1 чел.
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Индивидуальная
3 часа
Маленький Иерусалим в Тбилиси
Начало: 1 aleksandr pushkin st, t’bilisi
«Мы имеем 2 действующие синагоги — Сефардская и Ашкеназская»
Расписание: Каждый день, время обсуждается индивидуально.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$105 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вглубь Тбилиси (По следам Иерусалима)
Начало: 1 aleksandr pushkin st, t’bilisi
«По дороге мы увидим старые дома (не туристические) 2 действующий синагоги, еврейский музей, узнаем о великом аптекаре 20 века и погрузимся в обстановку того времени»
Расписание: Каждый день, время обсуждается индивидуально.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Вглубь Тбилиси c другого ракурса
Начало: 1 aleksandr pushkin st, t’bilisi
«Мы направимся, в старые еврейские районы, увидим лестницы 18 века, институт благородных девиц, 2 синагоги, здание калейдоскоп, еврейский музей»
Расписание: Каждый день, время обсуждается индивидуально.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$120 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий2 января 2024Экскурсия получилась весьма интересной, Ирэна рассказывала про Тбилиси, его историю и жителей очень душевно и с большой любовью.
- AAlla2 сентября 2022По Тбилиси - пешком и на катереИнтересно, живо, легко!
- ССветлана27 июля 2022По Тбилиси - пешком и на катереСпасибо огромное за экскурсию!!! Всё очень понравилось)))
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Синагога»
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