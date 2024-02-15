Зачем обычно приезжают в Кахетию? Как правило, за вином — ведь здесь находится большинство известных винзаводов страны. С нами вы откроете и другие грани региона — благодатные виды Алазанской долины, древние монастыри и поместье Чавчавадзе. Прикоснётесь к истории, отдохнёте на лоне природы и выпьете чудесного местного вина.

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Описание

Что вас ожидает

Хотите убедиться, что Грузия — это куда больше, чем Тбилиси? Гектары виноградников, множество древних храмов и монастырей, городки с черепичными крышами — гостеприимная Кахетия откроет вам всё лучшее (и вкусное!), чем славится «страна души».

Посёлок Бадиаури

Примерно через час пути от Тбилиси на нашем пути будет популярная пекарня, где в круглой печи тони пекут «мамин хлеб» — лепёшки дедаспури. Заедем туда перекусить и продегустировать местное вино, чачу и чурчхелу.

Бодбе

В этом монастыре находятся мощи святой Нино, которая принесла христианство в Грузию. Вы узнаете о значении гробницы для православных христиан и рассмотрите стены, украшенные разноцветными камнями и резьбой.

Сигнаги

Это один из самых миниатюрных и очаровательных городов в Грузии, c захватывающими дух пейзажами и мощёными улицами. Здесь мы остановимся в кафе с невероятным видом на Алазанскую долину.

Цинандали

В поместье Александра Чавчавадзе в Цинандали мы прогуляемся по княжескому саду, где обычно получаются необыкновенно красивые фотографии. Местный экскурсовод расскажет про жизнь княжеского рода и покажет места, где собирался грузинский бомонд, а Грибоедов презентовал пьесу «Горе от ума».

Организационные детали