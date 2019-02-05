6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать сердце Грузии в истории и лицах

Миша
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Миша – ваш гид
Стандартный маршрут может стать необычной и увлекательной экскурсией, если вы гуляете с коренным тбилисцем, по-настоящему влюблённым в свой город.

Вы не только познакомитесь с историей и значением главных объектов Тбилиси, но и узнаете множество курьёзных и печальных, смешных и трагических, а иногда просто невероятных случаев, происходивших в Старом городе с его жителями и путешественниками.

Ведь именно они делают его удивительно колоритным и атмосферным местом, в которое всегда хочется вернуться!
55 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча квартал Абанотубани, скульптура "Сокол и Фазан.
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У этой экскурсии6 отзывов
4.83
Нескучная прогулка с коренным тбилисцем
Нескучная прогулка с коренным тбилисцем

Что вас ожидает

Знакомство с истоками
Маршрут экскурсии построен по принципу «из эпохи в эпоху». Мы встретимся в квартале знаменитых тифлисских серных бань – отсюда начинается история города, существующего с 5 века. Я расскажу вам о появлении названия города, легендах этого места, истории возникновения бань, их роли в основании города. Кроме того, вы увидите археологические раскопки в центре Старого Тбилиси и Инжировое ущелье (только представьте: водопад в центре города!), где когда-то мужчины дубили кожу, а женщины обстирывали город. Поговорим о том, какие раньше существовали профессии и ремёсла в Тбилиси, почему жители итальянских двориков знают по 3-4 языка и по какой причине именем путешественника Шардена была названа улица в Старом городе.

Символичные места
Колоритные улочки выведут вас к району Метехи, где мы пройдемся по Метехскому мосту, увидим крепость Нарикала (отсюда открывается великолепный вид на весь Тбилиси), монумент «Мать Грузия» и памятник основателю города Вахтангу Горгасали. Я покажу вам первую тбилисскую площадь Мэйдани, через которую проходили караванные пути, и где пел свои песни знаменитый на весь Восток придворный поэт-ашуг Саят-Нова. Вы также узнаете об истории и реликвиях самого старого храма Анчисхати и собора Сиони, увидите необычное здание театра кукол Резо Габриадзе (сценариста знаменитого фильма «Мимино») и … узнаете, увидите и познакомитесь с множеством других знаковых мест Тбилиси, их историей и легендами.

Памятники и скульптуры
На протяжении прогулки вы познакомитесь с самыми интересными скульптурными композициями: встретите Тамаду, Лампионщика, Дворника, сошедшего с полотна Нико Пиросмани. Я покажу вам памятник грузинскому празднику Берикаоба, актрисе и танцовщице Софико Чаурели, режиссеру Сергею Параджанову, архитектору Шота Кавлашвили, спасшему старый город от хрущевской застройки, и даже памятник игральной кости.

Начало 20 века
Вы узнаете историю Площади Свободы, которая столько раз меняла своё название, прогуляетесь по улице Леселидзе и проспекту Руставели, где я расскажу вам не только об истории зданий, но и о живших здесь выдающихся людях. Также во время экскурсии вы посетите тбилисский духанчик с бесплатной дегустацией домашнего вина, чтобы впечатление от грузинской столицы было исчерпыающим!

Организационные детали

В программе предусмотрен обед в атмосферном старом кафе (не входит в стоимость экскурсии)

Нескучная прогулка с коренным тбилисцем
Нескучная прогулка с коренным тбилисцем
Нескучная прогулка с коренным тбилисцем
Нескучная прогулка с коренным тбилисцем
Нескучная прогулка с коренным тбилисцем
Нескучная прогулка с коренным тбилисцем
Нескучная прогулка с коренным тбилисцем
Нескучная прогулка с коренным тбилисцем
Нескучная прогулка с коренным тбилисцем
Нескучная прогулка с коренным тбилисцем
Нескучная прогулка с коренным тбилисцем
Нескучная прогулка с коренным тбилисцем
Нескучная прогулка с коренным тбилисцем

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура квартал Абанотубани, скульптура "Сокол и Фазан..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Миша
Миша
Привет, друзья-путешественники! Я - Миша, мне 43 и я коренной тбилисец. В моем рюкзаке: 9 лет путешествий по Грузии с новыми друзьями и сотня увлекательных историй о моей родине. Я имею сертификат гида и состою в ассоциации гидов Грузии. Провожу индивидуальные и групповые туры по всем уголкам любимой родины. Вам интересна не только "глянцевая" Грузия? Приходите на мои экскурсии. Мне есть, чем с Вами поделиться.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Mikhail
5 февраля 2019
Очень живо и разнообразно. Не было ощущения заученности и не уместной академичности. Миша - душевный парень!:)
14 августа 2018
Экскурсия с Михаилом была очень интересной, познавательной. Михаил очень эрудированный . Его экскурсия составлена действительно по эпохам развития Тбилиси. После прогулки с ним по Тбилиси мы узнали не только историю красивейшего города, но и стали разбираться в его устройстве и структуре. Хотелось бы поситить с экскурсоводом крепость Нарикала, которой не оказалось в нашей программе. Всем совтуем после экскурсии подняться на гору в парк развлечений и с высоты птичьего полета ( с смотровой площадки у ресторана) полюбоваться городом и закрепить увиденное!
12 марта 2018
Эта экскурсия очень помогла нам при знакомстве с городом. Узнали историю, увидели структуру Тбилиси, обратили внимание на то, чего сами бы точно не заметили в растерянном блуждании при попытках увидеть отдельные достопримечательности. А так - получили точный вектор движения в самой что ни на есть непринуждённой и дружеской обстановке. Большая и искренняя благодарность Мише за его работу.
24 февраля 2018
Мы заказывали индивидуальную экскурсию по Тбилиси. В целом все понравилось, Миша провел нас по интересным местам города, которые мы сами бы точно не нашли. Была дегустация, узнали много нового о грузинских винах. Учитывая, что это моя далеко не первая экскурсия, посетила более 30 стран, могу только сказать, что 4* поставила потому, что не хватает структурированной подачи материала. К концу экскурсии еще сама заходила в интернет, чтобы лучше усвоить материал.
Не знаю, где водят другие гиды по Тбилиси, но мне оказалось, что вторая часть экскурсии проходила в непопулярных местах, мы по пути не встретили гидов и групп экскурсий. Это как раз очень интересно, посмотреть город с точки зрения местного жителя. Плюс ко всему, Миша рассказал несколько интересных легенд и историй.
Спасибо большое за проведенную интересную экскурию!
3 декабря 2017
Интересная обзорная экскурсия по основным достопримечательностям Тбилиси. Михаил - хороший рассказчик и собеседник, умеющий заинтересовать, обладающий близким нам чувством юмора и любящий город. Рекомендуем этого гида гостям Грузии!
19 ноября 2017
Если Вы хотите "почувствовать" Тбилиси, заказывайте экскурсию с Михаилом. Экскурсия очень комфортная. А столько легенд и грузинских анекдотов Вы не прочтете нигде. Если мы еще раз приедем в Тбилиси, обязательно закажем эту экскурсию повторно. Спасибо тебе, Миша.

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