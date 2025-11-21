Отправьтесь в путешествие по еврейскому кварталу Тбилиси, где переплелись судьбы народов, религий и эпох.
Описание экскурсииЕврейский Тбилиси: переплетение народов, религий и эпох Отправьтесь в увлекательное путешествие по еврейскому кварталу Тбилиси, где переплелись судьбы народов, религий и эпох. Вы узнаете, когда и как евреи появились в Грузии, и какое неожиданное отношение они имеют к одной из главных христианских реликвий страны. Мы прогуляемся по узким улочкам, где веками мирно сосуществовали разные народы, и узнаем, почему Тифлис долгое время оставался островком толерантности, где об антисемитизме не слышали до XVIII века. Вы откроете для себя малоизвестную историю появления новой еврейской диаспоры в Тбилиси после присоединения Грузии к Российской империи — и почему эта община была не знакома местным евреям. Взглянуть на Тбилиси под новым углом Мы поговорим о драматических поворотах ХХ века: как евреи Грузии отнеслись к независимости страны в 1918 году, как при советской власти их пытались наделить землей — и почему провал этой идеи был воспринят с восторгом. Вы узнаете, как сталинские репрессии повлияли на самосознание евреев, и как всего одна семья помогла сохранить еврейскую идентичность. Кроме того, мы познакомимся с традициями, необычными профессиями, праздниками и обрядами евреев. Вы увидите четыре синагоги и разгадаете их загадку: почему в небольшом городе их было так много? Завершим экскурсию в Музее истории грузинских евреев, где оживают удивительные истории людей, оставивших свой след в Тбилиси. Важная информация: Что важно знать перед экскурсией:
- Экскурсия проходит полностью пешком, поэтому важна удобная обувь.
- Длина маршрута — около 2 км, с брусчаткой, лестницами и перепадами высот.
- Экскурсия проводится при любой погоде. В прохладное время года возьмите теплую одежду и зонт/дождевик.
- Возрастных ограничений нет, но экскурсия не адаптирована для людей с ограниченной подвижностью или детских колясок. Экскурсия также не адаптирована под детскую аудиторию.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Еврейский квартал города и Большую синагогу
- Музей истории грузинских евреев и Малую синагогу
- Место, откуда начиналась еврейская община города
- Дом главного сиониста Грузии прошлого столетия
- Театр в здании бывшей синагоги
Что включено
- Услуги гида
- Посещение Музея истории грузинских евреев
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, подъем Бетлеми, 18 (храм Земо Бетлеми)
Завершение: Тбилиси, ул. Антона Каталикоса, 3 (Музей истории грузинских евреев)
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится с воскресенья по четверг в 11:00 и 14:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Тбилиси
