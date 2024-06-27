1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Дегустация грузинских вин, сыров и чурчхелы в винном баре Тбилиси
Погрузитесь в мир грузинских винодельческих традиций с эксклюзивной дегустацией в Тбилиси. Откройте для себя местные сорта вин, сыров и чурчхелы
Начало: В районе метро «Руставели»
Завтра в 09:30
3 июля в 09:00
от €52 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия по Тбилиси: панорамы, история и винная дегустация
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, наслаждаясь его историей, культурой и вином в одной экскурсии
Начало: В районе метро «Авлабари»
3 июля в 10:00
4 июля в 09:30
от €52 за всё до 9 чел.
скидка
45%
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия в Казбеги: Монастырь на Казбеке и крепость Ананури
Путешествие в Казбеги из Тбилиси - идеальный способ исследовать Грузию. Посетите монастырь на Казбеке и крепость Ананури за один день
Начало: Возле метро Руставели
Расписание: ежедневно в 08:45, 09:00 и 09:15
Завтра в 08:45
3 июля в 08:45
47€26 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Тбилиси: вдохновляющее путешествие по городу Музы
Откройте для себя магию Тбилиси, где каждый уголок рассказывает уникальную историю слияния культур и искусств
Начало: У выхода из метро Авлабар
3 июля в 15:00
4 июля в 10:00
от 90€81 за всё до 10 чел.
скидка
27%
Квест
3 часа
Старый Тбилиси по-новому: уникальная прогулка-квест для всей семьи
Погрузитесь в атмосферу загадочного Тбилиси, разгадывая тайны и загадки его улиц и зданий в захватывающем квесте
Начало: В районе станции метро «Руставели»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
33€24 за человека
скидка
59%
Групповая
3.5 часа
Тбилиси - любовь с первого взгляда: групповая экскурсия по старому Тифлису
Познакомьтесь с колоритом Тбилиси, прогуляйтесь по старинным улицам, посетите знаковые места и насладитесь панорамными видами с крепости Нарикала
Начало: В районе метро Авлабари
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
3 июля в 11:00
32€13 за человека
скидка
29%
Индивидуальная
2.5 часа
Тбилиси - шкатулка сокровищ и историй: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу грузинской столицы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В районе метро Авлабари
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 75€53 за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Тбилиси и Мцхета: живая история христианства Грузии
Приглашаем на уникальное путешествие по святым местам Тбилиси и Мцхеты, где каждый камень рассказывает о прошлом
Начало: Возле метро Руставели
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
от 200€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Цари, прачки и тулухчи: индивидуальная экскурсия по Тбилиси
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, узнайте о старых профессиях, посетите древние храмы и почувствуйте колорит города на индивидуальной экскурсии
Начало: У метро Авлабар
7 июля в 11:00
8 июля в 11:30
€65 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Уникальный кулинарный мастер-класс в Тбилиси: Грузинская кухня своими руками
Погрузитесь в мир грузинской кухни на нашем мастер-классе в Тбилиси. Приготовьте хинкали, хачапури и другие блюда под руководством опытного шефа
Начало: В районе метро Грмагеле
5 июля в 17:30
6 июля в 10:00
от €108 за всё до 6 чел.
Мини-группа
3 часа
Тбилиси, каким его ждешь
Узнать теплый город через историю, колорит, ароматы и вкусы вина на душевной прогулке без спешки
Начало: В районе метро Авлабари
Расписание: в субботу в 08:00
6 июля в 08:00
13 июля в 08:00
€150 за человека
Групповая
4 часа
Погружение в религиозный центр Грузии - Мцхета. Групповая экскурсия
Мцхета - древняя столица Грузии и религиозный центр страны. Узнайте о христианских реликвиях и истории, посетив святые места
Начало: В районе метро «Авлабар»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€25 за человека
скидка
33%
Групповая
10 часов
Экскурсия «В объятия с Казбеком» - погружение в Грузию
Исследуйте величие Кавказа, узнайте историю Ананури и насладитесь видами с Арки Дружбы на экскурсии в Тбилиси
Начало: В районе метро «Авлабар»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
45€30 за человека
скидка
29%
Групповая
10 часов
Винная экскурсия в Кахетию: путешествие по родине вина
Погрузитесь в атмосферу древней винодельческой культуры Грузии, открыв для себя тайны изготовления вина и наслаждаясь дегустациями
Начало: В районе метро «Авлабар»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
35€25 за человека
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с Тифлисом
Увидеть город глазами тбилисца и востоковеда
Начало: У станции метро Авлабари
14 июля в 09:30
17 июля в 09:30
€79 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Реликвии Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Храмы Мцхеты, пещерный город Уплисцихе и вина Картли
Начало: В районе метро "Руставели", винный бар "Санчо", ул...
Завтра в 17:00
3 июля в 16:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Творческие мастер-классы для детей и взрослых
Попробовать себя в роли гончара, соткать коврик или собрать мозаику из витражного стекла
Начало: В районе метро Руставели
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€48 за человека
Индивидуальная
3 часа
Школа грузинского кулинара: душевный мастер-класс в Тбилиси
Научиться готовить три традиционных блюда под руководством профессионального повара
Начало: У ст. метро «Авлабар»
3 июля в 12:30
4 июля в 10:00
€45 за человека
Мини-группа
3 часа
Литературная экскурсия «Серебряный век в Тифлисе»
Пройти по местам жизни и творчества известных русских поэтов в компании увлечённого гида
Начало: У метро Руставели
Расписание: в субботу в 12:00
6 июля в 12:00
13 июля в 12:00
€20 за человека
Групповая
4 часа
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: исторические сокровища и винная дегустация
Откройте для себя душу Тбилиси: пройдите по древним улицам, услышите легенды и отведайте ароматные вина
Начало: Метро Авлабари, у памятника Мимино
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$65 за человека
Мини-группа
7 часов
Групповая экскурсия по Тбилиси и Мцхете: путешествие в историю
Откройте для себя две столицы Грузии, погрузитесь в историю и культуру, посетив знаковые места и храмы
Начало: Метро Авлабари
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$75 за человека
Индивидуальная
9 часов
Боржоми, Гори и Уплисцихе
Начало: Памятник «Мимино» у метро Авлабари
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $220 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия в Рабат и Вардзиа
Начало: Памятник «Мимино» у метро Авлабари
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Ананури, Мцхета и монастыри Джвари, Светицховели
Начало: Памятник «Мимино» у метро Авлабари
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от $109 за всё до 3 чел.
Групповая
10 часов
Боржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный город
Попробовать целебную воду, полюбоваться лесистыми склонами и узнать историю дохристианской Грузии
Начало: В районе метро Авлабар
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
4 июля в 09:00
€35 за человека
Индивидуальная
5 часов
«Поспешишь-опоздаешь!» - прогулка в тбилисском ритме
Обзорная пешеходная экскурсия по историческим кварталам
Начало: Около метро Руставели
4 июля в 08:30
11 июля в 08:30
от €75 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
К сердцу Тбилиси
Начало: Georgia, tbilisi метро авлабари
Расписание: Любой дени в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Хинкали и хачапури - готовим по-домашнему
«Каждое грузинское блюдо - это ПОЭМА».А.С. Пушкин
Начало: В районе метро Авлабари
Завтра в 12:00
3 июля в 12:00
от €68 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
Подружиться и поиграть с городом на прогулке по одному из колоритных старых районов
Начало: В районе метро Руставели или другом месте в зависи...
Завтра в 14:00
3 июля в 10:00
от €54 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Семь храмов Тбилиси: паломническая традиция и история
Обойти особые святыни, помолившись о сокровенном, и послушать рассказы о тбилисском прошлом
Начало: У станции метро Авлабари
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
от €50 за всё до 8 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Уличное искусство Тбилиси в мини-группе
Отыскать самые интересные муралы города и прикоснуться к местной неформальной арт-сцене
Начало: У метро Руставели
Сегодня в 13:00
3 июля в 13:00
€25 за человека
Билеты
4 часа
Шоу-программа, застолье и мастер-класс по танцам
Погрузиться в мир самобытной грузинской культуры и провести атмосферный вечер своей компанией
Начало: В районе метро «Авлабари»
4 июля в 17:00
5 июля в 17:00
от €250 за всё до 5 чел.
Квест
3.5 часа
Приключенческий квест в Тбилиси
Преодолеть увлекательные препятствия и отыскать древние арабские сокровища
Начало: В районе метро Руставели
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
€30 за человека
Групповая
4 часа
Гастроквест по Тбилиси
Устроить вкусное приключение в грузинской столице
Начало: В районе метро Руставели
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€88 за человека
скидка
33%
Аудиогид
1 час
Второе свидание с Тбилиси: иммерсивная прогулка по Марджанишвили
Аудиоспектакль-променад в сопровождении актрисы, которая погрузит вас в атмосферу города
Начало: У метро Марджанишвили
Расписание: в субботу в 15:00
13 июля в 15:00
20 июля в 15:00
33€22 за человека
Групповая
3 часа
Знакомство с Сабуртало: мосты, мозаики и самострой
Исследовать самобытный район Тбилиси на групповой автобусной экскурсии
Начало: У метро Технический университет
13 июля в 12:00
€32 за человека
Групповая
2 часа
Как строили Тбилиси? Групповая прогулка
Разобраться, как формировался облик города, который не раз за свою историю был разрушен
Начало: У метро Площадь Свободы
€20 за человека
Индивидуальная
3 часа
Мастер-класc «Постный грузинский стол, или Рай для веганов»
В гостях у радушной тбилисской семьи приготовить постные блюда по традиционным рецептам
Начало: В районе метро «Грмагеле»
5 июля в 17:00
6 июля в 11:00
от €96 за всё до 8 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Тайны старого Тифлиса - для взрослых и детей
Понять истоки городских преданий и познакомиться с историей столицы через мифологию
Начало: В районе метро Авлабари
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
20€16 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Колоритный Тбилиси с привкусом вина
Увидеть знаковые места Тбилиси, окунуться в море легенд, а после найти истину в вине
Начало: У метро Площадь свободы
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
от €55 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Тбилиси мой любимый и родной: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, узнайте о его истории, культуре и традициях. Прогулка по старинным улочкам и знаковым местам города
Начало: В районе метро Авлабари, в Старом Тбилиси
18 сен в 08:00
19 сен в 08:00
€75 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
День по-тбилисски: Грузинский элемент счастья
Проживите незабываемый день в Тбилиси, наслаждаясь домашним завтраком, рынками и символами города
Начало: В районе метро Площадь Свободы
29 авг в 11:30
30 авг в 11:00
€65 за человека
Групповая
2.5 часа
Тбилиси сквозь века
Старинные храмы, «дом-калейдоскоп» и великолепные виды исторического центра на обзорной экскурсии
Начало: Около метро Площадь Свободы
€11 за человека
Квест
3 часа
Путешествие во времени: семейный фотоквест по Тбилиси
Взглянуть на историю города через старые снимки и попробовать воссоздать их
Начало: В районе метро Руставели
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€32 за человека
Индивидуальная
8 часов
Треккинг по каньонам Биртвиси: пикник + всё снаряжение включено
Пройтись по диким тропам, заглянуть в древнюю крепость и отдохнуть на пикнике
Начало: В районе метро Руставели
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
€250 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна27 июня 2024Посетили экскурсию Боржоми-Уплисцихе. Очень понравилось. Ввиду небольшого количества времени в Грузии хотелось посетить именно эти два места, и я очень
- ЕЕкатерина27 июня 2024прекрасный тур, окунулись в атмосферу аутентичной Грузии, гид Генриетта очень грамотно и интересно рассказывала про культуру и историю Грузии
- IIurii26 июня 2024Лари ты самый лучший гид Грузии! Поездка в Мцхету была отличная. Всё понравилось.
- ААнна25 июня 2024Спасибо Денису за содержательный и толковый рассказ! Сразу видно, с каким энтузиазмом человек относится к истории родного города. Экскурсия для тех, кому обычная экскурсия уже надоела)
- РРита24 июня 2024Сегодня были на экскурсии с гидом Хенриеттой, мы остались в восторге! Хенриетта прекрасно знает историю своей страны, отвечает на любые
- ДДарья24 июня 2024Присоединяемся ко всем хвалебным отзывам, прекрасный кулинарный опыт для взрослых и детей. Бонусом идут рецепты, по которым мы стали готовить сразу по возвращении из тёплой Грузии
- ВВалерий24 июня 2024Александр прекрасный рассказчик и знаток. Профессионал! За короткое время познакомил нас с историей и культурой виноделия Грузии. Подбор вин для дегустации-
- AAleksei23 июня 2024Хенриетта отличный гид.
- ЕЕлена23 июня 2024Это не просто экскурсия. Это похоже, как уроженец Тбилиси, прекрасно образованный, увлеченный историей знакомит вас со своим родным городом, рассказывает
- MMasha20 июня 2024Большое спасибо за экскурсию! Медея очень приятный и интеллигентный человек, и высокопрофессиональный экскурсовод. Мы получили большое удовольствие от прогулки с ней и с удовольствием рекомендуем ее всем желающим познакомиться с прекрасным Тифлисом
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «От метро»
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