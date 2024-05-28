В Валерий Мцхета - Сигнахи, путь веры и любви Давид прекрасный гид, организатор и человек. Он очень любит свою страну, много о ней знает и стремится всем гостям показать настоящую Грузию.

о ольга Загадки Мцхеты, древней столицы Грузии Добрый день! Брали экскурсию с Зурабом в Мцхету. Чудесный гид, чудесная экскурсия! Очень интересная информация от начала и до конца экскурсии))остались в полном восторге и с огромным багажом впечатлений!

М Максим Загадки Мцхеты, древней столицы Грузии Отличный экскурсовод с большим количеством знаний.

Т Татьяна Святыни Мцхеты и тбилисские дворики Ника очень образованный и интересный рассказчик! Экскурсия понравилась и взрослым, и подростку.

Ю Юлия Загадки Мцхеты, древней столицы Грузии читать дальше очень интересно рассказывал историю, частично слушали с открытым ртом, не хотелось отвлекаться ни на что. Большое спасибо за такой классный и интересный тур, всем от души рекомендуем Зураба как гида по Мцхете. Брала экскурсию для семьи и передаю их отзыв. Зураб оказался отличным профессионалом в своей сфере. Он показал нам Джвари и Мцхету,

И Ирина Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси Нам не повезло с погодой, зато очень повезло с гидом! Огромное спасибо Нукри за отличную экскурсию и за полезную информацию, следующий день в Тбилиси благодаря этому провели просто замечательно.

G Gennady Тбилиси-Мцхета: две древние легенды Отличная, познавательная экскурсия от Дианы на комфортабельном просторном минивэне! Наилучшие рекомендации!

V Victoria Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси) У нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендую

Г ГУЛЬНАЗ Путешествие в прошлое Спасибо большое Этери за познавательную экскурсию и приятное общение! Нам всем и всё понравилось! Мцхета удивительная!