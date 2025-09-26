Приглашаем в увлекательное путешествие по древней столице Грузии — городу Мцхета, который считается духовным и культурным центром страны.
Описание экскурсииПриглашаем вас на увлекательное путешествие по древней столице Грузии — городу Мцхета, который считается духовным и культурным центром страны. Во время экскурсии вы посетите три великих святыни: монастырь Джвари, кафедральный собор Светицховели и монастырь Самтавро. Вы окунётесь в атмосферу древности, узнаете легенды и исторические факты, а также насладитесь живописными видами с высоты монастыря Джвари. Важная информация: Если у вас не получается посетить экскурсию, сообщите об этом организатора заранее, пожалуйста.
Каждый день в 12:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Мцхета
- Монастырь Джвари
- Слияние рек Арагви и Куры
- Монастырь Самтавро
- Собор Светицховели
Что включено
- Услуги гида на русском и английском языках
- Входные билеты
- Дегустации вина и чачи
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Тбилиси, ул. Абано, 13
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 12:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
- Если у вас не получается посетить экскурсию
- Сообщите об этом организатора заранее
- Пожалуйста
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Любовь
26 сен 2025
Очень интересные места, история края, древняя столица Мцхета, древние монастыри, прекрасный гид Георгий!
Н
Наталья
22 сен 2025
Добрый день. В Тбилиси и в Грузии впервые - экскурсия в целом понравилась, восхитили великолепные виды с высоты на старый город. Осталась довольна интересными, незаурядными рассказами и ранее неизвестными фактами
Н
Наталья
13 сен 2025
Прекрасный экскурсовод
И
Инна
12 сен 2025
Экскурсия очень понравилась! Гид Реваз хорошо рассказывал об истории Грузии. Много интересного и познавательного и при этом все с юмором и шутками. Хорошая экскурсия красивые места. Всем рекомендую.
K
Kseniya
28 авг 2025
Спасибо за экскурсию! Было очень познавательно и интересно.
А
Андрей
24 авг 2025
Хорошая "экспресс-экскурсия" в Мцхету с посещением основных достопримечательностей. Гид Наталья - отличный, прекрасный русский язык, владение предметом, приятный собеседник. К сожалению, экскурсия очень короткая, поэтому времени вдуматься и всмотреться в
Г
Галина
23 авг 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия. Рассказ экскурсовода Бачо был увлекательным,время пролетело незаметно. Все организовано хорошо,машина с кондиционером,водитель профессионал. Всем большое спасибо!
А
Антон
14 авг 2025
Н
Наталья
12 авг 2025
Е
Елена
10 авг 2025
Экскурсия была интересной и насыщенной несмотря на то, что продолжалась всего 4 часа. Наш гид Нико рассказал много интересного обо всех местах, которые мы посещали.
У нас также было время, чтобы сделать фотографии, рассмотреть детали и фрески соборов и даже купить сувениры на главной торговой улочке города.
Мцхета восхищает красотой природы, величием храмов и монастырей. Вы обязательно должны её увидеть своими глазами!
С
Сергей
1 авг 2025
Ю
Юлия
26 июл 2025
Замечательная экскурсия! Всё очень комфортно и хорошо организовано. Очень профессиональный гид Наталья много и интересно рассказывала и показывала, отвечала на дополнительные вопросы. Замечательная обаятельная женщина и настоящий профессионал своего дела! Только наилучшие впечатления от экскурсии, спасибо!
А
Андрей
21 июл 2025
Е
Екатерина
11 июл 2025
Экскурсия в Мцхету оказалась очень насыщенной, несмотря на относительно недолгую продолжительность. В горных монастырях есть особая прелесть - в них чисто, светло, уютно, спокойно. Помогала нам наслаждаться красотой и спокойствием
Е
Елена
11 июл 2025
Святые места бесподобны
