырский комплекс. В отличие от многолюдной Мцхеты, здесь царит тишина, прерываемая лишь пением птиц и звоном колоколов.
Дорога к монастырю проходит через живописное ущелье, где скалы напоминают декорации к историческим фильмам. Каждый поворот — готовый кадр для вашей фотоленты.
Вы рассмотрите архитектурный ансамбль:
- храм Иоанна Крестителя 6 века, сохранивший суровый облик и древний иконостас со времен самого основателя Шио
- купольную церковь Божьей Матери 12 века, возведённую Давидом Строителем и украшенную старинными фресками
- пещерную церковь-колодец (Мгвиме), где на глубине 12 метров покоятся мощи святого Шио
Мы посмотрим на многочисленные кельи, вырубленные монахами прямо в отвесных стенах известняковых гор.
Поговорим о том, как люди жили в этих скалах столетиями. Вспомним истории Шиомгвимского и других святых.
Организационные детали
Едем на комфортабельном автомобиле Kia Optima.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Мцхете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я в совершенстве владею как русским, так и грузинским языком. Знаю менталитет и дух местного народа. Готов рассказать много интересного о Грузии. Грузины — люди творческие, что отражается на культурном и историческом наследии: народных песнях и танцах, кухне, красивейшей архитектуре и многом другом. Со всем этим богатством я с удовольствием вас познакомлю.
Входит в следующие категории Мцхеты
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