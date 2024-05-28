1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе: путешествие в прошлое Грузии
Погрузитесь в удивительный мир грузинской истории, посетив древние храмы и монастыри Мцхеты и античный город Уплисцихе
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Духовная Мцхета, тайны Уплисцихе и целебный Боржоми: путешествие по Грузии
Вас ждет путешествие по святым местам Мцхеты, таинственному Уплисцихе и зеленому Боржоми. Погрузитесь в историю и природу Грузии
Начало: Тбилиси
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€188 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие в прошлое: уникальная экскурсия по Мцхета
Окунитесь в историю древнего Мцхета, где каждый камень рассказывает свою легенду. Откройте для себя мир древних святынь и легенд
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €180 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
6 часов
Тбилиси-Мцхета: уникальное путешествие по древним легендам
Загляните в сердце Грузии с экскурсией по Тбилиси и Мцхете. Откройте для себя уникальные истории, архитектурные шедевры и духовные святыни
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€154 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе: путешествие к истокам грузинской культуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Грузии, посетив её духовные и исторические сокровища без посредников
Начало: Место Вашего проживания в Тбилиси
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €197 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме - путешествие в душу Грузии
Погрузитесь в атмосферу древней Грузии, исследуя сокровенные уголки Мцхеты, её храмы и монастыри, полные историй и легенд
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сердце православной Грузии - Мцхета и замок Ананури, застывший над водой
Индивидуальная экскурсия по Мцхете и замку Ананури. Узнайте о православных святынях, исторических памятниках и легендах Грузии
Начало: Заеду по месту жительства
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Святыни Мцхеты и уникальные тбилисские дворики: погружение в историю
Погрузитесь в атмосферу древней Грузии, посетив храмы Мцхеты и пройдитесь по живописным дворикам Тбилиси в компании знающего гида
Завтра в 10:30
13 июня в 10:00
от €155 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Мцхета и Ананури: путешествие по святым местам и природе Грузии
Познайте сакральную Мцхету и крепость Ананури, исследуя грузинское православие и величественные ландшафты
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€220 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Город-музей Мцхета и средневековый замок Ананури: путешествие в прошлое
Погрузитесь в мир древних традиций и сакральной архитектуры, посетив Мцхета и замок Ананури в одной экскурсии
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€265 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Погружение в историю и культуру Грузии: Тбилиси и Мцхета за 4 часа
Путешествие по двум самым знаковым городам Грузии обещает стать незабываемым. От старинных улиц Тбилиси до духовного сердца Мцхеты
Начало: Место Вашего проживания в Тбилиси
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €189 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Мцхета - Сигнахи, путь веры и любви
Путешествие по сакральным местам Грузии: храм Джвари, собор Светицховели, Бодбийский монастырь и романтичный Сигнахи
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Монастырь Джвари, конная прогулка и прелести старого Тбилиси
Погрузитесь в историю Грузии, наслаждаясь красотой Мцхеты, монастыря Джвари и живописными видами во время конной прогулки
10 июня в 09:30
13 июня в 09:30
от €120 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
9 часов
Неизведанная Мцхета: монастыри, развалины и душа Грузии
Приглашаем в путешествие по святым и таинственным местам Мцхеты, где каждый камень хранит истории веков
Начало: Тбилиси
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€155 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по времени: от древней Мцхеты до современного Тбилиси
Откройте для себя красоту и историю Грузии, путешествуя из древней Мцхеты в современный Тбилиси с индивидуальной экскурсией
Начало: у вашего отеля
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Мцхета-Тбилиси: погружение в историю и культуру столиц Иберии
Окунитесь в удивительный мир двух столиц Грузии, где древность переплетается с современностью, а традиции живут в каждом камне
22 июня в 10:00
24 июня в 10:00
€142 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в древней Мцхете
Погрузитесь в атмосферу древней Мцхеты и получите профессиональные фотографии на память. Виды на монастырь Джвари и церковь Светицховели ждут вас
11 июня в 11:00
12 июня в 11:30
€170 за всё до 3 чел.
Квест
3 часа
Квест в Мцхета: поиск символа любви и долголетия - незабываемое приключение
Приглашаем вас в путешествие по историческому Мцхета, где вас ждут загадки, вино и грузинская музыка
Начало: Заедем за вами
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
€150 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерий28 мая 2024Давид прекрасный гид, организатор и человек. Он очень любит свою страну, много о ней знает и стремится всем гостям показать настоящую Грузию.
- ТТатьяна14 мая 2024Ника очень образованный и интересный рассказчик! Экскурсия понравилась и взрослым, и подростку.
- ИИрина11 мая 2024Нам не повезло с погодой, зато очень повезло с гидом! Огромное спасибо Нукри за отличную экскурсию и за полезную информацию, следующий день в Тбилиси благодаря этому провели просто замечательно.
- GGennady8 мая 2024Отличная, познавательная экскурсия от Дианы на комфортабельном просторном минивэне! Наилучшие рекомендации!
- ГГУЛЬНАЗ3 мая 2024Спасибо большое Этери за познавательную экскурсию и приятное общение! Нам всем и всё понравилось! Мцхета удивительная!
- ВВиталий30 апреля 2024Галина очень грамотный гид. Большое спасибо за экскурсию. Отношение к своей профессии выше всяких похвал.
- ММарина30 апреля 2024Отдельное спасибо Роману за очень интересную экскурсию. Всё было замечательно. Очень много информации, лёгкая подача, интересно слушать. Чувствуется забота и ответственный подход к работе. Однозначно рекомендую.
- ЕЕлена25 апреля 2024Не могу не поделиться своими впечатлениями от экскурсии! Прекрасно продуманная программа, комфортное пребывание, профессионально, очень доступно предоставлена информация. Приятное «послевкусие» от увиденного и услышанного! Спасибо Давиду!
- ИИрина24 апреля 2024Спасибо сердечное Левану! Много информации получили. Экскурсия объемная, интересная. Все было очень интеллигентно. Однозначно рекомендую!
- ЮЮлия22 апреля 2024Огромная благодарность Мише за прекрасное путешествие, интересную информацию, наши замечательные впечатления, гостеприимство и вкусное вино!! Будем Вас с Оксаной вспоминать дома за бокалом Вашего вина теплыми и добрыми словами❤❤❤❤❤❤ И обязательно вернемся вновь!!
Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «Можно с детьми»
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