5 городов, сап-прогулка, вино и знаковые локации: яркое путешествие в Грузию
Посетить древнюю столицу, заглянуть в пещерную Вардзию и отдохнуть на Тбилисском озере
Начало: Аэропорт Тбилиси, время - по договорённости
25 мая в 10:00
14 сен в 10:00
₽ за человека
Автотур по колоритным регионам Грузии: от Тбилиси до Батуми
Насладиться атмосферой Аджарии, побывать в Боржоми и заглянуть в пещерный город
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего ...
1 мая в 08:00
9 мая в 08:00
110 000 ₽ за человека
Страна, влюбляющая с первого взгляда: всё главное в Грузии за одни выходные
Сыграть в викторину о Тбилиси, отправиться к истокам Сакартвело, попробовать вина и испечь шоти-пури
Начало: Отель Apart Hotel Banovani в Тбилиси, 14:00
5 дек в 14:00
12 дек в 14:00
$255 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Сололаки»
Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит тур в Тбилиси в ноябре 2025
Сейчас в Тбилиси в категории "Сололаки" можно забронировать 3 тура от 255 до 110 000.
Забронируйте тур в Тбилиси на 2025 год по теме «Сололаки», цены от 255₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь