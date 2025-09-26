Л Любовь Очень интересные места, история края, древняя столица Мцхета, древние монастыри, прекрасный гид Георгий!

Н Наталья читать дальше экскурсовода Георгия, дитя грузина - один из лучших экскурсоводов в моих путешествиях!, транспортное сопровождение, водитель/авто комфортное. Есть вопросы и моменты к окончанию экскурсии - дегустации: зачем рассказывать и показывать бутылки редкого вина и не давать его пробовать?, дегустацию вина прерывали несколько раз туристы не из группы, заходившие приобрести или просто задать вопрос.., тесное помещение.., но Степан говорил хорошие тосты - поднял настроение и общий градус;). Спасибо. Добрый день. В Тбилиси и в Грузии впервые - экскурсия в целом понравилась, восхитили великолепные виды с высоты на старый город. Осталась довольна интересными, незаурядными рассказами и ранее неизвестными фактами

Н Наталья Прекрасный экскурсовод

И Инна Экскурсия очень понравилась! Гид Реваз хорошо рассказывал об истории Грузии. Много интересного и познавательного и при этом все с юмором и шутками. Хорошая экскурсия красивые места. Всем рекомендую.

K Kseniya Спасибо за экскурсию! Было очень познавательно и интересно.

А Андрей читать дальше каждый объект, а также погулять по самой Мцхете почти не было. Да и гиду, мне кажется, есть еще рассказать много интересного. Экскурсию стоит увеличить хотя бы на час (за счет той же дегустации, на которую не все остались). Но, в целом, все хорошо! Спасибо! Хорошая "экспресс-экскурсия" в Мцхету с посещением основных достопримечательностей. Гид Наталья - отличный, прекрасный русский язык, владение предметом, приятный собеседник. К сожалению, экскурсия очень короткая, поэтому времени вдуматься и всмотреться в

Г Галина Очень интересная и познавательная экскурсия. Рассказ экскурсовода Бачо был увлекательным,время пролетело незаметно. Все организовано хорошо,машина с кондиционером,водитель профессионал. Всем большое спасибо!

Е Елена Экскурсия была интересной и насыщенной несмотря на то, что продолжалась всего 4 часа. Наш гид Нико рассказал много интересного обо всех местах, которые мы посещали.

У нас также было время, чтобы сделать фотографии, рассмотреть детали и фрески соборов и даже купить сувениры на главной торговой улочке города.

Мцхета восхищает красотой природы, величием храмов и монастырей. Вы обязательно должны её увидеть своими глазами!

Ю Юлия Замечательная экскурсия! Всё очень комфортно и хорошо организовано. Очень профессиональный гид Наталья много и интересно рассказывала и показывала, отвечала на дополнительные вопросы. Замечательная обаятельная женщина и настоящий профессионал своего дела! Только наилучшие впечатления от экскурсии, спасибо!

Е Екатерина читать дальше гид Наталья, настолько интересны были все её рассказы, что ни один участник группы не пытался отвлечься или уйти фотографироваться.

В конце экскурсии молодой человек Георгий провёл нам потрясающую дегустацию грузинских вин - это лучшая дегустация, на которой я когда-либо присутствовала. Экскурсия в Мцхету оказалась очень насыщенной, несмотря на относительно недолгую продолжительность. В горных монастырях есть особая прелесть - в них чисто, светло, уютно, спокойно. Помогала нам наслаждаться красотой и спокойствием