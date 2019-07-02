24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Разбираемся в истории христианства с востоковедом

Дмитрий
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Дмитрий – ваш гид
Вы побываете в древней столице Иверии, одном из древнейших городов Кавказа.

Месте, где уживались язычники-грузины и иудеи, а правили ими огнепоклонники персы.

Именно в этот город, расположенный посередине шелкового пути, пришла проповедовать христианство Нино.

Здесь 17 веков назад храбрый царь Мириан не побоялся раскола страны и изменил веру.

И если вы хотите в полной мере ощутить мощь многовекового присутствия христианства в Грузии, Мцхета – наиболее подходящее для этого место.
От
€100
65 за экскурсию
скидка35%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4.5 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча мы заберем вас из отеля
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У этой экскурсии24 отзыва
5
Мцхета от Армази до Иисуса
Мцхета от Армази до Иисуса

Что вас ожидает

От язычества к христианству
В языческом городе Армази я расскажу вам о хитром царе, назвавшем бога своим именем, которому поклонялись 7 веков, не зная о том, что это был всего лишь человек. Вы узнаете о событиях, которые произошли в Грузии при жизни Нино – разберетесь в том, кто же это и почему является такой важной фигурой в истории страны. Побываете в двух церквях, исследуете все фрески Светицховели, узнаете о причисленных к лику святых. Я помогу вам понять архитектурные особенности храмовых построек – объясню, в какую эпоху и какие именно церкви строили грузины.

Неоднозначная история религии
Обычно говоря о зарождении христианства в Грузии, придерживаются одной версии, не вдаваясь в подробности. Но так случилось, что я довольно много времени посвятил изучению трудов самых разных исследователей и хочу вам рассказать о разных версиях, чтобы ваше восприятие истории всегда сохраняло простор для допущений и здорового воображения. Вы услышите самые яркие версии академиков 10-30 гг. прошлого века, узнаете о разной трактовке языческих обрядов на территории Грузии, о разночтениях в существовании человеческих жертвоприношений и, наконец, о точной дате принятия религии Христа.

Маршрут

  • Монастырь Джвари – памятник веков и как он связан с Лермонтовым.
  • Город Мцхета, прогулка по туристической части города, церковь Светицховели – место автокефалии грузинской церкви.
  • Армази – Багинети, центр грузинского язычества, первый дворец грузинских царей.

Организационные детали

  • Я забираю вас из вашего отеля.
  • Во всех церквях дресскод: мужчинам желательно не надевать шорты, женщинам – иметь с собой косынку.
  • Подъем к Армази займет 10-15 минут. В случае дождя, подъема не будет, и я верну вам часть стоимости.
  • Для детей от 10 лет.
Мцхета от Армази до Иисуса
Мцхета от Армази до Иисуса
Мцхета от Армази до Иисуса
Мцхета от Армази до Иисуса
Мцхета от Армази до Иисуса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура мы заберем вас из отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дмитрий
Дмитрий
Привет всем. Зовут меня Дмитрий, Дима, Дито... Мне 25 лет. Родился и вырос в этом замечательном городе, хоть и не грузин, зато настоящий Tбилисец. Студент Тбилисского Государственного Университета, востоковед, арабист. В общем, говорят, что я экскурсовод, что экскурсовод я не плохой, а еще я очень люблю свой город. Я не буду показывать вам неизведанный Тбилиси. Все уже давно изведано, все давно изучено, нет в городе ни одного места, которое не знает другой тбилисец. Я постараюсь показать вам город таким, каким его вижу я.
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24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

2 июля 2019
Экскурсия очень познавательная в духовно-историческом ракурсе. Экскурсовод Дмитрий очень образованный, прекрасно владеющий русским языком. Интересный рассказчик. Материал подаётся в исторической последовательности, воспринимается легко. Ответы на возникающие вопросы даются в непринуждённой беседе. Рекомендуем к посещению обязательно.
10 июня 2019
Спасибо за экскурсию, было очень интересно
5 января 2019
Дмитрий шикарный специалист, это тот случай когда человек реально знает и с огромной любовью и интересом передает туристу! Крайне эрудированный , очень приятно слушать и главное информация построена так, что воспринимается четко и хочется слушать и слушать. Мы были с подростками детьми и им очень понравилось и главное запомнилось много фактов . Дима выкладывается по полной и учитывает все пожелания . Скажу больше, после проведенного совместно одного дня, мы решили провести и второй , но уже по Тбилиси и это был еще один супер день! Спасибо огромное Вам , и за советы и рекомендации ! Удачи !!! До новых встреч!!!
6 ноября 2018
Дмитрий замечательный гид, великолепное знание истории Грузии.
7 сентября 2018
Большое спасибо, Дмитрий, за ваш интересный экскурс в историю Грузии, в историю христианства в Грузии.
С удовольствием рекомендую вашу экскурсию. Прекрасно структурированный рассказ, с последовательным разъяснением. У вас великолепный русский язык, что уже нечасто встретишь в России (к сожалению). И очень хорошие знания темы.
С уважением, Ирина.
2 сентября 2018
Отличная экскурсия по святым местам древней столицы Грузии. Наш ведущий Дмитрий прекрасно провёл экскурсию, причём знание истории Грузии, принятие провославия, грузинские цари - все это на высоком профессиональном уровне! Кроме того мы получили профессиональные ответы на все наши вопросы! Спасибо большое Дмитрию и отзывчивому водителю! Очень рекомендуем эту потрясающую экскурсию!
28 августа 2018
По счастливой случайности, свой самый первый день в Грузии мы провели в поездке с Дмитрием. Мы даже не предполагали, насколько нам повезло. Дмитрий - это человек с энциклопедическими знаниями, способный заинтересовать с первой минуты общения. Дмитрий очень тонкий и тактичный человек, он с полуслова чувствует настроение туристов и дает столько информации, сколько Вы хотите получить. Мы оказались чересчур любознательными, и за одну поездку он объяснил нам все тонкости тысячелетней истории христианства в Грузии, научил понимать и отличать архитектурные особенности храмов, читать и понимать изображения на фресках и даже читать на грузинском :) Вся информация подается в очень доступной и понятной форме, все легко и надолго запоминается. Экскурсия проходила очень легко, не смотря на то, что проходила после ночного перелета и мы едва поспали. Дмитрий терпеливо отвечал на все наши бесконечные вопросы, очень внимательно отнесся ко всем нашим пожеланиям. В самом начале поездки мы обмолвились, что хотим купить арбуз и дыню. Уже возвращаясь домой мы и сами забыли, что нам надо было. Но вот Дмитрий не забыл и помог выбрать наивкуснейший арбуз и ароматнейшую дыню. Венцом поездки оказался бонус от Дмитрия, и своеобразный экзамен для нас самих. Вечером он привез нас к огромному скульптурному комплексу в Тбилиси, мемориалу Зураба Церители "История Грузии". Сам комплекс производит очень сильное впечатление, особенно вечером, в лучах прожекторов. Оттуда открывается красивый вид на ночной город и на Тбилисское море. Но самое интересное и приятное для нас было то, что мы смогли прочитать все основные элементы. Все знания, которыми Дмитрий поделился с нами во время экскурсии, не пропали даром. Это было очень сильно. Если бы мы приехали туда сами по себе, посещение этого мемориала наверняка не оставило бы такого впечатления.
Отдельное спасибо нашему замечательному водителю Георгию, который был с нами. На дорогах мы повидали всякое, но Георгий - это само спокойствие и сдержанность в любой, даже самой критичной ситуации. Очень внимательный и заботливый водитель. Нам было с кем сравнить и мы уверяем, Вам не пригодятся таблетки от укачивания :)
Дмитрий научил нас правильно кушать хинкали, дал много ценных советов куда съездить, что еще посмотреть и где что купить. Все его рекомендации нам очень пригодились.
После этой поездки мы путешествовали еще 2 дня, с другими гидами (они не были через трипстер), к большому сожалению и нашему полнейшему разочарованию, это оказались просто случайные люди, не сумевшие даже на сотую часть приблизиться к уровню знаний Дмитрия.
Мы однозначно рекомендуем Дмитрия всем, кто приезжает в Грузию. Вы полюбите эту страну с первой минуты и захотите вернуться еще много раз.
Владислава
22 августа 2018
Дмитрий мега позитивный человек, очень хорошо знает историю и расскажет вам много нового и интересного. Особенно будет интересно верующим людям, коими мы не являемся, но даже для нас было очень познавательно. Приятное общение и душевная атмосфера вам гарантированы! Вооружайтесь питьевой водой, удобной обувью и хорошим настроением и вперёд к новым знаниям и впечатлениям! Мадлоба Дмитрий!
10 июля 2018
Огромное спасибо Дмитрию за проведенное вместе время в Мцхете. Потрясающий рассказчик и энциклопедически образованный человек. Вся история Грузии представляется увлекательным романом, в котором персонажи, о которых ты услышал в первый раз, к концу экскурсии становятся вашими общими знакомыми, о которых тебе рассказывает приятель. Отдельное спасибо за информационную поддержку, которую Дмитрий оказывал нам в течение всего нашего пребывания в Грузии уже после завершения экскурсии. Отдельное спасибо также водителю Жаку за создание атмосферы грузинского колорита. Мы очень полюбили вашу страну и это во многом Ваша заслуга.
Светлана
19 июня 2018
Мцхета - на меня во всяком случае, произвела ещё более сильное впечатление, чем Тбилиси... С одной стороны более чем эскитичные храмы, с другой ты просто раздавлен их величием и мощью... И возникает ощущение СВОБОДЫ!!! Пласты истории, Багратиони, горы, воздух, благословение, которое от души даёт батюшка и Дима, с его интересными рассказами, огромными знаниями и любовью, к своей маленькой, но такой гордой и красивой стране, заставляют переосмыслить многие вещи... Я очень рада нашему знакомству с таким замечательным человеком, как Дима!
Ещё 14 отзывов

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