10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Н Наталья Замечательная экскурсия, несмотря на дождь и ветер! Потрясающий гид Константин показал необыкновенные места с историей и колоритом! Его настрой скрасил все погодные минусы! Ну и конечно же его грузинский юмор и гостеприимство покорили! Очень советую именно эту экскурсионную программу и другие в компании Константина! Благодарим от души!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Карина Поездка нам очень понравилась. Костя прекрасный гид со сознанием истории до мельчайших подробностей,а так же с прекрасным чувством юмора. Он прекрасно водит машину. Машина чистая,есть все необходимые вещи в случае непогоды. Наш маршрут был в Гори и Уплисцихе. Места очень понравились,мы соприкоснулись с историей,так же он нас свозил в не туристические локации,где тоже много чего интересного мы увидели и услышали. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

K Katerina читать дальше уменьшить юмора и искренней любовью к своей стране. С ним мы чувствовали себя не как с экскурсоводом, а как со старым знакомым: легко разговаривали о жизни в Грузии, истории, культуре и всём, что нас интересовало.



Отдельное удовольствие — грузинская музыка, которую включал Костя по дороге от места к месту нашей поездки. А еще и с погодой невероятно повезло! Сакартвело - всегда хочется вернуться! Насыщенная и по-настоящему увлекательная экскурсия с Костей! Всё было продумано: чёткий тайминг, отличная организация, интересные места, комфортный автомобиль и невероятные виды за окном. Костя — внимательный, эрудированный, с прекрасным чувством Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Анжелика читать дальше уменьшить Костя гид очень комфортный, увлеченный, рассказывает много историй о стране, местах где мы были. С радостью отвечал на наши вопросы по программе и по местным традициям. В дороге играла грузинская музыка, обед был вкусным. Мы получили информацию и удовольствие. А еще Костя прекрасно фотографирует и снимает видео.

Благодарим за день! 🙏 Вдвоём с подругой были на индивидуальной экскурсии. Костя забрал нас из отеля и мы уехали смотреть Уплисцихе, Гори, потом камерные храмы, которые были закрыты, но специально для нас их открывали. +1 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Анна читать дальше уменьшить Грузии, музыкальные паузы (Костя включал нам треки с песнями), рекомендации по покупкам во время экскурсии и после. Особое спасибо за обед в ресторане в Гори: без преувеличения - лучший за нашу недельную поездку по Грузии. Рекомендуем от души! Очень интересно и с удовольствием провели время на экскурсии с Костей! Понравилось все! Чистый и комфортный автомобиль, посещаемые места и маршрут, исторические рассказы и просто беседы о современной жизни в Вам был полезен этот отзыв? Да Нет