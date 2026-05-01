Описание тура
Главная особенность тура — вы больше времени проведёте на курорте Боржоми, который знаменит своими источниками минеральной воды. Начнём путешествие в Тбилиси, где посетим все значимые локации, заедем в древнюю Мцхету и на винные заводы. Увидим виноградники, продегустируем несколько сортов напитка богов и прогуляемся по городу любви. Заглянем в пещеры и попробуем блюда национальной кухни в одном из лучших ресторанов Батуми. Специально выделено два свободных дня (в Боржоми и Батуми), чтобы вы смогли выбрать занятие на свой вкус.
Программа тура по дням
Тбилиси
Организован трансфер под все авиарейсы до отеля.
После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится завтра.
Обзорная экскурсия по Тбилиси и поездка во Мцхета
Завтрак в отеле.
Забираем вас из отеля.
Продолжительность экскурсии 7-8 часов
Авторский тур по столице Грузии: экскурсия начнётся у памятника его основателю — царя Вахтанга Горгасали, у возвышающегося на холме храма Метехи. Вы полюбуетесь панорамой Старого города и узнаете о невероятных подвигах полководца.
Далее мы проследуем к единственному дворцу в Тбилиси, принадлежащему царице Дареджан. Тут мы сделаем красочные фото с панорамными видами на Мтацминда.
После неспешной прогулки по футуристическому современному парку Рике, прокатимся на канатной дороге, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета, прогуляемся по аллее вдоль крепостной стены Нарикала и скажем привет Матери Грузии, которая встретит нас с вином и кинжалом. Полюбуемся красивейшим ботаническим садом Тбилиси. Прогуляемся по винтовой лестнице, которая приведет нас к Инжировому ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом. А затем отправитесь к серным баням, где узнаете о Пушкине, Дюма, Хануме и смотринах в этих самых банях. Тут же у вас будет шанс сделать ритуал на исполнение мечты — на символичном мосту Любви. Мы будем прогуливаться по знаменитой площади Вахтанга Горгасали (она же Мейдан или Майдан) — старейший шопинг-центр Тбилиси. Увидим знаменитый театр кукол Габриадзе, мы покажем вам самые маленькие часы в Тбилиси и сделаем умопомрачительные фото на Мосту Мира.
Далее выезд во Мцхета.
Там, где, сливаясь, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагви и Куры,
Был монастырь
Таким увидел Лермонтов Мцхета, таким его увидите и вы.
Во Мцхета вас ждет приятный сюрприз: традиционный грузинский обед в национальном ресторане, где вы будете наслаждаться не только вкуснейшими национальными блюдами, но и самой колоритной атмосферой, под бокальчик белого или красного вина. Время обеда не должно превышать -1час.
Мцхета древнейший город, первая столица Грузии, душа этой удивительной страны.
Здесь у вас будет возможность ознакомиться с: Кафедральным собором Светицховели (Xi в). Он же, собор 12-ти апостолов. В основании его покоится Хитон Господень. Благодаря этой святыне Мцхета называют вторым Иерусалимом. По легенде, этот храм был воздвигнут над источавшим благовонное масло (миро) пнём того кедра, под которым молилась просветительница Грузии Святая Нино.
Поднимемся в Монастырский храм Джвари (V в), откуда открывается прекрасная панорама древней столицы. Джвари стоит у самого края высокого утеса и чудесным образом гармонирует с окружающей суровой, но чрезвычайно живописной природой этого края. Внизу у подножия шумят Кура и Арагви две самые известные реки в Грузии. А напротив расстилается обширная панорама Мцхеты. На ветреных склонах у Джвари растет дерево Желаний, на который паломники завязывают ленточки, загадывая желания. Столь же гармонично и внутреннее пространство Джвари: чистая, полновесная и завершенная классика чарует своим совершенством. Храм Джвари, увековеченный в литературе Михаилом Лермонтовым (поэма Мцыри). Здесь место невероятной силы и красоты, готовьтесь к мега фотоссесии.
Возвращение в отель Тбилиси. Свободное время. Ночь в отеле.
Кахетия и грузинское виноделие
Завтрак в отеле. Забираем вас из отеля.
Длительность экскурсии 8 часов.
В каждой стране есть что-то особенное, её отождествляющее, в Грузии это гостеприимные люди, ласковое солнце и, конечно же, вино! Когда грузин приходит в дом соседа, в первую очередь он интересуется здоровьем виноградной лозы хозяина и лишь потом — здоровьем его семьи. Самый большой анклав произрастания винограда — Кахетия и её большая часть — Алазанская долина, в которой выращивается более 500 сортов виноградной лозы. Не посетить эти места и не попробовать вина этих сортов — значит просто не познать Грузию.
По дороге равнинные пейзажи сменятся уходящими вдаль виноградниками — вас встретит знаменитая Алазанская долина. В пути гид поведает вам о традициях Сакартвело, грузинские крылатые фразы, тосты и полезные советы — например, о том, как выбрать самые вкусные местные продукты.
В начале пути нас ожидает невероятная дегустация на знаменитом Кахетинском заводе вин, где нам проведут экскурсию по заводу и поделятся секретиками производства вина данного производства. Вы узнаете, как вино наливают в цистерны и продегустируете несколько сортов божественного напитка прямо из цистерн
Далее посетим монастырский и епископальный комплекс Святого Георгия - женский монастырь Бодбе. Тут расположена Базилика Святой Нино, а спустившись в ее чудотворным источникам, можете загадать желание, которое обязательно сбудется (пешая ходьба 30 мин).
Далее остановимся в Сигнахи - городе любви. Этот уютный город прекрасно соединил в себе элементы южно-итальянского и грузинского архитектурных тонкостей.
Прибытие в Сигнахи. Посещение винного Vip марани и ресторанного кахетинского комплекса, где вы узнаете о виноградной культуре нашей страны и секретах грузинского виноделия, продегустируете несколько сортов напитка-символа Грузии.
!!!Здесь же вас ждет вкуснейший кахетинский обед с домашним вином, оплата на месте.
Время для обеда не более часа.
Далее мы прогуляемся по улицам самого красивого и живописного городка Грузии Сигнахи, который называют городом любви, а улочки его очень схожи с итальянскими двориками. Затем прогулка вдоль крепостной стены города, которая считается самой длинной в Европе (снова умопомрачительные виды, заряжайте телф, фотопауза неизбежна).
Возвращение в Тбилиси. Отдых. Ночь в Тбилиси.
Курорт Боржоми и Уплисцихе-пещерный город
Завтрак в отеле. Забираем вас из отеля.
Общая длительность экскурсии — 10 часов.
Нас ждет увлекательный и очень насыщенный день. Мы переезжаем в Боржоми через Уплисцихе - пещерный город!
Сегодня нам предстоит побывать в одном из самых живописных уголков Грузии и одном из самых значимых для понимания культуры страны. Сначала путь через пещеры Уплисцихе — древнего языческого города, затем живописное ущелье в Боржоми: здесь вы попробуете воду-символ страны и насладитесь пейзажами на канатной дороге. В пещерном городе на берегу реки Куры вы перенесетесь в конец Ii — начало I тысячелетия до н. э. Знакомство с этим местом станет важным этапом в понимании грузинской культуры. Вы узнаете о жизни языческой Грузии, периодах расцвета и упадка Уплисцихе. Исследуете фрагменты высеченных в скале культовых сооружений, жилых комнат, эллинистического театра и тронного зала, а также полюбуетесь панорамой Куры.
После у нас будет остановка на обед. Обед оплачивается дополнительно на месте.
Уже по дороге вы поймете, почему Боржоми и его окрестности называют зеленым раем: по пути открываются невероятные виды лесистых гор Боржомского ущелья. Вы узнаете о нахождении минеральных источников, об археологических раскопках на этих землях и развитии города-курорта. В городском парке Боржоми полюбуетесь водопадом, услышите о грузинском Прометее и, конечно, продегустируете минеральную воду в ажурном павильоне. А после подниметесь по канатной дороге на смотровую площадку (она новая, но ретро-дизайн сохранили) — здесь ждет лучший вид на Боржоми оплата за подъёмники в Боржоми на месте.
Далее гид и водитель оставляют вас в отеле в Боржоми, а сами возвращаются в Тбилиси.
У вас свободное время и ночь в Боржоми.
Свободный день в Боржоми
Завтрак в отеле.
Свободный день в Боржоми. Полный релакс и наслаждение бесподобными видами этой местности.
В санатории Боржоми палас большой перечень лечебных и Спа услуг, не упустите возможность и обязательно восполните силы, перед возвращением на Родину.
Ужин в отеле. Ночь в санатории Боржоми.
Переезд и экскурсия по Батуми
Завтрак в отеле.
Трансфер в Батуми без сопровождения гида
Прибытие в Батуми. Заселение в отель. Размещение. Отдых. Свободное время.
16:00-17:00 предлагаем отправиться в один из лучших ресторанов Батуми, где вас ждет национальный вкуснейший поздний обед/ранний ужин и знаменитое грузинское вино. Теплая приятная атмосфера, безумно вкусная грузинская кухня и бокал вина лучшее начало знакомства с местным колоритом. Оплата позднего обеда/раннего ужина на месте.
18:00-19:00 Встреча с гидом (время встречи зависит от работы фонтанов и погоды в Батуми)
Продолжительность экскурсии 5 часов.
Батуми — солнечный, доброжелательный и очень колоритный город на берегу Черного моря. Вы пройдете по его ухоженной современной набережной, заглянете в турецкий квартал, увидите старинные мечети и церкви. Гид расскажет, почему у Аджарии собственный флаг, как Батуми связан с греческой культурой и почему здесь так много казино. Знакомство с городом мы начнем со Старого города с его мощеными улочками и малоэтажными постройками, пройдем по трем батумским площадям, Европы, Театральной и кусочке Италии-Пьяцца. После заглянем в турецкий квартал с пестрыми магазинчиками и характерным восточными колоритом, увидим мечеть Орта Джаме, построенную в 1866 году. А на улице Руставели — главной артерии города — вы понаблюдаете за батумскими контрастами, когда высотные здания соседствуют с уютными двориками, а европейская архитектура — с османскими постройками. Далее мы прогуляемся по живописной набережной, отыщем бамбуковую рощу, японский уголок и Летний театр. Насладимся лазерным шоу поющих фонтанов. Это незабываемое шоу, от которого просто невозможно оторвать глаз (разноцветная струя воды поднимается к небу под звуки музыки. После посетим местный символ любви —Батумскую гигантскую металлическую любовь подвижной статуи Али и Нино. Статуя представляет собой фигуры женщины и мужчины. Они стремятся друг к другу, в течение 8-10 минут они двигаются очень оригинально и красиво. А в конце они сливаются так, что как будто одно целое бесподобно красивое зрелище. Не забудьте зарядить телефоны. Памятные фото/видео гарантированы.
Свободное время. Ночь в отеле Батуми.
День в вашем распоряжении
Завтрак в отеле. Свободный день или по желанию за доп. плату.
Выезд на экскурсию в горную Аджарию.
Завтрак в отеле.
Продолжительность экскурсии 7-8 часов
Аджария — гармония природного и рукотворного.
Путешествие в горную Аджарию — это постоянное наслаждение видами! Сегодня вы полюбуетесь реликтовыми лесами, горными ущельями и бурными реками, а также слиянием двух рек Чорохи и Аджарисцкали, надышитесь чистым воздухом. И среди красот природы перед вами предстанут арочный мост времен царицы Тамары — Махо и Махунцети. Мы расскажем, как этот и другие подобные мосты Аджарии не разрушаются веками, и расскажем о правлении великой женщины, о Золотом веке грузинской истории. Так же побываем у живописного 48-метрового водопада Махунцети, сделаем массу умопомрачительных фото.
Кроме того, вас ждет Национальный парк Мачахела с удивительной природой: вы полюбуетесь ступенчатым водопадом Чхутунети, пройдете по Мачахельскому ущелью и посмотрите на него с высоты смотровой площадки.
Вишенка На Тортике!
Кульминацией насыщенного тура по Грузии, станет супер шоу ты попадешь в невероятную грузинскую семью, от которой, можешь не сомневаться, у тебя будет захватывать дух! Что тебя ждет? Мега увлекательное национальное шоу грузинских танцев, вкуснейший обед с бесподобно-вкусных горных продуктов вприкуску с вином или чачей, как пожелает твоя душа. А еще подарок - ты тоже сможешь принять участие в этом шоу, и попробовать научиться азам грузинских танцев. А так же вас ждет фотосессия в национальной грузинской одежде.
Готовьтесь! Это будет невероятно красивое шоу, мега эмоциональный запоминающийся вечер, уходить не захочется, но мы умеем уговаривать
Программа около 2-2.5 часов, потом мы возвращаемся в Батуми. Свободный вечер.
Возвращение в Батуми.
Ночь в отеле.
Отъезд
Завтрак в отеле.
Выселение с отеля до 11-12 дня.
Делаем трансфер в аэропорт Батуми непосредственно под ваш рейс в течение всего дня.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча и проводы в аэропорт под все авиа перелёты без доплат
- Весь трансфер в период тура
- Проживание по маршруту в отелях 3 Тбилиси и Батуми, 4 в Боржоми в двухместном номере (одна большая кровать если вы пара, или 2 раздельные кровати - если вы друзья) Так же если вы путешествуете 1, тогда при бронировании уточните у организатора, если нет подселения, нужно будет учесть доплату за одноместное размещение
- Питание: каждый день завтраки в отелях по маршруту
- 2 Ужина в санатории Боржоми
- Стоимость указанных в туре экскурсий (Тбилиси, Мцхета, Кахетия-Сигнахи, Боржоми, Уплисцихе, Батуми)
- Обслуживание профессионального гида
- Входные билеты по маршруту
- Полет над Тбилиси (Парк Рике Нарикала)
- Дегустация вина + снеки в винном погребе в Сигнахи
- Экскурсия и дегустация вина прямо из цистерн на винном традиционном кахетинском заводке
- Подарочный обед в день экскурсии Тбилиси + Мцхета
- Отличное настроение
- Утренний групповой сбор туристов с разных отелей
- Вечерняя групповая развозка туристов по отелям
Что не входит в цену
- Авиа перелет
- Остальные обеды и ужины
- Сувениры и личные расходы
- Групповая/индивидуальная экскурсия в 7-й день (по желанию)
О чём нужно знать до поездки
Можно с детьми. Возможно участие с детьми любого возраста. Стоимость для детей и возможные скидки обсуждаются индивидуально с организатором. Дети с 12 лет оплачиваются как взрослые, либо условия обсуждаются с организатором.
Проживание. В 3-звёздочных отелях в Тбилиси и Батуми. В Боржоми размещение в 4 отеле. Размещение 2-местное в номере с двуспальной кроватью или двумя раздельными. Если вы путешествуете втроем, вам будет предоставлен трехместный номер. Так же возможно 1-местное размещение, доплата за одноместное размещение указана на сайте, если вы хотите подселение, уточняйте у организатора, так как возможно именно на ваши даты подселения нет.
Основная стоимость тура указана на 1 чел. при 2-местном размещении.
Возможно повышение категории отеля за доплату.
Дополнительно: Если вы путешествуете один, то уточняйте про подселение у организатора, если подселения нет, то надо будет доплатить про одноместное размещение
Если вы втроем, тогда для вас актуальна стоимость при трехместном размещении. А если вы семья/команда из 4х человек, тогда размещаем в 2х двухместных номерах, или же запросите индивидуальный просчет для проживания в номере повышенной категории для 4х чел (люкс, полулюкс, семейный, экзекьютив)
Питание. Каждый день завтраки в отеле,. Ужины в отеле в Боржоми. Снеки в Сигнахи. Обед в Мцхете. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни.
Важная информация:
Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности изменим для вас даты.
Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) — доплата 32 доллара с человека 2 дороги (Кутаиси -Тбилиси/Батуми-Кутаиси)
За дополнительную плату организовываем трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту.
В Зимний Период! Вместо Боржоми+Уплисцихе возможна замена экскурсии на Боржоми + Бакуриани.
Обратите внимание, что последовательность экскурсий может варьироваться в зависимости от дат вашего путешествия, однако программа тура остается без изменений
Пожелания к путешественнику
- Для посещения храмов, желательно иметь платок или шарф, чтоб покрыть голову, также комфортная соответствующая таким мероприятиям форма одежды.
- Удобная обувь для пешеходной прогулки
- Одежда по погоде и сезону
- Хорошее настроение и позитивный настрой!