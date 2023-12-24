Неделя в окружении гор: башни Ингушетии, тёплая атмосфера Грузии и уют Владикавказа
Авторский тур в Тбилиси

Прогуляться по трём столицам, сравнить три культуры и узнать древние традиции горцев

5
8 отзывов
Вы познакомитесь с жизнерадостным и шумным Тбилиси, европейским Владикавказом и необычным Магасом. Побываете в самом романтичном городе Сигнахи и в сердце грузинского виноделия — Кахетии.

Насладитесь чарующими видами, попробуете домашний сыр и чурчхелу и узнаете, что крепче — чача или любовь. Вас ждут грузинские песни и танцы и увлекательные истории о прошлом.

Пройдёмся и по следам великих: посетим усадьбу, где состоялось первое прочтение комедии «Горе от ума», и желающие посетят серные бани, которые так нравились Пушкину.
Неделя в окружении гор: башни Ингушетии, тёплая атмосфера Грузии и уют Владикавказа
Неделя в окружении гор: башни Ингушетии, тёплая атмосфера Грузии и уют Владикавказа
Неделя в окружении гор: башни Ингушетии, тёплая атмосфера Грузии и уют Владикавказа
Ближайшие даты:
7
мая
17
мая
24
мая
31
мая
7
июн
11
июн
14
июн
Ещё
даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет67 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.

Проживание. 1-я и 2-я ночи в ЛОК «Армхи» (альтернативы: гостиница «Владикавказ», гостиница «Люкс», гостиница «Планета Люкс», гостевой дом в Джейрахе, апартаменты в Армхи). 3-5-й дни — в отеле в центре Тбилиси. В 6-й день — в отеле «Планета Люкс» (или равноценная замена) во Владикавказе.
Стоимость тура указана за человека при размещении в двухместном номере с другим участником/участницей. Для проживания объединяем одиночных путешественников (мужчин только с мужчинами, женщин с женщинами). Если в туре только один одиночный участник, необходимо или доплатить за одноместное размещение, или присоединиться ко второму одиночному участнику одного пола, если тот будет согласен.
При желании проживать в одноместном номере к стоимости тура добавится 12 000 руб.

Питание. В Ингушетии — полупансион, в Осетии — завтрак, в Тбилиси — завтраки и приветственный ужин по приезде. Остальные обеды и ужины — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство со столицей Ингушетии

Встречаемся и едем в столицу Ингушетии, город Магас. (Групповой трансфер с 13:00 до 14:00). После обеда в ресторане посетим комплекс «Мемориал памяти и славы», посвящённый важным историческим событиям республики. Вы увидите скульптуры, рассмотрите барельефы и главное сооружение — «Девять башен». Затем побываем в этнографическом музее в самой высокой в Ингушетии башне «Согласие». Вы познакомитесь с бытом древнеингушских племён и подниметесь на смотровую площадку с прозрачным полом — яркие ощущения!

После доедем до гостиницы, разместимся и отдохнём. В 19:00 — ужин (за доплату).

Знакомство со столицей ИнгушетииЗнакомство со столицей ИнгушетииЗнакомство со столицей ИнгушетииЗнакомство со столицей ИнгушетииЗнакомство со столицей Ингушетии
2 день

Горная Ингушетия и её башенные комплексы

Позавтракав, отправляемся исследовать горную Ингушетию. Посетим Джейрахо-Ассинский заповедник — музей под открытым небом, сочетающий природные красоты и башни и крепости средних веков. В прошлом каждый род возводил фамильные башни, секреты строительства которых передавались из поколения в поколение. Исследуем «Эрзи» — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии, где был обнаружен бронзовый орёл 8-го века, который теперь хранится в Эрмитаже.

С Цей-Лоамского перевала вы полюбуетесь завораживающим видом на Главный Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину, окружённую неприступными горными склонами. Побываем в посёлке Таргим — покинутом ауле неподалёку от ещё одной архитектурной достопримечательности — Хамхи с монументальными постройками на крутом скалистом откосе.

После обеда в кафе отправимся в башенный город Эгикхал, бывший центр административной и торговой жизни. Люди жили здесь много веков, здесь же хоронили мёртвых — не только под землёй, но и в наземных склепах. Некоторых из них достигают 3 этажей и хранят останки более 200 человек. Осмотрим старинный христианский храм Тхаба-Ерды («Храм Веры»), соединивший в себе черты архитектур Грузии, Армении и Византии, и уникальный комплекс Вовнушки. Позднесредневековые оборонно-сторожевые башни органично вписаны в живописное ущелье реки на фоне впечатляющих скал. Место выбрано не случайно — на стыке горных ущелий в древности проходил Великий Шёлковый путь.

В 18:00 — ужин (за доплату) и возвращение в гостиницу.

Горная Ингушетия и её башенные комплексыГорная Ингушетия и её башенные комплексыГорная Ингушетия и её башенные комплексыГорная Ингушетия и её башенные комплексыГорная Ингушетия и её башенные комплексыГорная Ингушетия и её башенные комплексыГорная Ингушетия и её башенные комплексыГорная Ингушетия и её башенные комплексыГорная Ингушетия и её башенные комплексыГорная Ингушетия и её башенные комплексыГорная Ингушетия и её башенные комплексы
3 день

Едем в Грузию: арка Дружбы, крепость Ананури, национальный ужин в Тбилиси

Сегодня встанем пораньше и в 6:00 выезжаем в Грузию. Проедем по знаменитой Военно-Грузинской дороге, считающейся одной из самых живописных в мире. По пути вы полюбуетесь величественным Казбеком, увидите нарзанный источник с железистой водой и травертинами. Преодолеем Крестовый перевал и сделаем остановку у Арки Дружбы на краю высокого обрыва, откуда открывается потрясающая панорама. Проедем горнолыжный курорт Гудаури и побываем в крепости Ананури, стоящей на берегу бирюзовой реки и сохранившейся почти в первозданном виде. Вы узнаете историю сооружения и насладитесь впечатляющими видами. .

Пообедаем в кафе — вы попробуете национальные блюда (по желанию, за доплату). По приезде в Тбилиси разместимся в отеле в центре города, после чего у вас будет свободное время. А в 19:30 соберёмся за приветственным ужином, где, помимо гастрономических, вас ждут и удовольствия для души — грузинские песни и танцы.

Едем в Грузию: арка Дружбы, крепость Ананури, национальный ужин в ТбилисиЕдем в Грузию: арка Дружбы, крепость Ананури, национальный ужин в ТбилисиЕдем в Грузию: арка Дружбы, крепость Ананури, национальный ужин в ТбилисиЕдем в Грузию: арка Дружбы, крепость Ананури, национальный ужин в Тбилиси
4 день

Тбилиси: древность и современность

Сегодня после завтрака пойдём изучать столицу гостеприимной Грузии. Прогуляемся по историческому центру с самобытными невысокими домами с резными балкончиками у подножия горы Мтацминда. Пройдём по живописной набережной реки Кура. Побываем в квартале, известном комплексом бань, стоящих на естественных сернистых источниках.

Посетим древний район Метехи, название которого переводится как «вокруг дворца» — именно вокруг царского дворца он и был построен. Долгое время здесь располагались резиденции местных правителей. Попетляем по узким и крутым улочкам Бетлеми и Гоми, где стоят типичные для старого города дома с ажурными балконами. Зайдём в парадную «Калейдоскоп», пройдёмся по колоритной улице Шардени и пешеходному мосту Мира над Курой. По канатной дороге поднимемся к крепости Нарикала (по желанию, за доплату), хранящей интересную историю: крепость существовала ещё в 4-м веке нашей эры. Проедем по главной улице города — проспекту Руставели. Вы услышите увлекательные легенды об основании Тбилиси и посмотрите на башню с часами, построенную режиссёром театра марионеток Резо Габриадзе.

После насыщенной прогулки зайдём в атмосферное кафе с видом на Тбилиси (по желанию, за доплату). Свободное время.

Тбилиси: древность и современностьТбилиси: древность и современностьТбилиси: древность и современностьТбилиси: древность и современностьТбилиси: древность и современностьТбилиси: древность и современность
5 день

Край вина, «город любви», усадьба Чавчавадзе, Телави

В этот день едем в край вина — Кахетию. Посетим винзавод, где вы узнаете о традициях виноделия и продегустируете напитки. Вторую остановку сделаем в селе Бадиаури — здесь вы попробуете свежеиспечённый хлеб шоти-пури, домашний сыр и чурчхелу. Увидите, как пекут хлеб в тандыре.

Затем — снова в путь. По дороге побываем в монастырском комплексе Святого Георгия в Бодбе. Главное здание монастыря — кафедральный собор, в котором покоятся останки предвестницы христианской эпохи Нино — великой крестительницы Грузии. Тут же есть святой источник, в который, при желании, можно окунуться.

Заедем в Сигнахи на одной из горных вершин Алазанской долины. Вы посмотрите на крепостную стену с башнями, которой он окружён, колоритные сооружения и чарующую панораму долины и Большого Кавказского хребта. Сигнахи называют «городом любви», и на это есть несколько причин, о которых мы вам расскажем. После обеда в кафе с видом на Алазанскую долину (за доплату) вернёмся в Тбилиси. У вас останется свободное время, чтобы поужинать и самостоятельно прогуляться по городу.

Край вина, «город любви», усадьба Чавчавадзе, ТелавиКрай вина, «город любви», усадьба Чавчавадзе, ТелавиКрай вина, «город любви», усадьба Чавчавадзе, ТелавиКрай вина, «город любви», усадьба Чавчавадзе, ТелавиКрай вина, «город любви», усадьба Чавчавадзе, Телави
6 день

Серные бани, колоритный рынок, возвращение во Владикавказ

После завтрака желающие самостоятельно посетят серные бани (за доплату), опробованные и воспетые ещё Пушкиным, купание в которых укрепляет иммунитет и здоровье. Заглянут на блошиный рынок, где можно приобрести сувениры и предметы старины (самостоятельно, при желании). После обеда отправимся обратно во Владикавказ, где разместимся в отеле.

Серные бани, колоритный рынок, возвращение во ВладикавказСерные бани, колоритный рынок, возвращение во ВладикавказСерные бани, колоритный рынок, возвращение во ВладикавказСерные бани, колоритный рынок, возвращение во Владикавказ
7 день

Прогулка по столице Северной Осетии, отъезд

Утром прогуляемся по уютному Владикавказу. Пройдёмся по историческому центру, полюбуемся знаменитым видом Столовой горы, словно парящей над городом, и ощутим его европейскую атмосферу.
Затем — трансфер в аэропорт (самостоятельно за доплату, такси до аэропорта во Владикавказе стоит 600 руб., до ж. -д. вокзала Владикавказа — 70 руб.).

Прогулка по столице Северной Осетии, отъездПрогулка по столице Северной Осетии, отъездПрогулка по столице Северной Осетии, отъездПрогулка по столице Северной Осетии, отъезд

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание: в Ингушетии - полупансион, в Осетии - завтрак, в Тбилиси - завтраки, приветственный ужин по приезде
  • Поесещение винного завода и дегустация вина, мастер-класс при экскурсии в Алазанскую долину
  • Экскурсионный трансфер
  • Групповой трансфер от аэропорта до отеля
  • Экскурсии с гидом
  • Стоимость тура детям до 10 лет при дополнительном и основном размещении составит 60 500 руб
Что не входит в цену
  • Ж. - д. или авиабилеты до Владикавказа и обратно
  • Трансфер из г. Владикавказ до аэропорта и ж. - д. вокзала
  • Личные расходы
  • Обеды и ужины (стоимость обеда в среднем - около 1100-1500 руб.)
  • Доплата за одноместное размещение (по запросу)
  • В период с 01.11.23 по 30.04.24 тур гарантирован при наборе группы от 6 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 14:00
Завершение: Владикавказ, аэропорт, после 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
О
24 дек 2023
Несмотря на непогоду мы прекрасно провели время- узнали много нового, интересного, удивительного, посетили места, которые вдохновляют, влюбляют! Большое спасибо Заре за предложение этого тура (изначально рассматривался тур без Грузии), за его организацию. Отдельное спасибо Рамзану за массу донесенных до нас событий, обычаев, исторических фактов (поражал своими богатыми, глубокими знаниями), спасибо Алине за прекрасную экскурсию по Владикавказу (очень понравилось как рассказывала про этот уютный городок, его жителей), Магомеду, что быстро, без приключений нас возил, Зазе - интересному и впечатляющиму гиду, всем, кто сопровождал наш тур! Немного жаль, что ничего не посмотрели на военно-грузинской дороге из-за погодных условий, но колорит и красота мест, которые мы посетили, затмил недосмотренное))
Л
21 окт 2023
Хочется сказать большое спасибо организатору тура Заре за интеллигентного гида по Ингушетии Рамзана, весёлого Зазу в Грузии, красавицу и умницу Залину за вип-прогулку по Владикавказу. Огромная благодарность водителю Магомеду и сопровождающему нас в Грузию Амирану. Виртуоз-водитель раздает wi-fi прямо в дороге, после пересечения границы- значит фото в режиме онлайн летит в интернет:) Первые две ночи мы провели в ЛОК "Армхи"- эту горную жемчужину с видом на Столовую гору нужно увидеть своими глазами!!! Расстаемся с Ингушетией и в шесть утра встречаемся с новой группой- едем в Тбилиси. Грузия- частичка наших сердец осталась там. Маленький, но очень уютный отель находится прямо в центре старого города! Спасибо за шикарный приветственный ужин!!! Владикавказ тоже не оставил равнодушным своим уютом. Завтрак в отеле "Планете Люкс"- в ресторане "Мангал"- выше всяких похвал!!! Спасибо гостеприимный Кавказ!!! Ну и ложка дёгтя в бочке мёда: уважаемые туристы, пожалуйста, прислушивайтесь к организаторам- Зара всем сердцем желает, чтобы нам на отдыхе было комфортно и мы получили от поездки только позитивные воспоминания. Покупайте билеты на обратный путь с учетом прохождения границы.
.
Хочется сказать большое спасибо организатору тура Заре за интеллигентного гида по Ингушетии Рамзана, весёлого Зазу вХочется сказать большое спасибо организатору тура Заре за интеллигентного гида по Ингушетии Рамзана, весёлого Зазу вХочется сказать большое спасибо организатору тура Заре за интеллигентного гида по Ингушетии Рамзана, весёлого Зазу вХочется сказать большое спасибо организатору тура Заре за интеллигентного гида по Ингушетии Рамзана, весёлого Зазу вХочется сказать большое спасибо организатору тура Заре за интеллигентного гида по Ингушетии Рамзана, весёлого Зазу вХочется сказать большое спасибо организатору тура Заре за интеллигентного гида по Ингушетии Рамзана, весёлого Зазу вХочется сказать большое спасибо организатору тура Заре за интеллигентного гида по Ингушетии Рамзана, весёлого Зазу вХочется сказать большое спасибо организатору тура Заре за интеллигентного гида по Ингушетии Рамзана, весёлого Зазу вХочется сказать большое спасибо организатору тура Заре за интеллигентного гида по Ингушетии Рамзана, весёлого Зазу вХочется сказать большое спасибо организатору тура Заре за интеллигентного гида по Ингушетии Рамзана, весёлого Зазу в
Т
4 окт 2023
Спасибо за организацию чудесного отдыха Заре, Аде и команде. Все от экскурсий до выбора гостиниц для проживания на 5+! Спасибо гидам Рамзану в Ингушетии и Заре в Грузии за великолепное погружение в историю! Даже “плохие” климатические условия в Ингушетии не помешали нам насладиться её природной нетронутой красотой благодаря замечательному «климату» в нашей группе. За это спасибо сопровождающим нас Мусе и Джамбулату) Ну и отдельное спасибо водителям, которые в сложных погодных условиях своевременно и безопасно сопровождали нас по всему маршруту.
Л
4 окт 2023
Сплошной восторг! Это касается не только того, что мы увидели, а главное организации! Начиная от встречи в аэропорту постоянная забота о нашем комфорте. Благодаря вам я влюбилась в Кавказ и обязательно полечу туда еще.
Большое спасибо Амалии, Магомету, Джамбуле, Зазе, Мусе и, конечно, Заре!
Н
10 авг 2023
Сегодня закончился мой 7-дневный тур по Ингушетии, Грузии и Северной Осетии, под жарким кавказским солнцем, в компании отзывчивых и лёгких на подъем людей) Интересно и потрясающе красиво было везде! Наши гиды Рамзан, Заза и Залина внесли местный колорит в восприятие исторических ценностей, природных красот, культуры и обычаев разных народов. Спасибо им за знания, юмор, помощь и всегда отличное настроение! Менеджеры постоянно были на связи и решали возникающие вопросы так, чтобы это не отразилось на туристах. Зара покорила нас душевностью и желанием сделать поездку незабываемой для каждого, что ей точно удалось) Отдельное спасибо водителям Багаутдину и Магомеду, они асы горных перевалов и узких переулков)) Рекомендую этого туроператора как ответственного и заинтересованного, с командой увлеченных и любящих своё дело и свой край людей.
Наталия
20 мая 2023
Огромное спасибо организаторам)Всю эту неделю меня окружали замечательные люди Буду вспоминать вас с теплом❤️
Елена
13 мая 2023
Всё просто супер!!! Организация, гиды, отели - на высоте!!! Спасибо за гостеприимство, приветливость, добродушие, интересные рассказы!!! А какая природа, просто отпад!!! Обязательно еще воспользуюсь вашими турами.
Всё просто супер!!! Организация, гиды, отели - на высоте!!! Спасибо за гостеприимство, приветливость, добродушие, интересные рассказы!!!Всё просто супер!!! Организация, гиды, отели - на высоте!!! Спасибо за гостеприимство, приветливость, добродушие, интересные рассказы!!!Всё просто супер!!! Организация, гиды, отели - на высоте!!! Спасибо за гостеприимство, приветливость, добродушие, интересные рассказы!!!Всё просто супер!!! Организация, гиды, отели - на высоте!!! Спасибо за гостеприимство, приветливость, добродушие, интересные рассказы!!!Всё просто супер!!! Организация, гиды, отели - на высоте!!! Спасибо за гостеприимство, приветливость, добродушие, интересные рассказы!!!Всё просто супер!!! Организация, гиды, отели - на высоте!!! Спасибо за гостеприимство, приветливость, добродушие, интересные рассказы!!!Всё просто супер!!! Организация, гиды, отели - на высоте!!! Спасибо за гостеприимство, приветливость, добродушие, интересные рассказы!!!

Тур входит в следующие категории Тбилиси

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе турыСерные баниПопулярные места7-дневные турыПрирода и пейзажиГоры

Похожие туры из Тбилиси

Из Владикавказа в Грузию: Тбилиси, вино и «Мимино»
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
7 отзывов
Из Владикавказа в Грузию: Тбилиси, вино и «Мимино»
Послушать грузинские песни, погулять по романтичному Сигнахи и узнать секреты виноделия
Владикавказ, 05:30
2 мая
9 мая
19 мая
26 мая
45 000 за человека
Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
2 отзыва
Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
Погулять по Тбилиси, наполниться впечатлениями в Кахетии и насладиться вином на заводе
Аэропорт Тбилиси, в течение дня
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
$635 за человека
Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
Погрузиться в праздничную атмосферу улочек, увидеть горный район Казбеги и попробовать «Боржоми»
Аэропорт Тбилиси, в течение дня
25 дек
26 дек
27 дек
28 дек
615$554 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Тбилиси
Все туры из Тбилиси
All Airlines
ХорошоТам