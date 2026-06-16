Вы отправьтесь в одно из самых атмосферных мест Грузии — древнюю обитель, затерянную в меловом ущелье. Увидите пещерный комплекс и храмы 6–12 веков. Заглянете в глубокую пещеру святого Шио. Полюбуетесь отвесными скалами, усеянными кельями монахов, и насладитесь тишиной, которой так не хватает в городах.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €170 за экскурсию

Ваш гид в Мцхете

Описание экскурсии

Мы отправимся в древний монастырский комплекс. В отличие от многолюдной Мцхеты, здесь царит тишина, прерываемая лишь пением птиц и звоном колоколов.

Дорога к монастырю проходит через живописное ущелье, где скалы напоминают декорации к историческим фильмам. Каждый поворот — готовый кадр для вашей фотоленты.

Вы рассмотрите архитектурный ансамбль:

храм Иоанна Крестителя 6 века , сохранивший суровый облик и древний иконостас со времен самого основателя Шио

, сохранивший суровый облик и древний иконостас со времен самого основателя Шио купольную церковь Божьей Матери 12 века , возведённую Давидом Строителем и украшенную старинными фресками

, возведённую Давидом Строителем и украшенную старинными фресками пещерную церковь-колодец (Мгвиме), где на глубине 12 метров покоятся мощи святого Шио

Мы посмотрим на многочисленные кельи, вырубленные монахами прямо в отвесных стенах известняковых гор.

Поговорим о том, как люди жили в этих скалах столетиями. Вспомним истории Шиомгвимского и других святых.

Организационные детали

Едем на комфортабельном автомобиле Kia Optima.