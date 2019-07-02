24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

По счастливой случайности, свой самый первый день в Грузии мы провели в поездке с Дмитрием. Мы даже не предполагали, насколько нам повезло. Дмитрий - это человек с энциклопедическими знаниями, способный заинтересовать с первой минуты общения. Дмитрий очень тонкий и тактичный человек, он с полуслова чувствует настроение туристов и дает столько информации, сколько Вы хотите получить. Мы оказались чересчур любознательными, и за одну поездку он объяснил нам все тонкости тысячелетней истории христианства в Грузии, научил понимать и отличать архитектурные особенности храмов, читать и понимать изображения на фресках и даже читать на грузинском :) Вся информация подается в очень доступной и понятной форме, все легко и надолго запоминается. Экскурсия проходила очень легко, не смотря на то, что проходила после ночного перелета и мы едва поспали. Дмитрий терпеливо отвечал на все наши бесконечные вопросы, очень внимательно отнесся ко всем нашим пожеланиям. В самом начале поездки мы обмолвились, что хотим купить арбуз и дыню. Уже возвращаясь домой мы и сами забыли, что нам надо было. Но вот Дмитрий не забыл и помог выбрать наивкуснейший арбуз и ароматнейшую дыню. Венцом поездки оказался бонус от Дмитрия, и своеобразный экзамен для нас самих. Вечером он привез нас к огромному скульптурному комплексу в Тбилиси, мемориалу Зураба Церители "История Грузии". Сам комплекс производит очень сильное впечатление, особенно вечером, в лучах прожекторов. Оттуда открывается красивый вид на ночной город и на Тбилисское море. Но самое интересное и приятное для нас было то, что мы смогли прочитать все основные элементы. Все знания, которыми Дмитрий поделился с нами во время экскурсии, не пропали даром. Это было очень сильно. Если бы мы приехали туда сами по себе, посещение этого мемориала наверняка не оставило бы такого впечатления.

Отдельное спасибо нашему замечательному водителю Георгию, который был с нами. На дорогах мы повидали всякое, но Георгий - это само спокойствие и сдержанность в любой, даже самой критичной ситуации. Очень внимательный и заботливый водитель. Нам было с кем сравнить и мы уверяем, Вам не пригодятся таблетки от укачивания :)

Дмитрий научил нас правильно кушать хинкали, дал много ценных советов куда съездить, что еще посмотреть и где что купить. Все его рекомендации нам очень пригодились.

После этой поездки мы путешествовали еще 2 дня, с другими гидами (они не были через трипстер), к большому сожалению и нашему полнейшему разочарованию, это оказались просто случайные люди, не сумевшие даже на сотую часть приблизиться к уровню знаний Дмитрия.

Мы однозначно рекомендуем Дмитрия всем, кто приезжает в Грузию. Вы полюбите эту страну с первой минуты и захотите вернуться еще много раз.