Приглашаем вас отправиться в гости к настоящему грузинскому виноделу, чтобы узнать все секреты этого древнего искусства и побывать на пышном застолье. Насладитесь уникальными винами, которые получили золотые медали на выставках
Описание мастер-класса
В гости к виноделу Приглашаем вас отправиться в гости к настоящему грузинскому виноделу, чтобы узнать все секреты этого древнего искусства и побывать на пышном застолье. Насладитесь уникальными винами, которые получили золотые медали на выставках Грузии и Европы. Вы увидите традиционные глиняные кувшины — квеври, в которых вино созревает в земле, и услышите о древних методах производства вина. Остановки в Шавнабаде и Асурети • Ваше путешествие начнется с остановки в Шавнабаду — знаменитом монастыре, расположенном на вершине холма. Вы насладитесь потрясающими видами на окрестности и познакомитесь с историей этого священного места, которое веками служило духовным центром региона.
Затем мы отправимся в Асурети — уютное поселение с уникальной немецкой архитектурой. Узкие улочки и старинные здания перенесут вас в атмосферу прошлых веков, где смешиваются грузинские и немецкие традиции.
Мы заедем на дегустацию уникального вина «Асуретский шала». У вина интересная история: асуретский черный — это древнейший грузинский сорт винограда, который считался исчезнувшим в XIX веке, и был спасен немецкими колонистами. Грузинское застолье в кругу семьи винодела Вас ждет мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури (по желанию), а затем настоящее грузинское застолье в кругу семьи винодела. На столе будут:.
Мы заедем на дегустацию уникального вина «Асуретский шала». У вина интересная история: асуретский черный — это древнейший грузинский сорт винограда, который считался исчезнувшим в XIX веке, и был спасен немецкими колонистами. Грузинское застолье в кругу семьи винодела Вас ждет мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури (по желанию), а затем настоящее грузинское застолье в кругу семьи винодела. На столе будут:.
• Мы заедем на дегустацию уникального вина «Асуретский шала». У вина интересная история: асуретский черный — это древнейший грузинский сорт винограда, который считался исчезнувшим в XIX веке, и был спасен немецкими колонистами. Грузинское застолье в кругу семьи винодела Вас ждет мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури (по желанию), а затем настоящее грузинское застолье в кругу семьи винодела. На столе будут:
- вино, изготовленное хозяином (из его погреба);
- приготовленные вами хинкали и хачапури;
- домашние деликатесы: пхали, сациви, шашлык и многое другое. Тамада будет произносить тосты, делиться историями и создаст атмосферу дружбы и тепла, которая всегда царит за грузинским столом.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Шавнабада
- Асурети
- Грузинское застолье в кругу семьи винодела
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Мастер-класс по изготовлению хинкали и хачапури по желанию. /nСтоимость - 15 лари
Место начала и завершения?
Пл. Мейдан, около знака I Love Tbilisi
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии из Тбилиси
Индивидуальная
Школа грузинского кулинара: душевный мастер-класс в Тбилиси
Научиться готовить три традиционных блюда под руководством профессионального повара
Начало: У входа в отель Khedi (Хеди)
17 ноя в 10:00
18 ноя в 10:00
€50 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Мерцающий огнями Тбилиси: вечерняя экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в волшебный мир вечернего Тбилиси, где каждый уголок сверкает и пульсирует жизнью, открывая город с новой стороны
Начало: От удобного вам места
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от €180 за всё до 10 чел.
-
50%
Групповая
до 20 чел.
Лучший выборПо Тбилиси - душевно и зажигательно
Запах свежего хлеба, звуки итальянских двориков, потайные пути и знаковые уголки города
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 10:30
16 ноя в 10:30
17 ноя в 10:30
€15
€30 за человека