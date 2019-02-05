6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Знакомство с истоками

Маршрут экскурсии построен по принципу «из эпохи в эпоху». Мы встретимся в квартале знаменитых тифлисских серных бань – отсюда начинается история города, существующего с 5 века. Я расскажу вам о появлении названия города, легендах этого места, истории возникновения бань, их роли в основании города. Кроме того, вы увидите археологические раскопки в центре Старого Тбилиси и Инжировое ущелье (только представьте: водопад в центре города!), где когда-то мужчины дубили кожу, а женщины обстирывали город. Поговорим о том, какие раньше существовали профессии и ремёсла в Тбилиси, почему жители итальянских двориков знают по 3-4 языка и по какой причине именем путешественника Шардена была названа улица в Старом городе.

Символичные места

Колоритные улочки выведут вас к району Метехи, где мы пройдемся по Метехскому мосту, увидим крепость Нарикала (отсюда открывается великолепный вид на весь Тбилиси), монумент «Мать Грузия» и памятник основателю города Вахтангу Горгасали. Я покажу вам первую тбилисскую площадь Мэйдани, через которую проходили караванные пути, и где пел свои песни знаменитый на весь Восток придворный поэт-ашуг Саят-Нова. Вы также узнаете об истории и реликвиях самого старого храма Анчисхати и собора Сиони, увидите необычное здание театра кукол Резо Габриадзе (сценариста знаменитого фильма «Мимино») и … узнаете, увидите и познакомитесь с множеством других знаковых мест Тбилиси, их историей и легендами.

Памятники и скульптуры

На протяжении прогулки вы познакомитесь с самыми интересными скульптурными композициями: встретите Тамаду, Лампионщика, Дворника, сошедшего с полотна Нико Пиросмани. Я покажу вам памятник грузинскому празднику Берикаоба, актрисе и танцовщице Софико Чаурели, режиссеру Сергею Параджанову, архитектору Шота Кавлашвили, спасшему старый город от хрущевской застройки, и даже памятник игральной кости.

Начало 20 века

Вы узнаете историю Площади Свободы, которая столько раз меняла своё название, прогуляетесь по улице Леселидзе и проспекту Руставели, где я расскажу вам не только об истории зданий, но и о живших здесь выдающихся людях. Также во время экскурсии вы посетите тбилисский духанчик с бесплатной дегустацией домашнего вина, чтобы впечатление от грузинской столицы было исчерпыающим!