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🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Маленький Иерусалим в Тбилиси Начало: 1 aleksandr pushkin st, t’bilisi «Мы имеем 2 действующие синагоги — Сефардская и Ашкеназская» Расписание: Каждый день, время обсуждается индивидуально. $ 105 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Вглубь Тбилиси (По следам Иерусалима) Начало: 1 aleksandr pushkin st, t’bilisi «По дороге мы увидим старые дома (не туристические) 2 действующий синагоги, еврейский музей, узнаем о великом аптекаре 20 века и погрузимся в обстановку того времени» Расписание: Каждый день, время обсуждается индивидуально. $ 100 за всё до 3 чел.