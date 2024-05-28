Семейные развлекательные экскурсии Мцхеты

Найдено 18 экскурсий в категории «Можно с детьми» в Мцхете, цены от €120. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
15 отзывов
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе: путешествие в прошлое Грузии
Погрузитесь в удивительный мир грузинской истории, посетив древние храмы и монастыри Мцхеты и античный город Уплисцихе
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
21 отзыв
Духовная Мцхета, тайны Уплисцихе и целебный Боржоми: путешествие по Грузии
Вас ждет путешествие по святым местам Мцхеты, таинственному Уплисцихе и зеленому Боржоми. Погрузитесь в историю и природу Грузии
Начало: Тбилиси
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
188 за всё до 5 чел.
Путешествие в прошлое
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Путешествие в прошлое: уникальная экскурсия по Мцхета
Окунитесь в историю древнего Мцхета, где каждый камень рассказывает свою легенду. Откройте для себя мир древних святынь и легенд
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 180 за всё до 15 чел.
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Тбилиси-Мцхета: уникальное путешествие по древним легендам
Загляните в сердце Грузии с экскурсией по Тбилиси и Мцхете. Откройте для себя уникальные истории, архитектурные шедевры и духовные святыни
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
154 за всё до 4 чел.
Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе - обращение к истокам
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе: путешествие к истокам грузинской культуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Грузии, посетив её духовные и исторические сокровища без посредников
Начало: Место Вашего проживания в Тбилиси
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 197 за всё до 2 чел.
Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
2 отзыва
Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме - путешествие в душу Грузии
Погрузитесь в атмосферу древней Грузии, исследуя сокровенные уголки Мцхеты, её храмы и монастыри, полные историй и легенд
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
120 за всё до 6 чел.
Сердце православной Грузии - Мцхета и замок Ананури, застывший над водой
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Сердце православной Грузии - Мцхета и замок Ананури, застывший над водой
Индивидуальная экскурсия по Мцхете и замку Ананури. Узнайте о православных святынях, исторических памятниках и легендах Грузии
Начало: Заеду по месту жительства
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
160 за всё до 3 чел.
Святыни Мцхеты и тбилисские дворики
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
4 отзыва
Святыни Мцхеты и уникальные тбилисские дворики: погружение в историю
Погрузитесь в атмосферу древней Грузии, посетив храмы Мцхеты и пройдитесь по живописным дворикам Тбилиси в компании знающего гида
Завтра в 10:30
13 июня в 10:00
от 155 за всё до 3 чел.
Мцхета и Ананури: о вере и природе
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Мцхета и Ананури: путешествие по святым местам и природе Грузии
Познайте сакральную Мцхету и крепость Ананури, исследуя грузинское православие и величественные ландшафты
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
220 за всё до 3 чел.
Город-музей Мцхета и средневековый замок Ананури (из Мцехты)
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Город-музей Мцхета и средневековый замок Ананури: путешествие в прошлое
Погрузитесь в мир древних традиций и сакральной архитектуры, посетив Мцхета и замок Ананури в одной экскурсии
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
265 за всё до 6 чел.
Тбилиси и Мцхета
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Погружение в историю и культуру Грузии: Тбилиси и Мцхета за 4 часа
Путешествие по двум самым знаковым городам Грузии обещает стать незабываемым. От старинных улиц Тбилиси до духовного сердца Мцхеты
Начало: Место Вашего проживания в Тбилиси
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 189 за всё до 2 чел.
Мцхета - Сигнахи, путь веры и любви
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Мцхета - Сигнахи, путь веры и любви
Путешествие по сакральным местам Грузии: храм Джвари, собор Светицховели, Бодбийский монастырь и романтичный Сигнахи
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
250 за всё до 4 чел.
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
9 часов
8 отзывов
Монастырь Джвари, конная прогулка и прелести старого Тбилиси
Погрузитесь в историю Грузии, наслаждаясь красотой Мцхеты, монастыря Джвари и живописными видами во время конной прогулки
10 июня в 09:30
13 июня в 09:30
от 120 за всё до 15 чел.
Неизведанная Мцхета
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Неизведанная Мцхета: монастыри, развалины и душа Грузии
Приглашаем в путешествие по святым и таинственным местам Мцхеты, где каждый камень хранит истории веков
Начало: Тбилиси
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
155 за всё до 5 чел.
Тбилиси и окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по времени: от древней Мцхеты до современного Тбилиси
Откройте для себя красоту и историю Грузии, путешествуя из древней Мцхеты в современный Тбилиси с индивидуальной экскурсией
Начало: у вашего отеля
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Мцхета-Тбилиси - столицы Иберии в прошлом и настоящем
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Мцхета-Тбилиси: погружение в историю и культуру столиц Иберии
Окунитесь в удивительный мир двух столиц Грузии, где древность переплетается с современностью, а традиции живут в каждом камне
22 июня в 10:00
24 июня в 10:00
142 за всё до 3 чел.
Фотосессия в древней Мцхете
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в древней Мцхете
Погрузитесь в атмосферу древней Мцхеты и получите профессиональные фотографии на память. Виды на монастырь Джвари и церковь Светицховели ждут вас
11 июня в 11:00
12 июня в 11:30
170 за всё до 3 чел.
Квест: найти символ любви и долголетия
🚗 На машине
Квест
3 часа
Квест в Мцхета: поиск символа любви и долголетия - незабываемое приключение
Приглашаем вас в путешествие по историческому Мцхета, где вас ждут загадки, вино и грузинская музыка
Начало: Заедем за вами
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерий
    28 мая 2024
    Мцхета - Сигнахи, путь веры и любви
    Давид прекрасный гид, организатор и человек. Он очень любит свою страну, много о ней знает и стремится всем гостям показать настоящую Грузию.
  • Т
    Татьяна
    14 мая 2024
    Святыни Мцхеты и тбилисские дворики
    Ника очень образованный и интересный рассказчик! Экскурсия понравилась и взрослым, и подростку.
  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
    Нам не повезло с погодой, зато очень повезло с гидом! Огромное спасибо Нукри за отличную экскурсию и за полезную информацию, следующий день в Тбилиси благодаря этому провели просто замечательно.
  • G
    Gennady
    8 мая 2024
    Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
    Отличная, познавательная экскурсия от Дианы на комфортабельном просторном минивэне! Наилучшие рекомендации!
  • Г
    ГУЛЬНАЗ
    3 мая 2024
    Путешествие в прошлое
    Спасибо большое Этери за познавательную экскурсию и приятное общение! Нам всем и всё понравилось! Мцхета удивительная!
  • В
    Виталий
    30 апреля 2024
    Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе - обращение к истокам
    Галина очень грамотный гид. Большое спасибо за экскурсию. Отношение к своей профессии выше всяких похвал.
  • М
    Марина
    30 апреля 2024
    Путешествие в прошлое
    Отдельное спасибо Роману за очень интересную экскурсию. Всё было замечательно. Очень много информации, лёгкая подача, интересно слушать. Чувствуется забота и ответственный подход к работе. Однозначно рекомендую.
    Отдельное спасибо Роману за очень интересную экскурсию. Всё было замечательно. Очень много информации, лёгкая подача, интересно
  • Е
    Елена
    25 апреля 2024
    Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
    Не могу не поделиться своими впечатлениями от экскурсии! Прекрасно продуманная программа, комфортное пребывание, профессионально, очень доступно предоставлена информация. Приятное «послевкусие» от увиденного и услышанного! Спасибо Давиду!
  • И
    Ирина
    24 апреля 2024
    Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
    Спасибо сердечное Левану! Много информации получили. Экскурсия объемная, интересная. Все было очень интеллигентно. Однозначно рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    22 апреля 2024
    Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме
    Огромная благодарность Мише за прекрасное путешествие, интересную информацию, наши замечательные впечатления, гостеприимство и вкусное вино!! Будем Вас с Оксаной вспоминать дома за бокалом Вашего вина теплыми и добрыми словами❤❤❤❤❤❤ И обязательно вернемся вновь!!

Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «Можно с детьми»

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  1. Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
  2. Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
  3. Путешествие в прошлое
  4. Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
  5. Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе - обращение к истокам
Сколько стоит экскурсия по Мцхете в июне 2024
Сейчас в Мцхете в категории "Можно с детьми" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 120 до 265. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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