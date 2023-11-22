Живописные виды гор, крепость Ананури, слияние сестёр Арагви, знаменитая арка Дружбы, рафтинг и адреналин, дегустация мёда и вкусный обед. В одном путешествии мы раскроем вам все грани Грузии — гостеприимной, вдохновляющей, непостижимо красивой, наполненной интересными историями из прошлого и настоящего. Добро пожаловать с нами в увлекательную душевную поездку!

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Описание

Что вас ожидает

Жинвальское водохранилище

Вы узнаете о возникновении водоёма и полюбуетесь его бирюзовой водой. А если поездка придётся на зимнее время, когда уровень воды опускается, увидите на дне затопленные церкви.

Крепость Ананури

Вы посетите оборонительную крепость 16 века. На её территории рассмотрите большой и малый храмы, жилую горскую башню, звонницу, баню и водохранилище.

Слияние Белой и Чёрной Арагви

У села Пасанаури понаблюдаете за впечатляющим зрелищем — две реки, степенно несущие свои воды, сливаются воедино и текут долгое время параллельно двумя потоками, не смешиваясь.

Рафтинг

Любители экстрима смогут добавить щепотку острых впечатлений — поплавать на рафтах по Арагви. Это займёт час. Другие участники группы в это время смогут посидеть в баре на берегу или просто прогуляться по живописным окрестностям.

Дегустация мёда и чачи

Эмоции от поездки обязательно дополним вкусовыми впечатлениями. В селе Сетуреби вы попробуете чачу и 8 разновидностей душистого мёда, который собирают в разных уголках Грузии.

Арка Дружбы

Вы полюбуетесь мозаичным полотном, установленным на высоте 2 384 метров, а ещё захватывающими видами Кавказского хребта и тонкой лентой Арагви, вьющейся где-то далеко внизу.

Минеральный источник

Он пробивается прямо из горы в местечке Паншети, недалеко от высшей точки Военно-грузинской дороги — Крестового перевала. Местность вокруг источника напоминает поверхность Марса, а природа в окрестностях очень колоритна. Считается, что целебная вода источника восполняет нехватку железа в организме.

Обед на родине хинкали

В середине путешествия вы вкусно пообедаете и отдохнёте в кафе с национальной кухней.

Село Степанцминда и древний храм

От поселения у подножия Казбека на джипах вы подниметесь к церкви Гергетская Троица. И получите массу удовольствия и положительной энергии от созерцания гор Казбек и Куро.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, питьевая вода, дегустация разных сортов чачи и горного мёда

Поездка пройдёт на Mercedes-Benz Sprinter

Время в пути до первой локации займёт примерно час

При экстремальных погодных условиях маршрут пройдёт через Жинвальское водохранилище, крепость Ананури, слияние рек, Млету и Гудаури

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы