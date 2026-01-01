Описание тура
Грузия — древняя и красивая страна, настоящая жемчужина Кавказа. Это место, где сливаются воедино богатая история, ослепительная природа и гостеприимный народ.
В нашем туре вас ждут легенды, красоты и гостеприимство Грузии, которое невозможно передать словами, лучше всего увидеть и почувствовать лично приехав в наш тур по Грузии!
Программа тура по дням
Прибытие в красивейший город Тбилиси
Трансфер в отель.
Свободное время. Ночь в отеле.
Авторский тур по Тбилиси и Мцхета
Завтрак в отеле.
Забираем вас из отеля.
Продолжительность экскурсии 7-8часов
Авторский тур по столице Грузии: экскурсия начнётся у памятника его основателю — царя Вахтанга Горгасали, у возвышающегося на холме храма Метехи. Вы полюбуетесь панорамой Старого города и узнаете о невероятных подвигах полководца.
Далее мы проследуем к единственному дворцу в Тбилиси, принадлежащему царице Дареджан. Тут мы сделаем красочные фото с панорамными видами на Мтацминда.
После неспешной прогулки по футуристическому современному парку Рике, прокатимся на канатной дороге, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета, прогуляемся по аллее вдоль крепостной стены Нарикала и скажем привет Матери Грузии, которая встретит нас с вином и кинжалом. Полюбуемся с крепостной стены, красочными видами ботанического сада. Прогуляемся по винтовой лестнице, которая приведет нас к Инжирному ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом.
А затем отправитесь к серным баням, где узнаете о Пушкине, Дюма, Хануме и смотринах в этих самых банях.
Тут же у вас будет шанс сделать ритуал на исполнение мечты — на символичном мосту Любви.
Мы будем прогуливаться по знаменитой площади Вахтанга Горгасали (она же Мейдан или Майдан) — старейший шопинг-центр Тбилиси.
Увидим знаменитый театр кукол Габриадзе, мы покажем вам самые маленькие часы в Тбилиси и сделаем умопомрачительные фото на Мосту Мира.
Далее выезд во Мцхета.
Там, где, сливаясь, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагви и Куры,
Был монастырь
Таким увидел Лермонтов Мцхета, таким его увидите и вы.
В Мцхета вас ждет приятный сюрприз: традиционный грузинский обед в национальном ресторане, где вы будете наслаждаться не только вкуснейшими национальными блюдами, но и самой колоритной атмосферой, под бокальчик белого или красного вина. Обед не более часа!
Мцхета древнейший город, первая столица Грузии, душа этой удивительной страны. Здесь у Вас будет возможность ознакомиться с:
Кафедральным собором Светицховели (Xi в). Он же, собор 12-ти апостолов. В основании его покоится Хитон Господень. Благодаря этой святыне Мцхета называют вторым Иерусалимом. По легенде, этот храм был воздвигнут над источавшим благовонное масло (миро) пнём того кедра, под которым молилась просветительница Грузии Святая Нино.
Поднимемся в Монастырский храм Джвари (V в), откуда открывается прекрасная панорама древней столицы. Джвари стоит у самого края высокого утеса и чудесным образом гармонирует с окружающей суровой, но чрезвычайно живописной природой этого края. Внизу у подножия шумят Кура и Арагви две самые известные реки в Грузии. А напротив расстилается обширная панорама Мцхеты. На ветреных склонах у Джвари растет дерево Желаний, на который паломники завязывают ленточки, загадывая желания. Столь же гармонично и внутреннее пространство Джвари: чистая, полновесная и завершенная классика чарует своим совершенством.
Храм Джвари, увековеченный в литературе Михаилом Лермонтовым (поэма Мцыри). Здесь место невероятной силы и красоты, готовьтесь к мега фотоссесии.
Возвращение в Тбилиси. Свободное время.
Ночь в отеле.
Выезд в центр винодельческого региона солнечную
Завтрак в отеле. Забираем вас из отеля.
Продолжительность экскурсии 8часов
По дороге равнинные пейзажи сменятся уходящими вдаль виноградниками — вас встретит знаменитая Алазанская долина. В пути гид поведает вам о традициях Сакартвело, грузинские крылатые фразы, тосты и полезные советы — например, о том, как выбрать самые вкусные местные продукты.
Далее нас ожидает невероятная дегустация на знаменитом Кахетинском заводе вин, где нам проведут экскурсию по заводу и поделятся секретиками производства вина данного производства. Вы узнаете, как вино наливают в цистерны и продегустируете несколько сортов божественного напитка прямо из цистерн
Далее нас ждет женский действующий монастырь св. Нино Бодбе. Именно здесь покоится просветительница, стараниями которой Грузия стала христианской страной в 4-м веке. С территории монастыря открывается чарующий своей красотой вид на Алазанскую долину и заснеженные вершины Кавказских гор.
Прибытие в Сигнахи. Посещение винного Vip марани и ресторанного кахетинского комплекса, где вы узнаете о виноградной культуре нашей страны и секретах грузинского виноделия, продегустируете несколько сортов напитка-символа Грузии.
!!!Здесь же вас ждет вкуснейший кахетинский обед с домашним вином, оплата на месте.
После мы прогуляемся по улицам самого красивого и живописного городка Грузии Сигнахи, который называют городом любви, а улочки его очень схожи с итальянскими двориками. Затем прогулка вдоль крепостной стены города, которая считается самой длинной в Европе (снова умопомрачительные виды, заряжайте телф, фотопауза неизбежна).
Возвращение в Тбилиси. Ночь в отеле в Тбилиси.
Выезд в Батуми
Завтрак в отеле. Выезд в Батуми.
Продолжительность экскурсии 8 часов
Обзорная экскурсия по Кутаиси, с остановками для памятных фото.
Красивейший город Кутаиси центр Имеретинского региона, второй по величине и значению город в Грузии. Здесь мы посетим много чего очень интересного и неповторимого. Увидим храм Баграти, который основан в правлении Баграта 3-его, как главный собор его царства и освящен в честь Успения Богородицы в 1003 г.
Мужской монастырь Моцамета, славится древним поверьем - монастырь исполнения желаний, приготовьтесьj
Далее посетим заповедник Сатаплия (сталактитовые и сталагмитовые образования, следы динозавров, площадка со стеклянным, прозрачным полом).
Выезд в Батуми - сердце Аджарии.
Остановка на вкуснейший имеретинский обед. Оплата на месте
Аджария — гармония природного и рукотворного.
Путешествие в Аджарию — это постоянное наслаждение видами!
Но мы начнем знакомство с посещения Эдемского сада J Да, да он существует на Земле и является визитной карточкой Батуми.
Живописный Ботанический сад разместился, неподалеку от жемчужины черноморского моря, города Батуми. В этом потрясающем райском уголке, собраны образцы самых редких и красивых растений со всего мира. На огромной территории сада (свыше 110 гектаров) разместилась коллекция из более чем двух тысяч единиц древесных пород. Весь парк поделен на 21 зону: от жгучей Мексики и Южной Америки, до суровых Гималаев. Все растения высажены на разных высотах, так как при организации парка садоводы, дизайнеры и ботаники, решили превратить его в подобие садов Семирамиды. Поэтому, готовьтесь постоянно подниматься и спускаться по лестницам или просто зеленым тропинкам J Готовьте телф и камеры, здесь столько умопомрачительных мест для фото/видео/рилс, вы просто сойдете с ума и насладитесь шикарными видами на весь Батуми
Неподалеку располагается известный Зелёный мыс, который включает в себя один из самых красивых аджарских пляжей. Свободный вечер. Ночь в отеле.
Выезд в западную часть Грузии
Завтрак в отеле.
Выезд в западную часть Грузии.
Продолжительность экскурсии 8 часов
Первая остановка в городе - легенде, титанической работы древних зодчих, городе времен царицы Тамары Уплисцихе.
Далее мы продолжаем наш путь в Боржоми.
Боржоми очень красивый регион, знаменит своими источниками целебной минеральной воды, открытыми в первой половине прошлого века.
Здесь Вашему вниманию будет представлен всем известный своей великолепностью парк Боржоми, где прямо из источников попробуем лечебной водички Боржоми.
Прибытие в Кутаиси.
Вечером размещение в отеле.
Добротный домашний имеретинский ужин скрасит ваш и без того прекрасный вечер.
Ночь в Кутаиси.
Свободное время до вечера
Завтрак в отеле.
16:00-17:00 Предлагаем отправиться в один из лучших ресторанов Батуми, где вас ждет национальный вкуснейший поздний обед/ранний ужин и знаменитое грузинское вино. Теплая приятная атмосфера, безумно вкусная грузинская кухня и бокал вина лучшее начало знакомства с местным колоритом.
Оплата позднего обеда/раннего ужина на месте.
17:00-18:00 Встреча с гидом (время встречи зависит от работы фонтанов и погоды в Батуми)
Продолжительность экскурсии 5 часов.
И начнем мы ее с дегустации вкуснейших аджарских вин. После мега наслаждения, отправимся на прогулку по старой части Батуми.
Знакомство с городом мы начнем со Старого города с его мощеными улочками и малоэтажными постройками, пройдем по трем батумским площадям, Европы, Театральной и кусочке Италии-Пьяцца. После заглянем в турецкий квартал с пестрыми магазинчиками и характерным восточными колоритом, увидим мечеть Орта Джаме, построенную в 1866 году. А на улице Руставели — главной артерии города — вы понаблюдаете за батумскими контрастами, когда высотные здания соседствуют с уютными двориками, а европейская архитектура — с османскими постройками.
Далее мы прогуляемся по живописной набережной, отыщем бамбуковую рощу, японский уголок и Летний театр. Насладимся лазерным шоу поющих фонтанов. Это незабываемое шоу, от которого просто невозможно оторвать глаз (разноцветная струя воды поднимается к небу под звуки музыки
После посетим местный символ любви — Батумскую гигантскую металлическую любовь подвижной статуи Али и Нино. Статуя представляет собой фигуры женщины и мужчины. Они стремятся друг к другу, в течение 8-10 минут они двигаются очень оригинально и красиво. А в конце они сливаются так, что как будто одно целое бесподобно красивое зрелище.
Памятные фотовидео гарантированы.
Свободное время. Ночь в отеле Батуми.
Свободный день для самостоятельного отдыха
Завтрак в отеле. Свободный день для самостоятельного отдыха.
Факультативно предлагаем групповые (или индивидуальные) экскурсии по Аджарии:
1. Фототур с прогулкой на яхте девичник/ романтик
2. Фототур в горах Аджарии - девичник
3. Кутаиси с посещением пещер: Прометей или Сатаплия
4. Турция, Трабзон (экскурсия + шопинг)
5. Кутаиси + Каньон Мартвили
6. Горная Аджария-арочные мосты, водопады и танцевальное шоу
7. Сказка Батуми-4 бомбических совершенно разных парка за 1 день!!!
помогаем с платьями для фототуров
Трансфер в аэропорт Батуми
Завтрак в отеле. Завершение обслуживания. Счастливое возвращение домой
При обратном вылете из Тбилиси, дополнительно оплачивается 40$ на 1 чел, включено:
Трансфер отель Батуми ж/д Батуми
Трансфер ж/д Тбилиси ап Тбилиси
Ж/Д стандартный билет Батуми Тбилиси (доплата за первый класс 20$)
Вылет из Тбилиси не ранее 16:00
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча из аэропорта Тбилиси и проводы в аэропорт Батуми под все авиа перелёты
- Весь трансфер в период тура
- Проживание по маршруту в отелях 3 в двухместном номере (одна большая кровать если вы пара, или 2 раздельные кровати - если вы друзья) Так же если вы путешествуете 1, тогда при бронировании уточните у организатора, если нет подселения, нужно будет учесть доплату за одноместное размещение
- Питание: каждый день завтраки в отелях Тбилиси, Батуми, Кутаиси
- Ужин в гостином доме в Кутаиси
- Обслуживание квалифицированного гида
- Все указанные в туре экскурсии (Тбилиси - Мцхета - Кахетия (Бодбе, Сигнахи) Уплисцихе Боржоми Кутаиси Батуми)
- Входные билеты по маршруту
- Полет над Тбилиси (Парк Рике Нарикала)
- Посещение Ботанического Сада
- Дегустация вина + снеки в винном погребе в Сигнахи
- Экскурсия и дегустация вина прямо из цистерн на винном традиционном кахетинском заводе
- Посещение пещеры Сатаплиа
- Подарочный обед в день экскурсии Тбилиси + Мцхета
- Утренний групповой сбор туристов с разных отелей
- Вечерняя групповая развозка туристов по отелям
Что не входит в цену
- Авиа перелет
- Карманные расходы
- Питание, не указанное в программе
- Факультативные экскурсии на 7 день
О чём нужно знать до поездки
Можно с детьми. Возможно участие с детьми любого возраста. Стоимость для детей и возможные скидки обсуждаются индивидуально с организатором. Дети с 12 лет оплачиваются как взрослые, либо условия обсуждаются с организатором.
Проживание. В 3-звёздочных отелях в Тбилиси. Размещение 2-местное в номере с двуспальной кроватью или двумя раздельными. Если вы путешествуете втроем, вам будет предоставлен трехместный номер. Так же возможно 1-местное размещение, доплата за одноместное размещение указана на сайте, если вы хотите подселение, уточняйте у организатора, так как возможно именно на ваши даты подселения нет.
Если вы путешествуете один, то уточняйте про подселение у организатора, если подселения нет, то надо будет доплатить про одноместное размещение
Основная стоимость указана за 1 человека при проживании в двухместном номере.
Возможно повышение категории отеля за доплату.
Питание. Каждый день завтраки в отеле, традиционный грузинский обед, ужин в гостином доме в Кутаиси, 2 дегустации в Кахетии. Каждый день сможем наслаждаться блюдами национальной кухни.
Важная информация:
Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности изменим для вас даты.
Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) — доплата 32 доллара с человека 2 дороги (Кутаиси -Тбилиси/Батуми-Кутаиси)
За дополнительную плату организовываем трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту.
Обратите внимание, что порядок экскурсий может меняться а зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остается неизменным.
Пожелания к путешественнику
- Для посещения храмов, желательно иметь платок или шарф, чтоб покрыть голову, также комфортная соответствующая таким мероприятиям форма одежды.
- Удобная обувь для пешеходной прогулки
- Одежда по погоде и сезону
- Хорошее настроение и позитивный настрой!