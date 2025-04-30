читать дальше уменьшить передать атмосферу города так, как это сделает местный житель. Вано прекрасный знающий гид. В его рассказе исторические факты переплетаются с современной действительностью, а легенды с местными байками) Все это делает прогулку нескучной и органичной. Мы прогулялись по городу, посетили основные достопримечательности, а после пешей экскурсии по центру, Вано нас ещё провез по городу на машине. Спасибо большое за отличный день и гостеприимство!

Дорогие путешественники! Если вы впервые в городе - не пожалейте времени и средств на обзорную экскурсию с гидом! Да, можно прогуляться по маршруту самостоятельно, но никакие путеводители вам не смогут