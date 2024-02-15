Из Тбилиси - к историческим, архитектурным и винодельческим богатствам региона
С нами вы откроете и другие грани региона — благодатные виды Алазанской долины, древние монастыри и поместье Чавчавадзе. Прикоснётесь к истории, отдохнёте на лоне природы и выпьете чудесного местного вина.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€14
Описание
Что вас ожидает
Хотите убедиться, что Грузия — это куда больше, чем Тбилиси? Гектары виноградников, множество древних храмов и монастырей, городки с черепичными крышами — гостеприимная Кахетия откроет вам всё лучшее (и вкусное!), чем славится «страна души».
Посёлок Бадиаури
Примерно через час пути от Тбилиси на нашем пути будет популярная пекарня, где в круглой печи тони пекут «мамин хлеб» — лепёшки дедаспури. Заедем туда перекусить и продегустировать местное вино, чачу и чурчхелу.
Бодбе
В этом монастыре находятся мощи святой Нино, которая принесла христианство в Грузию. Вы узнаете о значении гробницы для православных христиан и рассмотрите стены, украшенные разноцветными камнями и резьбой.
Сигнаги
Это один из самых миниатюрных и очаровательных городов в Грузии, c захватывающими дух пейзажами и мощёными улицами. Здесь мы остановимся в кафе с невероятным видом на Алазанскую долину.
Цинандали
В поместье Александра Чавчавадзе в Цинандали мы прогуляемся по княжескому саду, где обычно получаются необыкновенно красивые фотографии. Местный экскурсовод расскажет про жизнь княжеского рода и покажет места, где собирался грузинский бомонд, а Грибоедов презентовал пьесу «Горе от ума».
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды (свободно владеющий русским и английским)
- В стоимость включены: транспорт, дегустации (вино, чача, мёд, чурчхела), вода и бесплатный Wi-Fi
- Дополнительно оплачивается обед — от 30 лари и вход в поместье Цинандали — 10 лари с человека
ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Серных бань
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Мы погуляли по Сигнахи-"городе любви", получили яркие эмоции, прокатившись на зиплайне. . А какой потрясающий вид открывается с высоты Сигнахской стены на Алазанскую долину!!! Пообедали в уютном ресторанчике, любуясь панорамой Алазанской долины. Узнали как делают чурчхеллу и сами ее приготовили, здесь очень вкусный мед,!! попробовали разные сорта вин и чачи, посетили винный погреб, увидели как готовят. настоящий кахетинский хлеб,…
В Бодбе посетили Монастырь святой Нино - национальной грузинской святыни,, в Телави всей группой обняли 900 летний платан, диаметр которого более 12метров…
Спасибо большое Тимуру, прекрасный гид, от поездки только яркие и позитивные эмоции, это путешествие запомнится надолго. Буду рекомендовать друзьям и знакомым!!