Есть города строгие, есть весёлые, есть с душистым ароматом кулинарных изысков, с витающим на улицах и площадях очарованием, с оригинальным смешением старого и нового.
Каков же Тбилиси? Почему именно сюда решил перенести столицу царь Вахтанг Горгасали? Из-за чего сюда стремятся люди разных национальностей и конфессий? На моей экскурсии вы узнаете ответы.
Каков же Тбилиси? Почему именно сюда решил перенести столицу царь Вахтанг Горгасали? Из-за чего сюда стремятся люди разных национальностей и конфессий? На моей экскурсии вы узнаете ответы.
Описание экскурсии
Старый город и его истоки
- Начнём прогулку с площади Мейдан — места, где зародился Тбилиси.
- Рассмотрим знаменитые серные бани.
- Зайдём в Анчисхати — древнейшую каменную церковь.
Атмосфера улиц и площадей
- Пройдём по улице Котэ Апхази (бывшая Леселидзе), сохранившей облик средневекового города.
- Выйдем к площади Свободы — сердцу столицы, откуда начинается проспект Руставели.
- Полюбуемся архитектурой 19 века, соединившей имперский стиль и местный колорит.
Панорамы и легенды Мтацминды
- На автомобиле поднимемся на гору Мтацминда и посмотрим на Тбилиси с высоты.
- Если позволит погода, увидим Главный Кавказский хребет и Казбек.
Кварталы с характером
- Заглянем в Сололаки с колоритными особняками 18–19 веков.
- Окажемся на площади Героев и в районе Ваке — местах, где история переплетается с советским модернизмом и университетской архитектурой.
Завершение маршрута
- Увидим памятник царю Вахтангу Горгасали у церкви Метехи.
- Финальная точка — кафедральный собор Святой Троицы, символ современной Грузии.
Организационные детали
- Экскурсия проводится полностью на машине, кроме четырёх остановок: на смотровой площадке у церкви Метехи, у рекреационного парка на горе Мтацминда (свободное время 20 минут), на смотровой Амаглеба и у собора св. Троицы.
- Отдельно по желанию оплачивается питание.
- Крепость Нарикала временно закрыта на реставрацию.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вано — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1817 туристов
Занимаюсь туризмом в Грузии много лет. Организую и провожу экскурсии любой сложности и любого уровня по всей стране. По образованию журналист, но путешествия — моя страсть и пламенная любовь. Знакомить людей с моей страной — что может быть увлекательнее и интереснее? А в Грузии действительно есть что показывать и о чём рассказывать!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Нам с мужем экскурсия очень понравилась. Мы посетили те места, которые не входят в другие предложения.
Гид очень знающий, серьёзный профессионал. Общаться с ним сплошное удовольствие. Мы узнали много нового и
Гид очень знающий, серьёзный профессионал. Общаться с ним сплошное удовольствие. Мы узнали много нового и
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М
Вано эрудированный, интеллигентный, образованный рассказчик и приятный собеседник. Экскурсия очень понравилась своим нестандартным подходом. Вано рассказал не только об истории, но и о современной жизни города. Спасибо!
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Н
Дорогие путешественники! Если вы впервые в городе - не пожалейте времени и средств на обзорную экскурсию с гидом! Да, можно прогуляться по маршруту самостоятельно, но никакие путеводители вам не смогут
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О
Нам повезло, что выбрали экскурсию Вано для первого знакомства с Тбилиси. Мы услышали интересный рассказ знающего, интеллигентного человека. Четыре часа превратились в познавательную прогулку по очень красивому городу. В результате
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М
Спасибо огромное Вано за доставленное удовольствие, которое мы получили во время экскурсии. Мы совсем не заметили, как пробежали 4 часа, хотя это была пешая прогулка и прошли мы немало! Вано
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Это было первое наше путешествие в Тбилиси, поэтому первый выбранный тур именно обзорная экскурсия по городу. Оценила доброжелательность, грамотность и вежливость Вано ещё на стадии выбора тура.
Человек знающий и любящий
Человек знающий и любящий
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