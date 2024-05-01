Посетить самую старую церковь Тбилиси, погулять по «городу любви» и подняться на гору Мтацминда
За 7 дней мы успеем насладиться природой и архитектурой этой страны, а также неподражаемой национальной кухней.
Мы посетим крепость Нарикала и прогуляемся по Тбилисскому Арбату, заглянем в уникальный собор Светицховели и монастырь Джвари в Мцхете, полюбуемся видами, открывающимися с горы Мтацминда. Вас ждут «город любви» Сигнахи и шарм итальянских дворов района Сололаки. Желающие смогут покататься на лошадях и продегустировать грузинские вина.
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Описание
Организационные детали
Список вещей:
Большая спортивная сумка или рюкзак 60 литров
Удобная куртка/пуховка
Флисовая кофта/свитер
Удобные штаны
Джинсы
Удобная обувь (ботинки или кроссовки)
Комплект термобелья
Футболка и водолазка
Спортивные носки (4 пары)
Столовые приборы, посуда (кружка, миска, ложка, нож)
Полотенце из микрофибры (или другое быстро сохнущее)
Тапочки для душа
Предметы личной гигиены
Личная аптечка
Купальник/плавки
Программа тура по дням
Старый Тбилиси: мост Мира, крепость Нарикала и Инжирное ущелье
Встречаемся в аэропорту и едем знакомиться со старым городом. Нас ждёт пешая прогулка от площади Свободы по проспекту имени Н. Бараташвили, вдоль которого растянулась крепостная стена. Увидим башню театра Резо Габриадзе и посетим самую старую церковь Тбилиси — Анчисхати. Через узкие улочки выйдем к мосту Мира, который считается одним из самых красивых мостов.
После этого зайдём в парк Рике. Посмотрим на город сверху с канатной дороги, а затем заглянем в знаменитую крепость Нарикала. Далее спустимся в очень романтичное место — Инжирное ущелье, в котором расположился небольшой водопад. Пройдёмся по кварталу бань, с которого началось становление города ещё в V веке.
По окончании экскурсии желающие могут отправиться в погреб XVII века, чтобы продегустировать сорта вин, изготовленных по древней технологии.
Заселимся в отель и отдохнём после насыщенного дня.
Мцхета: монастырь Джвари и собор Светицховели
Едем по местам, где развивались события поэмы «Мцыри», в город Мцхета.
Посетим собор Светицховели, построенный в 1010 году и переживший войны.
Вечером отправимся в монастырь Джвари. Отсюда нам откроется невероятный вид на Мцхету. Встретим закат и направимся в отель. У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно изучить окрестности.
Гора Мтацминда и «Новый Тифлис»
Поедем по проспекту Шота Руставели, чтобы добраться до самого длинного в Европе фуникулёра. На нём поднимемся на гору Мтацминда и со смотровой площадки насладимся потрясающим видом на Тбилиси.
Погуляем по парку, где свои кроны раскинули столетние деревья. Желающие смогут прокатиться на колесе обозрения.
Далее проедем по части проспекта Агмашенебели, а потом прогуляемся пешком по Тбилисскому Арбату («Новому Тифлису»). Увидим собор Святой Троицы — самый высокий собор Южного Кавказа. Зайдём на территорию объекта и узнаем, как проходило строительство и какие реликвии здесь хранятся.
Кахетия и Сигнахи
Первым делом отправимся на ранчо, где сможем покататься верхом. Пообедаем и поедем в Кахетию.
Посетим женский монастырь св. Нино Бодбе. Именно здесь хранятся мощи святой, благодаря которой Грузия стала христианской страной в IV веке.
Далее нас ждёт городок Сигнахи, который называют городом любви. Здесь можно заключить брак в любое время дня и ночи.
После этого мы заглянем в «Кахетинское традиционное виноделие». На этом винзаводе нас ждёт экскурсия и дегустация.
Район Сололаки
Сегодня окунёмся в атмосферу итальянских двориков Сололаки. Посетим парадные этого района, полюбуемся их убранством: увидим барельефы, уникальную лепнину, дореволюционную роспись стен. Пройдём по мраморным ступеням кованых лестниц и узнаем историю зданий этого места.
Свободный день в Тбилиси
Этот день предлагаем провести в свободном режиме: вы можете самостоятельно изучить интересные локации, заглянуть в сувенирные лавки и магазины, чтобы порадовать себя местными товарами.
Вечером соберёмся на прощальный ужин.
Окончание тура
После завтрака отвезём вас в аэропорт. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего прибытияЗавершение: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего обратного рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.