10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Гори и Уплисцихе. История в камнях

Культура, вера и самобытность Грузии в уникальных памяниках архитектуры — автомобильный тур

Kostya
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Kostya – ваш гид
Грузины — одна из древнейших наций в мире, и мы гордимся этим. Сквозь века и бесконечные нападения могущественных врагов маленькая страна смогла сберечь свою культуру, веру и самобытность, которые ярко выражены в наших многочисленных памятниках архитектуры, среди которых особое место занимает город Гори.
От 125 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии10 отзывов
5
Гори и Уплисцихе. История в камнях
Гори и Уплисцихе. История в камнях

Программа

  • Один из известных храмов средневекового зодчества Самтависи (1030 г) — насыщенная орнаментом крестово-купольная базилика, претендент на включение в список всемирного наследия.
  • Цитадель Горисцихе — центр и сердце города, один из важнейших стратегических пунктов на Кавказе. Датируется XII веком, хотя есть предположение более раннего происхождения.
  • Дом-музей Сталина Как сказал известный писатель М.А. Шолохов: «Культ был, но и личность была!» — уникальная возможность познакомиться бесспорно с самой выдающейся личностью беспокойного XX-го века!
  • Атенский Сиони — отдаленный монастырь и прекрасный храм VII-го века, к этой же эпохе относятся большинство фресок внутри церкви. Место поистине благое и намеленное веками, здесь люди всегда жили ради служения богу!
  • Уплисцихе — один из редчайших памятников в мире, древнейший город-крепость, высеченный в вулканических скалах! В хребте были высечены несколько сотен разных сооружений — храмов, общественных зданий, домов, улиц, площадей и т.д. Феноменальная скальная архитектура произведет впечатление путешествия в историю, камни расскажут о былом величии.

Организационные детали

  • Время экскурсии не ограничено.
  • Тур включает в себя полный трансфер и услуги гида.
  • Обед и другие расходы оплачиваются отдельно.
Гори и Уплисцихе. История в камнях
Гори и Уплисцихе. История в камнях
Гори и Уплисцихе. История в камнях

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Kostya
Kostya
Меня зовут Константин. Мне 31. Путешественник и фотограф. Из детских энциклопедий узнал, что маленькая республика Грузия, богатством флоры и фауны, сравнима с континентами. Уже повзрослев, и пройдя с рюкзаком всю страну, я осознал, что не менее богато и культурно-историческое наследие моей родины. Я готов помочь путешественникам в полной мере познать этот уникальный мир! Вас ждут многовековые памятники, исторические факты и предания, особенности нашей жизни, несравнимая национальная кухня и т.д.
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2019
Отлично
31 мая 2018
мы были с Константином на 4 экскурсиях и все они были на высшем уровне.рады,что попали на него-образованный,внимательный и интеллегентный молодой человек.спасибо Константину за
все.
7 мая 2018
Невероятная экскурсия в прошлое с лучшим экскурсоводом. Костя - настоящий знаток истории своей страны. Активный и интересный маршрут. Всем рекомендуем!
2 мая 2018
Спасибо Константину за отлично проведенное время! Он рассказывал не только необходимую информацию в рамках экскурсии, но и охотно делился знаниями во многих областях. За приятной беседой день прошел незаметно. Все было на высшем уровне.
Его любовь к Грузии передалась и нам. Очень рекомендую!
14 марта 2017
Очень интересная и насыщенная экскурсия!
14 января 2017
Отличная экскурсия для активных, интересующихся историей туристов. Костя - большой профессионал. Это касается не только дат, имен, событий, но и умения чувствовать аудиторию, с которой работает гид. Очень рекомендую.
7 января 2017
Один из лучших гидов которые были в моей жизни! А их было очень много! Константин занят любимым делом! И это дело он делает от сердца! Очень любит Грузию! Молодец! Так держать! Всем рекомендую!!!
11 мая 2016
Мы были с Константином на трёх экскурсиях – экскурсия в Гори была последней и самой короткой, но не менее интересной, чем в Казбеги или в Кахетию! Мы до сих пор не можем выбрать, какая нам понравилась больше всего! Это было наше первое знакомство с Грузией, и хочется отметить, что именно благодаря Константину, нам удалось прочувствовать всю гостеприимность этой прекрасной страны. Костя с удовольствием рассказывал не только про места, которые мы проезжали, но и про обычаи, про повседневную жизнь – словом, про все. Нет такого вопроса, на который он не знал бы ответа!)) И, действительно - кто-то из Костиных гостей уже отмечал в отзывах – такое ощущение, что на экскурсии с тобой не столько отличный гид, сколько друг, которого ты знаешь очень давно! Мы очень рады, что попали в Костины заботливые руки и без сомнения рекомендуем всем путешествовать по Грузии именно с ним!
3 февраля 2016
Представьте, что вы не на экскурсии с гидом, а как будто вместе с хорошим другом из Грузии узнаете его страну, при этом Ваш друг – удивительный человек - любитель истории, литературы, культуры, прекрасный рассказчик, фотограф, настоящий джентльмен, человек, который осмысляет действительность и имеет свою точку зрения, человек, с которым можно интересно и легко говорить обо всем на свете и еще Ваш друг - очень добрый и внимательный человек! Нам действительно показалось, что Костя получает огромное удовольствие, общаясь с людьми на своих экскурсиях, поэтому и возникает ощущение, что экскурсия проводится исключительно для Вас и Вы здесь самый желанный гость. Мы провели чудесный день с Костей на экскурсии в Уплисцихе и Мцхету, завершающим аккордом которой была умопомрачительная панорама кавказских гор и места слияния рек Куры и Арагви, открывающаяся с вершины горы у монастыря Джвари на фоне вечереющего неба.
Теперь более четко по пунктам:
• Костя очень обязательный и пунктуальный человек
• Удобный для экскурсий просторный автомобиль, комфортный стиль вождения
• Костя легко подстраивает экскурсию под Ваши интересы, хорошо чувствует собеседника, очень тактичен (Вы можете слушать рассказ, а можете вести диалог).
• Костя делает фотографии во время экскурсии, причем у него действительно есть художественное видение места. Фотографии получаются чудесные!
• И самое главное - позитивное настроение и восприятие действительности, которое транслирует Костя в окружающий мир.
18 января 2016
Большое спасибо Константину за теплое отношение и очень содержательную экскурсию. Абсолютно уверенно рекомендую его как гида для путешественников, желающих не только увидеть новые места и узнать больше об истории этих мест, но и почувствовать настоящую Грузию и замечательное кавказское гостеприимство.

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