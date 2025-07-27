Дети до 5 лет включительно, бесплатно (в случае полной заполненности транспорта, ребенка придеться посадить на колени).
Наша прогулка начнётся у памятника основателю Тбилиси — царя Вахтанга Горгасали, возвышающегося на холме у храма Метехи. Отсюда открываются панорамные виды на старый Тифлис. Прекрасное место чтобы узнать, как все начиналось…
Далее мы проследуем к единственному дворцу в Тбилиси, принадлежащему царице Дареджан. Тут мы сделаем красочные фото на фоне Святой горы - Мтацминда.
После неспешной прогулки по футуристическому современному парку Рике, прокатимся на канатной дороге, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета, прогуляемся по аллее вдоль крепостной стены Нарикала и скажем привет Матери Грузии, которая встретит нас с вином и кинжалом. Спустимся по винтовой лестнице, которая приведет нас к инжировому ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом.
Затем отправитесь к серным баням, где узнаете о Пушкине, Дюма, Хануме и смотринах в этих самых банях.
Мы прогуляемся по знаменитой площади Вахтанга Горгасали (она же Мейдан или Майдан) - старейший «шопинг-центр» Тбилиси. Увидим знаменитый театр кукол Габриадзе, покажем самые маленькие часы в Тбилиси и сделаем умопомрачительные фото на Мосту Мира.
Далее выезд во Мцхета. Да, как и обещали выше, сегодня мы совмещаем две столицы Грузии!
Мцхета – древнейший город, первая столица Грузии, душа этой удивительной страны. Здесь у Вас будет возможность ознакомиться с:
- Кафедральным собором Светицховели (XI в), он же, собор 12-ти апостолов. В основании его покоится Хитон Господень. Благодаря этой святыне Мцхета называют «вторым Иерусалимом».
- Поднимемся в монастырь «Джвари» (V в), откуда открывается прекрасная панорама древней столицы (в Иерусалиме есть церковь с таким же названием).
- Парк Рике
- Нарикала
- Серные бани
- Дворец Дареджан
- Мост Мира
- Площадь Вахтанга Горгасали
- Театр кукол Габриадзе
- Мцхета
- Кафедральный собор Светицховели
- Монастырь «Джвари»
Что не входит в цену
- Обед Подъем на крепостную стену Нарикала (канатная дорога)
Довольны. Гид, Машина, организация, история, все на высшем уровне. Рекомендуем!
Тур понравился, организация была отменная, приехали за нами прямо, в отель, что очень порадовало. Классные ребята, вернемся к вам.
Спасибо Михаил, вы классный гид, минивен с VIP салоном, очень было неожиданно и приятно.
Ваши менеджеры тоже отличные ребята, много экскурсий оперативно предложили, и было грех не купить. Все очень понравились. Однозначно рекомендуем вашу команду и сами вернемся. Успехов.