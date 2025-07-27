Наша прогулка начнётся у памятника основателю Тбилиси — царя Вахтанга Горгасали, возвышающегося на холме у храма Метехи. Отсюда открываются панорамные виды на старый Тифлис. Прекрасное место чтобы узнать, как все начиналось…

Далее мы проследуем к единственному дворцу в Тбилиси, принадлежащему царице Дареджан. Тут мы сделаем красочные фото на фоне Святой горы - Мтацминда.

После неспешной прогулки по футуристическому современному парку Рике, прокатимся на канатной дороге, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета, прогуляемся по аллее вдоль крепостной стены Нарикала и скажем привет Матери Грузии, которая встретит нас с вином и кинжалом. Спустимся по винтовой лестнице, которая приведет нас к инжировому ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом.

Затем отправитесь к серным баням, где узнаете о Пушкине, Дюма, Хануме и смотринах в этих самых банях.

Мы прогуляемся по знаменитой площади Вахтанга Горгасали (она же Мейдан или Майдан) - старейший «шопинг-центр» Тбилиси. Увидим знаменитый театр кукол Габриадзе, покажем самые маленькие часы в Тбилиси и сделаем умопомрачительные фото на Мосту Мира.

Далее выезд во Мцхета. Да, как и обещали выше, сегодня мы совмещаем две столицы Грузии!

Мцхета – древнейший город, первая столица Грузии, душа этой удивительной страны. Здесь у Вас будет возможность ознакомиться с: