2 день

Винная Кахетия и город любви Сигнахи

Завтрак в отеле

- Сегодня очень насыщенный день! С утра мы выезжаем на экскурсию в Кахетию.

Кахетия самый большой по площади регион Грузии, занимающий практически всю восточную часть страны. Это затерянные в горах монастыри, сохранившие средневековое очарование деревни, бесценное наследие советской эпохи и непередаваемая атмосфера аутентичного Закавказья.

На всем пути нас будет сопровождать местный грузинский гид: который расскажет нам историю страны, откроет тайны и легенды этого народа, а также мы будем петь песни и учить грузинский язык.

- Первая наша точка — уютный грузинский дом, где мы попадем на душевный мастер-класс по выпечке пури — Мамин хлеб. Что за странный грузинский хлеб, и почему его так любят? Мы обязательно получим ответ на этот вопрос.

А еще хозяйка угощает вкуснейшим местным сыром, вином и чурчхелой. Это звучит уже так, что слюнки текут, а представьте, что будет, когда вы почувствуете этот аромат?

- Далее нас ждет Монастырь Бодбе с красивой территорией и древней историей, которой привлекает паломников со всей страны и мира.

Ведь именно здесь покоятся мощи Нино, принесшей христианство в эти земли, покровительницы и просветительницы Грузии.

- И вот мы уже покоряем Сигнахи, грузинский Сан-Марино. Мощеные чистые улочки, симпатичные черепичные крыши, великолепный городской дизайн превратили селение в маленький европейский городок. Попадая сюда, создается впечатление, что вы в итальянском или швейцарском городке, где жизнь замедляет темп, а люди радуются даже мелочам.

Город-сказка с видом на Кавказские горы и Алазанскую долину!

Его еще называют Сигнахи — город любви. Почему? Наверняка не знает никто. Но может быть именно нам удастся разгадать эту тайну? (кстати, можно пока послушать знаменитую песню Миллионы алых роз). Здесь же мы очень вкусно пообедаем и у вас будет свободное время для самостоятельной прогулки.

- Бонус нашей программы! Мы едем знакомиться с грузинским вином в корпорацию Киндзмараули!

Корпорация Киндзмараули — это винзавод, который действовал еще в советские времена, но в 1993 году был выкуплен в частную собственность и модернизирован. Самые же старые постройки относятся к 1533 году, и многие из них можно увидеть и потрогать руками.

Здесь у нас будет экскурсия по заводу и дегустация самых настоящих грузинских вин, и тут вы узнаете ответ на самый популярный вопрос наших гостей: Почему же в России грузинское вино на вкус не такое, как в Грузии?

- После мы возвращаемся в Тбилиси, где у вас будет свободное время, чтобы провести незабываемый вечер в самобытной грузинской столице!

Ночь в отеле в Тбилиси

