10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы были с Константином на трёх экскурсиях – экскурсия в Гори была последней и самой короткой, но не менее интересной, чем в Казбеги или в Кахетию! Мы до сих пор не можем выбрать, какая нам понравилась больше всего! Это было наше первое знакомство с Грузией, и хочется отметить, что именно благодаря Константину, нам удалось прочувствовать всю гостеприимность этой прекрасной страны. Костя с удовольствием рассказывал не только про места, которые мы проезжали, но и про обычаи, про повседневную жизнь – словом, про все. Нет такого вопроса, на который он не знал бы ответа!)) И, действительно - кто-то из Костиных гостей уже отмечал в отзывах – такое ощущение, что на экскурсии с тобой не столько отличный гид, сколько друг, которого ты знаешь очень давно! Мы очень рады, что попали в Костины заботливые руки и без сомнения рекомендуем всем путешествовать по Грузии именно с ним!

