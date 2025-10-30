-
Изюминки Грузии: отдых в санатории Боржоми и посещение Батуми
Увидеть главные достопримечательности столицы и города-порта, попробовать воду - символ страны
1 мар в 10:00
8 мар в 10:00
от 59 334 ₽
65 211 ₽ за человека
Грузинская мозаика: 9-дневное путешествие из Владикавказа в Батуми, концерт Меладзе
Маршрут объединяет кавказские вершины, винные долины, старинные города и шум прибоя Чёрного моря
3 окт в 10:00
19 сен в 10:00
от 92 500 ₽ за человека
1001 восторг от красот чарующей Грузии. Тур через всю Грузию
Узнать секреты виноделия, увидеть древние храмы и крепости, отдохнуть на побережье Чёрного моря
1 мар в 10:00
8 мар в 10:00
от 78 269 ₽ за человека
Настоящая Грузия. Не для всех: Тбилиси, Батуми, горы, каньоны, море. Тур 18+ в мини-группе
Грузия. Не для всех. Зато
27 июн в 10:00
20 июн в 10:00
от 76 500 ₽
90 000 ₽ за человека
Грузия за 7 дней: Тбилиси, Кахетия, Рача, Батуми - горы, море, хинкали и вино
Тбилиси и Батуми: дружба, вкус, приключения! Грузия ждёт вас с открытым сердцем
30 апр в 10:00
7 июн в 10:00
от 65 600 ₽
80 000 ₽ за человека
