Встречаемся в аэропорту и едем знакомиться со старым городом. Нас ждёт пешая прогулка от площади Свободы по проспекту имени Н. Бараташвили, вдоль которого растянулась крепостная стена. Увидим башню театра Резо Габриадзе и посетим самую старую церковь Тбилиси — Анчисхати. Через узкие улочки выйдем к мосту Мира, который считается одним из самых красивых мостов.

После этого зайдём в парк Рике. Посмотрим на город сверху с канатной дороги, а затем заглянем в знаменитую крепость Нарикала. Далее спустимся в очень романтичное место — Инжирное ущелье, в котором расположился небольшой водопад. Пройдёмся по кварталу бань, с которого началось становление города ещё в V веке.

По окончании экскурсии желающие могут отправиться в погреб XVII века, чтобы продегустировать сорта вин, изготовленных по древней технологии.

Заселимся в отель и отдохнём после насыщенного дня.