10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Гори и Уплисцихе. История в камнях

Индивидуальная экскурсия по Тбилиси: посетите Самтависи, Дом-музей Сталина, Атенский Сиони и Уплисцихе. Погрузитесь в историю и культуру Грузии
Грузия - страна с богатой историей и культурой.

На экскурсии в Гори и Уплисцихе можно увидеть уникальные памятники архитектуры, такие как храм Самтависи и монастырь Атенский Сиони. Посетители смогут побывать в доме-музее Сталина и узнать больше о его жизни. Уплисцихе, древний город-крепость, высеченный в скалах, поражает своим величием и историей. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и позволит прикоснуться к прошлому
5
27 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные памятники архитектуры
  • 🗿 Древний город-крепость Уплисцихе
  • 📚 Интересные исторические факты
  • 🚗 Комфортный трансфер
  • 👨‍🏫 Профессиональный гид
Гори и Уплисцихе. История в камнях
Гори и Уплисцихе. История в камнях
Гори и Уплисцихе. История в камнях

Что можно увидеть

  • Самтависи
  • Дом-музей Сталина
  • Атенский Сиони
  • Уплисцихе

Описание экскурсии

Программа

  • Один из известных храмов средневекового зодчества Самтависи (1030 г) — насыщенная орнаментом крестово-купольная базилика, претендент на включение в список всемирного наследия.
  • Дом-музей Сталина Как сказал известный писатель М. А. Шолохов: «Культ был, но и личность была!» — уникальная возможность познакомиться бесспорно с самой выдающейся личностью беспокойного XX-го века!
  • Атенский Сиони — отдаленный монастырь и прекрасный храм VII-го века, к этой же эпохе относятся большинство фресок внутри церкви. Место поистине благое и намеленное веками, здесь люди всегда жили ради служения богу!
  • Уплисцихе — один из редчайших памятников в мире, древнейший город-крепость, высеченный в вулканических скалах! В хребте были высечены несколько сотен разных сооружений — храмов, общественных зданий, домов, улиц, площадей и т. д. Феноменальная скальная архитектура произведет впечатление путешествия в историю, камни расскажут о былом величии.

Организационные детали

  • Тур включает в себя полный трансфер и услуги гида.
  • Обед и другие расходы оплачиваются отдельно.
  • Дополнительные расходы: музей-заповедник Уплисцихе (15 лари/чел., дети до 2 лет — бесплатно); музей Сталина, включая осмотр знаменитого вагона и сопровождение штатного гида музея (15 лари/чел.).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Удобное вам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Костя
Костя — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 3749 туристов
Путешественник и фотограф. Из детских энциклопедий узнал, что маленькая Грузия богатством флоры и фауны сравнима с континентами. Уже повзрослев и пройдя с рюкзаком всю страну, я осознал, что не менее
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богато и культурно-историческое наследие моей родины. Я готов помочь путешественникам в полной мере познать этот уникальный мир! Вас ждут многовековые памятники, исторические факты и предания, особенности нашей жизни, несравнимая национальная кухня и многое-многое другое.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
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3
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1
Н
Дата посещения: 4 апр 2026
Замечательная экскурсия, несмотря на дождь и ветер! Потрясающий гид Константин показал необыкновенные места с историей и колоритом! Его настрой скрасил все погодные минусы! Ну и конечно же его грузинский юмор и гостеприимство покорили! Очень советую именно эту экскурсионную программу и другие в компании Константина! Благодарим от души!!!
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Карина
Поездка нам очень понравилась. Костя прекрасный гид со сознанием истории до мельчайших подробностей,а так же с прекрасным чувством юмора. Он прекрасно водит машину. Машина чистая,есть все необходимые вещи в случае непогоды. Наш маршрут был в Гори и Уплисцихе. Места очень понравились,мы соприкоснулись с историей,так же он нас свозил в не туристические локации,где тоже много чего интересного мы увидели и услышали.
Поездка нам очень понравилась. Костя прекрасный гид со сознанием истории до мельчайших подробностей,а так же с
Поездка нам очень понравилась. Костя прекрасный гид со сознанием истории до мельчайших подробностей,а так же с
Поездка нам очень понравилась. Костя прекрасный гид со сознанием истории до мельчайших подробностей,а так же с
Поездка нам очень понравилась. Костя прекрасный гид со сознанием истории до мельчайших подробностей,а так же с
Поездка нам очень понравилась. Костя прекрасный гид со сознанием истории до мельчайших подробностей,а так же с
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K
Насыщенная и по-настоящему увлекательная экскурсия с Костей! Всё было продумано: чёткий тайминг, отличная организация, интересные места, комфортный автомобиль и невероятные виды за окном. Костя — внимательный, эрудированный, с прекрасным чувством
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юмора и искренней любовью к своей стране. С ним мы чувствовали себя не как с экскурсоводом, а как со старым знакомым: легко разговаривали о жизни в Грузии, истории, культуре и всём, что нас интересовало.

Отдельное удовольствие — грузинская музыка, которую включал Костя по дороге от места к месту нашей поездки. А еще и с погодой невероятно повезло! Сакартвело - всегда хочется вернуться!

Насыщенная и по-настоящему увлекательная экскурсия с Костей! Всё было продумано: чёткий тайминг, отличная организация, интересные места,
Насыщенная и по-настоящему увлекательная экскурсия с Костей! Всё было продумано: чёткий тайминг, отличная организация, интересные места,
Насыщенная и по-настоящему увлекательная экскурсия с Костей! Всё было продумано: чёткий тайминг, отличная организация, интересные места,
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Анжелика
Вдвоём с подругой были на индивидуальной экскурсии. Костя забрал нас из отеля и мы уехали смотреть Уплисцихе, Гори, потом камерные храмы, которые были закрыты, но специально для нас их открывали.
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Костя гид очень комфортный, увлеченный, рассказывает много историй о стране, местах где мы были. С радостью отвечал на наши вопросы по программе и по местным традициям. В дороге играла грузинская музыка, обед был вкусным. Мы получили информацию и удовольствие. А еще Костя прекрасно фотографирует и снимает видео.
Благодарим за день! 🙏

Вдвоём с подругой были на индивидуальной экскурсии. Костя забрал нас из отеля и мы уехали смотреть
Вдвоём с подругой были на индивидуальной экскурсии. Костя забрал нас из отеля и мы уехали смотреть
Вдвоём с подругой были на индивидуальной экскурсии. Костя забрал нас из отеля и мы уехали смотреть
Вдвоём с подругой были на индивидуальной экскурсии. Костя забрал нас из отеля и мы уехали смотреть
Вдвоём с подругой были на индивидуальной экскурсии. Костя забрал нас из отеля и мы уехали смотреть
Вдвоём с подругой были на индивидуальной экскурсии. Костя забрал нас из отеля и мы уехали смотреть
Вдвоём с подругой были на индивидуальной экскурсии. Костя забрал нас из отеля и мы уехали смотреть
Вдвоём с подругой были на индивидуальной экскурсии. Костя забрал нас из отеля и мы уехали смотреть+1
Вдвоём с подругой были на индивидуальной экскурсии. Костя забрал нас из отеля и мы уехали смотреть
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Анна
Очень интересно и с удовольствием провели время на экскурсии с Костей! Понравилось все! Чистый и комфортный автомобиль, посещаемые места и маршрут, исторические рассказы и просто беседы о современной жизни в
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Грузии, музыкальные паузы (Костя включал нам треки с песнями), рекомендации по покупкам во время экскурсии и после. Особое спасибо за обед в ресторане в Гори: без преувеличения - лучший за нашу недельную поездку по Грузии. Рекомендуем от души!

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Д
Костя наверное один из лучших гидов, с которыми мы встречались (а путешествуем с гидами мы часто). Умница, интеллектуал, с прекрасным чувством юмора, отличный организатор и великолепный рассказчик. За день с ним чуть не надорвали животы от смеха, а попутно узнали много нового об истории, культуре, нравах и современной жизни Грузии. Однозначная рекомендация всем приезжающим в Грузию.
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Входит в следующие категории Тбилиси

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