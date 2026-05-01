Описание тура
Каникулы это время, которое мы ждем с нетерпением, чтобы насладиться красотой и разнообразием мира вокруг нас. И если ты еще не решил, куда отправиться во время своего очередного отпуска, предлагаем прекрасное путешествие в Грузию!
Программа тура по дням
Прибытие в город света - красавец Тбилиси
Трансфер и размещение в отеле.
Свободное время.
Ночь в отеле.
Обзорная экскурсия по Тбилиси и поездка во Мцхета
Завтрак в отеле. Забираем вас из отеля.
Продолжительность экскурсии 7-8 часов
Авторский тур по столице Грузии: экскурсия начнётся у памятника его основателю — царя Вахтанга Горгасали, у возвышающегося на холме храма Метехи. Вы полюбуетесь панорамой Старого города и узнаете о невероятных подвигах полководца.
Далее мы проследуем к единственному дворцу в Тбилиси, принадлежащему царице Дареджан. Тут мы сделаем красочные фото с панорамными видами на Мтацминда.
После неспешной прогулки по футуристическому современному парку Рике, прокатимся на канатной дороге, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета, прогуляемся по аллее вдоль крепостной стены Нарикала и скажем привет Матери Грузии, которая встретит нас с вином и кинжалом. Полюбуемся с крепостной стены, красочными видами ботанического сада. Прогуляемся по винтовой лестнице, которая приведет нас к Инжирному ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом. А затем отправитесь к серным баням, где узнаете о Пушкине, Дюма, Хануме и смотринах в этих самых банях.
Тут же у вас будет шанс сделать ритуал на исполнение мечты — на символичном мосту Любви.
Мы будем прогуливаться по знаменитой площади Вахтанга Горгасали (она же Мейдан или Майдан) — старейший шопинг-центр Тбилиси.
Увидим знаменитый театр кукол Габриадзе, мы покажем вам самые маленькие часы в Тбилиси и сделаем умопомрачительные фото на Мосту Мира. Далее выезд во Мцхета.
Там, где, сливаясь, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагви и Куры,
Был монастырь
Таким увидел Лермонтов Мцхета, таким его увидите и вы.
В Мцхета вас ждет приятный сюрприз: традиционный грузинский обед в национальном ресторане, где вы будете наслаждаться не только вкуснейшими национальными блюдами, но и самой колоритной атмосферой, под бокальчик белого или красного вина. Обед не более часа!
Мцхета древнейший город, первая столица Грузии, душа этой удивительной страны. Здесь у Вас будет возможность ознакомиться с:
Кафедральным собором Светицховели (Xi в). Он же, собор 12-ти апостолов. В основании его покоится Хитон Господень. Благодаря этой святыне Мцхета называют вторым Иерусалимом. По легенде, этот храм был воздвигнут над источавшим благовонное масло (миро) пнём того кедра, под которым молилась просветительница Грузии Святая Нино.
Поднимемся в Монастырский храм Джвари (V в), откуда открывается прекрасная панорама древней столицы. Джвари стоит у самого края высокого утеса и чудесным образом гармонирует с окружающей суровой, но чрезвычайно живописной природой этого края. Внизу у подножия шумят Кура и Арагви две самые известные реки в Грузии. А напротив расстилается обширная панорама Мцхеты. На ветреных склонах у Джвари растет дерево Желаний, на который паломники завязывают ленточки, загадывая желания. Столь же гармонично и внутреннее пространство Джвари: чистая, полновесная и завершенная классика чарует своим совершенством.
Храм Джвари, увековеченный в литературе Михаилом Лермонтовым (поэма Мцыри). Здесь место невероятной силы и красоты, готовьтесь к мега фотоссесии.
Возвращение в Тбилиси. Ночь в отеле.
Батуми
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров. 07:00 Трансфер на ж/д вокзал.
Выезд в Батуми на поезде в 08:00. Прибытие в Батуми 13:20.
Трансфер с ж/д вокзала в отель. Размещение. Свободное время.
Факультативно предлагаем такие экскурсии по Аджарии:
1. Фототур с прогулкой на яхте девичник/романтик
2. Фототур в горах Аджарии - девичник от 3х чел
3. Шопинг тур в Турцию- Трабзон
4. Морская прогулка на яхте/теплоходе/катере
5. Сказка Батуми- 4 совершенно разных парка за 1 день
6. Экскурсия в Кутаиси и пещеры Западной Грузии
7. Каньон Мартвили и пещера Прометей
!!!помогаем с платьями для фототуров
Ночь в Батуми.
Свободный день
Завтрак в отеле. Факультативно! (за доп. плату)
Экскурсия в Каньон Мартвили и Разноцветную пещеру
Продолжительность экскурсии 10 часов
Вас ждет насыщенное путешествие по двум грузинским регионам — Имерети и Самегрело! Нашей главной целью станут их природные красоты: горы, реки, пещеры и водопады. По пути гид расскажет вам много интересных фактов об этих регионах, их истории и традициях, кухне и особенностям. Поможем вам раскрыть местный колорит и душу имеретинского народа.
Дорога в западную Грузию, Имерети, очень живописная, каждый кусочек впечатляет. Прибытие!
Здесь вас ждет одно из красивейших и загадочных мест Грузии — Мартвильский каньон, где провел детство великий царь объединенной Грузии Давид Строитель. Тысячи лет вода проделывала путь в мягкой известняковой породе, чтобы создать это природное чудо, которое перенесет вас в сказочный мир вдали от цивилизации. Вы проплывете на лодке вдоль отвесных скал, увидите подземную реку, которая на выходе из каньона превращается в водопад, а также осмотрите окаменелости, сохранившиеся в глубине каньона.
Разноцветная пещера Прометей - одна из изюминок всего Имеретинского края — это пещеры Кумистави, обнаруженные в конце 20 века. Для путешественников открыта лишь десятая часть пещеры, но прогулка по ней длится целый час. Здесь вас ждёт лодка, на которой вы отправитесь в плавание по подземным рекам, где высоко-высоко кружатся летучие мыши. Вы рассмотрите витиеватые своды пещеры, узнаете о подземном мире региона и разнице между сталактитами и сталагмитами. Пещерное приключение сопровождается классической музыкой и подсветкой жидкокристаллических ламп, которая создаёт удивительно волшебную атмосферу.
Возвращение в Батуми. Ночь в отеле.
Экскурсия по Батуми
Завтрак в отеле.
Свободное время отдых на море
16:00-17:00 предлагаем отправиться в один из лучших ресторанов Батуми, где вас ждет национальный вкуснейший поздний обед/ранний ужин и знаменитое грузинское вино. Теплая приятная атмосфера, безумно вкусная грузинская кухня и бокал вина лучшее начало знакомства с местным колоритом.
Оплата позднего обеда/раннего ужина на месте.
17:00-18:00 Встреча с гидом (время встречи зависит от работы фонтанов и погоды в Батуми)
Забираем вас из отеля. Продолжительность экскурсии 5 часов.
Батуми — солнечный, доброжелательный и очень колоритный город на берегу Черного моря. Вы пройдете по его ухоженной современной набережной, заглянете в турецкий квартал, увидите старинные мечети и церкви. Гид расскажет, почему у Аджарии собственный флаг, как Батуми связан с греческой культурой и почему здесь так много казино.
Знакомство с городом мы начнем со Старого города с его мощеными улочками и малоэтажными постройками, пройдем по трем батумским площадям, Европы, Театральной и кусочке Италии-Пьяцца. После заглянем в турецкий квартал с пестрыми магазинчиками и характерным восточными колоритом, увидим мечеть Орта Джаме, построенную в 1866 году. А на улице Руставели — главной артерии города — вы понаблюдаете за батумскими контрастами, когда высотные здания соседствуют с уютными двориками, а европейская архитектура — с османскими постройками.
Далее мы прогуляемся по живописной набережной, отыщем бамбуковую рощу, японский уголок и Летний театр. Насладимся лазерным шоу поющих фонтанов. Это незабываемое шоу, от которого просто невозможно оторвать глаз (разноцветная струя воды поднимается к небу под звуки музыки
После посетим местный символ любви —Батумскую гигантскую металлическую любовь подвижной статуи Али и Нино. Статуя представляет собой фигуры женщины и мужчины. Они стремятся друг к другу, в течение 8-10 минут они двигаются очень оригинально и красиво. А в конце они сливаются так, что как будто одно целое бесподобно красивое зрелище. Не забудьте зарядить телефоны.
Памятные фотовидеорилс гарантированы.
Свободное время. Ночь в отеле Батуми.
Горная Аджария
Завтрак в отеле. Забираем вас из отеля
Продолжительность экскурсии 8-9 часов
Аджария — гармония природного и рукотворного.
Путешествие в горную Аджарию — это постоянное наслаждение видами! Сегодня вы полюбуетесь реликтовыми лесами, горными ущельями и бурными реками, а также слиянием двух рек Чорохи и Аджарисцкали, надышитесь чистым воздухом. И среди красот природы перед вами предстанут арочный мост времен царицы Тамары — Махо и Махунцети. Мы расскажем, как этот и другие подобные мосты Аджарии не разрушаются веками, и расскажем о правлении великой женщины, о Золотом веке грузинской истории. Так побываем у живописного 48-метрового водопада Махунцети, сделаем массу умопомрачительных фото.
Кроме того, вас ждет Национальный парк Мачахела с удивительной природой: вы полюбуетесь ступенчатым водопадом Чхутунети, пройдете по Мачахельскому ущелью и посмотрите на него с высоты смотровой площадки.
Вишенка На Тортике!
Кульминацией насыщенного тура по Грузии, станет супершоу ты попадешь в невероятную грузинскую семью, от которой, можешь не сомневаться, у тебя будет захватывать дух! Что тебя ждет? Мега увлекательное национальное шоу грузинских танцев, вкуснейший обед с бесподобно-вкусных горных продуктов вприкуску с вином или чачей, как пожелает твоя душа. А еще подарок - ты тоже сможешь принять участие в этом шоу, и попробовать научиться азам грузинских танцев. А также вас ждет фотосессия в национальной грузинской одежде.
Готовьтесь! Это будет невероятно красивое шоу, мега эмоциональный запоминающийся вечер, уходить не захочется, но мы умеем уговаривать
Программа около 2-2.5 часов, потом мы возвращаемся в Батуми. Свободный вечер.
Возвращение в Батуми. Ночь в отеле.
Инста красоты: Ботанический сад и крепость Петра
Завтрак в отеле. Забираем вас из отеля
Продолжительность экскурсии 5-6 часов (возможно во второй половине дня)
Готовьте тел и камеры, сегодня столько умопомрачительных мест для фото/видео/рилс, вы просто сойдете с ума от красоты, которая вас ждет, потому освободите память тел
Начало экскурсии с посещения Эдемского сада
Да, да он существует на Земле и является визитной карточкой Батуми.
Живописный Ботанический сад разместился, неподалеку от жемчужины черноморского моря, города Батуми.
В этом потрясающем райском уголке, собраны образцы самых редких и красивых растений со всего мира.
На огромной территории сада (свыше 110 гектаров) разместилась коллекция из более чем двух тысяч единиц древесных пород. Весь парк поделен на 21 зону: от жгучей Мексики и Южной Америки, до суровых Гималаев.
Все растения высажены на разных высотах, так как при организации парка садоводы, дизайнеры и ботаники, решили превратить его в подобие садов Семирамиды.
Поэтому, готовьтесь постоянно подниматься и спускаться по лестницам или просто зеленым тропинкам
Далее мы отправимся туда, где вы окунетесь в прошлое Аджарии!
Крепость - замок Петра. Это сказочное место, с огромным утопающим в зелени пляжем, потрясающим шумом морских волн и голубым небом, оставляющим незабываемые впечатления у посетителей. Город-крепость расположен на берегу Черного моря, на высоте 440 метров над уровнем моря, в 9 км от Кобулети и 15км от Батуми. Петра - византийское название этого города-крепости, а по-грузински он называется Замок Каджети.
Что обозначает камень, скала! Существует мнение, что Петра является той самой Каджской крепостью, которая многократно упоминается в поэме Шота Руставели Витязь в тигровой шкуре.
Свободный вечер. Ночь в отеле.
Трансфер в аэропорт Батуми без гида
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Батуми без гида.
Завершение обслуживания. Счастливое возвращение домой.
При обратном вылете из Тбилиси, дополнительно оплачивается 40$ на 1 чел, включено:
Трансфер отель Батуми ж/д Батуми
Трансфер ж/д Тбилиси ап Тбилиси
Ж/Д стандартный билет Батуми Тбилиси (доплата за первый класс 20$)
Вылет из Тбилиси не ранее 16:00
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы из ап Тбилиси и в ап Батуми под все авиа рейсы в день начала и окончания тура
- Трансфер на ж/д в Тбилиси и с ж/д в Батуми
- Проживание по маршруту в отелях 3 в двухместном номере (одна большая кровать если вы пара, или 2 раздельные кровати - если вы друзья) Так же если вы путешествуете 1, тогда при бронировании уточните у организатора, если нет подселения, нужно будет учесть доплату за одноместное размещение
- Питание: каждый день завтраки в отеле
- Стоимость указанных в туре групповых экскурсий (Тбилиси + Мцхета, Батуми, Горная Аджария, Инста тур Цихидзири, Петра и Бот сад)
- Обслуживание квалифицированного гида
- Все входные билеты
- Ж/д билеты на поезд Тбилиси-Батуми
- Полет над Тбилиси (Парк Рике Нарикала)
- Мастер-класс национальных аджарских танцев
- Вкуснейший обед в горах Аджарии с вином чачей
- Национальное аджарское шоу на природе в горах Аджарии
- Фотосессия в горах в национальных костюмах
- Подарочный обед в день экскурсии Тбилиси + Мцхета
- Утренний групповой сбор туристов с разных отелей
- Вечерняя групповая развозка туристов по отелям
Что не входит в цену
- Авиа перелет
- Карманные расходы
- Питание, не указанное в программе
- Факультативные экскурсии
О чём нужно знать до поездки
Можно с детьми. Возможно участие с детьми любого возраста. Стоимость для детей и возможные скидки обсуждаются индивидуально с организатором. Дети с 12 лет оплачиваются как взрослые, либо условия обсуждаются с организатором.
Проживание. В 3-звёздочных отелях в Тбилиси и Батуми. Размещение 2-местное в номере с двуспальной кроватью или двумя раздельными. Если вы путешествуете втроем, вам будет предоставлен трехместный номер. Так же возможно 1-местное размещение, доплата за одноместное размещение указана на сайте, если вы хотите подселение, уточняйте у организатора, так как возможно именно на ваши даты подселения нет.
Если вы путешествуете один, то уточняйте про подселение у организатора, если подселения нет, то надо будет доплатить про одноместное размещение
Основная стоимость тура указана на 1 чел. при 2-местном размещении.
Возможно повышение категории отеля за доплату.
Питание. Каждый день завтраки в отеле, традиционный грузинский обед в Мцхета, колоритный аджарский обед с вином и чачей в горах Аджарии. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни.
Важная информация:
Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности откорректируем для вас даты.
Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) — доплата 32 доллара с человека 2 дороги (Кутаиси -Тбилиси/Батуми-Кутаиси)
За дополнительную плату организовываем трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту;
Обратите внимание, что порядок экскурсий может меняться а зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остается неизменным.
Пожелания к путешественнику
- Для посещения храмов, желательно иметь платок или шарф, чтоб покрыть голову, также комфортная соответствующая таким мероприятиям форма одежды.
- Удобная обувь для пешеходной прогулки
- Одежда по погоде и сезону
- Хорошее настроение и позитивный настрой!