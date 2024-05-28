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🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 2 отзыва Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме - путешествие в душу Грузии Погрузитесь в атмосферу древней Грузии, исследуя сокровенные уголки Мцхеты, её храмы и монастыри, полные историй и легенд € 120 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Сердце православной Грузии - Мцхета и замок Ананури, застывший над водой Индивидуальная экскурсия по Мцхете и замку Ананури. Узнайте о православных святынях, исторических памятниках и легендах Грузии Начало: Заеду по месту жительства € 160 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 4 отзыва Святыни Мцхеты и уникальные тбилисские дворики: погружение в историю Погрузитесь в атмосферу древней Грузии, посетив храмы Мцхеты и пройдитесь по живописным дворикам Тбилиси в компании знающего гида от € 155 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Мцхета и Ананури: путешествие по святым местам и природе Грузии Познайте сакральную Мцхету и крепость Ананури, исследуя грузинское православие и величественные ландшафты € 220 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Город-музей Мцхета и средневековый замок Ананури: путешествие в прошлое Погрузитесь в мир древних традиций и сакральной архитектуры, посетив Мцхета и замок Ананури в одной экскурсии € 265 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 3 отзыва Погружение в историю и культуру Грузии: Тбилиси и Мцхета за 4 часа Путешествие по двум самым знаковым городам Грузии обещает стать незабываемым. От старинных улиц Тбилиси до духовного сердца Мцхеты Начало: Место Вашего проживания в Тбилиси от € 189 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Мцхета - Сигнахи, путь веры и любви Путешествие по сакральным местам Грузии: храм Джвари, собор Светицховели, Бодбийский монастырь и романтичный Сигнахи € 250 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 9 часов 8 отзывов Монастырь Джвари, конная прогулка и прелести старого Тбилиси Погрузитесь в историю Грузии, наслаждаясь красотой Мцхеты, монастыря Джвари и живописными видами во время конной прогулки от € 120 за всё до 15 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 2 отзыва Неизведанная Мцхета: монастыри, развалины и душа Грузии Приглашаем в путешествие по святым и таинственным местам Мцхеты, где каждый камень хранит истории веков Начало: Тбилиси € 155 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов Путешествие по времени: от древней Мцхеты до современного Тбилиси Откройте для себя красоту и историю Грузии, путешествуя из древней Мцхеты в современный Тбилиси с индивидуальной экскурсией Начало: у вашего отеля € 150 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов Мцхета-Тбилиси: погружение в историю и культуру столиц Иберии Окунитесь в удивительный мир двух столиц Грузии, где древность переплетается с современностью, а традиции живут в каждом камне € 142 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа Фотосессия в древней Мцхете Погрузитесь в атмосферу древней Мцхеты и получите профессиональные фотографии на память. Виды на монастырь Джвари и церковь Светицховели ждут вас € 170 за всё до 3 чел.