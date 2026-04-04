10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Грузия - страна с богатой историей и культурой.
На экскурсии в Гори и Уплисцихе можно увидеть уникальные памятники архитектуры, такие как храм Самтависи и монастырь Атенский Сиони. Посетители смогут побывать в доме-музее Сталина и узнать больше о его жизни. Уплисцихе, древний город-крепость, высеченный в скалах, поражает своим величием и историей. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и позволит прикоснуться к прошлому
На экскурсии в Гори и Уплисцихе можно увидеть уникальные памятники архитектуры, такие как храм Самтависи и монастырь Атенский Сиони. Посетители смогут побывать в доме-музее Сталина и узнать больше о его жизни. Уплисцихе, древний город-крепость, высеченный в скалах, поражает своим величием и историей. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и позволит прикоснуться к прошлому
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные памятники архитектуры
- 🗿 Древний город-крепость Уплисцихе
- 📚 Интересные исторические факты
- 🚗 Комфортный трансфер
- 👨🏫 Профессиональный гид
Что можно увидеть
- Самтависи
- Дом-музей Сталина
- Атенский Сиони
- Уплисцихе
Описание экскурсии
Программа
- Один из известных храмов средневекового зодчества Самтависи (1030 г) — насыщенная орнаментом крестово-купольная базилика, претендент на включение в список всемирного наследия.
- Дом-музей Сталина Как сказал известный писатель М. А. Шолохов: «Культ был, но и личность была!» — уникальная возможность познакомиться бесспорно с самой выдающейся личностью беспокойного XX-го века!
- Атенский Сиони — отдаленный монастырь и прекрасный храм VII-го века, к этой же эпохе относятся большинство фресок внутри церкви. Место поистине благое и намеленное веками, здесь люди всегда жили ради служения богу!
- Уплисцихе — один из редчайших памятников в мире, древнейший город-крепость, высеченный в вулканических скалах! В хребте были высечены несколько сотен разных сооружений — храмов, общественных зданий, домов, улиц, площадей и т. д. Феноменальная скальная архитектура произведет впечатление путешествия в историю, камни расскажут о былом величии.
Организационные детали
- Тур включает в себя полный трансфер и услуги гида.
- Обед и другие расходы оплачиваются отдельно.
- Дополнительные расходы: музей-заповедник Уплисцихе (15 лари/чел., дети до 2 лет — бесплатно); музей Сталина, включая осмотр знаменитого вагона и сопровождение штатного гида музея (15 лари/чел.).
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Удобное вам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Костя — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 3749 туристов
Путешественник и фотограф. Из детских энциклопедий узнал, что маленькая Грузия богатством флоры и фауны сравнима с континентами. Уже повзрослев и пройдя с рюкзаком всю страну, я осознал, что не менее
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Дата посещения: 4 апр 2026
Замечательная экскурсия, несмотря на дождь и ветер! Потрясающий гид Константин показал необыкновенные места с историей и колоритом! Его настрой скрасил все погодные минусы! Ну и конечно же его грузинский юмор и гостеприимство покорили! Очень советую именно эту экскурсионную программу и другие в компании Константина! Благодарим от души!!!
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Поездка нам очень понравилась. Костя прекрасный гид со сознанием истории до мельчайших подробностей,а так же с прекрасным чувством юмора. Он прекрасно водит машину. Машина чистая,есть все необходимые вещи в случае непогоды. Наш маршрут был в Гори и Уплисцихе. Места очень понравились,мы соприкоснулись с историей,так же он нас свозил в не туристические локации,где тоже много чего интересного мы увидели и услышали.
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K
Насыщенная и по-настоящему увлекательная экскурсия с Костей! Всё было продумано: чёткий тайминг, отличная организация, интересные места, комфортный автомобиль и невероятные виды за окном. Костя — внимательный, эрудированный, с прекрасным чувством
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Вдвоём с подругой были на индивидуальной экскурсии. Костя забрал нас из отеля и мы уехали смотреть Уплисцихе, Гори, потом камерные храмы, которые были закрыты, но специально для нас их открывали.
+1
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Очень интересно и с удовольствием провели время на экскурсии с Костей! Понравилось все! Чистый и комфортный автомобиль, посещаемые места и маршрут, исторические рассказы и просто беседы о современной жизни в
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Д
Костя наверное один из лучших гидов, с которыми мы встречались (а путешествуем с гидами мы часто). Умница, интеллектуал, с прекрасным чувством юмора, отличный организатор и великолепный рассказчик. За день с ним чуть не надорвали животы от смеха, а попутно узнали много нового об истории, культуре, нравах и современной жизни Грузии. Однозначная рекомендация всем приезжающим в Грузию.
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