Экскурсия по святыням Мцхеты: Светицховели, Джвари и Самтавро

Приглашаем в увлекательное путешествие по древней столице Грузии — городу Мцхета, который считается духовным и культурным центром страны.

Вы посетите три великих святыни: монастырь Джвари, кафедральный собор Светицховели и монастырь Самтавро, где окунётесь в атмосферу древности, узнаете легенды и исторические факты, а также насладитесь живописными видами с высоты монастыря.
22 отзыва
Описание экскурсии

Приглашаем вас на увлекательное путешествие по древней столице Грузии — городу Мцхета, который считается духовным и культурным центром страны. Во время экскурсии вы посетите три великих святыни: монастырь Джвари, кафедральный собор Светицховели и монастырь Самтавро. Вы окунётесь в атмосферу древности, узнаете легенды и исторические факты, а также насладитесь живописными видами с высоты монастыря Джвари. Важная информация: Если у вас не получается посетить экскурсию, сообщите об этом организатора заранее, пожалуйста.

Каждый день в 12:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город Мцхета
  • Монастырь Джвари
  • Слияние рек Арагви и Куры
  • Монастырь Самтавро
  • Собор Светицховели
Что включено
  • Услуги гида на русском и английском языках
  • Входные билеты
  • Дегустации вина и чачи
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Тбилиси, ул. Абано, 13
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 12:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
  • Если у вас не получается посетить экскурсию
  • Сообщите об этом организатора заранее
  • Пожалуйста
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Любовь
26 сен 2025
Очень интересные места, история края, древняя столица Мцхета, древние монастыри, прекрасный гид Георгий!
Н
Наталья
22 сен 2025
Добрый день. В Тбилиси и в Грузии впервые - экскурсия в целом понравилась, восхитили великолепные виды с высоты на старый город. Осталась довольна интересными, незаурядными рассказами и ранее неизвестными фактами
читать дальше

экскурсовода Георгия, дитя грузина - один из лучших экскурсоводов в моих путешествиях!, транспортное сопровождение, водитель/авто комфортное. Есть вопросы и моменты к окончанию экскурсии - дегустации: зачем рассказывать и показывать бутылки редкого вина и не давать его пробовать?, дегустацию вина прерывали несколько раз туристы не из группы, заходившие приобрести или просто задать вопрос.., тесное помещение.., но Степан говорил хорошие тосты - поднял настроение и общий градус;). Спасибо.

Н
Наталья
13 сен 2025
Прекрасный экскурсовод
И
Инна
12 сен 2025
Экскурсия очень понравилась! Гид Реваз хорошо рассказывал об истории Грузии. Много интересного и познавательного и при этом все с юмором и шутками. Хорошая экскурсия красивые места. Всем рекомендую.
K
Kseniya
28 авг 2025
Спасибо за экскурсию! Было очень познавательно и интересно.
А
Андрей
24 авг 2025
Хорошая "экспресс-экскурсия" в Мцхету с посещением основных достопримечательностей. Гид Наталья - отличный, прекрасный русский язык, владение предметом, приятный собеседник. К сожалению, экскурсия очень короткая, поэтому времени вдуматься и всмотреться в
читать дальше

каждый объект, а также погулять по самой Мцхете почти не было. Да и гиду, мне кажется, есть еще рассказать много интересного. Экскурсию стоит увеличить хотя бы на час (за счет той же дегустации, на которую не все остались). Но, в целом, все хорошо! Спасибо!

Г
Галина
23 авг 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия. Рассказ экскурсовода Бачо был увлекательным,время пролетело незаметно. Все организовано хорошо,машина с кондиционером,водитель профессионал. Всем большое спасибо!
А
Антон
14 авг 2025
Н
Наталья
12 авг 2025
Е
Елена
10 авг 2025
Экскурсия была интересной и насыщенной несмотря на то, что продолжалась всего 4 часа. Наш гид Нико рассказал много интересного обо всех местах, которые мы посещали.
У нас также было время, чтобы сделать фотографии, рассмотреть детали и фрески соборов и даже купить сувениры на главной торговой улочке города.
Мцхета восхищает красотой природы, величием храмов и монастырей. Вы обязательно должны её увидеть своими глазами!
С
Сергей
1 авг 2025
Ю
Юлия
26 июл 2025
Замечательная экскурсия! Всё очень комфортно и хорошо организовано. Очень профессиональный гид Наталья много и интересно рассказывала и показывала, отвечала на дополнительные вопросы. Замечательная обаятельная женщина и настоящий профессионал своего дела! Только наилучшие впечатления от экскурсии, спасибо!
А
Андрей
21 июл 2025
Е
Екатерина
11 июл 2025
Экскурсия в Мцхету оказалась очень насыщенной, несмотря на относительно недолгую продолжительность. В горных монастырях есть особая прелесть - в них чисто, светло, уютно, спокойно. Помогала нам наслаждаться красотой и спокойствием
читать дальше

гид Наталья, настолько интересны были все её рассказы, что ни один участник группы не пытался отвлечься или уйти фотографироваться.
В конце экскурсии молодой человек Георгий провёл нам потрясающую дегустацию грузинских вин - это лучшая дегустация, на которой я когда-либо присутствовала.

Е
Елена
11 июл 2025
Святые места бесподобны

Входит в следующие категории Тбилиси

