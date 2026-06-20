6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Классический маршрут станет увлекательным приключением, если идти с коренным тбилисцем. От тифлисских серных бань до проспекта Руставели — вы познакомитесь с главными достопримечательностями и услышите курьёзные, смешные, печальные и невероятные истории Старого города, которые делают его таким колоритным и атмосферным.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €97 за экскурсию

Ваш гид в Тбилиси

Описание экскурсии

Встретимся в квартале тифлисских серных бань — именно отсюда начинается многовековая история Тбилиси. Будем много гулять — и вы увидите:

археологические раскопки в центре Старого Тбилиси

Инжировое ущелье, где когда-то мужчины дубили кожу, а женщины стирали

крепость Нарикала, с которой открывается великолепный вид на весь Тбилиси

площадь, через которую проходили караванные пути и где пел придворный поэт-ашуг Саят-Нова

памятники грузинскому празднику Берикаоба, архитектору Шота Кавлашвили и прочие

площадь Свободы, которая много раз меняла своё название

Я расскажу:

о появлении названия города и его легендах, банях и их значении

какие раньше были профессии и ремёсла в Тбилиси

почему жители итальянских двориков знают по три-четыре языка

об истории и реликвиях храма Анчисхати и собора Сиони

какие выдающиеся люди жили на улице Леселидзе и проспекте Руставели

А ещё посетим тбилисский духанчик, где вам нальют ароматного домашнего вина.

Организационные детали