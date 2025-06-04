Мои заказы

Экскурсии по еврейским местам Тбилиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Еврейские» в Тбилиси, цены от $25, скидки до 24%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Еврейское наследие Грузии
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Еврейское наследие Грузии
Начало: Площадь Вахтанга Горгасали, Тбилиси
«Что вас ожидает: Жизнь и история грузинских евреев В XIX-XX столетиях в Тифлисе (старое название грузинской столицы) существовало три еврейских общины, у каждой из которых была своя синагога»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:00
25 сен в 10:00
$45 за человека
Еврейское наследие Тбилиси
Пешая
3 часа
-
24%
18 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Еврейское наследие Тбилиси
Путешествие по еврейскому наследию Тбилиси раскроет тайны местных диаспор, их культуру и традиции. Откройте для себя историю и архитектуру
Начало: Возле площади Вахтанга Горгасали
«Гуляя по старинным улочкам, вы узнаете, как здесь появились первые еврейские диаспоры, и познакомитесь с особенностями трех основных»
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:30 и 19:30
Завтра в 10:00
25 сен в 10:00
€57€75 за человека
Еврейский Тбилиси: история, люди, религия
Пешая
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Еврейский Тбилиси: история, люди, религия
Начало: Тбилиси, подъем Бетлеми, 18 (храм Земо Бетлеми)
«Еврейский Тбилиси: переплетение народов, религий и эпох Отправьтесь в увлекательное путешествие по еврейскому кварталу Тбилиси, где переплелись судьбы народов, религий и эпох»
Расписание: Экскурсия проводится с воскресенья по четверг в 10:00 и 14:30
Завтра в 10:00
25 сен в 10:00
$25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Aleksandra
    4 июня 2025
    Еврейское наследие Тбилиси
    У нас была теплая экскурсия с гидом Кариной
    Нас угостили вином, провели по не очевидным местам.
    Рассказали про связь еврейского и других народов с Грузией
  • О
    Ольга
    20 мая 2025
    Еврейское наследие Тбилиси
    Мы записались на экскурсию по еврейским местам Тбилиси, но получили бонусом также прекрасную экскурсию по историческому центру. С нами была
    читать дальше

    гид Карина, которая знает о своем городе и его истории практически все, включая и еврейскую историю. Она великолепно оперирует самыми разными сведениями, очень эрудированна и проводит экскурсию на красивом литературном языке, очень благожелательна и эмпатична. Кроме того, мы также покатались по реке, услышали рассказ об удивительных тайнах ее, это было незабываемым и лучшим украшеним дня. Огромное спасибо! Все было замечательно, - и экскурсия, и гранатовое вино, и ваш сердечный прием!

  • Д
    Дина
    27 октября 2024
    Еврейское наследие Тбилиси
    Привет, Карина прекрасный экскурсовод, отлично прогулялись 🫰
  • М
    Михаил
    20 октября 2024
    Еврейское наследие Тбилиси
    Спасибо Карине за интересную экскурсию.
    Было очень познавательно.
    Рекамендуем всем эту экскурсию.
  • В
    Валерия
    28 сентября 2024
    Еврейское наследие Тбилиси
    Спасибо огромное Карине! Это гид с большой буквы! Я открыла для себя Тбилиси совершенно с новой стороны - нестандартные локации, глубинная история развития еврейского наследия, - очень интересная и познавательная экскурсия! 3,5 часа пролетели с удовольствием!!
  • Ю
    Юлиана
    25 августа 2024
    Еврейское наследие Тбилиси
    Замечательный гид Карина расскажет об истории еврейского наследия в Тбилиси и сделает ваши знания о городе более полными. После экскурсии Старый город наполнился новыми красками. Как всегда захватывающе! Спасибо!
  • Н
    Наталья
    10 апреля 2024
    Еврейское наследие Тбилиси
    Всё прошло прекрасно. Экскурсовод Карина замечательный рассказчик и просто удивительная женщина! Узнали много интересного!
  • М
    Мария
    17 марта 2024
    Еврейское наследие Тбилиси
    Всё очень понравилось! Душевно, познавательно, без спешки! Учитывались все пожелания по маршруту, дополнительно покатались на караблике. Очень рекомендую всем!
  • Y
    Yevgeniy
    28 июля 2023
    Еврейское наследие Тбилиси
    Гид Карина - очень интересный рассказчик, не переутомляла историческими датами, при этом отвечала на все наши вопросы! Очень приятный человек и знаток еврейской культуры Тбилиси! Очень рекомендую!
  • А
    Анна
    25 марта 2023
    Еврейское наследие Тбилиси
    Отличная пешая прогулка, были в восторге от Сололаки! Карина очень душевный и приятный гид, получилась индивидуальная экскурсия. Очень интересно!
  • С
    Слава
    12 июля 2022
    Еврейское наследие Тбилиси
    Отличная необычная экскурсия. Провели индивидуальную экскурсию по цене групповой. Гид отлично чувствует настроение, отвечает на все вопросы и готова менять
    читать дальше

    маршрут, если на то есть желание группы (в моём случае группой был 1 человек - я:-)).
    Не смотря на жару в 35 градусов, более трех часов пролетели как миг. Спасибо.

  • M
    Mikhail
    8 июля 2022
    Еврейское наследие Тбилиси
    Экскурсия была очень содержательной, гид Карина показала нам не только места, связанные с основной темой, но и провела по старым
    читать дальше

    дворикам Тбилиси, мы посмотрели, как восстанавливаются старинные особняки, как возрождается культурное и архитектурное наследие. Карина- знаток города, о каждом его уголке она готова рассказывать часами, подстраиваться под интересы группы. Спасибо большое за доставленное удовольствие!

  • Р
    Раиса
    18 июня 2022
    Еврейское наследие Тбилиси
    Экскурсия очень понравилось. Карина очень интересно рассказала про разные части города. По мимо еврейского населедия, мы ещё затронули и охватили во время экскурсии и другие достопримечательности не только грузин, но и армян.
  • T
    Tishchenko
    26 апреля 2022
    Еврейское наследие Тбилиси
    Отличное качество экскурсии по содержанию и организации! Спасибо. Всем рекомендую!!!
  • Х
    Хаим
    20 апреля 2022
    Еврейское наследие Тбилиси
    Мы были на семейном туре, с дочкой 5л.
    Встретили нас на входе в офисы, он же сувенирный магазин, налили нам вина,
    читать дальше

    и началось со знакомством с нами и гидом. По всему маршрут к нам был личный контакт - и это здорово.
    Гид начал экскурсию с общей и исторической информации, по мере необходимости, и постепенно мы добрались до более еврейского квартала и истории.
    К сожалению, у гида не было достаточно еврейского контента. Помимо этого - гид много спрашивала о еврейском содержании нас, чтобы получить информацию (это нормально, но в то же время ожидалось, что это будет исходить от нее).
    По своей работе я директор отдела туризма, в моем подчинении более 40 гидов, могу подтвердить, что наш гид был превосходным.
    Знания гида отличные, отношение потрясающее, атмосфера, которая создается во время тура, отличная, но не хватает еврейского содержания.

  • D
    Daniel
    16 апреля 2022
    Еврейское наследие Тбилиси
    У нас получилась прям vip экскурсия, так других участников не было. Доплат при этом никаких не взяли- это плюс. Гид
    читать дальше

    Карина умеет увлечь, но сначала мы не понимали, почему нас так много водят по храмам, а не по синагогам. Но наши пожелания туда не заходить были учтены, так как были одни. Мы получили возможность под ещё одним углом взглянуть на Тбилиси. Спасибо!

  • J
    Jana
    25 марта 2022
    Еврейское наследие Тбилиси
    Не первый раз в Грузии и давно хотела найти необычную экскурсию, а тут такая удача. Организация экскурсий четкая. Гид влюбленная
    читать дальше

    в свою профессию с обширными знаниями, отвечала на все вопросы. Тур очень насыщенный, интересный, не смотря на зимнюю погоду. Обязательно поеду туда еще раз, но уже летом. Там красота глаз не оторвать! Большое спасибо за организацию таких интересных и оригинальных экскурсий, за четкую работу. Персональное спасибо Карине! Планирую продолжать путешествовать с помощью "Gabritravel”

