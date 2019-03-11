10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте, что вы не на экскурсии с гидом, а как будто вместе с хорошим другом из Грузии узнаете его страну, при этом Ваш друг – удивительный человек - любитель истории, литературы, культуры, прекрасный рассказчик, фотограф, настоящий джентльмен, человек, который осмысляет действительность и имеет свою точку зрения, человек, с которым можно интересно и легко говорить обо всем на свете и еще Ваш друг - очень добрый и внимательный человек! Нам действительно показалось, что Костя получает огромное удовольствие, общаясь с людьми на своих экскурсиях, поэтому и возникает ощущение, что экскурсия проводится исключительно для Вас и Вы здесь самый желанный гость. Мы провели чудесный день с Костей на экскурсии в Уплисцихе и Мцхету, завершающим аккордом которой была умопомрачительная панорама кавказских гор и места слияния рек Куры и Арагви, открывающаяся с вершины горы у монастыря Джвари на фоне вечереющего неба.
Теперь более четко по пунктам:
• Костя очень обязательный и пунктуальный человек
• Удобный для экскурсий просторный автомобиль, комфортный стиль вождения
• Костя легко подстраивает экскурсию под Ваши интересы, хорошо чувствует собеседника, очень тактичен (Вы можете слушать рассказ, а можете вести диалог).
• Костя делает фотографии во время экскурсии, причем у него действительно есть художественное видение места. Фотографии получаются чудесные!
• И самое главное - позитивное настроение и восприятие действительности, которое транслирует Костя в окружающий мир.