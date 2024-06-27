Экскурсии от метро в Тбилиси

Найдено 59 экскурсий в категории «От метро» в Тбилиси, цены от €11, скидки до 59%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дегустация грузинских вин, сыров и чурхчелы
Индивидуальная
1.5 часа
328 отзывов
Дегустация грузинских вин, сыров и чурчхелы в винном баре Тбилиси
Погрузитесь в мир грузинских винодельческих традиций с эксклюзивной дегустацией в Тбилиси. Откройте для себя местные сорта вин, сыров и чурчхелы
Начало: В районе метро «Руставели»
Завтра в 09:30
3 июля в 09:00
от 52 за всё до 30 чел.
Лучшие панорамы Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
51 отзыв
Экскурсия по Тбилиси: панорамы, история и винная дегустация
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, наслаждаясь его историей, культурой и вином в одной экскурсии
Начало: В районе метро «Авлабари»
3 июля в 10:00
4 июля в 09:30
от 52 за всё до 9 чел.
Монастырь на Казбеке - «высоко над семьею гор»
🚗 На машине
скидка
45%
Групповая
11 часов
1715 отзывов
Групповая экскурсия в Казбеги: Монастырь на Казбеке и крепость Ананури
Путешествие в Казбеги из Тбилиси - идеальный способ исследовать Грузию. Посетите монастырь на Казбеке и крепость Ананури за один день
Начало: Возле метро Руставели
Расписание: ежедневно в 08:45, 09:00 и 09:15
Завтра в 08:45
3 июля в 08:45
4726 за человека
Тбилиси - город, где живет Муза
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
197 отзывов
Тбилиси: вдохновляющее путешествие по городу Музы
Откройте для себя магию Тбилиси, где каждый уголок рассказывает уникальную историю слияния культур и искусств
Начало: У выхода из метро Авлабар
3 июля в 15:00
4 июля в 10:00
от 9081 за всё до 10 чел.
Старый Тбилиси по-новому: прогулка-квест
🚶 Пешая
скидка
27%
Квест
3 часа
35 отзывов
Старый Тбилиси по-новому: уникальная прогулка-квест для всей семьи
Погрузитесь в атмосферу загадочного Тбилиси, разгадывая тайны и загадки его улиц и зданий в захватывающем квесте
Начало: В районе станции метро «Руставели»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3324 за человека
Тбилиси - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
скидка
59%
Групповая
3.5 часа
167 отзывов
Тбилиси - любовь с первого взгляда: групповая экскурсия по старому Тифлису
Познакомьтесь с колоритом Тбилиси, прогуляйтесь по старинным улицам, посетите знаковые места и насладитесь панорамными видами с крепости Нарикала
Начало: В районе метро Авлабари
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
3 июля в 11:00
3213 за человека
Тбилиси - шкатулка сокровищ и историй
🚶 Пешая
скидка
29%
Индивидуальная
2.5 часа
57 отзывов
Тбилиси - шкатулка сокровищ и историй: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу грузинской столицы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В районе метро Авлабари
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7553 за всё до 10 чел.
Тбилиси и Мцхета - история христианства Грузии
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
230 отзывов
Популярное предложение
Тбилиси и Мцхета: живая история христианства Грузии
Приглашаем на уникальное путешествие по святым местам Тбилиси и Мцхеты, где каждый камень рассказывает о прошлом
Начало: Возле метро Руставели
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
от 200160 за всё до 5 чел.
Цари, прачки и тулухчи
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
151 отзыв
Цари, прачки и тулухчи: индивидуальная экскурсия по Тбилиси
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, узнайте о старых профессиях, посетите древние храмы и почувствуйте колорит города на индивидуальной экскурсии
Начало: У метро Авлабар
7 июля в 11:00
8 июля в 11:30
65 за всё до 6 чел.
Кулинарный мастер-класс
Индивидуальная
4.5 часа
122 отзыва
Уникальный кулинарный мастер-класс в Тбилиси: Грузинская кухня своими руками
Погрузитесь в мир грузинской кухни на нашем мастер-классе в Тбилиси. Приготовьте хинкали, хачапури и другие блюда под руководством опытного шефа
Начало: В районе метро Грмагеле
5 июля в 17:30
6 июля в 10:00
от 108 за всё до 6 чел.
Тбилиси, каким его ждешь
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
350 отзывов
Тбилиси, каким его ждешь
Узнать теплый город через историю, колорит, ароматы и вкусы вина на душевной прогулке без спешки
Начало: В районе метро Авлабари
Расписание: в субботу в 08:00
6 июля в 08:00
13 июля в 08:00
150 за человека
Мцхета - колыбель грузинского христианства
🚗 На машине
Групповая
4 часа
453 отзыва
Погружение в религиозный центр Грузии - Мцхета. Групповая экскурсия
Мцхета - древняя столица Грузии и религиозный центр страны. Узнайте о христианских реликвиях и истории, посетив святые места
Начало: В районе метро «Авлабар»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
25 за человека
В объятия с Казбеком
🚗 На машине
скидка
33%
Групповая
10 часов
190 отзывов
Экскурсия «В объятия с Казбеком» - погружение в Грузию
Исследуйте величие Кавказа, узнайте историю Ананури и насладитесь видами с Арки Дружбы на экскурсии в Тбилиси
Начало: В районе метро «Авлабар»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
4530 за человека
В Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноград
🚗 На машине
скидка
29%
Групповая
10 часов
304 отзыва
Винная экскурсия в Кахетию: путешествие по родине вина
Погрузитесь в атмосферу древней винодельческой культуры Грузии, открыв для себя тайны изготовления вина и наслаждаясь дегустациями
Начало: В районе метро «Авлабар»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3525 за человека
Знакомство с Тифлисом
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
207 отзывов
Знакомство с Тифлисом
Увидеть город глазами тбилисца и востоковеда
Начало: У станции метро Авлабари
14 июля в 09:30
17 июля в 09:30
79 за всё до 6 чел.
Реликвии Мцхеты и пещеры Уплисцихе
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
24 отзыва
Реликвии Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Храмы Мцхеты, пещерный город Уплисцихе и вина Картли
Начало: В районе метро "Руставели", винный бар "Санчо", ул...
Завтра в 17:00
3 июля в 16:00
180 за всё до 6 чел.
Творческие мастер-классы для детей и взрослых
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Творческие мастер-классы для детей и взрослых
Попробовать себя в роли гончара, соткать коврик или собрать мозаику из витражного стекла
Начало: В районе метро Руставели
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
48 за человека
Школа грузинского кулинара: душевный мастер-класс в Тбилиси
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Школа грузинского кулинара: душевный мастер-класс в Тбилиси
Научиться готовить три традиционных блюда под руководством профессионального повара
Начало: У ст. метро «Авлабар»
3 июля в 12:30
4 июля в 10:00
45 за человека
Литературная экскурсия «Серебряный век в Тифлисе»
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
5 отзывов
Литературная экскурсия «Серебряный век в Тифлисе»
Пройти по местам жизни и творчества известных русских поэтов в компании увлечённого гида
Начало: У метро Руставели
Расписание: в субботу в 12:00
6 июля в 12:00
13 июля в 12:00
20 за человека
Обзорная экскурсия по Тбилиси и дегустация в подарок
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
484 отзыва
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: исторические сокровища и винная дегустация
Откройте для себя душу Тбилиси: пройдите по древним улицам, услышите легенды и отведайте ароматные вина
Начало: Метро Авлабари, у памятника Мимино
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$65 за человека
Две столицы за один день
🚌 На автобусе
Мини-группа
7 часов
27 отзывов
Групповая экскурсия по Тбилиси и Мцхете: путешествие в историю
Откройте для себя две столицы Грузии, погрузитесь в историю и культуру, посетив знаковые места и храмы
Начало: Метро Авлабари
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$75 за человека
Боржоми, Гори и Уплисцихе
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Боржоми, Гори и Уплисцихе
Начало: Памятник «Мимино» у метро Авлабари
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $220 за всё до 3 чел.
Экскурсия в Рабат и Вардзиа
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Экскурсия в Рабат и Вардзиа
Начало: Памятник «Мимино» у метро Авлабари
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $200 за всё до 4 чел.
Ананури, Мцхета и монастыри Джвари, Светицховели
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Ананури, Мцхета и монастыри Джвари, Светицховели
Начало: Памятник «Мимино» у метро Авлабари
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от $109 за всё до 3 чел.
Боржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный город
🚗 На машине
Групповая
10 часов
205 отзывов
Боржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный город
Попробовать целебную воду, полюбоваться лесистыми склонами и узнать историю дохристианской Грузии
Начало: В районе метро Авлабар
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
4 июля в 09:00
35 за человека
«Поспешишь-опоздаешь!» - прогулка в тбилисском ритме
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
«Поспешишь-опоздаешь!» - прогулка в тбилисском ритме
Обзорная пешеходная экскурсия по историческим кварталам
Начало: Около метро Руставели
4 июля в 08:30
11 июля в 08:30
от 75 за всё до 15 чел.
К сердцу Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
К сердцу Тбилиси
Начало: Georgia, tbilisi метро авлабари
Расписание: Любой дени в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$120 за всё до 10 чел.
Хинкали и хачапури - готовим по-домашнему
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Хинкали и хачапури - готовим по-домашнему
«Каждое грузинское блюдо - это ПОЭМА».А.С. Пушкин
Начало: В районе метро Авлабари
Завтра в 12:00
3 июля в 12:00
от 68 за всё до 8 чел.
Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
Подружиться и поиграть с городом на прогулке по одному из колоритных старых районов
Начало: В районе метро Руставели или другом месте в зависи...
Завтра в 14:00
3 июля в 10:00
от 54 за всё до 5 чел.
Семь храмов Тбилиси: паломническая традиция и история
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Семь храмов Тбилиси: паломническая традиция и история
Обойти особые святыни, помолившись о сокровенном, и послушать рассказы о тбилисском прошлом
Начало: У станции метро Авлабари
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
от 50 за всё до 8 чел.
Уличное искусство Тбилиси в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
6 отзывов
Уличное искусство Тбилиси в мини-группе
Отыскать самые интересные муралы города и прикоснуться к местной неформальной арт-сцене
Начало: У метро Руставели
Сегодня в 13:00
3 июля в 13:00
25 за человека
Шоу-программа, застолье и мастер-класс по танцам
Билеты
4 часа
2 отзыва
Шоу-программа, застолье и мастер-класс по танцам
Погрузиться в мир самобытной грузинской культуры и провести атмосферный вечер своей компанией
Начало: В районе метро «Авлабари»
4 июля в 17:00
5 июля в 17:00
от 250 за всё до 5 чел.
Приключенческий квест в Тбилиси
🚶 Пешая
Квест
3.5 часа
2 отзыва
Приключенческий квест в Тбилиси
Преодолеть увлекательные препятствия и отыскать древние арабские сокровища
Начало: В районе метро Руставели
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
30 за человека
Гастроквест по Тбилиси
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
2 отзыва
Гастроквест по Тбилиси
Устроить вкусное приключение в грузинской столице
Начало: В районе метро Руставели
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
88 за человека
Второе свидание с Тбилиси: иммерсивная прогулка по Марджанишвили
🚶 Пешая
скидка
33%
Аудиогид
1 час
8 отзывов
Второе свидание с Тбилиси: иммерсивная прогулка по Марджанишвили
Аудиоспектакль-променад в сопровождении актрисы, которая погрузит вас в атмосферу города
Начало: У метро Марджанишвили
Расписание: в субботу в 15:00
13 июля в 15:00
20 июля в 15:00
3322 за человека
Знакомство с Сабуртало: мосты, мозаики и самострой
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
1 отзыв
Знакомство с Сабуртало: мосты, мозаики и самострой
Исследовать самобытный район Тбилиси на групповой автобусной экскурсии
Начало: У метро Технический университет
13 июля в 12:00
32 за человека
Как строили Тбилиси? Групповая прогулка
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
4 отзыва
Как строили Тбилиси? Групповая прогулка
Разобраться, как формировался облик города, который не раз за свою историю был разрушен
Начало: У метро Площадь Свободы
20 за человека
Мастер-класc «Постный грузинский стол, или Рай для веганов»
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Мастер-класc «Постный грузинский стол, или Рай для веганов»
В гостях у радушной тбилисской семьи приготовить постные блюда по традиционным рецептам
Начало: В районе метро «Грмагеле»
5 июля в 17:00
6 июля в 11:00
от 96 за всё до 8 чел.
Тайны старого Тифлиса - для взрослых и детей
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Тайны старого Тифлиса - для взрослых и детей
Понять истоки городских преданий и познакомиться с историей столицы через мифологию
Начало: В районе метро Авлабари
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
2016 за человека
Колоритный Тбилиси с привкусом вина
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
5 отзывов
Колоритный Тбилиси с привкусом вина
Увидеть знаковые места Тбилиси, окунуться в море легенд, а после найти истину в вине
Начало: У метро Площадь свободы
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
от 55 за всё до 6 чел.
Тбилиси мой любимый и родной
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
162 отзыва
Популярное предложение
Тбилиси мой любимый и родной: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, узнайте о его истории, культуре и традициях. Прогулка по старинным улочкам и знаковым местам города
Начало: В районе метро Авлабари, в Старом Тбилиси
18 сен в 08:00
19 сен в 08:00
75 за всё до 5 чел.
День по-тбилисски, или Найти грузинский элемент счастья
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
День по-тбилисски: Грузинский элемент счастья
Проживите незабываемый день в Тбилиси, наслаждаясь домашним завтраком, рынками и символами города
Начало: В районе метро Площадь Свободы
29 авг в 11:30
30 авг в 11:00
65 за человека
Тбилиси сквозь века
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
73 отзыва
Тбилиси сквозь века
Старинные храмы, «дом-калейдоскоп» и великолепные виды исторического центра на обзорной экскурсии
Начало: Около метро Площадь Свободы
11 за человека
Путешествие во времени: семейный фотоквест по Тбилиси
🚶 Пешая
Квест
3 часа
Путешествие во времени: семейный фотоквест по Тбилиси
Взглянуть на историю города через старые снимки и попробовать воссоздать их
Начало: В районе метро Руставели
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
32 за человека
Треккинг по каньонам Биртвиси: пикник + всё снаряжение включено
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Треккинг по каньонам Биртвиси: пикник + всё снаряжение включено
Пройтись по диким тропам, заглянуть в древнюю крепость и отдохнуть на пикнике
Начало: В районе метро Руставели
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
250 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    27 июня 2024
    Боржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный город
    Посетили экскурсию Боржоми-Уплисцихе. Очень понравилось. Ввиду небольшого количества времени в Грузии хотелось посетить именно эти два места, и я очень
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    обрадовалась, что нашлась такая экскурсия. Гидом и водителем был Лерий. Очень хороший рассказчик, отличный водитель. По дороге из Боржоми в Уплисцихе заехали дополнительно в Гори, к дому-музею Сталина. Экскурсию рекомендую.

  • Е
    Екатерина
    27 июня 2024
    Монастырь на Казбеке - «высоко над семьею гор»
    прекрасный тур, окунулись в атмосферу аутентичной Грузии, гид Генриетта очень грамотно и интересно рассказывала про культуру и историю Грузии
    прекрасный тур, окунулись в атмосферу аутентичной Грузии, гид Генриетта очень грамотно и интересно рассказывала про культуру и историю Грузиипрекрасный тур, окунулись в атмосферу аутентичной Грузии, гид Генриетта очень грамотно и интересно рассказывала про культуру и историю Грузиипрекрасный тур, окунулись в атмосферу аутентичной Грузии, гид Генриетта очень грамотно и интересно рассказывала про культуру и историю Грузии
  • I
    Iurii
    26 июня 2024
    Мцхета - колыбель грузинского христианства
    Лари ты самый лучший гид Грузии! Поездка в Мцхету была отличная. Всё понравилось.
  • А
    Анна
    25 июня 2024
    Тайны старого Тифлиса - для взрослых и детей
    Спасибо Денису за содержательный и толковый рассказ! Сразу видно, с каким энтузиазмом человек относится к истории родного города. Экскурсия для тех, кому обычная экскурсия уже надоела)
  • Р
    Рита
    24 июня 2024
    Монастырь на Казбеке - «высоко над семьею гор»
    Сегодня были на экскурсии с гидом Хенриеттой, мы остались в восторге! Хенриетта прекрасно знает историю своей страны, отвечает на любые
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    вопросы, а главное делает это с улыбкой и энтузиазмом, сразу видно как человек любит свою родину ❤️ виды и места завораживающие! Автобус комфортабельный, водитель аккуратный! Все прошло отлично! Большое спасибо 🙏

    Сегодня были на экскурсии с гидом Хенриеттой, мы остались в восторге! Хенриетта прекрасно знает историю своейСегодня были на экскурсии с гидом Хенриеттой, мы остались в восторге! Хенриетта прекрасно знает историю своейСегодня были на экскурсии с гидом Хенриеттой, мы остались в восторге! Хенриетта прекрасно знает историю своейСегодня были на экскурсии с гидом Хенриеттой, мы остались в восторге! Хенриетта прекрасно знает историю своейСегодня были на экскурсии с гидом Хенриеттой, мы остались в восторге! Хенриетта прекрасно знает историю своей
  • Д
    Дарья
    24 июня 2024
    Школа грузинского кулинара: душевный мастер-класс в Тбилиси
    Присоединяемся ко всем хвалебным отзывам, прекрасный кулинарный опыт для взрослых и детей. Бонусом идут рецепты, по которым мы стали готовить сразу по возвращении из тёплой Грузии
    Присоединяемся ко всем хвалебным отзывам, прекрасный кулинарный опыт для взрослых и детейПрисоединяемся ко всем хвалебным отзывам, прекрасный кулинарный опыт для взрослых и детейПрисоединяемся ко всем хвалебным отзывам, прекрасный кулинарный опыт для взрослых и детей
  • В
    Валерий
    24 июня 2024
    Дегустация грузинских вин, сыров и чурхчелы
    Александр прекрасный рассказчик и знаток. Профессионал! За короткое время познакомил нас с историей и культурой виноделия Грузии. Подбор вин для дегустации-
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    шедевр мастера! От первого цвета в бокале до последнего глотка. В приятном месте, отличные вкусные посиделки с вином и сыром. Время пролетело незаметно. Огромная благодарность Александру! Очень рекомендую. PS Обязательно попробуйте чачу! Александр открыл для меня этот напиток заново, рассказав как правильно пить.

  • A
    Aleksei
    23 июня 2024
    Монастырь на Казбеке - «высоко над семьею гор»
    Хенриетта отличный гид.
  • Е
    Елена
    23 июня 2024
    Знакомство с Тифлисом
    Это не просто экскурсия. Это похоже, как уроженец Тбилиси, прекрасно образованный, увлеченный историей знакомит вас со своим родным городом, рассказывает
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    массу интересных сведений, отвечает на вопросы, подсказывает, как лучше провести время, что увидеть, почувствовать, попробовать в Тбилиси. Благодаря Дмитрию мы полюбили Тбилиси и Грузию, чувствовали себя здесь счастливыми, желанным гостями.

  • M
    Masha
    20 июня 2024
    Цари, прачки и тулухчи
    Большое спасибо за экскурсию! Медея очень приятный и интеллигентный человек, и высокопрофессиональный экскурсовод. Мы получили большое удовольствие от прогулки с ней и с удовольствием рекомендуем ее всем желающим познакомиться с прекрасным Тифлисом

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «От метро»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Дегустация грузинских вин, сыров и чурхчелы
  2. Лучшие панорамы Тбилиси
  3. Монастырь на Казбеке - «высоко над семьею гор»
  4. Тбилиси - город, где живет Муза
  5. Старый Тбилиси по-новому: прогулка-квест
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Собор Светицховели
  7. Монастырь Джвари
  8. Мост мира
  9. Крепость Ананури
  10. Театр марионеток Резо Габриадзе
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июле 2024
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