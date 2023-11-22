Из Тбилиси - на Казбек и к минеральному источнику (в группе)

Природные красоты, древние памятники, гастроудовольствия и яркие эмоции - в одной поездке

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Живописные виды гор, крепость Ананури, слияние сестёр Арагви, знаменитая арка Дружбы, рафтинг и адреналин, дегустация мёда и вкусный обед.

В одном путешествии мы раскроем вам все грани Грузии — гостеприимной, вдохновляющей, непостижимо красивой, наполненной интересными историями из прошлого и настоящего. Добро пожаловать с нами в увлекательную душевную поездку!
Из Тбилиси - на Казбек и к минеральному источнику (в группе)
Из Тбилиси - на Казбек и к минеральному источнику (в группе)
Из Тбилиси - на Казбек и к минеральному источнику (в группе)
Из Тбилиси - на Казбек и к минеральному источнику (в группе)
Из Тбилиси - на Казбек и к минеральному источнику (в группе)
Из Тбилиси - на Казбек и к минеральному источнику (в группе)
Из Тбилиси - на Казбек и к минеральному источнику (в группе)
Из Тбилиси - на Казбек и к минеральному источнику (в группе)
Из Тбилиси - на Казбек и к минеральному источнику (в группе)
Из Тбилиси - на Казбек и к минеральному источнику (в группе)
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Жинвальское водохранилище

Вы узнаете о возникновении водоёма и полюбуетесь его бирюзовой водой. А если поездка придётся на зимнее время, когда уровень воды опускается, увидите на дне затопленные церкви.

Крепость Ананури

Вы посетите оборонительную крепость 16 века. На её территории рассмотрите большой и малый храмы, жилую горскую башню, звонницу, баню и водохранилище.

Слияние Белой и Чёрной Арагви

У села Пасанаури понаблюдаете за впечатляющим зрелищем — две реки, степенно несущие свои воды, сливаются воедино и текут долгое время параллельно двумя потоками, не смешиваясь.

Рафтинг

Любители экстрима смогут добавить щепотку острых впечатлений — поплавать на рафтах по Арагви. Это займёт час. Другие участники группы в это время смогут посидеть в баре на берегу или просто прогуляться по живописным окрестностям.

Дегустация мёда и чачи

Эмоции от поездки обязательно дополним вкусовыми впечатлениями. В селе Сетуреби вы попробуете чачу и 8 разновидностей душистого мёда, который собирают в разных уголках Грузии.

Арка Дружбы

Вы полюбуетесь мозаичным полотном, установленным на высоте 2 384 метров, а ещё захватывающими видами Кавказского хребта и тонкой лентой Арагви, вьющейся где-то далеко внизу.

Минеральный источник

Он пробивается прямо из горы в местечке Паншети, недалеко от высшей точки Военно-грузинской дороги — Крестового перевала. Местность вокруг источника напоминает поверхность Марса, а природа в окрестностях очень колоритна. Считается, что целебная вода источника восполняет нехватку железа в организме.

Обед на родине хинкали

В середине путешествия вы вкусно пообедаете и отдохнёте в кафе с национальной кухней.

Село Степанцминда и древний храм

От поселения у подножия Казбека на джипах вы подниметесь к церкви Гергетская Троица. И получите массу удовольствия и положительной энергии от созерцания гор Казбек и Куро.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, питьевая вода, дегустация разных сортов чачи и горного мёда
  • Поездка пройдёт на Mercedes-Benz Sprinter
  • Время в пути до первой локации займёт примерно час
  • При экстремальных погодных условиях маршрут пройдёт через Жинвальское водохранилище, крепость Ананури, слияние рек, Млету и Гудаури
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Обед – от 20 лари/чел.
  • Джип к храму Гергети – 20 лари/чел.
  • Рафтинг на реке Арагви (по желанию) – 60 лари/чел. Оптимальное количество человек для аренды рафта – 4. Можно организовать сплав и для 2 участников, но нужно будет заплатить 240 лари за группу.

ежедневно в 08:45 и 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе площади Мейдан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:45 и 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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