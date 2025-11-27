Мои заказы

Сололаки – туры в Тбилиси

Найдено 3 тура в категории «Сололаки» в Тбилиси, цены от 255 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
5 городов, сап-прогулка, вино и знаковые локации: яркое путешествие в Грузию
На машине
SUP-прогулки
7 дней
5 городов, сап-прогулка, вино и знаковые локации: яркое путешествие в Грузию
Посетить древнюю столицу, заглянуть в пещерную Вардзию и отдохнуть на Тбилисском озере
Начало: Аэропорт Тбилиси, время - по договорённости
25 мая в 10:00
14 сен в 10:00
за человека
Автотур по колоритным регионам Грузии: от Тбилиси до Батуми
На машине
8 дней
Автотур по колоритным регионам Грузии: от Тбилиси до Батуми
Насладиться атмосферой Аджарии, побывать в Боржоми и заглянуть в пещерный город
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего ...
1 мая в 08:00
9 мая в 08:00
110 000 ₽ за человека
Страна, влюбляющая с первого взгляда: всё главное в Грузии за одни выходные
На машине
3 дня
Страна, влюбляющая с первого взгляда: всё главное в Грузии за одни выходные
Сыграть в викторину о Тбилиси, отправиться к истокам Сакартвело, попробовать вина и испечь шоти-пури
Начало: Отель Apart Hotel Banovani в Тбилиси, 14:00
5 дек в 14:00
12 дек в 14:00
$255 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Сололаки»

Сколько стоит тур в Тбилиси в ноябре 2025
Сейчас в Тбилиси в категории "Сололаки" можно забронировать 3 тура от 255 до 110 000.
