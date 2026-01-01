Описание тура
Друзья!
Я приглашаю Вас в тур, в котором собрала самые яркие и эмоциональные локации. Вкусные и интересные рестораны, фотогеничные балкончики, антикварные магазины и качественные винодельни)
Грузия это сочетание восточного и европейского в одном бокале, где старина и современность на одном квадратном метре, где запах кофе и вина кружат голову, и всё это под аккомпанемент грузинских песен и танцев на площадях, улочках и в многочисленных кафе.
Мой тур предполагает увлекательное путешествие на 4 дня и 3 ночи. За это время мы успеем прочувствовать атмосферу, погрузиться в богатое изобилие культуры и традиций, насладиться видами и конечно же продегустировать вино.
И у вас будет один свободный день для приключений, шоппинга и самостоятельных прогулок!
Мы обязательно подскажем чем лучше заняться и максимально полезно провести этот день)
Я и моя команда сделаем все, чтобы Грузия оставила незабываемое впечатление в вашем сердце на долгое время.
Программа тура по дням
Тифлис - уютный, волшебный, вкусный
Как добраться?
Вы можете прилететь напрямую в Тбилиси. Прилетать рекомендуем в день начала тура до 13.00. Заселение в отель в 14.00
Вы можете прилететь во Владикавказ, и на организованном трансфере приехать в Тбилиси. Трансфер выезжает из Владикавказа в 5:00, с общей точки сбора по адресу: ул. Московская 16Б. Проходим границу и попадаем на одну из самых красивых горных дорог — Военно-Грузинскую! Застанем раннее утро в горах — это очень красивое зрелище. Увидим знаменитый Казбек! Едем в Тбилиси.
Тбилиси — старинный красивый город, расположившийся на берегах реки Куры. Историческая часть города непохожа ни на европейский, ни на российский, ни на восточный старый город.
Облик древнего и прекрасного города — очень колоритная смесь!
- Мы приедем в Тбилиси примерно около 12:00 - 13.00 (время в дороге зависит от прохождения границы).
Далее нас ждет вкуснейший обед в национальном ресторане. Где мы попробуем самые популярные блюда из грузинской кухни. Пойдем в один из самых вкусных ресторанов в Тбилиси — проверено на себе и многих туристах.
После отправимся на пешую экскурсию по Старому городу, чтобы застать его в лучших красках.
В компании нашего местного гида мы попадем в город с картинки!
- Мир брусчатых улочек, изогнутых переулков, улиц-лестниц и улиц-террас, домов, нависающих над дорогой вопреки законам физики и знаменитых резных балконов! Заглянем в настоящие Тбилисские дворики с вальяжными котами, шумной детворой и солидными мужчинами, играющими в нарды с видом Иосифа Сталина, вершащего судьбы народов.
- По маленьким улочкам и широким проспектам можно намотать десятки тысяч шагов (но главное, это удобная обувь!) и увидеть очень разный Тбилиси, где советская архитектура соседствует с увядающими особняками 19 века, резными верандами и современными постройками из стекла и железа.
Время экскурсии ориентировочно 3-3,5 часа.
- После экскурсии у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно изведать Тбилиси: прокатиться на корабликах, посетить винный погреб, подняться на воздушном шаре или забраться на фуникулере на гору Мтацминда и любоваться закатом (это еще не все варианты, если что).
- Я помогу вам определиться с досугом, выберем вместе как провести время в Тбилиси с пользой и максимальными впечатлениями.
Ночь в отеле в Тбилиси.
Винная Кахетия и город любви Сигнахи
Завтрак в отеле
- Сегодня очень насыщенный день! С утра мы выезжаем на экскурсию в Кахетию.
Кахетия самый большой по площади регион Грузии, занимающий практически всю восточную часть страны. Это затерянные в горах монастыри, сохранившие средневековое очарование деревни, бесценное наследие советской эпохи и непередаваемая атмосфера аутентичного Закавказья.
На всем пути нас будет сопровождать местный грузинский гид: который расскажет нам историю страны, откроет тайны и легенды этого народа, а также мы будем петь песни и учить грузинский язык.
- Первая наша точка — уютный грузинский дом, где мы попадем на душевный мастер-класс по выпечке пури — Мамин хлеб. Что за странный грузинский хлеб, и почему его так любят? Мы обязательно получим ответ на этот вопрос.
А еще хозяйка угощает вкуснейшим местным сыром, вином и чурчхелой. Это звучит уже так, что слюнки текут, а представьте, что будет, когда вы почувствуете этот аромат?
- Далее нас ждет Монастырь Бодбе с красивой территорией и древней историей, которой привлекает паломников со всей страны и мира.
Ведь именно здесь покоятся мощи Нино, принесшей христианство в эти земли, покровительницы и просветительницы Грузии.
- И вот мы уже покоряем Сигнахи, грузинский Сан-Марино. Мощеные чистые улочки, симпатичные черепичные крыши, великолепный городской дизайн превратили селение в маленький европейский городок. Попадая сюда, создается впечатление, что вы в итальянском или швейцарском городке, где жизнь замедляет темп, а люди радуются даже мелочам.
Город-сказка с видом на Кавказские горы и Алазанскую долину!
Его еще называют Сигнахи — город любви. Почему? Наверняка не знает никто. Но может быть именно нам удастся разгадать эту тайну? (кстати, можно пока послушать знаменитую песню Миллионы алых роз). Здесь же мы очень вкусно пообедаем и у вас будет свободное время для самостоятельной прогулки.
- Бонус нашей программы! Мы едем знакомиться с грузинским вином в корпорацию Киндзмараули!
Корпорация Киндзмараули — это винзавод, который действовал еще в советские времена, но в 1993 году был выкуплен в частную собственность и модернизирован. Самые же старые постройки относятся к 1533 году, и многие из них можно увидеть и потрогать руками.
Здесь у нас будет экскурсия по заводу и дегустация самых настоящих грузинских вин, и тут вы узнаете ответ на самый популярный вопрос наших гостей: Почему же в России грузинское вино на вкус не такое, как в Грузии?
- После мы возвращаемся в Тбилиси, где у вас будет свободное время, чтобы провести незабываемый вечер в самобытной грузинской столице!
Ночь в отеле в Тбилиси
День свободы и приключений
Завтрак в отеле
Этот день каждый распланирует как захочет: дополнительные экскурсии, выезд на горнолыжный курорт или просто неспешно побродить по улочкам старого Тбилиси.
Я и моя команда окажем всю необходимую помощь в организации досуга.
15 вещей, которые обязательно нужно сделать в Тбилиси:
1. Заблудиться в закоулках Старого Тбилиси.
2. Погулять по ночному Тбилиси.
3. Пообщаться с местными жителями.
4. Отправиться на необычную экскурсию по парадным с гидом-тбилисцем.
6. Сходить в серную баню и заказать там массаж.
7. Прокатиться на канатке.
8. Забраться на фуникулере на гору Мтацминда.
9. Отправиться на кулинарный мастер-класс.
10. Послушать знаменитое грузинское многоголосье и посмотреть национальные танцы.
11. Побродить по легендарному рынку на Сухом мосту, купить небанальные сувениры.
12. Погулять в Ботаническом саду Тбилиси.
13. Сходить в настоящий тбилисский ресторан (духан, хинкальную).
14. Выпить вина в винном погребе.
15. Почувствовать себя почти тбилисели - съездить на выходные на Тбилисское море, Черепашье озеро или озеро Лиси.
Ночь в отеле в Тбилиси
Мцхета, Ананури, Пасанаури и дорога домой
Завтрак в отеле
Утром выезжаем из отеля с вещами и едем в первую столицу Грузии — Мцхету!
- Мцхета — древняя столица Грузии! На сегодняшний день, это один из самых посещаемых городов Грузии, возможно туристов привлекает и тот факт, что город Мцхета внесён в список Всемирного Наследия Юнеско.
Мы посетим храм Светицховели — один из самых загадочных и красивых в Грузии!
- А на противоположном берегу от Мцхеты, на Крестовой горе стоит древнейший грузинский Монастырь — Джвари. Помимо того, что это потрясающее энергетическое место, оно также поражает ещё и пейзажной панорамой.
С холма, на котором расположен монастырь, открывается захватывающий дух, вид на древний город это нереальный эмоции. А сколько людей до нас испытали эти эмоции, и сколько их будет после… Одним из этих людей почти 200 лет назад был поэт М. Ю. Лермонтов, который, однажды увидев Грузию и отдал ей свое сердце.
- В 1839 года М. Ю. Лермонтов впечатлился этими пейзажами и воплотил в жизнь свою романтическую поэму Мцыри.
Немного лет тому назад, там, где, сливаясь, шумят, обнявшись,
будто две сестры, струи Арагвы и Куры, был монастырь.
Из-за горы и нынче видит пешеход столбы обрушенных ворот
После экскурсии мы пойдем на местный рынок и там закупимся сувенирами и другими подарочками.
- Прощаемся с уютной Мцхетой и следующая локация — крепость Ананури!
- А хотели бы попробовать хинкали там, где их родина? Попробуем! Деревенька Пасанаури считается родиной хинкали. Здесь будет наш заключительный грузинский обед!
- Военно-грузинская дорога — это одна из самых красивых дорог на Кавказе, да и вообще в мире!
- Между Гудаури и Крестовым перевалом, на определенном участке есть невероятное место — Арка Дружбы народов. Это смотровая площадка, расположенная над долиной реки Арагви на высоте 2384 метров, с которой открывается потрясающий вид на ущелье, именуемое Долиной дьявола.
- А далее мы уже отправляемся к границе, время прибытия во Владикавказ 21.00 ориентировочное, так как зависит от прохождения границы.
Во Владикавказе точка высадки ул. Московская 16Б.
Что включено
- Трансфер на всех экскурсионных маршрутах
- Трансфер из Тбилиси во Владикавказ в последний день тура
- Завтрак в отеле во 2-й, 3-й и 4-й день
- Проживание в старом городе Тбилиси 3 ночи, так как от сюда удобнее всего добраться в любую точку города, а также отправиться на пешую прогулку
- Мы будем жить в комфортабельных отелях (все удобства в номерах, чисто, отличные рейтинги). Также предоставляется бесплатный wi-fi на территории
- Пары, друзья, семьи всегда проживают отдельно, к ним никого не подселяют. Если Вы путешествуете один/одна, то предлагаю Вам заселиться в номер с таким же участником группы (по гендерному признаку) или доплатить за одноместное размещение. Также, если Вы хотите более шикарные апартаменты это не проблема для меня. За отдельную стоимость я забронирую для Вас любой отель
- Работа всех гидов, водителей и сопровождающих по маршруту
- Обзорные экскурсии с русскоговорящим гидом по Тбилиси, Кахетии, Мцхете и Джвари
- В подарок от нас: дегустация вина на винзаводе и экскурсия по заводу с представителем завода
- Дегустация сыра и чурчхелы у местных производителей
- Кулинарный мастер-класс по выпечке хлеба
- Помощь с подбором авиабилетов и бронированием
- Информация по Тбилиси (куда пойти, где покушать, чем развлечься - расскажем о лучших местах)
Что не входит в цену
- Питание: обеды и ужины (стоимость обеда в среднем 20-35 лари, по текущему курсу это около 1000-1500 руб. Это хороший групповой обед с вином)
- Трансфер из Владикавказа в Тбилиси при необходимости в первый день тура - 3000р/чел
- Дополнительные активности по желанию (серные бани, воздушный шар, зиплайн, стеклянный мост)
- Одноместное размещение 7000р (3 ночи)
О чём нужно знать до поездки
Подробная информация по документам находится в разделе информация о визах!
Маршрут может быть скорректирован организатором тура из-за погодных условий, нарушения дорожного полотна на маршруте, изменения условий работы мест посещения, иных обстоятельств.
Перед туром мы создадим чат, где организатор напишет все подробности путешествия, скинет памятку по сборам.
Виза для въезда в Грузию гражданам Рф, Беларуси, Казахстана не нужна. Приехать в страну граждане Рф могут по заграничному паспорту,(рекомендован срок действия на момент въезда 3 месяца), граждане Беларуси и Казахстана по национальному паспорту.
Страховка. Не обязательна для въезда в страну. Оформляется в любой страховой по желанию. Но надо иметь ввиду, что мед. помощь в Грузии для туристов платная.
При въезде в страну страховку никто не спрашивает.
Деньги нужно везти только наличкой! Доллары, евро или рубли, которые мы в первый же день вместе обменяем на грузинские лари. 1 лари примерно 34-36 рублей
Если у Вас нет в запасе валюты, то привозите рубли, их везде принимают по нормальному курсу. Специально покупать валюту не нужно, получится двойная конвертация.
Карты российских банков не работают!
Если у Вас есть карты других государств, то ими можно пользоваться в зависимости от платежного терминала места, где Вы планируете расплатиться.
На территории Грузии у вас будет роуминг! Если связь вам не критично нужна, то роуминг можно не включать, а просто пользоваться wi-fi, который есть в отеле и кафе. Если связь нужна, то заранее уточните у мобильного оператора условия тарифа в роуминге и как его подключить.
Также можно купить грузинскую сим-карту, около 1500р безлимит на неделю.
Хочу обратить внимание, что в каждый из дней мы будем заезжать в местные рестораны и кафе на обеды. Не туда, где поближе, а где вкусно и приемлемо по ценам. Грузия - это про очень вкусную кухню и большие порции, так что мы осуществим еще и гастрономическое путешествие. Голодными не останется никто!
Грузия страна с не завышенным ценником, в день, в среднем уйдет до 2000-2500 рублей на человека на еду. Надо понимать, что конечная сумма зависит от ваших предпочтений. Можно поесть и на 500р, и на 2500р:) Имейте ввиду, что в заведениях почти везде в счет считают 10 - 15 % за обслуживание.
Программа в туре насыщенная, но и свободного времени достаточно. Этот тур для активных людей, которые хотят увидеть и попробовать по максимуму за короткий промежуток времени. Свободное время будет по вечерам после основной программы и в свободный день.
Передвижение в туре. На протяжении всего тура мы будем передвигаться на комфортных авто (легковая машина, микроавтобус, мерседес Спринтер). Вид транспорта будет зависеть от количества человек в группе. Но, мы всегда заботимся о вашем комфорте! Все машины подготовленные и готовы к передвижению по маршруту!
Пожелания к путешественнику
Сбор участников, которые едут на трансфере из Владикавказа состоится в дату начала тура в 05.00 на общей точке сбора: ул. Московская 16Б (выезжаем утром, проходим границу и к обеду приезжаем в Тбилиси)
Возвращение группы в последний день тура в город Владикавказ ориентировочно в 21.00 - 22.00. Мы не можем гарантировать точное время, потому что время прохода через границу всегда разное. Поэтому билеты из Владикавказа лучше брать с запасом времени.
Если Вы прибываете накануне начала тура или хотите остаться после тура во Владикавказе, я помогу Вам с выбором жилья и организацией досуга и экскурсий!
Визы
1. Виза для въезда в Грузию гражданам Рф, Беларуси, Казахстана не нужна. Приехать в страну граждане Рф могут по заграничному паспорту, граждане Беларуси и Казахстана по национальному паспорту.
2. Документы.
Взрослые: действующий загранпаспорт, рекомендуемый срок действия 3 месяца. Без печатей о пересечении Южной Осетии и Абхазии. Если у Вас есть долги и они переданы судебным приставам, то будет запрет на выезд. Это можно проверить на госуслугах.
Дети: до 18 лет по загран. паспорту в сопровождении законных представителей (родителей или опекунов). Обязательно взять свидетельство о рождении с печатью о гражданстве ребенка. Если с одним из родителей едет в поездку, проверить наличие запретов на выезд.
Если ребёнок выезжает с одним из родителей, согласие от второго не требуется
Детям до 18 лет (выезжающим без родителей) нотариальное согласие на выезд от одного родителя