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Секрет Тбилиси

Разобраться, каков город на самом деле и чем он так привлекает людей со всего мира
Есть города строгие, есть весёлые, есть с душистым ароматом кулинарных изысков, с витающим на улицах и площадях очарованием, с оригинальным смешением старого и нового.

Каков же Тбилиси? Почему именно сюда решил перенести столицу царь Вахтанг Горгасали? Из-за чего сюда стремятся люди разных национальностей и конфессий? На моей экскурсии вы узнаете ответы.
5
30 отзывов
Секрет Тбилиси
Секрет Тбилиси
Секрет Тбилиси

Описание экскурсии

Старый город и его истоки

  • Начнём прогулку с площади Мейдан — места, где зародился Тбилиси.
  • Рассмотрим знаменитые серные бани.
  • Зайдём в Анчисхати — древнейшую каменную церковь.

Атмосфера улиц и площадей

  • Пройдём по улице Котэ Апхази (бывшая Леселидзе), сохранившей облик средневекового города.
  • Выйдем к площади Свободы — сердцу столицы, откуда начинается проспект Руставели.
  • Полюбуемся архитектурой 19 века, соединившей имперский стиль и местный колорит.

Панорамы и легенды Мтацминды

  • На автомобиле поднимемся на гору Мтацминда и посмотрим на Тбилиси с высоты.
  • Если позволит погода, увидим Главный Кавказский хребет и Казбек.

Кварталы с характером

  • Заглянем в Сололаки с колоритными особняками 18–19 веков.
  • Окажемся на площади Героев и в районе Ваке — местах, где история переплетается с советским модернизмом и университетской архитектурой.

Завершение маршрута

  • Увидим памятник царю Вахтангу Горгасали у церкви Метехи.
  • Финальная точка — кафедральный собор Святой Троицы, символ современной Грузии.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится полностью на машине, кроме четырёх остановок: на смотровой площадке у церкви Метехи, у рекреационного парка на горе Мтацминда (свободное время 20 минут), на смотровой Амаглеба и у собора св. Троицы.
  • Отдельно по желанию оплачивается питание.
  • Крепость Нарикала временно закрыта на реставрацию.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вано
Вано — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1817 туристов
Занимаюсь туризмом в Грузии много лет. Организую и провожу экскурсии любой сложности и любого уровня по всей стране. По образованию журналист, но путешествия — моя страсть и пламенная любовь. Знакомить людей с моей страной — что может быть увлекательнее и интереснее? А в Грузии действительно есть что показывать и о чём рассказывать!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
29
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Марина
Нам с мужем экскурсия очень понравилась. Мы посетили те места, которые не входят в другие предложения.
Гид очень знающий, серьёзный профессионал. Общаться с ним сплошное удовольствие. Мы узнали много нового и
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интересного.
Но нужно понимать, что это экскурсия для тех, кто приехал в Тбилиси не на один день и уже поездил и походил по другим общеизвестным достопримечательностям.
Вано, Вам наша огромная благодарность за прекрасно проведённый день!

Нам с мужем экскурсия очень понравилась. Мы посетили те места, которые не входят в другие предложения.
Нам с мужем экскурсия очень понравилась. Мы посетили те места, которые не входят в другие предложения.
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М
Вано эрудированный, интеллигентный, образованный рассказчик и приятный собеседник. Экскурсия очень понравилась своим нестандартным подходом. Вано рассказал не только об истории, но и о современной жизни города. Спасибо!
Вано эрудированный, интеллигентный, образованный рассказчик и приятный собеседник. Экскурсия очень понравилась своим нестандартным подходом. Вано рассказал
Вано эрудированный, интеллигентный, образованный рассказчик и приятный собеседник. Экскурсия очень понравилась своим нестандартным подходом. Вано рассказал
Вано эрудированный, интеллигентный, образованный рассказчик и приятный собеседник. Экскурсия очень понравилась своим нестандартным подходом. Вано рассказал
Вано эрудированный, интеллигентный, образованный рассказчик и приятный собеседник. Экскурсия очень понравилась своим нестандартным подходом. Вано рассказал
Вано эрудированный, интеллигентный, образованный рассказчик и приятный собеседник. Экскурсия очень понравилась своим нестандартным подходом. Вано рассказал
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Н
Дорогие путешественники! Если вы впервые в городе - не пожалейте времени и средств на обзорную экскурсию с гидом! Да, можно прогуляться по маршруту самостоятельно, но никакие путеводители вам не смогут
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передать атмосферу города так, как это сделает местный житель. Вано прекрасный знающий гид. В его рассказе исторические факты переплетаются с современной действительностью, а легенды с местными байками) Все это делает прогулку нескучной и органичной. Мы прогулялись по городу, посетили основные достопримечательности, а после пешей экскурсии по центру, Вано нас ещё провез по городу на машине. Спасибо большое за отличный день и гостеприимство!

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О
Нам повезло, что выбрали экскурсию Вано для первого знакомства с Тбилиси. Мы услышали интересный рассказ знающего, интеллигентного человека. Четыре часа превратились в познавательную прогулку по очень красивому городу. В результате
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сложилось представление об истории, культуре и архитектуре столицы Грузии. Мы успели попить кофе, пофотографироваться, увидели необычные памятники, например Сергею Параджанову и в конце увидели панораму города с высоты-замечательное завершение. Очень приятно было пообщаться с умным и доброжелательным человеком. Большое спасибо.

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М
Спасибо огромное Вано за доставленное удовольствие, которое мы получили во время экскурсии. Мы совсем не заметили, как пробежали 4 часа, хотя это была пешая прогулка и прошли мы немало! Вано
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удивительный рассказчик и просто невероятно обаятельный скромный и деликатный человек! Ощущается, что этот человек обладает огромным багажом знаний, хотя информация подавалась очень дозировано и доступно. Приятно общаться с человеком, который знает многократно больше, чем успевает рассказать. Если вы идете на экскурсию с мужчиной - Вано- это тот, кто вам нужен.

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Инна
Это было первое наше путешествие в Тбилиси, поэтому первый выбранный тур именно обзорная экскурсия по городу. Оценила доброжелательность, грамотность и вежливость Вано ещё на стадии выбора тура.
Человек знающий и любящий
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дело, которым занимается, было очень интересно и познавательно. Много исторических фактов из истории Грузии и города Тбилиси. За время экскурсии успели посмотреть не только центр, но и Тбилисское море и монумент истории Грузии, куда вряд ли добрались бы самостоятельно. Спасибо большое!

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