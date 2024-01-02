Экскурсии в Синагогу Тбилиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Синагога» в Тбилиси, цены от $100. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Маленький Иерусалим в Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Маленький Иерусалим в Тбилиси
Начало: 1 aleksandr pushkin st, t’bilisi
«Мы имеем 2 действующие синагоги — Сефардская и Ашкеназская»
Расписание: Каждый день, время обсуждается индивидуально.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$105 за всё до 3 чел.
Вглубь Тбилиси (По следам Иерусалима)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Вглубь Тбилиси (По следам Иерусалима)
Начало: 1 aleksandr pushkin st, t’bilisi
«По дороге мы увидим старые дома (не туристические) 2 действующий синагоги, еврейский музей, узнаем о великом аптекаре 20 века и погрузимся в обстановку того времени»
Расписание: Каждый день, время обсуждается индивидуально.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$100 за всё до 3 чел.
Вглубь Тбилиси c другого ракурса
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Вглубь Тбилиси c другого ракурса
Начало: 1 aleksandr pushkin st, t’bilisi
«Мы направимся, в старые еврейские районы, увидим лестницы 18 века, институт благородных девиц, 2 синагоги, здание калейдоскоп, еврейский музей»
Расписание: Каждый день, время обсуждается индивидуально.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$120 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    2 января 2024
    Маленький Иерусалим в Тбилиси
    Экскурсия получилась весьма интересной, Ирэна рассказывала про Тбилиси, его историю и жителей очень душевно и с большой любовью.
  • A
    Alla
    2 сентября 2022
    По Тбилиси - пешком и на катере
    Интересно, живо, легко!
  • С
    Светлана
    27 июля 2022
    По Тбилиси - пешком и на катере
    Спасибо огромное за экскурсию!!! Всё очень понравилось)))

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Синагога»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Синагога" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 120. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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