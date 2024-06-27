Т Татьяна Боржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный город читать дальше обрадовалась, что нашлась такая экскурсия. Гидом и водителем был Лерий. Очень хороший рассказчик, отличный водитель. По дороге из Боржоми в Уплисцихе заехали дополнительно в Гори, к дому-музею Сталина. Экскурсию рекомендую. Посетили экскурсию Боржоми-Уплисцихе. Очень понравилось. Ввиду небольшого количества времени в Грузии хотелось посетить именно эти два места, и я очень

Е Екатерина Монастырь на Казбеке - «высоко над семьею гор» прекрасный тур, окунулись в атмосферу аутентичной Грузии, гид Генриетта очень грамотно и интересно рассказывала про культуру и историю Грузии

I Iurii Мцхета - колыбель грузинского христианства Лари ты самый лучший гид Грузии! Поездка в Мцхету была отличная. Всё понравилось.

А Анна Тайны старого Тифлиса - для взрослых и детей Спасибо Денису за содержательный и толковый рассказ! Сразу видно, с каким энтузиазмом человек относится к истории родного города. Экскурсия для тех, кому обычная экскурсия уже надоела)

Р Рита Монастырь на Казбеке - «высоко над семьею гор» читать дальше вопросы, а главное делает это с улыбкой и энтузиазмом, сразу видно как человек любит свою родину ❤️ виды и места завораживающие! Автобус комфортабельный, водитель аккуратный! Все прошло отлично! Большое спасибо 🙏 Сегодня были на экскурсии с гидом Хенриеттой, мы остались в восторге! Хенриетта прекрасно знает историю своей страны, отвечает на любые

Д Дарья Школа грузинского кулинара: душевный мастер-класс в Тбилиси Присоединяемся ко всем хвалебным отзывам, прекрасный кулинарный опыт для взрослых и детей. Бонусом идут рецепты, по которым мы стали готовить сразу по возвращении из тёплой Грузии

В Валерий Дегустация грузинских вин, сыров и чурхчелы читать дальше шедевр мастера! От первого цвета в бокале до последнего глотка. В приятном месте, отличные вкусные посиделки с вином и сыром. Время пролетело незаметно. Огромная благодарность Александру! Очень рекомендую. PS Обязательно попробуйте чачу! Александр открыл для меня этот напиток заново, рассказав как правильно пить. Александр прекрасный рассказчик и знаток. Профессионал! За короткое время познакомил нас с историей и культурой виноделия Грузии. Подбор вин для дегустации-

A Aleksei Монастырь на Казбеке - «высоко над семьею гор» Хенриетта отличный гид.

Е Елена Знакомство с Тифлисом читать дальше массу интересных сведений, отвечает на вопросы, подсказывает, как лучше провести время, что увидеть, почувствовать, попробовать в Тбилиси. Благодаря Дмитрию мы полюбили Тбилиси и Грузию, чувствовали себя здесь счастливыми, желанным гостями. Это не просто экскурсия. Это похоже, как уроженец Тбилиси, прекрасно образованный, увлеченный историей знакомит вас со своим родным городом, рассказывает