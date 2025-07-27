Мои заказы

Две столицы в одном туре: контрастный Тбилиси и древний Мцхета

Познавательная прогулка по Тбилиси: Серные бани и исторический шопинг-центр
Смешенная: автобусная и пешеходная. Важно! Экскурсия проводится в группе до 16 человек.

Дети до 5 лет включительно, бесплатно (в случае полной заполненности транспорта, ребенка придеться посадить на колени).
10 отзывов
Описание экскурсии

Наша прогулка начнётся у памятника основателю Тбилиси — царя Вахтанга Горгасали, возвышающегося на холме у храма Метехи. Отсюда открываются панорамные виды на старый Тифлис. Прекрасное место чтобы узнать, как все начиналось…

Далее мы проследуем к единственному дворцу в Тбилиси, принадлежащему царице Дареджан. Тут мы сделаем красочные фото на фоне Святой горы - Мтацминда.

После неспешной прогулки по футуристическому современному парку Рике, прокатимся на канатной дороге, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета, прогуляемся по аллее вдоль крепостной стены Нарикала и скажем привет Матери Грузии, которая встретит нас с вином и кинжалом. Спустимся по винтовой лестнице, которая приведет нас к инжировому ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом.

Затем отправитесь к серным баням, где узнаете о Пушкине, Дюма, Хануме и смотринах в этих самых банях.

Мы прогуляемся по знаменитой площади Вахтанга Горгасали (она же Мейдан или Майдан) - старейший «шопинг-центр» Тбилиси. Увидим знаменитый театр кукол Габриадзе, покажем самые маленькие часы в Тбилиси и сделаем умопомрачительные фото на Мосту Мира.

Далее выезд во Мцхета. Да, как и обещали выше, сегодня мы совмещаем две столицы Грузии!

Мцхета – древнейший город, первая столица Грузии, душа этой удивительной страны. Здесь у Вас будет возможность ознакомиться с:

  • Кафедральным собором Светицховели (XI в), он же, собор 12-ти апостолов. В основании его покоится Хитон Господень. Благодаря этой святыне Мцхета называют «вторым Иерусалимом».
  • Поднимемся в монастырь «Джвари» (V в), откуда открывается прекрасная панорама древней столицы (в Иерусалиме есть церковь с таким же названием).

Программа

Посещение достопримечательностей по программе.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Парк Рике
  • Нарикала
  • Серные бани
  • Дворец Дареджан
  • Мост Мира
  • Площадь Вахтанга Горгасали
  • Театр кукол Габриадзе
  • Мцхета
  • Кафедральный собор Светицховели
  • Монастырь «Джвари»
Что не входит в цену
  • Обед Подъем на крепостную стену Нарикала (канатная дорога)
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник в 10:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour
Tez Tour — Организатор в Тбилиси
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру

Отзывы и рейтинг

Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Каринэ
27 июл 2025
Интересная, насыщенная экскурсия. Гид Виктория-профессионал, дружелюбная, активная, грамотная, заботливая и внимательная. Больщое спасибо
А
Анна
13 мар 2024
Необычная атмосфера Тбилиси и величие Мцхеты завораживают и восхищают. Эта экскурсия стала для меня настоящей сокровищницей знаний и незабываемых впечатлений. Вся эта красота и гостеприимство грузинского народа завоевали мое сердце, и теперь я мечтаю вернуться в эту прекрасную страну снова и снова.
Е
Елена
4 мар 2024
Я хотела бы выразить свою искреннюю благодарность вам за незабываемый тур, который прошел под вашим руководством. Я не могу скрыть своего восторга от всех впечатлений, которые я получила благодаря вашим глубоким знаниям и профессионализму.
А
Алексей
12 фев 2024
Экскурсия классная. Там столько истории и красоты, просто захватывает. Экскурсия оставила много ярких впечатлений, узнал много нового о Грузии. Рекомендую. Гид отличный.
И
Инга
5 фев 2024
Путешествие в Мцхета и Тбилиси оставило незабываемые впечатления! Древняя история Мцхеты и живописные улочки Тбилиси воплотили в себе величие Грузии. Экскурсия пронзила меня душевным теплом и красотой, погрузив в атмосферу удивительного востока и гостеприимства этой замечательной страны. 100% Рекомендую!
Л
Лариса
5 янв 2024
Очень насыщенный тур и он обязателен к посещению. Обед был в невероятно красивом месте на реке, предлагаю его бронировать заранее (как я), ребята очень оперативно его и качественно организуют, он стоит своих денег. Место ТОП! Спасибо, еще вернусь к вам. Летом с вами в Батуми 100%.
К
Константин
31 дек 2023
ЭТА ЭКСКУРСИЯ ПОНРАВИЛАСЬ И РЕБЯТА ТОЖЕ! НО… Мы в Грузии взяли 2 экскурсии у других гидов и нам не понравилась организация, а это была 3ья экскурсия через этот сайт, и ДА, Наконец, мы довольны. Все оперативно было, причем бронировали вечером. А утром уже были в туре
Довольны. Гид, Машина, организация, история, все на высшем уровне. Рекомендуем!
И
Игорь
6 дек 2023
Путешествовали индивидуально, нам повезло. Нас было 6 человек, тур был очень познавательный и душевный. Все успели и никуда не торопились. Наши жены не выпускали телф с рук, столько снимали, красивый Тбилиси и слияние рек Арагви и Куры, невозможно забыть.
Тур понравился, организация была отменная, приехали за нами прямо, в отель, что очень порадовало. Классные ребята, вернемся к вам.
А
Андрей
25 ноя 2023
Отличная идея соединить настоящую столицу и древнюю столицу Грузии в один день и в один тур.
Спасибо Михаил, вы классный гид, минивен с VIP салоном, очень было неожиданно и приятно.
Ваши менеджеры тоже отличные ребята, много экскурсий оперативно предложили, и было грех не купить. Все очень понравились. Однозначно рекомендуем вашу команду и сами вернемся. Успехов.
М
Марина
10 окт 2023
Грузия - невероятная страна. Место свободы, простора и счастья. Прекрасно организованный тур,замечательный гид. Тот случай когда не просто ловишь каждое слово,но и записываешь,чтобы не забыть. Вторую неделю дома,а душа ещё в Грузии.

Входит в следующие категории Тбилиси

