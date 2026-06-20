6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Классический маршрут станет увлекательным приключением, если идти с коренным тбилисцем.
От тифлисских серных бань до проспекта Руставели — вы познакомитесь с главными достопримечательностями и услышите курьёзные, смешные, печальные и невероятные истории Старого города, которые делают его таким колоритным и атмосферным.
От тифлисских серных бань до проспекта Руставели — вы познакомитесь с главными достопримечательностями и услышите курьёзные, смешные, печальные и невероятные истории Старого города, которые делают его таким колоритным и атмосферным.
Описание экскурсии
Встретимся в квартале тифлисских серных бань — именно отсюда начинается многовековая история Тбилиси. Будем много гулять — и вы увидите:
- археологические раскопки в центре Старого Тбилиси
- Инжировое ущелье, где когда-то мужчины дубили кожу, а женщины стирали
- крепость Нарикала, с которой открывается великолепный вид на весь Тбилиси
- площадь, через которую проходили караванные пути и где пел придворный поэт-ашуг Саят-Нова
- памятники грузинскому празднику Берикаоба, архитектору Шота Кавлашвили и прочие
- площадь Свободы, которая много раз меняла своё название
Я расскажу:
- о появлении названия города и его легендах, банях и их значении
- какие раньше были профессии и ремёсла в Тбилиси
- почему жители итальянских двориков знают по три-четыре языка
- об истории и реликвиях храма Анчисхати и собора Сиони
- какие выдающиеся люди жили на улице Леселидзе и проспекте Руставели
А ещё посетим тбилисский духанчик, где вам нальют ароматного домашнего вина.
Организационные детали
- Дегустация вина включена в стоимость
- По желанию пообедаем в атмосферном кафе
- Часть территории крепости Нарикала временно закрыта на реставрацию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В квартале серных бань
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Миша — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 694 туристов
Я — коренной тбилисец. В моём рюкзаке — много лет путешествий по Грузии с новыми друзьями и более 100 увлекательных историй о родине. Я имею сертификат и состою в Ассоциации гидов Грузии. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии по всем уголкам любимой страны. Вам интересна не только глянцевая Грузия? Приходите — мне есть чем с вами поделиться!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Провели с Мишей два дня: экскурсия по Тбилиси и главные окрестности монастырь. Миша прекрасный рассказчик, глубоко знает историю, внимательный, весёлый! Рекомендую туристам любого возраста!
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М
Большое спасибо, Михаилу за экскурсию! Это было прекрасно и даже не хотелось закачивать! Михаил рассказал как об исторических событиях, так и о культуре! Привел в великолепный музей, находящийся в караван сарае (в навигаторе «музей истории Тбилиси», но идите не наверх, а вниз через музей вина) - очень интересно, не скучно, точно стоит, чтобы зайти и окунуться в культуру! Всем рекомендую!
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Выражаю огромную благодарность Михаилу за прекрасную прогулку по центру Тбилиси. Это было легко, интересно и познавательно. Однозначно советую брать индивидуальные туры у этого гида. Небольшой компанией мы легко просачивались через
+2
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Тбилиси очень красивый город, потрясающие впечатления!
Благодарим Михаила за отличную прогулку экскурсию по старому Тбилиси! Всё прекрасно - маршрут, подача исторических фактов, рассказы о городе👍 Нужно отметить пунктуальность, доброжелательность и замечательное чувство юмора Михаила! Всем рекомендую!!! 💯
Благодарим Михаила за отличную прогулку экскурсию по старому Тбилиси! Всё прекрасно - маршрут, подача исторических фактов, рассказы о городе👍 Нужно отметить пунктуальность, доброжелательность и замечательное чувство юмора Михаила! Всем рекомендую!!! 💯
+2
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Н
Были на пешеходной экскурсии с Мишей 21 апреля. Он интересный рассказчик с настоящим грузинским юмором. Очень хорошо знает историю Тбилиси и любит свой город. Было легко, весело и познавательно. Большое спасибо!!!
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А
Все соответствует описанию. Интересно было послушать про историю Тбилиси, попил вкусное вино, задал все свои вопросы, которые накопились
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