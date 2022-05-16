Домашнее вино и еда, многоголосье и танцы, тосты и тамада
Вы услышите легендарное грузинское многоголосье, примете участие в танцевальном мастер-классе, разберетесь в логике произнесения тостов, отведаете лучшие блюда национальной кухни в «домашнем» исполнении и узнаете о тонкостях местного виноделия.
дек
дек
дек
дек
дек
дек
дек
даты
Описание
Что вас ожидает
Секреты традиций виноделия в Кахетии
На холмах и равнинах Кахетии раскинулись самые разнообразные виноградники и каждый сорт по-своему уникален. Вы не найдете двух одинаковых вин, даже если они сделаны из одного сорта винограда. В Грузии официально 750 сортов вин, но, поверьте мне, их намного больше. Ведь каждый уважающий себя грузин имеет свой виноградник, делает вино по прапрапрадедовскому старинному рецепту и держит его в секрете. Метод приготовления вина передается из поколения в поколение, а вино из Квеври — это совершенно потрясающая история! Участие человека в приготовлении вина сведено к минимуму и вино получается очень вкусным, а самое главное — полезным! Метод приготовления вина в Квеври (глиняный кувшин, который закапывают в землю) признан уникальным и внесен в нематериальное наследие ЮНЕСКО. Вы увидите эти кувшины и продегустируете потрясающие местные вина.
Сигнахи — самый красивый город региона
Вас ждет прогулка по самому красивому и аутентичному кахетинскому городку Сигнахи — город Любви. Я расскажу вам интересные легенды о городе, вы посетите самые знаковые места, увидите городскую ратушу, центральную площадь, заберетесь на крепостную стену, откуда открывается потрясающий вид на знаменитую Алазанскую долину. При желании можно будет также заглянуть в этнографический музей, где вы осмотрите древнейшие экспонаты, работы всем известного художника Нико Пиросамни и услышите правдивую романтическую историю из сюжета песни «Миллион алых роз».
Атмосфера настоящего грузинского застолья
После экскурсии по Сигнахи вы отправитесь в деревню, в гости к семье, которая бережно хранит и чтит традиции. Вас встретят радушные хозяева и начнется очень интересная история погружения в атмосферу грузинского застолья под звуки потрескивающих дров в камине.
- Богатство национальной кухни. О разнообразии вкусов и ароматов грузинских блюд ходят легенды, а в домашнем приготовлении они превращаются в особый гастрономический опыт, который останется с вами на всю жизнь. Вы попробуете хинкали, хачапури, пхали, баклажаны с орехами, харчо, шашлыки — список можно продолжать до бесконечности!
- Тамада, тосты и Алаверды. Вас научат пить из рога, объяснят, кто после кого должен произносить тост и из какого национального сосуда (рог, чинчила, пиала), вы узнаете, что и как можно говорить во время застолья и как правильно передавать Алаверды.
- Потрясающая энергетика грузинского многоголосья. Все это время для вас будет выступать ансамль: играть на музыкальных инструментах и исполнять песни в традиционной технике, признанной ЮНЕСКО шедевром устного нематериального наследия.
- Танцевальный мастер-класс. Помимо вокального сопровождения вас ждут зрелищные танцевальные выступления и мастер-класс, на котором вы разучите базовые движения грузинских танцев.
Все это — основные составляющие грузинского застолья, где самое главное — это простое общение за столом, где все равны, и это непреложная истина, а тосты всегда идут от души. Полезная и вкусная грузинская еда, домашнее вино из квеври, песни и танцы, много тостов и много радости… К вечеру вы поймете: это лучшее, что могло с вами случиться в этот день.
При желании, до въезда в Сигнахи, можно посетить женский монастырь Бодбе и храм, в котором находиться чудотворная икона Божьей Матери, а также место успокоения святой Нино.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- заедем за вами
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Грузинское застолье - это вообще суперэмоции! Я бы не только порекомендовала эту экскурсию, я бы и сама ее повторила
Майе - особая благодарность за то, что создала такое замечательное мероприятие! Отдельное спасибо Лали, Вано и всей команде, также участвующей в организации.
У вас было застолье в семье и хозяин оказал вам честь и принял вас у себя дома и так же был тамадой. Специально для вас были приглашены музыканты и играли и пели для вас. У вас был прекрасный стол и уникальное вино. Я вам провела мастер класс по грузинским танцам под живую музыку и вы все прекрасно танцевали и смеялись. Если вам что- то не понравилось, вы могли мне сказать. Это первый негативный отзыв на мою экскурсию Застолье. До этого все всегда были довольны.