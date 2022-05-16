Говорят, грузины — первые люди в мире, которые придумали вино:) Нашему вину — 8000 лет, традиции застолья прочно вплетены в культуру и менталитет народа, и лучший способ ощутить силу старинных грузинских обычаев — это побывать в гостях у самобытной семьи. Вы услышите легендарное грузинское многоголосье, примете участие в танцевальном мастер-классе, разберетесь в логике произнесения тостов, отведаете лучшие блюда национальной кухни в «домашнем» исполнении и узнаете о тонкостях местного виноделия.

Описание

Что вас ожидает

Секреты традиций виноделия в Кахетии

На холмах и равнинах Кахетии раскинулись самые разнообразные виноградники и каждый сорт по-своему уникален. Вы не найдете двух одинаковых вин, даже если они сделаны из одного сорта винограда. В Грузии официально 750 сортов вин, но, поверьте мне, их намного больше. Ведь каждый уважающий себя грузин имеет свой виноградник, делает вино по прапрапрадедовскому старинному рецепту и держит его в секрете. Метод приготовления вина передается из поколения в поколение, а вино из Квеври — это совершенно потрясающая история! Участие человека в приготовлении вина сведено к минимуму и вино получается очень вкусным, а самое главное — полезным! Метод приготовления вина в Квеври (глиняный кувшин, который закапывают в землю) признан уникальным и внесен в нематериальное наследие ЮНЕСКО. Вы увидите эти кувшины и продегустируете потрясающие местные вина.

Сигнахи — самый красивый город региона

Вас ждет прогулка по самому красивому и аутентичному кахетинскому городку Сигнахи — город Любви. Я расскажу вам интересные легенды о городе, вы посетите самые знаковые места, увидите городскую ратушу, центральную площадь, заберетесь на крепостную стену, откуда открывается потрясающий вид на знаменитую Алазанскую долину. При желании можно будет также заглянуть в этнографический музей, где вы осмотрите древнейшие экспонаты, работы всем известного художника Нико Пиросамни и услышите правдивую романтическую историю из сюжета песни «Миллион алых роз».

Атмосфера настоящего грузинского застолья

После экскурсии по Сигнахи вы отправитесь в деревню, в гости к семье, которая бережно хранит и чтит традиции. Вас встретят радушные хозяева и начнется очень интересная история погружения в атмосферу грузинского застолья под звуки потрескивающих дров в камине.

Богатство национальной кухни . О разнообразии вкусов и ароматов грузинских блюд ходят легенды, а в домашнем приготовлении они превращаются в особый гастрономический опыт, который останется с вами на всю жизнь. Вы попробуете хинкали, хачапури, пхали, баклажаны с орехами, харчо, шашлыки — список можно продолжать до бесконечности!

. О разнообразии вкусов и ароматов грузинских блюд ходят легенды, а в домашнем приготовлении они превращаются в особый гастрономический опыт, который останется с вами на всю жизнь. Вы попробуете хинкали, хачапури, пхали, баклажаны с орехами, харчо, шашлыки — список можно продолжать до бесконечности! Тамада, тосты и Алаверды . Вас научат пить из рога, объяснят, кто после кого должен произносить тост и из какого национального сосуда (рог, чинчила, пиала), вы узнаете, что и как можно говорить во время застолья и как правильно передавать Алаверды.

. Вас научат пить из рога, объяснят, кто после кого должен произносить тост и из какого национального сосуда (рог, чинчила, пиала), вы узнаете, что и как можно говорить во время застолья и как правильно передавать Алаверды. Потрясающая энергетика грузинского многоголосья . Все это время для вас будет выступать ансамль: играть на музыкальных инструментах и исполнять песни в традиционной технике, признанной ЮНЕСКО шедевром устного нематериального наследия.

. Все это время для вас будет выступать ансамль: играть на музыкальных инструментах и исполнять песни в традиционной технике, признанной ЮНЕСКО шедевром устного нематериального наследия. Танцевальный мастер-класс. Помимо вокального сопровождения вас ждут зрелищные танцевальные выступления и мастер-класс, на котором вы разучите базовые движения грузинских танцев.

Все это — основные составляющие грузинского застолья, где самое главное — это простое общение за столом, где все равны, и это непреложная истина, а тосты всегда идут от души. Полезная и вкусная грузинская еда, домашнее вино из квеври, песни и танцы, много тостов и много радости… К вечеру вы поймете: это лучшее, что могло с вами случиться в этот день.

При желании, до въезда в Сигнахи, можно посетить женский монастырь Бодбе и храм, в котором находиться чудотворная икона Божьей Матери, а также место успокоения святой Нино.