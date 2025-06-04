Групповая
до 15 чел.
Еврейское наследие Грузии
Начало: Площадь Вахтанга Горгасали, Тбилиси
«Что вас ожидает: Жизнь и история грузинских евреев В XIX-XX столетиях в Тифлисе (старое название грузинской столицы) существовало три еврейских общины, у каждой из которых была своя синагога»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:00
25 сен в 10:00
$45 за человека
-
24%
Мини-группа
до 10 чел.
Еврейское наследие Тбилиси
Путешествие по еврейскому наследию Тбилиси раскроет тайны местных диаспор, их культуру и традиции. Откройте для себя историю и архитектуру
Начало: Возле площади Вахтанга Горгасали
«Гуляя по старинным улочкам, вы узнаете, как здесь появились первые еврейские диаспоры, и познакомитесь с особенностями трех основных»
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:30 и 19:30
Завтра в 10:00
25 сен в 10:00
€57
€75 за человека
Групповая
до 15 чел.
Еврейский Тбилиси: история, люди, религия
Начало: Тбилиси, подъем Бетлеми, 18 (храм Земо Бетлеми)
«Еврейский Тбилиси: переплетение народов, религий и эпох Отправьтесь в увлекательное путешествие по еврейскому кварталу Тбилиси, где переплелись судьбы народов, религий и эпох»
Расписание: Экскурсия проводится с воскресенья по четверг в 10:00 и 14:30
Завтра в 10:00
25 сен в 10:00
$25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAleksandra4 июня 2025У нас была теплая экскурсия с гидом Кариной
Нас угостили вином, провели по не очевидным местам.
Рассказали про связь еврейского и других народов с Грузией
- ООльга20 мая 2025Мы записались на экскурсию по еврейским местам Тбилиси, но получили бонусом также прекрасную экскурсию по историческому центру. С нами была
- ДДина27 октября 2024Привет, Карина прекрасный экскурсовод, отлично прогулялись 🫰
- ММихаил20 октября 2024Спасибо Карине за интересную экскурсию.
Было очень познавательно.
Рекамендуем всем эту экскурсию.
- ВВалерия28 сентября 2024Спасибо огромное Карине! Это гид с большой буквы! Я открыла для себя Тбилиси совершенно с новой стороны - нестандартные локации, глубинная история развития еврейского наследия, - очень интересная и познавательная экскурсия! 3,5 часа пролетели с удовольствием!!
- ЮЮлиана25 августа 2024Замечательный гид Карина расскажет об истории еврейского наследия в Тбилиси и сделает ваши знания о городе более полными. После экскурсии Старый город наполнился новыми красками. Как всегда захватывающе! Спасибо!
- ННаталья10 апреля 2024Всё прошло прекрасно. Экскурсовод Карина замечательный рассказчик и просто удивительная женщина! Узнали много интересного!
- ММария17 марта 2024Всё очень понравилось! Душевно, познавательно, без спешки! Учитывались все пожелания по маршруту, дополнительно покатались на караблике. Очень рекомендую всем!
- YYevgeniy28 июля 2023Гид Карина - очень интересный рассказчик, не переутомляла историческими датами, при этом отвечала на все наши вопросы! Очень приятный человек и знаток еврейской культуры Тбилиси! Очень рекомендую!
- ААнна25 марта 2023Отличная пешая прогулка, были в восторге от Сололаки! Карина очень душевный и приятный гид, получилась индивидуальная экскурсия. Очень интересно!
- ССлава12 июля 2022Отличная необычная экскурсия. Провели индивидуальную экскурсию по цене групповой. Гид отлично чувствует настроение, отвечает на все вопросы и готова менять
- MMikhail8 июля 2022Экскурсия была очень содержательной, гид Карина показала нам не только места, связанные с основной темой, но и провела по старым
- РРаиса18 июня 2022Экскурсия очень понравилось. Карина очень интересно рассказала про разные части города. По мимо еврейского населедия, мы ещё затронули и охватили во время экскурсии и другие достопримечательности не только грузин, но и армян.
- TTishchenko26 апреля 2022Отличное качество экскурсии по содержанию и организации! Спасибо. Всем рекомендую!!!
- ХХаим20 апреля 2022Мы были на семейном туре, с дочкой 5л.
Встретили нас на входе в офисы, он же сувенирный магазин, налили нам вина,
- DDaniel16 апреля 2022У нас получилась прям vip экскурсия, так других участников не было. Доплат при этом никаких не взяли- это плюс. Гид
- JJana25 марта 2022Не первый раз в Грузии и давно хотела найти необычную экскурсию, а тут такая удача. Организация экскурсий четкая. Гид влюбленная
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Еврейские»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в сентябре 2025
Сейчас в Тбилиси в категории "Еврейские" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 57 со скидкой до 24%. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Тбилиси на 2025 год по теме «Еврейские», 21 ⭐ отзыв, цены от $25. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь