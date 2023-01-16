Отличная подборка 15 подарков которые вы можете купить в Грузии, в Тбилиси, Батуми и других городах древней кавказской страны. Выбирайте, это точно будет приятный сувенир 🎁, который запомнится и вам и друзьям.

© Светлана Иванова Одна из многочисленных сувенирных лавок в Тбилиси

Грузия известна своим разнообразием уникальных сувениров, потрясающими украшениями и керамикой ручной работы, а также традиционными вкуснейшими продуктами. Если вы не знаете, какие сувениры привезти из Грузии, ХорошоТАМ позаботились о вас и составили список из самых популярных грузинских продуктов на любой вкус.

1. Забавные носки

© Светлана Иванова Эти носки мы увидели гуляя по блошиному рынку на «Сухом мосту»

Мы сразу предупредим вас, что они не ручной работы, но носки с изображением хинкали (традиционное грузинское блюдо) — уникальный подарок, который можно подарить любому. Посетите небольшие стойки бренда Altersocks (можно найти почти в каждом ТЦ города), которые также производят ещё парочку других вариантов с грузинской тематикой, таких как хачапури по-аджарски, Чоха (грузинский традиционный костюм) и Нико Пиросмани (потрясающий грузинский художник). Обычно к покупке прилагается подарочный пакет и скидка, независимо от того, покупаете ли вы три пары или более. Это один из самых простых и в то же время необычных сувениров.

2. Лурджи супра (синие скатерти)

Синие скатерти в Грузии на протяжении многих веков были важной частью культуры, их украшали птицами, оленями, растениями и многими другими атрибутами. Такие бело-голубые скатерти по-грузински называются супра и имеют то же название, как и типичное грузинское застолье — шутливое, потому что во время обычной супры их едва можно заметить на столе под многочисленными блюдами, чашками и фужерами 🙈

Сегодняшние варианты цветовой гаммы скатертей состоят из красных, синих тканей с белым, которые также имеют одинаковую структуру и характеристики. У вас есть возможность купить большие скатерти или маленькие салфетки, а также изделия из керамики и другие аксессуары, украшенные орнаментом лурджи супра. Такой подарок отлично подойдет для тех, кто не представляет своей жизни без посиделок всей семьей за большим столом.

3. Грузинский винный рог

© Светлана Иванова Ханцы – рог для питья

Грузия – имеет мощные традиции пития. Ханци (рог для питья) исторически использовался как переносная чашка. Как правило, грузинский винный рог или ханци делают из бараньих или козьих рогов и украшают серебряной манжетой и шнурком. Сувенирные модели поставляются с прекрасными деревянными выставочными стендами, но раньше они подвешивали рог к своим портупеям. Это также один из главных традиционных сувениров в Грузии.

4. Специи

© Светлана Иванова Приправы на любой вкус © Светлана Иванова Квители Квавили или Имеретинский шафран

Dezerter Bazaar в Тбилиси — прекрасный рынок, где продают разнообразные специи. Голубой пажитник или уцхо-сунели, который растет в диком виде в горах, обычно используется в Грузии как приправа к пище и выступает в качестве ключевой приправы в прекрасном рагу из фасоли, лобио. Сушеные календулы, или тагетес патула, являются заменой шафрана. Для гурманов приправы будут прекрасным сувениром.

5. Грузинское вино

© Светлана Иванова Грузинские красные вина © Светлана Иванова Местные вина в подарочном варианте © Светлана Иванова Сосуд с чачей в виде хинкали 😅

Классическое грузинское вино выдерживают в квеври, такие глиняные сосуды в форме конуса, которые запечатываются и закапываются в землю, чтобы вино могло созревать в течение пяти-шести месяцев перед употреблением, затем вино разливают в бутылки. Эта традиционная форма виноделия включена в Официальный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Травяные и пряные вина из Грузии станут превосходным подарком, например купив бутылку Шато Мухрани или «Орго» Саперави вы не ошибетесь.

Любителям напитков покрепче, рекомендуем приобрести чачу (крепкий спиртной напиток из винограда).

6. Чурчхела

© Светлана Иванова Чурчхела – национальное лакомство

Чурчхела — это вкусный жевательный десерт, сделанный из половинок грецкого ореха, которые нанизываются на длинную нить, а затем окунаются в виноградный или гранатовый сок, смешанный с мукой. Рекомендуем также приобрести тклапи – местное лакомство, напоминающее тонкий лаваш приготовленный из кислых фруктов, как правило из слив. Чурчхела и тклапи, будут отличным подарком для сладкоежек.

7. Традиционная одежда Грузии

Если вас привлекают грузинская тематика, рекомендуем посетить местный магазин – Samoseli Pirveli, где продают типичную грузинскую одежду с современным дизайном. Здесь можно приобрести всевозможную одежду, обувь, а также мужские, женские и детские аксессуары. Например, любители повседневной одежды могут выбрать в данном магазине футболку с принтом старых чёрно-белых иллюстраций дворян и дворянок Грузии в традиционных нарядах.

8. Минанкари (перегородчатая эмаль)

© Светлана Иванова Серебренные украшения в технике минанкари

Перегородчатая эмаль, известная как минанкари на грузинском, существует по меньшей мере с 8-9 веков. К сожалению, в пятнадцатом веке художественный стиль был заброшен и возродился только в XX, когда мастера начали комбинировать новые и традиционные методы для изготовления изысканных украшений, создавая поистине уникальный продукт.

Серебряные/медно-эмалевые украшения очень популярны в Грузии — найти их можно практически во всех сувенирных магазинах, также например в столице Грузии есть специализированные мастерские.

9. Грузинский чай

© Светлана Иванова Грузинский чай Манна

Немногие в курсе, что Грузия весьма преуспела в чайной промышленности. Например, небольшие фермерские хозяйства в Гурии занимаются выращиванием чёрного и зелёного чая, а современные компании, такие как Имеретинская компания Renegade Tea Estate, выращивают кустарный чай.

На подарок вы можете приобрести, как фруктовые (довольно приятный, ежевичный) так и травяные чаи, продается чай в большинстве продуктовых магазинов, например в Carrefour и сувенирных лавках.

10. Шерстяные носки и тапочки

© Светлана Иванова Магазин Funduki, на столе представлены те самые шерстяные носки

Войлочные тапочки, типичная домашняя обувь в зимний сезон, изготавливают их из шерсти с мягкой подошвой. Особую популярность имеют носки из толстой шерсти ручной вязки.

В Грузии можно приобрести тапочки как ручной работы, у местных бабушек рукодельниц, а также изготовленные современными брендами, например Funduki, которые вдохнули новую жизнь в эти скромные модели.

11. Реплика Грузинской археологической сокровищницы

Сувенирный магазин Грузинского национального музея продаёт репродукции грузинской археологической сокровищницы, начиная с 3-го века до н. э до 4-го века н. э. В данном магазине представлены всевозможные украшения, включая браслеты, красивые цепочки, ожерелья, пуговицы и другие интересные вещи.

12. Варенье и мёд

© Светлана Иванова Местный мёд © Светалана Иванова Айвовый джем и варенье из грецкого ореха

Мёд из местных ульев, домашнее фруктовые джемы и варенье довольно легко найти по всей Грузии. Как правило, сладкие угощения продают на базарах, в продуктовых магазинах и даже в небольших гостевых домах.

Проявите особый интерес к определенным региональным продуктам, таким как варенью из шишек сосны и грецких орехов, еловому мёду.

13. Сыр

Грузия полна множеством вкуснейших сортов сыра. Начиная от молочного сулугуни из небольшого магазина по соседству, до всевозможных выдержанных, твёрдых сортов со всевозможными добавками (на любой вкус).

Сыр будет прекрасным подарком, но если ваш путь домой не превышает 10 часов.

14. Войлочные изделия

Продукция из войлока особенно распространена в горных районах страны (таких, как Тушетия, Сванетия, и Верхняя Рача). На сегодняшний день можно приобрести войлочные настенные ковры и куклы или же повседневные аксессуары, например, как шляпы из войлока или уютные войлочные тапочки.

15. Ковры

© Светлана Иванова Галерея кавказских ковров

Напомним вам, что весь Кавказский регион известен своими напольными и настенными коврами ручной работы. В Тбилиси большинство продаваемых ковров, являются антикварными, включая превосходные кахетинские килимы, на которых обычно изображена пара животных, такие ковры ткали для того, чтобы отметить особое событие, например, рождение ребёнка.

Найти множество недорогих вариантов можно на большинстве рынков, включая Сухой Мост.