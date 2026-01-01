Описание тура
Друзья, рада предложить Вам этот комплексный тур, в котором удобно сочетаются экскурсионные программы и отдых на Черном море!
Программа тура по дням
Столица Грузии - яркий и самобытный Тбилиси
Дорогие гости, наш тур начинается в Тбилиси в день начала тура!
Как добраться до Тбилиси?
Вы прилетаете во Владикавказ, и на организованном трансфере приезжаете в Тбилиси. Трансфер выезжает из Владикавказа в 6:00, с общей точки сбора по адресу: ул. Московская 16Б. Время в дороге 4-7 часов, зависит от прохождения границы. Обычно в Тбилиси гости приезжают около 13-14 часов.
Дорога до Тбилиси очень живописная! Вы проходите границу и попадете на одну из самых красивых горных дорог — Военно-Грузинскую! Застанете раннее утро в горах — это очень красивое зрелище. Горы и ущелья, знаменитый Казбек, бирюзовое водохранилище и старые крепости.
Вы можете прилететь напрямую в Тбилиси. Прилетать рекомендуем в день начала тура до 13.00. Заселение в отель в 14.00
Итак! Все гости прибыли в прекрасный Тбилиси, заселились, чуть отдохнули и готовы изучить самую колоритную частичку Грузии!
Сегодня у нас день знакомства, отдыха после дороги и первых впечатлений от Грузии.
Тбилиси - старинный красивый город, расположившийся на берегах реки Куры. Историческая часть города не похожа ни на европейский, ни на российский, ни на восточный старый город.
Немного отдохнув после дороги в отеле, мы пойдем поменяем деньги и купим сим-карты. И пора знакомиться с грузинской кухней!
Выберем ресторанчик и будем пробовать самые популярные блюда из грузинской кухни. Познакомимся друг с другом и спланируем досуг на вечер.
После обеда у вас свободное время.
Кто-то захочет самостоятельно прогуляться по вечернему центру города и послушать музыкантов.
Кто-то возьмет вино и фрукты и отправится на крышу отеля, расслабиться и отдохнуть с видом на ночной Тбилиси.
Кто-то поднимется на канатной дороге к крепости Нари-кала и будет любоваться городом с высоты птичьего полета.
Тбилиси тот город, которого всегда мало! Хочется гулять и гулять)
Ночь в отеле в Тбилиси. Завтрак в этот день в стоимость тура не включен
Истории и легенды старого Тбилиси
Завтрак в отеле
Утром мы отправляемся на пешую экскурсию по старому городу, чтобы застать в лучших красках живописные локации.
В компании нашего местного гида мы сможем забыть все повседневные заботы и окунуться в омут брусчатых улочек, изогнутых переулков, улиц-лестниц и улиц-террас.
Хочется рассматривать дома, нависающие над дорогой, вопреки законам физики. Знаменитые резные балконы и шикарные парадные с витыми лестницами.
Заходить в настоящие Тбилисские дворики с вальяжными котами, шумной детворой и солидными мужчинами, играющими в нарды с важным видом.
Нас ждут самые знаменитые локации Тбилиси: Театр марионеток Резо Габриадзе. Крепость Нарикала - древняя цитадель с панорамными видами. Мост Мира - футуристический символ нового Тбилиси. Площадь Мейдан - исторический перекресток и аутентичные торговые ряды. Парк Рике, Мать Грузия, знаменитые Тифлисские бани, Храм Метехи и величественный Вахтанг Горгасали! Перечислять можно долго…
Время экскурсии ориентировочно 3-4 часа.
После экскурсии у Вас будет свободное время для обеда и чтобы самостоятельно изведать Тбилиси.
Прокатиться на корабликах, посетить винный погреб, сходить в знаменитые Тифлисские серные бани.
А может подняться на воздушном шаре или забраться на фуникулере на гору Мтацминда и любоваться закатом.
Кому-то интересно погулять на блошином рынке у Сухого моста и найти вещички из детства. Вечером город наполняется звуками живой музыки, звоном бокалов и зажигательными танцами.
Ночь в отеле в Тбилиси
Коронация Царицы Тамары и Мегрельские джунгли
Завтрак в отеле
Сегодня мы выезжаем рано утром, около 8.30. Нас ждет интереснейшая экскурсия в пещерном городе, путешествие в Мартвильский каньон и переезд в Батуми.
Уплисцихе - это пещерный город на берегу реки Куры, где вы перенесетесь в конец Ii - начало I тысячелетия до н. э. Знакомство с этим местом станет важным этапом в понимании грузинской культуры.
Вы узнаете о жизни языческой Грузии, периодах расцвета и упадка Уплисцихе. Исследуете фрагменты высеченных в скале культовых сооружений, жилых комнат, эллинистического театра и тронного зала, в котором короновали саму Царицу Тамару.
После экскурсии мы заедем пообедать и поедем в Мегрелию.
Как здорово оказаться на дне ущелья,среди каменных стен, с которых свисают лианы. Проплыть по бирюзовой реке на лодке и полюбоваться водопадами.
Мартвильский каньон истинное чудо природы, которое вдохновляет всех, кто тут побывал. Буйство красок и разнообразие природного ландшафта ждет вас.
В каньоне у вас будет пешая прогулка по джунглям. А для желающих - путешествие на лодке по неспешной реке среди бесконечного очарования скал.
Также над каньоном есть зиплайн. Желающие могут прокатиться.
Далее наш путь лежит в столицу Аджарии и главный курорт страны — Батуми, на побережье Черного моря.
По прибытию мы заселяемся, идем ужинать и кататься на пиратском корабле, любуясь ночным городом.
Ночь в отеле в Батуми
Морская жемчужина Грузии - Батуми
Завтрак в отеле
Утром мы собираемся на обзорную пешеходную экскурсию по старому центру Батуми.
Экскурсия включает посещение знаковых достопримечательностей города, раскрывает тайны разных народов и культур, повлиявших на формирование современного Батуми.
Мы познакомимся с историей молодого города и даже разгадаем мистические тайны приморской столицы. Услышим истории про бандитов, портовую жизнь и порадуемся красоте города.
Начнем экскурсию на площади Европы, увидим знаменитые часы, здания удивительной архитектуры и познакомимся с златовласой Медеей!
Зайдем на площадь Пьяцца - маленькая Италия среди грузинских гор! Узнаем что за странная башня Алфавит и историю старого маяка. Турецкий квартал, Кафедральный собор и православная церковь! Пройдемся вдоль порта и выйдем к набережной, здесь нас ждет печальная история любви Али и Нино.
Батуми, несмотря на всю свою европейскость, сумел сохранить дух и колорит Грузии: люди здесь не менее приветливые, еда не менее вкусная, а вина не менее пьянящие.
Ну, а далее Вас ждет свободное время для пляжного отдыха, прогулок по городу и набережной.
И, конечно, мы подскажем куда интереснее сходить в этом чудном морском городке!
Ночь в отеле в Батуми
Пляж, море, солнце, фрукты и полный релакс
Завтрак в отеле и далее у вас свободное время.
Батуми - Жемчужина Грузии! Это не только город-курорт, но и неиссякаемый кладезь достопримечательностей. Причём заинтересуют они как взрослых, так и детей. Необычные здания, площадь Пьяцца с концертами живой музыки, красивые парки, интересное шоу в дельфинарии, спортивные развлечения на набережной, панорамные рестораны и конечно Море и Пляж!
Это самый любимый день у наших гостей!
Как же они его проводят, спросите Вы?
Обычно мы наблюдаем такую картину: утром лучшее время, чтобы позагорать и искупаться, пока солнце не в зените, поэтому все бегут на пляж!
А потом время обеда. Кушать хочется что-то легкое! Идеально подойдет хачапури и изобилие сезонных фруктов и ягод! А еще в Батуми такие пирожные.. ммм
После обеда кто-то поспать, а кто-то погулять среди запрещенки по местным Торговым центрам, или сходить на рынок и поискать что-то интересное.
Солнце уже не так жарит? Снова бежим на море и до заката наслаждаемся теплой водичкой…
Ну а вечером! Время танцевать и зажигать! Ну или отдыхать!
Куда можно поехать из Батуми?
Любителям природы рекомендуем посетить Ботанический сад. Это музей живых растений под открытым небом, где с каждой смотровой площадки открывается вид, от которого захватывает дух. Вы пройдёте по континентам, от сектора гималайских рододендронов до австралийских эвкалиптов, от японских сакур до средиземноморских оливковых рощ.
Банановая роща в Цехисдзири: я бы назвала это место инстаграмная локация! Спустившись к самому побережью, вы попадёте в уникальный микроклиматический оазис. Защищённая горами, у самой кромки моря, здесь плодоносит настоящая банановая плантация. Прогулка достаточно сложная, спуск по лестнице вниз и вверх бывает сложен.
Пляж в Уреки - единственный в мире пляж черных магнитных песков с уникально высоким содержанием магнетита, способных создавать магнитное поле низкой интенсивности. Оно, в свою очередь, оказывает благотворное воздействие на человеческий организм.
Как поехать на эти локации, и все подробно про них, мы расскажем по дороге в Батуми.
Ночь в отеле в Батуми
Зеленые горы и реки Аджарии
Завтрак в отеле
Сегодня насыщенный день после отдыха.
Первая локация - древнейшая в Грузии крепость Гонио, основанная ещё в 1 веке нашей эры, как форпост Римской империи. Именно отсюда начинался знаменитый Великий шёлковый путь на север.
Мы пройдем по следам легионеров, прикоснемся к двухтысячелетним стенам и почувствуем дыхание истории у легендарных ворот. А с крепостных валов откроется вид, за которым остановилось время: горы, море и тишина веков.
А дальше красочное явление грузинской природы - слияние рек Чорохи и Аджарисцкали. Реки сливаются и четко виднеется, как мутные воды Аджарской воды впадают в голубые (иногда бирюзовые, лазурные) воды турецкой Чорохи. Зрелище восхитительное!
Одной из самых популярных достопримечательностей Аджарии считается водопад Махунцети. Высота падения составляет около 30 метров, поэтому природная достопримечательность считается самой высокой в регионе.
А еще мы пройдемся по удивительно красивому мосту, построенному по уникальной технологии. Мост не опирается на привычные всем опоры, удерживаясь на месте известняковым раствором повышенной прочности. Считается, что удивительное сооружение было построено по приказу царицы Тамары.
После прогулок мы поедем в уникальную частную винодельню и будем пробовать вкуснейшее вино!
Виноделие труд нелегкий, а само вино - продукт капризный, который любит тишину, темноту и прохладу. А подробнее как его делают, пьют и вообще о винных традициях нам расскажет Ираклий - знаменитый местный мастер винных дел.
Именно здесь можно попробовать настоящее, живое, органическое вино Без добавок!!! И получить удовольствие от общения с этим прекрасным человеком! Конечно же еще попробуем высококачественную чачу, и Вы поймёте, почему грузины всю жизнь пьют вино и чачу, живут 100 лет, поют песни, танцуют и любят свою Родину - Сакартвело!
Возвращаемся в Батуми и любителям морепродуктов предлагаем отправиться в рыбный ресторан на побережье. Рядом рыбный рынок и свежайшая рыбка, которую готовят для Вас в ресторане.
Кто не едет в рыбный ресторан, для Вас уже начинается свободное время.
Прощальный вечер у моря!
Ночь в отеле в Батуми
Мцхета, Джвари и Военно-Грузинская дорога
Завтрак в отеле
Рано утром мы выезжаем из Батуми и едем в первую столицу Грузии - Мцхету!
Время в дороге около 4,5 часов.
Первой локацией будет уникальное место, где в 1839 году М. Ю. Лермонтов впечатлился живописными пейзажами и воплотил в жизнь романтическую поэму Мцыри. Помните?
Немного лет тому назад, там, где, сливаяся шумят, обнявшись,
будто две сестры, струи Арагвы и Куры, был монастырь.
Из-за горы и нынче видит пешеход столбы обрушенных ворот
Величественный древнейший грузинский монастырь Джвари возвышается на Крестовой горе. Отсюда открывается захватывающий вид на слияние рек Арагви и Куры!
Далее едем в первую столицу Грузии!
Мцхета - это один из самых посещаемых городов Грузии, возможно туристов привлекает и тот факт, что город Мцхета внесён в список Всемирного Наследия Юнеско.
Мы посетим храм Светицховели, который насквозь пронизан мистической аурой. Овивающие его легенды могут заставить проникнуться религиозным трепетом даже самого рьяного агностика.
После экскурсии мы пойдем на местный рынок и там закупимся сувенирами и другими подарочками.
!!! Гости, кто улетает из Тбилиси!
Из Мцхета мы Вас отправим в аэропорт или в Тбилиси, смотря во сколько у Вас вылет. Рассматривайте вылет после 17.00
Гости, кто едет во Владикавказ, прощаемся с милой и уютной Мцхетой и следующая локация - крепость Ананури! У крепости будет небольшая остановка и вы сможете самостоятельно прогуляться внутри древних стен.
А далее мы отправляемся к границе по самой живописной дороге!
Военно-Грузинская дорога это одна из самых красивых дорог на Кавказе, да и вообще в мире!
Это не просто трасса, длинною в 208 км, соединяющая Россию с Грузией, это настоящий исторический маршрут. Это неописуемой красоты места, где так и хочется остановить время, чтобы вдоволь налюбоваться бесконечной магией горных громадин.
Между Гудаури и Крестовым перевалом есть невероятное место - Арка Дружбы народов - это смотровая площадка, расположенная над долиной реки Арагви, на высоте 2384 метра, с которой открывается потрясающий вид на ущелье, именуемое Долиной дьявола.
Ориентировочное время прибытия во Владикавказ 21.00 (прибытие зависит от прохождения границы).
Мы не рекомендуем брать обратный вылет на этот день, так как в летнее время бывают очереди и большие риски опоздать на рейс.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на всем протяжении маршрута
- Завтрак в отеле во 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и 7-й день
- Проживание в Тбилиси 2 ночи и в Батуми 4 ночи
- Мы будем жить в комфортабельных отелях (все удобства в номерах, чисто, хорошие рейтинги). Также предоставляется бесплатный wi-fi на территории. Пары, друзья, семьи всегда проживают отдельно, к ним никого не подселяют. Если Вы путешествуете один/одна, то предлагаю Вам заселиться в номер с таким же участником группы по гендерному признаку, если такой есть. Если участника для размещения нет, то оформляется одноместное размещение с доплатой)
- Грузинское застолье (1 ужин)
- Работа всех гидов, водителей и сопровождающих по маршруту
- Обзорные экскурсии с русскоговорящим гидом по Тбилиси, Батуми, Уплисцихе, Мцхете и Джвари
- Дегустация вина и чачи в домашней винодельне в горах
- Помощь с подбором авиабилетов и бронированием
- Гайд по Тбилиси и Батуми (куда пойти, где покушать, чем развлечься - расскажем о лучших местах)
Что не входит в цену
- Завтрак в 1-й день, обеды и ужины (стоимость обеда в среднем 20-35 лари, по текущему курсу это около 1500 руб. Это хороший групповой обед с вином)
- Входные билеты в Уплисцихе, в каньон Мартвили (около 85 лари - 2500р)
- Такси из аэропорта Тбилиси (25-30 лари)
- Дополнительные активности по желанию (серные бани, воздушный шар, зиплайн, стеклянный мост, канатная дорога и тд)
- Одноместное размещение 14000р (6 ночей)
О чём нужно знать до поездки
Информация для поездки в Грузию!
Виза для въезда в Грузию гражданам Рф, Беларуси, Казахстана не нужна. Приехать в страну граждане Рф могут по заграничному паспорту, граждане Беларуси и Казахстана по национальному паспорту.
Документы для взрослых
Действующий загранпаспорт, рекомендуемый срок действия 3 месяца. Без печатей о пересечении Южной Осетии и Абхазии.
Если у Вас есть долги и они переданы судебным приставам, то будет запрет на выезд. Это можно проверить на госуслугах.
Если ваше место рождения в Крыму или Днр напишите мне об этом заранее.
Документы для детей
Дети до 18 лет по заграничному паспорту в сопровождении законных представителей (родителей или опекунов). Обязательно взять свидетельство о рождении с печатью о гражданстве ребенка.
Если с одним из родителей едет в поездку, проверить наличие запретов на выезд.
Если ребёнок выезжает с одним из родителей, согласие от второго не требуется
Детям до 18 лет (выезжающим без родителей) нотариальное согласие на выезд от одного родителя
Медицинская страховка.
С 1 января 2026 года медицинская страховка обязательна для въезда в Грузию!
Турист должен иметь полис на весь срок пребывания в стране, в бумажном или электронном виде, на грузинском или английском языке.
Цена страховки зависит от возраста, срока пребывания и так далее, обычно сумма варьируется 600-1000р/чел
Полис должен покрывать экстренные амбулаторные услуги минимум на $5000 и стационарное лечение не менее чем на $30 000, включая несчастные случаи, травмы, внезапные заболевания, медицинскую эвакуацию и репатриацию.
Пограничные службы имеют право потребовать предъявить полис в аэропортах и на всех наземных пунктах пропуска. При отсутствии страховки въезд могут запретить.
Оформить страховку можно в любой российской страховой компании
Маршрут может быть скорректирован организатором тура из-за погодных условий, нарушения дорожного полотна на маршруте, изменения условий работы мест посещения, иных обстоятельств.
Организационная информация
Перед туром примерно за 1-2 недели мы создадим чат в телеграм, где организатор напишет все подробности путешествия, скинет памятку по сборам.
Деньги в тур
Российские карты в Грузии не работают, поэтому деньги нужно везти только наличными. Доллары, евро или рубли, без разницы, которые мы в первый же день вместе обменяем на грузинские лари.
1 лари примерно 34-36 рублей
Если у вас есть карта зарубежного банка, ей можно пользоваться.
Сотовая связь
На территории Грузии у вас будет роуминг!
Если связь вам не критично нужна, то роуминг можно не включать, а просто пользоваться wi-fi, который есть в отеле и кафе.
Если связь нужна, то заранее уточните у мобильного оператора условия тарифа в роуминге и как его подключить.
Также можно купить грузинскую сим-карту, около 1000р безлимит на неделю.
Также можно заранее оформить е-сим, мы пришлем гайд в общий чат перед туром
Питание
На обеды мы будем заезжать в местные рестораны и кафе. Где вкусно и приемлемо по ценам на данной местности. Ужины могут быть самостоятельные или вместе с группой по желанию.
Грузия - это про вкусную кухню и большие порции, так что мы осуществим еще и гастрономическое путешествие. Голодными не останется никто!
Но хочу предупредить, что грузинская кухня в России и грузинская кухня в Грузии - это разные вещи. В Грузии любят больше приправ, другие традиции подачи и тд. Расскажем об этом обязательно.
Транспорт
На протяжении всего тура мы будем передвигаться на комфортных авто (легковая машина, минивен, микроавтобус мерседес Спринтер). Вид транспорта будет зависеть от количества человек в группе. Но, мы всегда заботимся о вашем комфорте! Все машины подготовленные и готовы к передвижению по маршруту!