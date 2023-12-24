Прогуляться по трём столицам, сравнить три культуры и узнать древние традиции горцев
Насладитесь чарующими видами, попробуете домашний сыр и чурчхелу и узнаете, что крепче — чача или любовь. Вас ждут грузинские песни и танцы и увлекательные истории о прошлом.
Пройдёмся и по следам великих: посетим усадьбу, где состоялось первое прочтение комедии «Горе от ума», и желающие посетят серные бани, которые так нравились Пушкину.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|67 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет.
Проживание. 1-я и 2-я ночи в ЛОК «Армхи» (альтернативы: гостиница «Владикавказ», гостиница «Люкс», гостиница «Планета Люкс», гостевой дом в Джейрахе, апартаменты в Армхи). 3-5-й дни — в отеле в центре Тбилиси. В 6-й день — в отеле «Планета Люкс» (или равноценная замена) во Владикавказе.
Стоимость тура указана за человека при размещении в двухместном номере с другим участником/участницей. Для проживания объединяем одиночных путешественников (мужчин только с мужчинами, женщин с женщинами). Если в туре только один одиночный участник, необходимо или доплатить за одноместное размещение, или присоединиться ко второму одиночному участнику одного пола, если тот будет согласен.
При желании проживать в одноместном номере к стоимости тура добавится 12 000 руб.
Питание. В Ингушетии — полупансион, в Осетии — завтрак, в Тбилиси — завтраки и приветственный ужин по приезде. Остальные обеды и ужины — за доплату.
Программа тура по дням
Знакомство со столицей Ингушетии
Встречаемся и едем в столицу Ингушетии, город Магас. (Групповой трансфер с 13:00 до 14:00). После обеда в ресторане посетим комплекс «Мемориал памяти и славы», посвящённый важным историческим событиям республики. Вы увидите скульптуры, рассмотрите барельефы и главное сооружение — «Девять башен». Затем побываем в этнографическом музее в самой высокой в Ингушетии башне «Согласие». Вы познакомитесь с бытом древнеингушских племён и подниметесь на смотровую площадку с прозрачным полом — яркие ощущения!
После доедем до гостиницы, разместимся и отдохнём. В 19:00 — ужин (за доплату).
Горная Ингушетия и её башенные комплексы
Позавтракав, отправляемся исследовать горную Ингушетию. Посетим Джейрахо-Ассинский заповедник — музей под открытым небом, сочетающий природные красоты и башни и крепости средних веков. В прошлом каждый род возводил фамильные башни, секреты строительства которых передавались из поколения в поколение. Исследуем «Эрзи» — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии, где был обнаружен бронзовый орёл 8-го века, который теперь хранится в Эрмитаже.
С Цей-Лоамского перевала вы полюбуетесь завораживающим видом на Главный Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину, окружённую неприступными горными склонами. Побываем в посёлке Таргим — покинутом ауле неподалёку от ещё одной архитектурной достопримечательности — Хамхи с монументальными постройками на крутом скалистом откосе.
После обеда в кафе отправимся в башенный город Эгикхал, бывший центр административной и торговой жизни. Люди жили здесь много веков, здесь же хоронили мёртвых — не только под землёй, но и в наземных склепах. Некоторых из них достигают 3 этажей и хранят останки более 200 человек. Осмотрим старинный христианский храм Тхаба-Ерды («Храм Веры»), соединивший в себе черты архитектур Грузии, Армении и Византии, и уникальный комплекс Вовнушки. Позднесредневековые оборонно-сторожевые башни органично вписаны в живописное ущелье реки на фоне впечатляющих скал. Место выбрано не случайно — на стыке горных ущелий в древности проходил Великий Шёлковый путь.
В 18:00 — ужин (за доплату) и возвращение в гостиницу.
Едем в Грузию: арка Дружбы, крепость Ананури, национальный ужин в Тбилиси
Сегодня встанем пораньше и в 6:00 выезжаем в Грузию. Проедем по знаменитой Военно-Грузинской дороге, считающейся одной из самых живописных в мире. По пути вы полюбуетесь величественным Казбеком, увидите нарзанный источник с железистой водой и травертинами. Преодолеем Крестовый перевал и сделаем остановку у Арки Дружбы на краю высокого обрыва, откуда открывается потрясающая панорама. Проедем горнолыжный курорт Гудаури и побываем в крепости Ананури, стоящей на берегу бирюзовой реки и сохранившейся почти в первозданном виде. Вы узнаете историю сооружения и насладитесь впечатляющими видами. .
Пообедаем в кафе — вы попробуете национальные блюда (по желанию, за доплату). По приезде в Тбилиси разместимся в отеле в центре города, после чего у вас будет свободное время. А в 19:30 соберёмся за приветственным ужином, где, помимо гастрономических, вас ждут и удовольствия для души — грузинские песни и танцы.
Тбилиси: древность и современность
Сегодня после завтрака пойдём изучать столицу гостеприимной Грузии. Прогуляемся по историческому центру с самобытными невысокими домами с резными балкончиками у подножия горы Мтацминда. Пройдём по живописной набережной реки Кура. Побываем в квартале, известном комплексом бань, стоящих на естественных сернистых источниках.
Посетим древний район Метехи, название которого переводится как «вокруг дворца» — именно вокруг царского дворца он и был построен. Долгое время здесь располагались резиденции местных правителей. Попетляем по узким и крутым улочкам Бетлеми и Гоми, где стоят типичные для старого города дома с ажурными балконами. Зайдём в парадную «Калейдоскоп», пройдёмся по колоритной улице Шардени и пешеходному мосту Мира над Курой. По канатной дороге поднимемся к крепости Нарикала (по желанию, за доплату), хранящей интересную историю: крепость существовала ещё в 4-м веке нашей эры. Проедем по главной улице города — проспекту Руставели. Вы услышите увлекательные легенды об основании Тбилиси и посмотрите на башню с часами, построенную режиссёром театра марионеток Резо Габриадзе.
После насыщенной прогулки зайдём в атмосферное кафе с видом на Тбилиси (по желанию, за доплату). Свободное время.
Край вина, «город любви», усадьба Чавчавадзе, Телави
В этот день едем в край вина — Кахетию. Посетим винзавод, где вы узнаете о традициях виноделия и продегустируете напитки. Вторую остановку сделаем в селе Бадиаури — здесь вы попробуете свежеиспечённый хлеб шоти-пури, домашний сыр и чурчхелу. Увидите, как пекут хлеб в тандыре.
Затем — снова в путь. По дороге побываем в монастырском комплексе Святого Георгия в Бодбе. Главное здание монастыря — кафедральный собор, в котором покоятся останки предвестницы христианской эпохи Нино — великой крестительницы Грузии. Тут же есть святой источник, в который, при желании, можно окунуться.
Заедем в Сигнахи на одной из горных вершин Алазанской долины. Вы посмотрите на крепостную стену с башнями, которой он окружён, колоритные сооружения и чарующую панораму долины и Большого Кавказского хребта. Сигнахи называют «городом любви», и на это есть несколько причин, о которых мы вам расскажем. После обеда в кафе с видом на Алазанскую долину (за доплату) вернёмся в Тбилиси. У вас останется свободное время, чтобы поужинать и самостоятельно прогуляться по городу.
Серные бани, колоритный рынок, возвращение во Владикавказ
После завтрака желающие самостоятельно посетят серные бани (за доплату), опробованные и воспетые ещё Пушкиным, купание в которых укрепляет иммунитет и здоровье. Заглянут на блошиный рынок, где можно приобрести сувениры и предметы старины (самостоятельно, при желании). После обеда отправимся обратно во Владикавказ, где разместимся в отеле.
Прогулка по столице Северной Осетии, отъезд
Утром прогуляемся по уютному Владикавказу. Пройдёмся по историческому центру, полюбуемся знаменитым видом Столовой горы, словно парящей над городом, и ощутим его европейскую атмосферу.
Затем — трансфер в аэропорт (самостоятельно за доплату, такси до аэропорта во Владикавказе стоит 600 руб., до ж. -д. вокзала Владикавказа — 70 руб.).
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание: в Ингушетии - полупансион, в Осетии - завтрак, в Тбилиси - завтраки, приветственный ужин по приезде
- Поесещение винного завода и дегустация вина, мастер-класс при экскурсии в Алазанскую долину
- Экскурсионный трансфер
- Групповой трансфер от аэропорта до отеля
- Экскурсии с гидом
- Стоимость тура детям до 10 лет при дополнительном и основном размещении составит 60 500 руб
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до Владикавказа и обратно
- Трансфер из г. Владикавказ до аэропорта и ж. - д. вокзала
- Личные расходы
- Обеды и ужины (стоимость обеда в среднем - около 1100-1500 руб.)
- Доплата за одноместное размещение (по запросу)
- В период с 01.11.23 по 30.04.24 тур гарантирован при наборе группы от 6 человек
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
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Большое спасибо Амалии, Магомету, Джамбуле, Зазе, Мусе и, конечно, Заре!