и началось со знакомством с нами и гидом. По всему маршрут к нам был личный контакт - и это здорово.

Гид начал экскурсию с общей и исторической информации, по мере необходимости, и постепенно мы добрались до более еврейского квартала и истории.

К сожалению, у гида не было достаточно еврейского контента. Помимо этого - гид много спрашивала о еврейском содержании нас, чтобы получить информацию (это нормально, но в то же время ожидалось, что это будет исходить от нее).

По своей работе я директор отдела туризма, в моем подчинении более 40 гидов, могу подтвердить, что наш гид был превосходным.

Знания гида отличные, отношение потрясающее, атмосфера, которая создается во время тура, отличная, но не хватает еврейского содержания.