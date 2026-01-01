Информация для поездки в Грузию!

Виза для въезда в Грузию гражданам Рф, Беларуси, Казахстана не нужна. Приехать в страну граждане Рф могут по заграничному паспорту, граждане Беларуси и Казахстана по национальному паспорту.

Документы для взрослых

Действующий загранпаспорт, рекомендуемый срок действия 3 месяца. Без печатей о пересечении Южной Осетии и Абхазии.

Если у Вас есть долги и они переданы судебным приставам, то будет запрет на выезд. Это можно проверить на госуслугах.

Если ваше место рождения в Крыму или Днр напишите мне об этом заранее.

Документы для детей

Дети до 18 лет по заграничному паспорту в сопровождении законных представителей (родителей или опекунов). Обязательно взять свидетельство о рождении с печатью о гражданстве ребенка.

Если с одним из родителей едет в поездку, проверить наличие запретов на выезд.

Если ребёнок выезжает с одним из родителей, согласие от второго не требуется

Детям до 18 лет (выезжающим без родителей) нотариальное согласие на выезд от одного родителя

Медицинская страховка.

С 1 января 2026 года медицинская страховка обязательна для въезда в Грузию!

Турист должен иметь полис на весь срок пребывания в стране, в бумажном или электронном виде, на грузинском или английском языке.

Цена страховки зависит от возраста, срока пребывания и так далее, обычно сумма варьируется 600-1000р/чел

Полис должен покрывать экстренные амбулаторные услуги минимум на $5000 и стационарное лечение не менее чем на $30 000, включая несчастные случаи, травмы, внезапные заболевания, медицинскую эвакуацию и репатриацию.

Пограничные службы имеют право потребовать предъявить полис в аэропортах и на всех наземных пунктах пропуска. При отсутствии страховки въезд могут запретить.

Оформить страховку можно в любой российской страховой компании

Маршрут может быть скорректирован организатором тура из-за погодных условий, нарушения дорожного полотна на маршруте, изменения условий работы мест посещения, иных обстоятельств.

Организационная информация

Перед туром примерно за 1-2 недели мы создадим чат в телеграм, где организатор напишет все подробности путешествия, скинет памятку по сборам.

Деньги в тур

Российские карты в Грузии не работают, поэтому деньги нужно везти только наличными. Доллары, евро или рубли, без разницы, которые мы в первый же день вместе обменяем на грузинские лари.

1 лари примерно 34-36 рублей

Если у вас есть карта зарубежного банка, ей можно пользоваться.

Сотовая связь

На территории Грузии у вас будет роуминг!

Если связь вам не критично нужна, то роуминг можно не включать, а просто пользоваться wi-fi, который есть в отеле и кафе.

Если связь нужна, то заранее уточните у мобильного оператора условия тарифа в роуминге и как его подключить.

Также можно купить грузинскую сим-карту, около 1000р безлимит на неделю.

Также можно заранее оформить е-сим, мы пришлем гайд в общий чат перед туром

Питание

На обеды мы будем заезжать в местные рестораны и кафе. Где вкусно и приемлемо по ценам на данной местности. Ужины могут быть самостоятельные или вместе с группой по желанию.

Грузия - это про вкусную кухню и большие порции, так что мы осуществим еще и гастрономическое путешествие. Голодными не останется никто!

Но хочу предупредить, что грузинская кухня в России и грузинская кухня в Грузии - это разные вещи. В Грузии любят больше приправ, другие традиции подачи и тд. Расскажем об этом обязательно.

Транспорт

На протяжении всего тура мы будем передвигаться на комфортных авто (легковая машина, минивен, микроавтобус мерседес Спринтер). Вид транспорта будет зависеть от количества человек в группе. Но, мы всегда заботимся о вашем комфорте! Все машины подготовленные и готовы к передвижению по маршруту!