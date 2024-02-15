Групповая поездка в Кахетию: Бодбе, Сигнахи и Цинандали
Групповая экскурсия в Тбилиси

Из Тбилиси - к историческим, архитектурным и винодельческим богатствам региона

5
3 отзыва
Зачем обычно приезжают в Кахетию? Как правило, за вином — ведь здесь находится большинство известных винзаводов страны.

С нами вы откроете и другие грани региона — благодатные виды Алазанской долины, древние монастыри и поместье Чавчавадзе. Прикоснётесь к истории, отдохнёте на лоне природы и выпьете чудесного местного вина.
Групповая поездка в Кахетию: Бодбе, Сигнахи и Цинандали
Групповая поездка в Кахетию: Бодбе, Сигнахи и Цинандали
Групповая поездка в Кахетию: Бодбе, Сигнахи и Цинандали
Ближайшие даты:
17
фев
18
фев
19
фев
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€14
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Хотите убедиться, что Грузия — это куда больше, чем Тбилиси? Гектары виноградников, множество древних храмов и монастырей, городки с черепичными крышами — гостеприимная Кахетия откроет вам всё лучшее (и вкусное!), чем славится «страна души».

Посёлок Бадиаури

Примерно через час пути от Тбилиси на нашем пути будет популярная пекарня, где в круглой печи тони пекут «мамин хлеб» — лепёшки дедаспури. Заедем туда перекусить и продегустировать местное вино, чачу и чурчхелу.

Бодбе

В этом монастыре находятся мощи святой Нино, которая принесла христианство в Грузию. Вы узнаете о значении гробницы для православных христиан и рассмотрите стены, украшенные разноцветными камнями и резьбой.

Сигнаги

Это один из самых миниатюрных и очаровательных городов в Грузии, c захватывающими дух пейзажами и мощёными улицами. Здесь мы остановимся в кафе с невероятным видом на Алазанскую долину.

Цинандали

В поместье Александра Чавчавадзе в Цинандали мы прогуляемся по княжескому саду, где обычно получаются необыкновенно красивые фотографии. Местный экскурсовод расскажет про жизнь княжеского рода и покажет места, где собирался грузинский бомонд, а Грибоедов презентовал пьесу «Горе от ума».

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды (свободно владеющий русским и английским)
  • В стоимость включены: транспорт, дегустации (вино, чача, мёд, чурчхела), вода и бесплатный Wi-Fi
  • Дополнительно оплачивается обед — от 30 лари и вход в поместье Цинандали — 10 лари с человека

ежедневно в 09:00

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Серных бань
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Татьяна
15 фев 2024
Очень яркая и насыщенная экскурсия! Много остановок я колоритными местами. Прекрасная организация путешествия, пунктуальность, комфортабельные автобусы, что немаловажно, путь всей экскурсии занимает 10 часов, но благодаря комфорту, все прошло на высшем уровне. Отдельное спасибо нашему гиду - Тимуру, очень эмоционально и увлекательно рассказывал об истории, максимально вежливый, веселый и отзывчивый! Благодарим за этот сказочный день!
Н
14 фев 2024
Если вы за эмоциямм - выбирайте этот тур!!! Яркие впечатления, вкусные познавательные дегустации, красивые локации, дружеская атмосфера, не скучная подача информации, возможность приложится к святыням. Вишенка на торте - усадьба Цинандали с экскурсией по музею. Спасибо Тимуру, он собрал из многонациональной, разноязыкой группы дружную компанию и подарил нам незабываемое путешествие!!!
Если вы за эмоциямм - выбирайте этот тур!!! Яркие впечатления, вкусные познавательные дегустации, красивые локации, дружескаяЕсли вы за эмоциямм - выбирайте этот тур!!! Яркие впечатления, вкусные познавательные дегустации, красивые локации, дружескаяЕсли вы за эмоциямм - выбирайте этот тур!!! Яркие впечатления, вкусные познавательные дегустации, красивые локации, дружескаяЕсли вы за эмоциямм - выбирайте этот тур!!! Яркие впечатления, вкусные познавательные дегустации, красивые локации, дружескаяЕсли вы за эмоциямм - выбирайте этот тур!!! Яркие впечатления, вкусные познавательные дегустации, красивые локации, дружескаяЕсли вы за эмоциямм - выбирайте этот тур!!! Яркие впечатления, вкусные познавательные дегустации, красивые локации, дружескаяЕсли вы за эмоциямм - выбирайте этот тур!!! Яркие впечатления, вкусные познавательные дегустации, красивые локации, дружескаяЕсли вы за эмоциямм - выбирайте этот тур!!! Яркие впечатления, вкусные познавательные дегустации, красивые локации, дружеская
Светлана
8 фев 2024
Вчера посетила Кахетию вместе с группой с гидом Тимуром. Познавательная экскурсия, узнала много нового и интересного об удивительно красивом с богатой историей крае Грузии. Маршрут составлен очень грамотно, а увлекательный рассказ Тимура с любопытными фактами и веселыми жизненными историями стал главной изюминкой в нашем небольшом путешествии))
Мы погуляли по Сигнахи-"городе любви", получили яркие эмоции, прокатившись на зиплайне. . А какой потрясающий вид открывается с высоты Сигнахской стены на Алазанскую долину!!! Пообедали в уютном ресторанчике, любуясь панорамой Алазанской долины. Узнали как делают чурчхеллу и сами ее приготовили, здесь очень вкусный мед,!! попробовали разные сорта вин и чачи, посетили винный погреб, увидели как готовят. настоящий кахетинский хлеб,…
В Бодбе посетили Монастырь святой Нино - национальной грузинской святыни,, в Телави всей группой обняли 900 летний платан, диаметр которого более 12метров…
Спасибо большое Тимуру, прекрасный гид, от поездки только яркие и позитивные эмоции, это путешествие запомнится надолго. Буду рекомендовать друзьям и знакомым!!

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