Природные красоты, древние памятники, гастроудовольствия и яркие эмоции - в одной поездке
В одном путешествии мы раскроем вам все грани Грузии — гостеприимной, вдохновляющей, непостижимо красивой, наполненной интересными историями из прошлого и настоящего. Добро пожаловать с нами в увлекательную душевную поездку!
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даты
Описание
Что вас ожидает
Жинвальское водохранилище
Вы узнаете о возникновении водоёма и полюбуетесь его бирюзовой водой. А если поездка придётся на зимнее время, когда уровень воды опускается, увидите на дне затопленные церкви.
Крепость Ананури
Вы посетите оборонительную крепость 16 века. На её территории рассмотрите большой и малый храмы, жилую горскую башню, звонницу, баню и водохранилище.
Слияние Белой и Чёрной Арагви
У села Пасанаури понаблюдаете за впечатляющим зрелищем — две реки, степенно несущие свои воды, сливаются воедино и текут долгое время параллельно двумя потоками, не смешиваясь.
Рафтинг
Любители экстрима смогут добавить щепотку острых впечатлений — поплавать на рафтах по Арагви. Это займёт час. Другие участники группы в это время смогут посидеть в баре на берегу или просто прогуляться по живописным окрестностям.
Дегустация мёда и чачи
Эмоции от поездки обязательно дополним вкусовыми впечатлениями. В селе Сетуреби вы попробуете чачу и 8 разновидностей душистого мёда, который собирают в разных уголках Грузии.
Арка Дружбы
Вы полюбуетесь мозаичным полотном, установленным на высоте 2 384 метров, а ещё захватывающими видами Кавказского хребта и тонкой лентой Арагви, вьющейся где-то далеко внизу.
Минеральный источник
Он пробивается прямо из горы в местечке Паншети, недалеко от высшей точки Военно-грузинской дороги — Крестового перевала. Местность вокруг источника напоминает поверхность Марса, а природа в окрестностях очень колоритна. Считается, что целебная вода источника восполняет нехватку железа в организме.
Обед на родине хинкали
В середине путешествия вы вкусно пообедаете и отдохнёте в кафе с национальной кухней.
Село Степанцминда и древний храм
От поселения у подножия Казбека на джипах вы подниметесь к церкви Гергетская Троица. И получите массу удовольствия и положительной энергии от созерцания гор Казбек и Куро.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, питьевая вода, дегустация разных сортов чачи и горного мёда
- Поездка пройдёт на Mercedes-Benz Sprinter
- Время в пути до первой локации займёт примерно час
- При экстремальных погодных условиях маршрут пройдёт через Жинвальское водохранилище, крепость Ананури, слияние рек, Млету и Гудаури
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Обед – от 20 лари/чел.
- Джип к храму Гергети – 20 лари/чел.
- Рафтинг на реке Арагви (по желанию) – 60 лари/чел. Оптимальное количество человек для аренды рафта – 4. Можно организовать сплав и для 2 участников, но нужно будет заплатить 240 лари за группу.
ежедневно в 08:45 и 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе площади Мейдан
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:45 и 09:00Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.