В гости к виноделу Приглашаем вас отправиться в гости к настоящему грузинскому виноделу, чтобы узнать все секреты этого древнего искусства и побывать на пышном застолье. Насладитесь уникальными винами, которые получили золотые медали на выставках Грузии и Европы. Вы увидите традиционные глиняные кувшины — квеври, в которых вино созревает в земле, и услышите о древних методах производства вина. Остановки в Шавнабаде и Асурети • Ваше путешествие начнется с остановки в Шавнабаду — знаменитом монастыре, расположенном на вершине холма. Вы насладитесь потрясающими видами на окрестности и познакомитесь с историей этого священного места, которое веками служило духовным центром региона.

Затем мы отправимся в Асурети — уютное поселение с уникальной немецкой архитектурой. Узкие улочки и старинные здания перенесут вас в атмосферу прошлых веков, где смешиваются грузинские и немецкие традиции.

Мы заедем на дегустацию уникального вина «Асуретский шала». У вина интересная история: асуретский черный — это древнейший грузинский сорт винограда, который считался исчезнувшим в XIX веке, и был спасен немецкими колонистами. Грузинское застолье в кругу семьи винодела Вас ждет мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури (по желанию), а затем настоящее грузинское застолье в кругу семьи винодела. На столе будут:.

